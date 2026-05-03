Premium|Maharashtra power sector : भविष्यातील ऊर्जा क्रांती; सौरऊर्जेमुळे वीजकपात इतिहास जमा होणार? राज्याच्या ध्येयाचा आणि आव्हानांचा आढावा

अशोक पेंडसे - saptrang@esakal.comऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत राज्यात आणि देशात सौरऊर्जा निर्मिती वाढत आहे. या वर्षी याच ऊर्जेमुळे वीजकपातीचे संकट ओढवले नाही. कसे साध्य झाले, ही वीजनिर्मिती वाढवता येईल का, याचे फायदे काय आणि त्यातल्या अडचणी कशा स्वरूपाच्या आहेत याचा ऊहापोह... मानवी आयुष्यात अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजा आहेत, यात चौथी सर्वांत महत्त्वाची गरज म्हणजे वीज, अर्थातच ऊर्जा याचा समावेश करायला हवा. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आपण वीज वापरतो मात्र त्याच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात आणि त्याच्या वापरण्याच्या वेळाही वेगळ्या वेगळ्या असतात, म्हणजे आपण घरात जेव्हा फ्रीज वापरतो त्यासाठी आपल्याला चोवीस तास विजेची गरज असते, मात्र प्रकाश देणारा दिवा आपल्याला सर्वसाधारणपणे सायंकाळनंतर लागतो. त्याचवेळी हवेसाठी वापरला जाणारा पंखा उन्हाळ्याच्या दिवसांत, दिवसा व रात्रीही हवा असतोच. याचा अर्थ विजेची गरज वेगवेगळ्या काळात बदलत असते. आपण आपल्या विजेच्या गरजेचा विचार केल्यास दिवसाला आपली कमाल विजेची मागणी २८ हजार ते ३० हजार मेगावॉट आहे. मात्र आपली कमीत कमी मागणी १७ ते १८ हजार मेगावॉट असतेच. ही वीज अपुरी पडली, की आपल्याला लोडशेडिंगच्या संकटाला सामोरे जावे लागते, मात्र या वेळी प्रचंड उन्हाळा असूनही आपण वीजकपात अर्थात लोडशेडिंग टाळू शकलो. हे कशामुळे साध्य झाले? त्याचे उत्तर म्हणजे सौरऊर्जेमुळे. आपल्याला या वर्षी सर्वांत महत्त्वाची मदत झाली ती सौरऊर्जेची. आपल्या राज्याचे सौरऊर्जा निर्मितीचे ध्येय आहे ते १५ हजार मेगावॉट निर्मितीचे. त्यातले आपण सध्या साध्य केले ते पाच ते सहा हजार मेगावॉटचे. ही ऊर्जा आपण तयार करू शकलो ते केवळ सौरऊर्जेची निर्मिती केल्यामुळेच..Premium|Chh. ऊर्जा निर्मितीचे पर्यायमुळात आपल्याला जी वीज मिळते ती कुठल्या कुठल्या ठिकाणांहून आणि कशी मिळते हे समजावून घेतले पाहिजे. मुख्यतः आपल्याला तीन मार्गाने वीज मिळते. जलविद्युत, कोळसा आणि अणुशक्तीद्वारे, तसेच उरणच्या गॅस आधारित ऊर्जाकेंद्रातून. पण गॅसच्या टंचाईमुळे आणि त्याच्या दरामुळे आपण उरणचा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने वापरू शकत नाही. कोळसा आणि जलविद्युत हेच आपल्या विजेची गरज भागवण्याचे मुख्य मार्ग आहेत. तारापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पातून आपल्याला वीज मिळते पण त्याचे प्रमाण या दोन स्रोतांपेक्षा कमी आहे. या तीन स्रोतांपैकी कोठल्याही स्रोताकडून उणीव निर्माण झाली, की आपण पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा उपयोग करतो. त्यासाठी पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जेचा आधार घेतो. त्यातही सौरऊर्जेची निर्मिती आपल्या राज्यात केली जाते, ती तीन पद्धतीने. घरगुती, औद्योगिक पातळीवर आणि व्यावसायिक पद्धतीने. सौर ऊर्जेची निर्मिती करणाऱ्या घटकांकडून ही वीज आपण घेतो आणि त्याचा वापर कतो. घरगुती ग्राहक त्यांच्या गरजेची वीज तयार करून पुन्हा जी अतिरिक्त वीज तयार करतात, ती वीज विकत देतात. त्यानंतर अन्य दोन घटकांकडून तयार केली जाणारी वीज राज्य सरकार खरेदी करते.या वर्षी विजेची टंचाई नव्हती का? विजेची जेवढी मागणी होती त्यासाठी लागणारी वीज निर्माण होत नव्हतीच, पण वाढत्या विजेची मागणी सौरऊर्जेतून पुरवली गेली. सौरऊर्जा तयार करण्यापूर्वी शेतीसाठी जी वीज देत होतो ती साधारणपणे रात्री. विजेची मागणी कमी असताना वीजपुरवठा करत असू. मात्र आता सौरऊर्जेची निर्मिती करायला लागल्यावर आपण कृषी क्षेत्राला दिवसाही वीज देऊ लागलो. सौरऊर्जेसाठी उभारण्यात आलेल्या सौर पार्कमधून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात वीज उपलब्ध झाली. देशात राजस्थान आणि गुजरात या दोन राज्यांत सौर पार्कमधून मोठ्या प्रमाणात या विजेची निर्मिती केली जाते. मात्र आपल्याकडे तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सौर ऊर्जानिर्मितीची पार्क्स उभारलेली नाहीत, याचे महत्त्वाचे कारण एक मेगावॉट विजेची निर्मिती करण्यासाठी चार ते पाच एकर जागा लागते. तेवढी जागा उपलब्ध असायला हवी. उत्तर प्रदेशात जाग जास्त असूनही तिथे कोरडवाहू जमिनीची उपलब्धता कमी आहे. तिथली बरीचशी जमीन बागायती आहे. त्यामुळे तिथे सौर ऊर्जापार्क कमी उभारले गेले आहेत.सौरऊर्जा निर्माण करून ती बॅटरीमध्ये साठवून त्याचा पुरवठा करताना आपला खर्च वाढतो. त्यामुळे ती ऊर्जा आठ तास थेट वापरता येते तेव्हाच जास्त वापरली जाते. मात्र ही ऊर्जा साठवून बीईएसएस पद्धतीने (म्हणजे बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज सिस्टीम) पुरवता येईलच.आपल्याकडे कोळसा आणि जलविद्युत या दोन ऊर्जा प्रणालीचा विचार केला, तर जलविद्युत वापरणे सोयीचे अशासाठी आहे, की हे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित होतात. म्हणजेच वीजनिर्मिती व त्याचे ट्रान्समिशन लवकर होऊ शकते. त्या तुलनेत कोळसा आधारित वीजनिर्मिती संच पूर्णपणे कार्यान्वित होण्यासाठी वेळ लागतो. ते ५५ टक्के सुरू झाल्याशिवाय त्यातून तयार होणाऱ्या ऊर्जेचे ट्रान्समिशन करता येत नाही. अणुऊर्जेसाठी तर ९३ टक्के प्रकल्प कार्यान्वित असल्यासच ट्रान्समिशन शक्य आहे. त्यामुळे धरणाच्या खालच्या बाजूला दुसरे धरण उभारून जलविद्युत ऊर्जा वाढवण्याचा आपला प्रयत्न सुरू आहे. पंप्स स्टोअरेज पद्धतीने ही ऊर्जा तयार केली जाते. त्यातही पुनर्वसनाच्या अडचणी आहेत. सध्यातरी सौरऊर्जा हीच आपल्याला उत्पादन खर्चाच्या दृष्टीने स्वस्त आहे. त्यामुळे त्याचा विस्तार करता येईल..सरकारी उत्तेजन गरजेचेलोडशेडिंगच्या संकटावर काहीशी मात करण्याच्या या वेळच्या या छोट्याशा यशाने आपण सौरऊर्जेचा आग्रह धरू शकतो आणि त्याच्या निर्मितीसाठी सरकारने उत्तेजन द्यायलाच हवे. कारण ही कमी खर्चातली आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने स्वच्छ ऊर्जा आहे. मुळात सौरऊर्जेचा वापर करताना आपल्याला त्याच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करावाच लागेल. ही ऊर्जा सध्याच्या उपलब्ध स्रोतामध्ये सर्वांत कमी किमतीची आहे. येथे जलविद्युतचा विचार केलेला नाही, कारण ती स्वस्त असली, तरी पाण्याची उपलब्धता आणि धरण उभ्या करण्यातल्या अडचणी याचा विचार करता त्याचा विचार करणे योग्य नाही. कोळशाचे साठे पुढची शंभर ते दीडशे वर्षेच पुरणार आहेत. त्यामुळे आपल्याला त्याचवर किती काळ अवलंबून राहायचे याचा विचार करावाच लागेल. त्याचबरोबर कोळशापासून वीजनिर्मिती करण्यात ज्या अडचणी आहेत, त्याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहेत. कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना तयार होणारे घातक वायू व छोटे छोटे कण, त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण श्वासोच्छ्वासाला घातक ठरत आहेत. तसेच या प्रकल्पातून निर्माण होणारी राख. त्याचे काय करायचे हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. या राखेपासून वीट किंवा रस्ते बांधकामात ती वापरावी असे सुचवले जाते, पण आजपर्यंत या राखेचा संपूर्ण निचरा करता येईल, असा मार्ग सापडलेला नाही. गॅस आधारित ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाचा आपण विचारही करू शकत नाही. यासंदर्भात जर्मनीचे उदाहरण डोळे उघडणारे आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जर्मनीला होणारा गॅसचा पुरवठा थांबला. त्यामुळे त्यांचा वीजनिर्मितीचा खर्च ३५ टक्क्यांनी वाढला. आज इराण-अमेरिका युद्धामुळे आपले 'एलपीजी' गॅसबाबतीत झालेले हाल पाहिल्यावर गॅस आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पाचा विचारही आपण करू शकत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे काही तोटे लक्षात घेतले तरी सौरऊर्जा हीच आपल्याला फायदेशीर आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.'रुफटॉप' सौर ऊर्जानिर्मितीत त्याचा मेटेंनन्स हा सर्वांत मोठा मुद्दा आहे, मात्र सरकारने आणि शिक्षण संस्थांनी त्यावर या क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त मेकॅनिक तयार केल्यास यावर मार्ग निघेल. त्याचबरोबर रुफटॉप प्रकल्प उभारणाऱ्या मंडळींनी आपण प्रकल्प उभारला म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, असे न समजता आपण ऊर्जानिर्मितीचे झाड लावले आहे, त्याची निगा राखली पाहिजे हे तत्त्व पाळले पाहिजे. आज अनेक रुफटॉप प्रकल्पांत त्यांची सोलर पॅनल स्वच्छ नसतात, त्यावर बसलेली धूळदेखील साफ केलेली नसते. असे करून चालणार नाही. ही वीज आपण आठ तास आणि वर्षातले जास्तीत जास्त २३० दिवस तयार करू शकतो. बाकीचा काळ (शब्दांकन: विनायक लिमये.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.