T20 World Cup2026 : गल्ला भरला...दर्जाही उंचवा

शैलेश नागवेकरमुख्य संघांशी सामने खेळण्याची संधी मिळाली तर मुख्य स्पर्धेच्या वेळी आम्हीही तयार झालो असतो, अशी खंत स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्स संघांच्या कर्णधारांनी व्यक्त केली. वर्गात पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या शेजारी बसून तो कसा अभ्यास करतो, हे जाणून घेतले तरी आपल्या गुणांच्या टक्केवारीत बदल करण्यासाठी ते दिशादर्शक ठरू शकते...टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेचा पहिला टप्पा पार होऊन आता सुपर-८ने खरी स्पर्धा सुरू झाली, असे म्हणायला हरकत नाही. या आखाड्यात तेल लावलेला जुना पैलवान ऑस्ट्रेलियाचा समावेश नाही, हे काहीसे अनपेक्षित म्हणायला हवे. यात काहीसा हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरलाय कारण, म्हटले तर या संघाने प्रगती करावी, असा जोरच त्यांच्यात नव्हता. पूर्वीसारखा दरारा आता नावापुरताच राहिलेला हा संघ होता. पॅट कमिंस आणि जॉश हॅझलवूड यांच्या दुखापतींमुळे अनुपस्थितीने गोलंदाजीत विकलांग झालेला हा संघ फलंदाजीत एक ट्रॅव्हिस हेड सोडला तर दृष्टिहीनही झालेला. ग्लेन मॅक्सवेल यावर ते अजूनही भरवसा ठेवतात, यातच सर्वकाही आहे. .मुद्दा ऑस्ट्रेलिया संघाचे विश्लेषण करण्याचा नाही. गतवेळेेप्रमाणे यंदाही २० संघांची ही स्पर्धा होती. त्यातील १२ संघ प्रत्येकी चार साखळी सामने खेळून आपापल्या घरी गेलेत. क्रिकेटचा विस्तार आता केवळ टी-२० या प्रकारानेच होऊ शकतो म्हणून आयसीसीने पात्र ठरणाऱ्या संघांची संख्या वाढवली. हे एकप्रकारे चांगलेच म्हणायचे. कारण भूतलावरील सर्वात लोकप्रिय फुटबॉलची विश्वकरंडक स्पर्धा पूर्वी ३२ संघांची व्हायची. यंदा तीच संख्या ४८वर गेली आहे. फिफाशी संलग्न असलेल्या देशांची संख्या दोनशे पार कधीच गेलीय; पण विश्वकरंडक स्पर्धेच्या गंगेत डुबकी मारायला केवळ ३२ संघांनाच मिळायचे. या पवित्र स्नानाची संधी जर अधिक संघांना मिळण्यासाठी फिफा आग्रही असेल तर आयसीसीनेही आपली क्षितिजे खुली केली तर हरकत नाही; पण शेवटी महत्त्वाचा प्रश्न असतो PARTICIPANT आणि COMPITION याचा. केवळ सहभागाची संख्या वाढवून चुरस निर्माण होत नाही. कडवी स्पर्धा झाली, रंगत वाढली तर खेळाचे महत्त्व अधिक वाढतेच, यात शंका नाही. आयसीसीशी संलग्न आणि सहयोगी असे दोन श्रेणीत संघ संबंधित आहेत; पण या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेच्या निमित्ताने सहयोगी असलेल्या संघांना मूळ प्रवाहात डुबकी मारायची आणि पोहण्याचीही संधी मिळेल. तलावात आणि समुद्रात पोहणे यात जमीन-आस्मानाचा फरक असतो. तलावात पोहणारा समुद्रांच्या लाटांमध्ये गटांगळ्या खाऊ शकतो. हा त्यांचा दोष नसतो. अधूनमधून जर समुद्रात सूर मारण्याची संधी मिळाली तर तेही प्रत्यक्ष स्पर्धेच्या वेळी खांद्याला खांदा लावून पोहू शकतात. प्रश्न हा आहे, की ही संधी कधी आणि कशी मिळणार, याचा. .स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्स संघाच्या कर्णधारांनी ही खंत बोलून दाखवली. मुख्य संघांशी सामने खेळण्याची आम्हाला अधूनमधून संधी मिळाली तर मुख्य स्पर्धेच्या वेळी आम्हीही तयार झालेलो असू, असे या दोन्ही संघांचे कर्णधार म्हणालेत. अगदी योग्य तेच ते म्हणाले, कारण आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असलेल्या खेळाडू किंवा संघाविरुद्ध आपण दोन हात करू तेव्हा आपली क्षमता वाढत जाते, हा साधासोपा सिद्धांत असतो. वर्गात पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या शेजारी बसून तो कसा अभ्यास करतो, हे जाणून घेतले तरी आपल्या गुणांच्या टक्केवारीत बदल करण्याची इच्छाशक्ती आणि दिशा मिळू शकते; पण या हुशार विद्यार्थ्याच्या शेजारी बसू देण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असते. क्रिकेटच्या बाबतीत बोलायचे तर प्रमुख देशांचे परस्परांमधील सामने इतके होत असतात की त्यांना श्वास घ्यायलाही वेळ मिळत नाही. त्यात प्रत्येक देशांच्या वाढलेल्या व्यावसायिक लीगचे वाढलेले प्रस्त. यातून दुसरा विचार करायला वेळ आहेच कोठे?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात अखेरची द्विपक्षीय मालिका २०२४ मध्ये झाली होती. भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात हा फरक असेल तर ऑस्ट्रेलिया-नेदरलँड्स, श्रीलंका-नामिबिया किंवा दक्षिण आफ्रिका-ओमान यांच्यात द्विपक्षीय मालिका झाल्याचे आठवत नाही. इंग्लंड अधूनमधून त्यांच्या शेजारी असलेल्या आयर्लंड किंवा स्कॉटलंड यांच्याशी खेळतात. हे आपण टी-२० बाबत बोलतोय. अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड या देशांना २०१९ मध्ये कसोटी दर्जा देण्यात आला. हे दोन्ही देश इतर प्रमुख संघांविरुद्ध सोडाच, परस्परांशी कसोटी सामने कधी खेळलेत, हेसुद्धा आठवत नाही..Premium|Indian Test Cricket Team Management : एकमेकां सहाय्य करू, अवघे जाऊ खड्यात .थोडक्यात काय, तर प्रमुख संघांचे क्रिकेट आणि लीग यांचा कार्यक्रम इतका व्यस्त असतो की सहयोगी संघांना त्यांच्या-त्यांच्यात खेळल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. त्यांच्यातील हे क्रिकेट कोणी फॉलो करत नाही, त्यामुळे या संघांमध्ये काय बदल होतात, त्यांची किती प्रगती होते, याची नोंद आयसीसीपर्यंत जात असेल; पण सर्वसामान्य क्रिकेटप्रेमींपर्यंत पोहोचत नाही. एक-दोन उदाहरणे पाहू या...टी-२० प्रकारात सर्वाधिक धावसंख्या कोणत्या संघाने उभारली, हा प्रश्न विचारल्यास साहजिकच भारत, ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका ही नावे आठवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो; पण चार बाद ३४४ ही सर्वोच्च धावसंख्या झिम्बाब्वेने केलेली आहे आणि तिही गांबिया या देशाविरुद्ध. टी-२० प्रकारात सलग सर्वाधिक २० विजय स्पेनने मिळवले आहेत. त्यानंतर युगांडा, जपान, मलेशिया, बर्म्युडा, अफगाणिस्तान, रुमानिया, भारताचा क्रमांक आहे. असे विक्रम नावावर असलेले संघ विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पात्रही ठरत नाहीत..आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न येतो तो म्हणजे या स्पर्धेत सहयोगी संघांमध्ये एक किंवा त्यापेक्षा जास्त खेळाडू हे भारतीय किंवा पाकिस्तानी वंशाचे आहेत. अमेरिका, ओमान, कॅनडा किंवा नामिबिया अशा काही संघात त्यांचे मूळ देशवासीय कधी दिसणार? भारत-पाकमधील खेळाडूंनी तयार झालेली वस्तू, त्याला वेगळ्या देशाचा रॅपर हे चित्रसुद्धा बदलायला हवे. तर ती खऱ्या अर्थाने वैश्विक स्पर्धा होईल.या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतील इतर संघांचा संघर्ष एकीकडे आणि नेपाळ संघाचा सहभाग दुसरीकडे असे चित्र पाहायला मिळाले. जागतिक स्तरावर आपला संघ आणि तोही मुंबईत खेळतोय, याचे कोण अप्रूप नेपाळवासींना होते. मुळात मुंबईत नेपाळी काही कमी नाहीत. विविध नोकरी-धंद्यासाठी किती आणि त्यातील क्रिकेटप्रेमी हौशी किती नेपाळी लोक आहेत, याची ढोबळमानाने आकडेवारी दिसून आली. योगायोग म्हणजे नेपाळचे सर्व साखळी सामने मुंबईत नियोजित होते, त्यामुळे त्यांच्या पाठीराख्यांना इतरत्र जाण्याचा प्रवास खर्च नव्हता. पहिल्या तिन्ही सामन्यांत आपला संघ हरला तरीही त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी नेपाळी प्रेक्षक कमालीच्या उत्साहाने वानखेडेवर गर्दी करून होते. २१ हजार ३१४, १३ हजार ४०६, १९ हजार २२५, १८ हजार ९७९... सकाळ, दुपार, रात्र अशा तिन्ही वेळेस नेपाळच्या सामन्यासाठी उपस्थित असलेली ही अधिकृत प्रेक्षकसंख्येची आकडेवारी. आयसीसी आणि मुंबई क्रिकेट संघटनेसाठी नेपाळचे सामने मुंबईत खेळवण्याचा प्रयोग निश्चित यशस्वी झाला; पण प्रश्न शेवटी येतो, गल्ला भरला पण दर्जा कसा सुधारणा याचा.. 