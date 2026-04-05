Premium|Naxal Free India : 'लाल सलाम'ची दहशत संपली, आता 'जय हिंद'चा जयघोष! नक्षलमुक्त भारतासाठी सरकारने १७ हजार किलोमीटरचे रस्ते आणि बँकांचे जाळे कसे विणले?

डॉ. रामानंद एन. गर्गे‘नक्षलमुक्त भारत’ हा ऐतिहासिक क्षण म्हणजे केवळ नक्षलवादाचा अंत अथवा केवळ एक ‘सुरक्षा अभियान’ नसून, तो एक ‘सामाजिक आणि मानसिक’ विजय आहे. बहुआयामी लोकाभिमुख विकासाद्वारे लाल सलामच्या जाचक दहशतीचा अंत करून ‘जय हिंद’च्या विकासारूपी लोकशाहीवर विश्वास दृढ करणाऱ्या ‘एकात्मिक भारत’या संकल्पनेचे दृढनिश्चयी दर्शन घडत आहे. भारताच्या आकांक्षापूर्तीची ही नांदी आहे.गेल्या दशकाहून अधिक काळ देशाला यशस्वी निर्णायक प्रशासन देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांनी भारताच्या सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रमुख तीन सुरक्षाविषयक आव्हाने निर्णयात्मक नेतृत्व, कुशल मुत्सद्देगिरी आणि प्रभावी परिवर्तनात्मक विकास या त्रिसूत्रींच्या आधारे केवळ उत्कृष्टपणे हाताळलीच नाहीत, तर त्यावर निर्णयात्मक विजय संपादन करून जगातील सगळ्यात विशाल अशा लोकशाहीची पाळेमुळे अजूनच सुदृढ केली आहेत. .नक्षलवादाचा रक्तरंजित इतिहास१९६७ मध्ये नक्षलवाद सुरू झाला तेव्हा डावे अतिरेकी/नक्षलवाद हे पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी, खोरीबारी आणि फणसिदेवा या तीन पोलिसस्टेशन क्षेत्रांपुरते मर्यादित होते. तथापि, अलीकडच्या वर्षांत, या चळवळीने अत्यंत चिंताजनक स्वरूप धारण केले होते, ज्यामुळे ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणून वर्णन केलेल्या १० राज्यांमध्ये पसरलेल्या विशाल भूभागावरील शांतता आणि सुरक्षेला प्रमुख आव्हान म्हणून ५० हून अधिक वर्षे धगधगणारी चळवळ गरिबी, असमानता आणि जनतेमधील असंतोष यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर जिवंत राहिली. ही जगभरातील एक सामान्य घटना आहे, परंतु विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये तिची तीव्रता जास्त मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली.विविध छापे आणि चकमकींदरम्यान माओवाद्यांच्या अड्ड्यांवरून जप्त केलेल्या असंख्य कागदपत्रांनुसार, त्यांच्या विद्रोहाचा सिद्धांत ‘अत्यंत डाव्या’ विचारसरणीच्या उदात्तीकरणावर आधारलेला असल्याचे आढळून येते. लोकशाहीद्वारे प्रस्थापित सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी हि विचारधारा हिंसेच्या वापराचे समर्थन करते आणि याच विचारसरणीतून ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष- माओवादी’ ची सशस्त्र वाहिनी म्हणून ''पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी'' निर्माण करण्यात आली. २००४ मध्ये आंध्र प्रदेशातील प्रभावशाली ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ आणि मध्य भारतातील ‘माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया’ यांचे विलीनीकरण झाल्याने नक्षलवादी क्षमतेत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे या नक्षलवादी चळवळीचा प्रभाव भारताच्या ४० टक्के भूभागावर आणि ३५ टक्के लोकसंख्येवर प्रभावित होऊन भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील एक प्रमुख आवाहन म्हणून अनेक दशके धगधगत होता.नक्षलवादाचे मुख्य उद्दिष्ट ‘पीपल्स रिव्होल्युशनरी स्टेट’ (जनतेचे विद्रोही राज्य) स्थापन करून नेपाळ सीमेपासून मध्य भारतामार्गे थेट दक्षिण कर्नाटकापर्यंत (पशुपती ते तिरुपती) असा विस्तार करून ''रेड कॉरिडॉर'' प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्नशील होते त्यात शोषित आणि वंचितांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ‘सशस्त्र लढा’ हे प्रमुख हत्यार म्हणून वापरल्याने या मोहिमेला गती मिळत असे. नक्षलवादी प्रामुख्याने ‘जल, जमीन आणि जंगल’ (JJJ) यांसारख्या लोकांच्या हक्कांच्या मुद्द्यांना पाठिंबा दर्शवतात. ग्रामीण भारतातील जनतेसाठी हे सर्वसामान्य जीवन प्रभावित करणारे विषय होत, कारण येथील मोठा समाज उदरनिर्वाहासाठी पूर्णतः शेती आणि वनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या तीन घटकांवर येणारे कोणतेही संकट हे थेट त्यांच्या जगण्यावरचे संकट असे प्रसारित करून तेथील जनमानसात तीव्र अस्वस्थता निर्माण करीत. दहशत पसरवण्यासाठी सशस्त्र नक्षलवाद्यांचे विस्तृत प्रणाली विकसित करून, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि बिहारच्या घनदाट जंगलव्याप्त दुर्गम भागातील गावकऱ्यांवर आपली पकड घट्ट ठेवत आणि प्रसंगी नक्षलवादी स्थानिक प्रभावशाली आदिवासी नेत्यांनाही आपल्या गटात सामील करून घेत असत..नक्षलवादाविरुद्ध निर्णायक दशकअंतर्गत सुरक्षेप्रती निर्णायक धोरणतात्मक उदासीनतेसोबत नक्षलवादाकडे एक अंतर्गत सुरक्षेचा प्रमुख धोका म्हणून ना बघता केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच एक मुद्दा म्हणून बघण्यात आले त्यामुळे नक्षलवादाचा विस्तार अनेक राज्यात फोफावला. २०१४ नंतर सरकारने आपलाधोरणात्मक दृष्टिकोन बदलला आणि २०१९ मध्ये विद्यमान गृहमंत्री अमित शहा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर नक्षलवादाविरुद्ध शून्य-सहिष्णुता धोरण राबविले आणि त्याअंतर्गत नक्षलवादाला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी सर्वसामावेशी त्रिस्तरीय धोरण घोषित केले.१सुरक्षा यंत्रणेतील तफावत भरून काढण्यासाठी सक्रिय गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित सुरक्षाप्रणाली प्रस्थापित करून धोरणात्मक समन्वय स्थापित करणे.२ केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय- राज्य पोलिसांच्या आधुनिकीकरणावर आणि प्रभावी प्रशिक्षणावर अधिक भर व त्यासाठी योग्य आर्थिक साहाय्य३ सर्वांगीकृत व्यापक विकास - नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शाळा, बँका, रुग्णालये, रस्ते, व्यवसाय केंद्रांचे जाळे तयार करून आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करून लोककेंद्रित विकास राबवणे.संयुक्त कृती आराखड्याअंतर्गत सुरक्षा दलांद्वारे क्षेत्रीय वर्चस्व प्रस्थापित करून आणि सुरक्षा छावण्यांचे गठन करून सुरक्षा यंत्रणेतील अंतर भरून सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यात आली. सामरिक क्षेत्रात सुरक्षा दलांनी संयुक्तपणे मिळवलेल्या निर्णायक यशामुळे व्यापक विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे हिंसाचारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बस्तर, सुक्मा, दंतेवाडा या कुप्रसिद्ध प्रांतांमधील नागरिक विकासाचा स्वीकारून शांतता प्रस्थापित करण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. एक दशक नक्षलवादाचा समूळ नायनाट करताना नक्षलवादविरोधी आंदोलनातील सुरक्षा दलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सुरक्षाव्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी कुठल्याही धोक्याची तमा न बाळगता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अनेक वेळा या नक्षलग्रस्त भागात स्वतः मुक्कामी राहून स्थानिक नागरिकांशी व्यापक संवाद साधून नक्षलवाद विरोधी अभियानाला निर्णायक कणखर नेतृत्व बहाल केले.सामरिक सुरक्षा अभियानांतर्गत गेल्या ११ वर्षांमध्ये नक्षलप्रभावित राज्यांमध्ये ५९६ सुरक्षित आणि तटबंदीयुक्त पोलीस ठाणी, ४०६ नवीन सीएपीएफ तळांची स्थापना , ६८ ‘नाईट लँडिंग हेलिपॅड्स’, तैनात जवानांच्या सुरक्षेसाठी चारशेहून अधिक हत्यारबंद वाहने पुरवण्यात आली आहेत. तसेच, जवानांसाठी पाच विशेष रुग्णालये बांधून संपूर्ण दळणवळण व संपर्क यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. याच उत्कृष्ट समन्वयामुळे ऑपरेशन समाधान, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट सारख्या अचूक सुरक्षा अभियानांतर्गत Trace, Target & Neutralise या सक्षम कार्यप्रणालीमुळे पाच हजार नक्षलवाद्यांचा खात्मा करत सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांचे सर्व बालेकिल्ले उद्ध्वस्त केले, तसेच गेल्या दहा वर्षात दहा हजार नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असून सुमारे पंधरा हजारापेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे..बहुआयामी विकासाद्वारे अंत्योदयपरिणामी केंद्रीय आणि राज्य सुरक्षा दलाद्वारे सुरक्षा अभियान सुरू असतानाच बहुआयामी विकास या नक्षलग्रस्त भागांत पोहोचवण्यावर सरकारने भर दिला, परिणामी १७ हजार पाचशे किलोमीटर पक्क्या लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती करून शेवटच्या घरापर्यंत प्रशासन पोहोचवले तसेच सुमारे सहा हजार कोटी अर्थसंकल्पीय खर्च करून आठ हजारापेक्षा जास्त मोबाईल टॉवर्स उभारून (४ जी ) डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर, तसेच तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन सर्वसामान्य, शोषित, वंचित जनतेच्या दारी पोहोचवण्यात सरकारला यश आले. बँक खाती आणि डीबीटीमुळे थेट लाभ होऊन स्थानिक गावकऱ्यांनी भीती आणि दहशतीमुळे नाइलाजाने द्यावी लागणारी नक्षली रसद पूर्णपणे बंद केली. परिणामी गेल्या १२ वर्षांत सहा हजारापेक्षा जास्त पोस्ट ऑफिस, अठराशेपेक्षा बँक शाखा, तेराशेपेक्षा जास्त एटीएमस (ATM) या नक्षलप्रभावित क्षेत्रात उघडून, ३७ हजार ८५० ‘बँकिंग प्रतिनिधींची नियुक्ती, तेथील आर्थिक विकासाचा पाया भक्कम केला. गेल्या १२ वर्षात ८०० कोटी रुपये खर्च करून २५९ एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, ४६ आयटीआय (ITI), ४९ कौशल्य विकास केंद्रे आणि १६ इतर कौशल्य विकास केंद्रे निर्माण करून विकासाला गती दिली.बस्तर बटालियन, बस्तर पंडुम सारख्या उपक्रमांनी तसेच नक्षलग्रस्त प्रदेशातील ग्राम पंचायतीला एक कोटी प्रतिग्राम अर्थसहाय्य यांसारख्या लोकाभिमुख संकल्पनांनी नक्षलप्रभावी प्रदेशातील जनतेची नाडी ओळखून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात एकात्मिक करण्याचे मार्ग उपलब्ध करून दिले. सर्वव्यापी विकास तसेच खात्रीदायक सुरक्षा धोरणांना योग्य आर्थिक पाठिंब्याने सरकारने नागरिकांचा विश्वास संपादित करून परिवर्तनाचा पाया मजबूत करत विकासाला गतिमान केले आहे.पुनर्वसनातून मुख्य प्रवाहातनक्षल पुनर्वसन धोरणांतर्गत शरणागती पत्करल्यानंतर दैनंदिन गरजांसाठी ठरावीक रक्कम, आधुनिक शस्त्रांसह शरणागती पत्करली, तर त्या शस्त्राच्या प्रकारानुसार अतिरिक्त रोख रक्कम, पुनर्वसन काळात व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी पुढील तीन वर्षांपर्यंत दरमहा ठरावीक रक्कम, पंतप्रधान आवास योजना किंवा राज्य सरकारच्या योजनांतर्गत घर बांधण्यासाठी मदत, काही राज्यांमध्ये शेती करण्यासाठी किंवा उपजीविकेसाठी जमीन देण्याचीही तरतूद , शरणागती पत्करलेल्या व्यक्तीला आयटीआय (ITI) किंवा इतर तांत्रिक केंद्रांमध्ये मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या मुलांची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारद्वारा संचालित ‘अहेरी मॉडेल’ आणि गडचिरोली पोलिसांची ‘नवी पहाट’ योजनेअंतर्गत केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर त्यांना स्वतःचे छोटे व्यवसाय (उदा. किराणा दुकान, ट्रॅक्टर) सुरू करून दिले जातात.नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी पुढाकार घेऊन, छत्तीसगडमधील कंपन्यांनी दंतेवाडा आणि बस्तर भागातील शरणागती पत्करलेल्या नक्षलवाद्यांना कामांमध्ये सामावून घेतल्याने शेकडो पूर्व नक्षलवादी आज सन्मानाने या कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत..नक्सलमुक्त भारत- पुढे काय ?देश ‘नक्षलमुक्त’ झाल्याची अधिकृत घोषणा झाली असली, तरी शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि हा विजय कायमस्वरूपी राखण्यासाठी समोर काही महत्त्वाची आव्हाने आहे.१. विचारधारेचे अस्तित्व : ‘डावी जहालवादी’ विचारधारेला सुशिक्षित वर्गात किंवा शहरी भागांत छुपा पाठिंबा पुन्हा निर्माण होऊ नये, हे मोठे आव्हान आहे.२. स्लीपर सेल्स : शरणागती न पत्करता भूमिगत झालेले नक्षलवादी पुन्हा संघटित होऊन हिंसेचा छोटा प्रयत्न करू शकतात, त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांना सतत सतर्क राहावे लागेल.३. पुनर्वसनाचा दर्जा : ज्या हजारो नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करून सन्मानाने काम करत आहेत त्यांना समाजात स्वीकारले गेले नाही किंवा त्यांचे आर्थिक उत्पन्न थांबले, तर ते पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्याचा धोका असतो.४. विकासाचा वेग कायम राखणे : दुर्गम भागांत रस्ते, शाळा, वीज आणि रुग्णालये पोहोचली आहे. मात्र, या सुविधांचा दर्जा राखणे आणि तेथील आदिवासी तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगार देत राहणे हे सततचे आव्हान असेल.५. जमीन आणि नैसर्गिक संसाधने : ‘जल, जंगल आणि जमीन’ हे नक्षलवादाचे मूळ होत. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि खाण प्रकल्पांमुळे स्थानिक आदिवासींच्या हक्क सुरक्षित राहून आणि त्यांना विकासात समाविष्ट करून घ्यावे.६. सीमा सुरक्षा : नेपाळ किंवा शेजारील राज्यांच्या सीमांतून पुन्हा शस्त्रास्त्रांची किंवा विचारधारेची तस्करी होऊ नये यासाठी सीमावर्ती भागांत कडक पाळत ठेवावी लागेल.त्यामुळे ‘नक्षलमुक्त भारत'' हा ऐतिहासिक क्षण म्हणजे केवळ नक्षलवादाचा अंत अथवा केवळ एक ‘सुरक्षा अभियान’ नसून, तो तो एक ‘सामाजिक आणि मानसिक’ विजय आहे. बहुआयामी लोकाभिमुख विकासाद्वारे लाल सलाम च्या जाचक दहशतीचा अंत करून ‘जय हिंद’च्या विकासासरूपी लोकशाहीवर विश्वास दृढ करणाऱ्या ‘एकात्मिक भारत’ भारताचे दृढनिश्चयी दर्शन घडत आहे. त्यामुळे हा ऐतिहासिक क्षण म्हणजे २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडविण्याच्या दिशेने आश्वासकपणे अग्रेसर होणाऱ्या तरुण भारताच्या आकांक्षापूर्तीची नांदी आहे.(लेखक सुरक्षा आणि सामरिक विषयांचे विश्लेषक आहेत आणि भारताचे ऑस्ट्रेलियातील माजी राजदूत आहेत.) Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.