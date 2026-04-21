AI in Research: एआयच्या युगात विज्ञानाची कसोटी; ‘कृत्रिम विज्ञान’, पीअर रिव्ह्यू आणि विश्वासाच्या ढासळत्या भिंती

डॉ. किशोर पाकणीकरविज्ञानाने अनेक बदलांना सामोरे जाऊन स्वतःला जुळवून घेतले आहे. मात्र सध्याचा बदल वेगळा आहे, कारण तो ज्ञान तपासण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करतो.अलीकडे विज्ञानातील संशोधनलेखनाच्या क्षेत्रात दोन घटना घडल्या आहेत, ज्या आपल्याला गंभीर विचार करायला भाग पाडतात. एका प्रकरणात, `पीअर रिव्ह्यू’दरम्यान ‘आर्टिफिशिअल इंटलिजन्स’ (एआय) ने तयार केलेला मजकूर आढळला आणि त्या लेखांना नियतकालिकात प्रसिद्धीसाठी नकार देण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणात, पूर्णपणे ‘एआय’ने लिहिलेला एक लेख ‘पीअर रिव्ह्यू’ पार करून नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला. या दोन घटना एकत्र पाहिल्यास, विज्ञान कसे तयार होते आणि त्याचे मूल्यमापन कसे केले जाते, यात लक्षणीय बदल घडू लागल्याचे दिसते.पहिल्यांदाच ‘एआय’ केवळ सहाय्यक म्हणून नाही, तर संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रियेत लेखनापासून ते मूल्यमापनापर्यंत सक्रिय भूमिका बजावू लागली आहे. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो. अनेक वर्षांपासून आपण वैज्ञानिक नियतकालिकांत छापलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत आलो आहोत. हा विश्वास या गृहितकावर आधारित आहे की, छापलेला मजकूर तज्ज्ञांच्या तपासणीतून गेलेला असतो. हा विश्वास आजही तितकाच योग्य आहे का? .विज्ञानाची पद्धत मुळात माणूसकेंद्रित आहे. संशोधक समस्या ओळखतो, प्रयोग करतो, निष्कर्ष काढतो आणि ते सादर करतो. त्यानंतर तज्ज्ञ त्या कामाचे परीक्षण करतात. या प्रक्रियेची ताकद मानवी विचारशक्ती आणि जबाबदारी यांवर उभी आहे. ही पद्धत बदलू लागली आहे. ‘एआय’ साधने संशोधनलेख तयार करतात, आधीच्या कामाचा सारांश देतात आणि पटणारे युक्तिवाद मांडतात. वेळेचा ताण वाढल्यामुळे परीक्षकही मूल्यमापनासाठी ‘एआय’चा वापर करू लागले आहेत. काही ठिकाणी ‘एआय’आधारित परीक्षणावर परिणाम होईल, असे सूचक निर्देश लेखांमध्ये लपवले जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत.लेखन आणि परीक्षण या दोन्ही प्रक्रिया आता एकाच साधनांवर अवलंबून राहू लागल्या आहेत. अशा वेळी स्वतंत्र मानवी निर्णयक्षमता कमी होणे अपरिहार्य ठरतेच. दरवर्षी सुमारे २५ लाख संशोधनलेख प्रसिद्ध होतात. ‘एआय’मुळे ही प्रक्रिया आणखी वेगाने पुढे सरकत आहे. जे काम पूर्वी काही आठवडे घेत असे, ते आता काही तासांत पूर्ण होते. त्यामुळे लेखांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आज कोणत्याही परीक्षकाकडे सर्व काही बारकाईने तपासण्याइतका वेळ नसतो, आणि ‘एआय’मुळे ही दरी आणखी रुंदावत आहे. आपण आता एक नवीन चक्र पाहत आहोत: .‘एआय’ लिहिते- ‘एआय’ परीक्षणास मदत करते- माणूस फक्त चाळून पाहतो.यामुळे वैज्ञानिक प्रक्रियेची सखोलता कमी होत आहे. ज्या टप्प्यांना आधी सखोल विचाराची गरज होती, ते आता संक्षिप्त, सोपे आणि कधीकधी वगळलेले दिसून येतात. यातून ‘कृत्रिम विज्ञान’ असा एक नवा प्रकार उदयास येतो आहे. अशा प्रकारात संशोधनाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल जगातच घडते. डेटा कृत्रिम असतो, प्रयोग आभासी असतात आणि निष्कर्ष प्रत्यक्ष निरीक्षणांवर आधारित नसतात. खरी चिंता अशी आहे की असे निष्कर्ष खऱ्या विज्ञानासारखे दिसतात आणि पडताळणीशिवाय स्वीकारले जातात. ही प्रक्रिया पुढे आणखी विस्तारू शकते. रोबोटिक्स आणि ह्यूमनॉइड तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. प्रयोगांची रचना, अंमलबजावणी, डेटा संकलन आणि विश्लेषण ही कामेही यंत्रे स्वतः करू लागली, तर संशोधन पूर्णपणे मशीन-चालित होऊ शकते. पुढचा टप्पा म्हणजे ज्ञानाचे थेट कृतीत रूपांतर होणे. म्हणजे निष्कर्षांवर आधारित निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणीही यंत्रे स्वतः करू शकतात. अशा वेळी प्रश्न केवळ ‘लेख कोणी लिहिला?’ एवढाच राहणार नाही, तर ‘ज्ञानाची निर्मिती कोणी केली आणि त्यावर कृती कोणी केली?’ हा अधिक मूलभूत प्रश्न बनेल. यामुळे विज्ञानात प्रमाण आणि मूल्यमापन यांमध्ये असंतुलन निर्माण होत आहे. संशोधन इतक्या वेगाने वाढत आहे की त्याचे मूल्यमापन करण्याची क्षमता प्रणालीकडे पुरेशी उरत नाही. आपण नेमके काय स्वीकारत आहोत? .‘पटण्याजोगे’ आणि ‘खरे’या सगळ्यातला मूलभूत बदल असा आहे की सत्यापेक्षा ‘पटण्याजोगे’ या बाबीला अधिक महत्त्व मिळू लागले आहे. ‘एआय’निर्मित लेख सुसंगत आणि पटणारे असतात, त्यामुळे ते उत्कृष्ट विज्ञानासारखे भासतात. परंतु त्यामध्ये चुकीचे संदर्भ, अपूर्ण दावे किंवा वरवरचे तर्क असू शकतात. जर मूल्यमापन सादरीकरणावरच आधारित असेल, तर असे लेख सहज स्वीकारले जातात.पटण्याजोगे असणे आणि खरे असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. मात्र या दोघांमधील सीमारेषा धूसर होत चालली आहे. माणसाची एकाग्रतेने लक्ष देऊन काम करण्याची क्षमता मर्यादित असते, तर एआय अमर्याद माहिती तयार करते. त्यामुळे खरी अडचण माहिती तयार करण्याची नसून तिचे परीक्षण आणि योग्य निवड करण्याची आहे.याचा परिणाम असा होतो की, खरे आणि दर्जेदार संशोधन दुर्लक्षित राहू शकते, तर प्रभावीपणे सादर केलेले संशोधन पुढे येते. वैज्ञानिक लेखनावरील विश्वास कमी झाला, तर योग्य माहिती शोधणे म्हणजे गवताच्या गंजीत सुई शोधण्यासारखे होईल. म्हणूनच एक गोष्ट स्पष्ट आहे: विज्ञान म्हणजे घाईघाईने निष्कर्ष काढणे नव्हे, तर विचारपूर्वक तपासून, पडताळणी करून मगच निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आहे. .पुढील पावले काय असावीत?या परिस्थितीत काही मूलभूत बदल अपरिहार्य ठरतात. संशोधनलेख लिहिताना किंवा त्यांचे परीक्षण करताना ‘एआय’चा वापर झाला असल्यास तो स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, संदर्भ आणि डेटा तपासण्यासाठी योग्य साधनांचा वापर करून विसंगती वेळेवर ओळखणेही महत्त्वाचे आहे. ‘पीअर रिव्ह्यू प्रक्रिया’ अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनवणे गरजेचे आहे. परीक्षकांनी केवळ साधनांवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या स्वतंत्र विचारांवर आधारित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक मूल्यांकन पद्धतीतही बदल करणे गरजेचे आहे. गुणवत्ता आणि मौलिकतेला प्राधान्य देतानाच संशोधनातील निष्कर्षांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करणे अत्यावश्यक आहे. सध्या नवीन निष्कर्षांना अधिक महत्त्व दिले जाते, तर त्यांच्या पुनर्पडताळणीकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. ही तफावत दूर करण्यासाठी स्वतंत्र प्लॅटफॉर्म किंवा निधीच्या व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासोबतच संशोधकांचे प्रशिक्षणही बदलावे लागेल. ‘एआय’चा प्रभावी वापर करण्याबरोबरच त्यातून मिळणाऱ्या माहितीवर चिकित्सक दृष्टीने प्रश्न विचारण्याची आणि तिची तपासणी करण्याची सवय विकसित करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.विज्ञानाने अनेक बदलांना सामोरे जाऊन स्वतःला जुळवून घेतले आहे. मात्र सध्याचा बदल वेगळा आहे, कारण तो ज्ञान तपासण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम करतो. आज ज्ञाननिर्मितीचा वेग प्रचंड वाढला आहे; पण त्याच्या पडताळणीची क्षमता त्याच वेगाने वाढलेली नाही. म्हणूनच एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. मजकूर तयार करणे, परीक्षण करणे आणि स्वीकारणे या प्रक्रियांत मानवी हस्तक्षेप कमी होत असेल, तर आपण नेमके कोणत्या आधारावर विश्वास ठेवत आहोत? .यंत्रे मजकूर तयार करू शकतात; पण अर्थ लावणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे हे काम माणसाचेच आहे. हा फरक जपला, तर 'एआय' विज्ञानासाठी सहकारी ठरू शकते; पण तो धूसर झाला, तर गुणवत्ता कमी होत जाईल. हा धोका केवळ सैद्धांतिक नाही; तो आपल्यासमोर उभा आहे. त्यावर ठामपणे विचार करून कृती करणे आता आवश्यक आहे.(लेखातील मते वैयक्तिक). Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.