Premium|Nashik City Pollution : आरोग्य ठिकठाक, मात्र धोक्याचे संकेत!

विक्रांत मतेनाशिक शहराचा वेगाने विस्तार होत आहे, त्याचबरोबर शहरातील प्रदूषणाची समस्याही गंभीर होत आहे. तूर्त शहरातील प्रदूषणाचे प्रमाण ठिक आहे, तरीही त्यातून धोक्याचे संकेत मिळत आहेत. या प्रदूषणावर वेळीच उपाय केले नाहीत, तर भविष्यात ही समस्या नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरेल, यात शंका नाही. मुंबई, पुण्यापाठोपाठ वेगाने वाढणाऱ्या राज्यातील शहरांमध्ये नाशिक आघाडीवर आहे. नाशिकचा शहरी अधिक ग्रामीण बाज आता बाजूला पडून, शहराची महानगराकडे वाटचाल होताना दिसत आहे. मात्र, नाशिकची श्रीमंती काँक्रिटच्या टोलेजंग इमारती किंवा इतर भौतिक साधनांनी मोजत असताना शहराच्या आरोग्याकडे दुर्लक्षित होत असल्याचे दिसते. सद्यस्थितीत हवा, जल, वायू या शहरी आरोग्याच्या मापदंडांचा विचार केल्यास परिस्थिती ठिकठाक दिसत असली, तरी भविष्यातील अनेक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आताच तजवीज करावी लागेल; अन्यथा शहर वाढल्याचा आनंद भावी पिढीच्या नाकातोंडाला रुमाल बांधून सार्वजनिक ठिकाणी फिरायला लावणारा ठरू शकतो. .Latest Marathi News Update : दिवसभरात काय घडलं? देश विदेशातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.कार्बन मोनाक्सॉइडचे वाढते प्रमाणसीबीएस, पंचवटी कारंजा, द्वारका सर्कल, पाथर्डी फाटा येथे हवेतील पार्टीक्युलेट मॅटरचे (पीएम १०) प्रमाण अधिक आहे. आयटीआय सिग्नल, द्वारका, बिटको चौकात हवेतील सल्फर डायऑक्साइडचे प्रमाण मानांकनापेक्षा अधिक आढळले. नायट्रोजन डायऑक्साइडचे प्रमाण नियंत्रणात आढळले. सीबीएस, मुंबई नाका व पाथर्डी फाटा येथे हवेतील कार्बन मोनॉक्साइडचे प्रमाण चार मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटरपेक्षा अधिक आढळून आले आहे.विषारी नाल्यांचा नद्यांना विळखाशहरातून वाहणारी गोदावरी नदी महत्त्वाची आहे. गोदावरीच्या शहरातील १९ किलोमीटरच्या प्रवासात नंदिनी, वालदेवी या नद्या तिला येऊन मिळतात. गोदावरी, नंदीनी, वालदेवी व वाघाडी या नद्यांना छोटे-मोठे २४ नैसर्गिक नाले मिळतात. या नाल्यांमध्ये निवासी व औद्योगिक क्षेत्रातून बाहेर पडणारे सांडपाणी; तसेच रसायनयुक्त पाण्याचे नाले जोडण्यात आल्याने नद्या व उपनद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. नियमाप्रमाणे पाण्याचा बायोऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) दहा मिलिग्रॅम प्रतिलिटर आवश्यक असताना मर्यादेपेक्षा अधिक बीओडी आढळून येतो. महापालिका हद्दीत गोदावरी नदीला मिळणाऱ्या नाल्यांमध्ये चिखली नाल्याचा बीओडी १५, चरण कॉलनी ३.८, चोपडा १५.३, मल्हारखान १५.३ तर जोशीवाडा २०, सरस्वती नाला १८, नागझरी नाला १६.८, अरुणा नाल्याचा बीओडी १३.८ आहे..मलनिस्सारण केंद्रांचे अद्ययावतीकरणशहराच्या २५ लाख लोकसंख्येसाठी गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणातून प्रतिदीन वीस घनफुट पाणी उचलले जाते. जवळपास ८० टक्के पाण्याचे पुढे मलजलात रुपांतर होते. मलउपसा केंद्रातून मलजलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून नदीपात्रात पाणी सोडले जाते. शहरात महापालिकेचे ६१० प्रतिदिन क्षमतेची सात जलशुद्धीकरण केंद्रे आहेत. अठरा मलउपसा केंद्रे, तर प्रतिदिन ५९० दशलक्ष लिटर क्षमतेची सहा मलनिस्सारण केंद्रे आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, गोदावरीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर पूर्णपणे प्रक्रिया करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर १४७५ कोटी रुपये खर्च करून मलजलनिस्सारण केंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. अमृत योजनेतून मलजलवाहिन्या टाकण्याच्या २२५ कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे नदी प्रदुषणमुक्त होईल, असा सरकार व महापालिकेचा दावा आहे.कचराकुंडीमुक्तीचा नारा फोलराज्यात कचराकुंडीमुक्त शहराची घोषणा करणारे नाशिक शहर पहिले आहे. तत्कालिन महापौर प्रकाश मते यांनी १९९५ मध्ये सिंगापूरच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये कचरा घंटागाडी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रकल्प आदर्श ठरला. गुजरातच्या सूरतमध्ये प्लेगची साथ आल्यानंतर, तेथे नाशिकच्या कचरा घंटागाडी प्रकल्पाचे मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यात आली. पुढे राज्यातील अनेक शहरांनी हेच मॉडेल स्विकारले, आता ग्रामपंचायतींमध्येही घंटागाडी प्रकल्प राबविला जात आहे. कचराकुंडीमुक्त करताना वाढत्या शहराचा कचरा कसा उचलायचा, यावर तोडगा म्हणून कचरा घंटागाडी प्रकल्प राबविला गेला. मात्र, ३२ वर्षांनंतर नाशिक खरोखर कचराकुंडीमुक्त झाले का? कुंड्या हटल्या, परंतु रस्त्यावर कचरा टाकण्याची मानसिकता अजूनही तशीच आहे. त्यामुळेच देशभरातील स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिक शहराचा क्रमांक पहिल्या दहामध्ये येत नाही. वाढत्या शहरात सद्यःस्थितीत ४०५ घंटागाडी चालविल्या जातात. त्यातून दररोज सरासरी ७८० टन कचरा संकलित केला जातो. यात ओला व सुका कचऱ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. मागील वर्षात २,९२,००० टन कचरा संकलित करण्यात आला. उपाययोजना करूनही शहरात ९४ कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट आहेत. ब्लॅक स्पॉट नष्ट करण्यासाठी ४० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. १६७५ महापालिकेचे व ७०० आऊटसोर्सिंगचे कर्मचारी शहराची झाडलोट करतात. वरवर शहर स्वच्छ दिसते, परंतु गल्ली-बोळांमध्ये अजूनही स्वच्छतेचा संदेश पोहोचविण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे..Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर.मध्यवर्ती भागात ‘दणदणाट’शहरात निवासी व व्यावसायिक भागात ध्वनिप्रदूषणात सातत्याने वाढ होत आहे. द्वारका सर्कल, पंचवटी कारंजा हा निवासी भाग सर्वाधिक धोकादायक, तर सीबीएस, मेनरोड, व त्र्यंबकरोड, मुंबई नाका हा व्यावसायिक भाग सर्वाधिक ध्वनिप्रदूषणाच्या यादीत आहे. निवासी क्षेत्रापैकी पंचवटी कारंजा, द्वारका; तर व्यापारी क्षेत्रातील अंबड व सातपूर औद्योगिक वसाहतीच्या तुलनेत मेन रोड, त्र्यंबकरोड, मुंबई नाका, जुने सीबीएस, इंदिरानगर, अशोका मेडिकोव्हर हॉस्पिटल या भागात अधिक ध्वनी प्रदूषण नोंदविले गेले आहे. निवासी क्षेत्रातील ध्वनीमर्यादा दिवसा ५५ व रात्री ४५ डेसिबल असणे अपेक्षित असताना पातळी ओलांडली आहे; तर व्यापारी क्षेत्रात ध्वनीपातळी दिवसा ६५ तर रात्री ५५ डेसिबल असणे अपेक्षित असताना तेथेही ही मर्यादा ओलांडली आहे.जमिनीचा पोत होतोय खराबमहापालिकेने २७ एकर जागेत कचरा डेपो उभारला आहे. यातील ८७ एकर जागा आताच वापरात आली आहे. कचऱ्याचे ढिग तयार झाल्याने दाबामुळे रासायनिक द्रव्ये जमिनीत मुरून आजूबाजूच्या गावांच्या जमिनीतून काळे पाणी बाहेर पडत आहे. त्यातून आरोग्याच्या समस्या गंभीर होत आहे. शहरातून ओला व सुका या प्रमाणात कचरा संकलन केले जाते. पूर्वी घंटागाडी कर्मचारी विलगीकरण करायचे, परंतु आता घरातूनच कचरा वर्गीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. महालिकेने सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विल्होळी येथे कचरा प्रकल्प उभारला आहे. तेथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तयार केले जाते. ते खत शेतकऱ्यांना कमी किमतीत विकण्यात येते. वार्षिक ६०० टन खत निर्मिती होते. तसेच बांधकामापासून तयार होणाऱ्या कचऱ्यावर फेरप्रक्रिया केली जाते, त्यासाठी महापालिकेने ‘सी अँड वेस्ट’ प्रकल्प उभारला आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून ऑइल बनविले जाते. कचरा विल्हेवाट प्रकल्पातून खत प्रकल्प उभारला आहे. त्याद्वारे खत तयार करून शेतकऱ्यांना दिले जाते. परंतु त्याला प्रतिसाद मिळत नाही.कोंडीने कोंडतोय श्वासशहरात वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. पार्किंग हे त्यातील महत्त्वाचे कारण आहे. महापालिकेला अजूनपर्यंत पार्किंगची व्यवस्था करता आलेली नाही. नाशिककरांनाही सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंगसाठी पैसे देण्याची सवय नाही. परिणामी वाहनांच्या धुराचे फवारे आता नाकातोंडात घर करून बसू लागले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत पार्किंगसाठी लुटूपुटूचे प्रयत्न झाले, परंतु ते अपयशी ठरले. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, देवळा, नांदगाव, सटाणा, कळवण हे तालुके वगळतादुचाकींची संख्या १६,९३,०४९ आहे, तर ३,०६,०५३ मोटार, ३०,५१६ जीप, ३४,६८५ रिक्षा आणि ३८,६८० ट्रक आहेत. बाहेरून येणारी वाहने वेगळी आहेत. यावरून शहरात वाहतुकीचा कोंडमारा लक्षात येतो. स्मार्ट पार्किंग झोनमध्ये ४१५५ वाहनांचे नियोजन करण्यात आले, परंतु ते तुटपुंजे आहे. वाहतुक ठप्प होणे, पायी चालणाऱ्या नागरिकांना चालण्यास रस्ता न मिळणे, वाहनचालकांत अपघातामुळे वाद, वायु व ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन या बाबी शहरात दिवसा नित्याच्या झाल्या आहेत..मलबा विल्हेवाट प्रकल्पशहराचा विस्तार वाढत असताना घरांची संख्या वाढत आहे. आजमितीला महापालिका हद्दीत जवळपास पावणेसहा लाख बांधीव मिळकती आहेत. या मिळकती तयार होताना किंवा पुनर्निर्माण करताना मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कचरा अर्थात मलबा बाहेर पडतो. यातून हवेची गुणवत्ता टिकत नाही. केंद्र सरकारच्या हवा व गुणवत्ता विभागाकडून महापालिकेला ‘सी अँड डी’ प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना होत्या. त्या अनुषंगाने महापालिकेने २०२० मध्ये प्रकल्प निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. स्वच्छ भारत अभियान-१ अंतर्गत प्रकल्पासाठी सात कोटींचा निधीही उपलब्ध झाला. मात्र निधी खर्च झाला नाही. कोविडमुळे प्रकल्पाचे काम दोन वर्षे पुढे सरकले नाही. प्रकल्पाला नागरिकांकडून विरोध झाला. त्यानंतर महापालिकेच्या कचरा डेपोच्या आवारातच प्रकल्प तयार करण्याचे निश्चित झाले. आचके खात आता दीडशे टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. संबंधित ठेकेराला बांधकाम मलबा दिला जात नाही. शहरात आता तीस मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहात आहे. सात ते दहा मजली इमारती कॉमन आहेत. इमारतीसाठी मटेरिअल आणताना ते हिरव्या पडद्याने झाकून आणणे बंधनकारक आहे, परंतु ते नियम पाळले जात नव्हते. दंडात्मक कारवाईनंतर आता नियम पाळण्याकडे कल वाढला आहे.आणखी वृक्षलागवड हवी२६० चौरस किलोमीटरच्या महापालिका हद्दीमध्ये पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या वृक्षगणनेत ४९ लाख वृक्ष होते. यात २१ लाख २४ हजार वृक्ष म्हणजे ५७ टक्के वृक्ष गिरीपुष्प जातीचे होते. त्या खालोखाल सुबाभुळ, निलगिरी, अशोका व गुलमोहर, बाभूळ, आंबा, बोर, बटरफ्लाय पाल्म, चंदन, कडूनिंब, करंजी, कांचन, नारळ, सिल्वर ओक, सिसम, विलायची चिंच या झाडांचे प्रमाणही आढळले. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विकास कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असली तरी त्या बदल्यात पंधरा हजार नवीन झाडे लावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वतीने दरवर्षी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम होतो. नाशिकचे ग्रीनकव्हर चांगले आहे. ते कमी होताना दिसत आहे. परिणामी उन्हाळ्यात मेमध्ये तापमानात वाढ झालेली दिसते..हवा गुणवत्ता स्थिती (२० ते २५ फेब्रुवारी २०२६)पीएम २.५- सरासरी कमीत कमी ७० ते अधिकाधिक ८२ (समाधानकारक)पीएम १०- सरासरी कमीत कमी १०१ ते अधिकाधिक ११५ (मध्यम)(स्रोत : महापालिकेचा पर्यावरणीय अहवाल) शहरातील नद्यांमधील मानांकनांची स्थिती (मिलिग्रॅम/लिटर)नदी \tसीओडी \tबीओडी \tटीएसएस गोदावरी \t६५ \t१२.७ \t२५.२नंदिनी \t७३.३ \t११.४ \t११९.३वालदेवी \t८० \t१६.८ \t३१.३वाघाडी \t६७.५ \t१२.२ \t२७.५(सीओडी (केमिकल ऑक्सिजन डिमांड), बीओडी (बायो ऑक्सिजन ध्वनिप्रदूषणाची प्रत्यक्ष सरासरी स्थिती (डेसिबलमध्ये)निवासी क्षेत्रपंचवटी कारंजा 	६५.८ 	५७.२द्वारका 	७३.३ 	६५.३औद्योगिक क्षेत्रसातपूर 	७२.३ 	६०.१अंबड 	७०.१ 	६३.२व्यापारी क्षेत्रपाथर्डी फाटा 	७४.४ 	६८.५सीबीसएस	७६.३ 	६९.६आयटीआय सिग्नल 	७०.४ 	५९.५बिटको कॉलेज 	६२.३ 	५३.१मुंबई नाका	७०.७ 	६५.७शांतता क्षेत्रमानवता हॉस्पिटल 	५८.१ 	५०.२ 