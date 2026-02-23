Premium|India AI Impact Summit : तंत्रज्ञानाच्या जगातील सक्षम शिल्पकार

ब्रिजेश सिंहदिल्लीतील शिखर परिषदेने स्पष्ट संदेश दिला आहे, की भारत आता जगाचा ‘आयटी सर्व्हिस हब’ राहिला नसून तो ‘एआय इनोव्हेशन लीडर’ बनला आहे. आपण आता जगासाठी नियम आणि निकष ठरवत आहोत. जगातील मोठ्या कंपन्या भारतात आपली संशोधन केंद्रे उघडत आहेत.‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’ म्हणजे केवळ एका तांत्रिक इव्हेंटची सांगता नव्हती; तर ती एका नव्या, समर्थ आणि ‘डिजिटलदृष्ट्या स्वतंत्र’ भारताची नांदी होती. जगाचे ‘बॅक ऑफिस’ म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता जगाचे ‘फ्रंट ऑफिस’ बनला आहे. आपण आता पाश्चात्त्य कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरमधील चुका दुरुस्त करण्यापुरते मर्यादित नाही; तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा मेंदू स्वतः घडवत आहोत..नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये यंदाच्या फेब्रुवारीत एका शांत क्रांतीवर शिक्कामोर्तब झाले. ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’च्या भव्य कॉरिडॉरमध्ये फेरफटका मारला असता तर तिथे तुम्हाला फक्त सिलिकॉन चिप्स किंवा चमकणारे पडदे दिसले नसते... तिथे तुम्हाला नव्या भारताचा एक जिवंत नकाशा स्पष्टपणे दिसला असता. काही वाचकांसाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा शब्द अजूनही अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅलीतून आलेला एखादा दूरचा प्रतिध्वनी वाटू शकतो; पण या शिखर परिषदेत जे वास्तव समोर आले, ते पाहता एआय आता केवळ पाश्चात्त्य जगाची चैनीची वस्तू राहिलेली नाही; तर ती आपल्या सकाळच्या चहासारखी आणि वर्तमानपत्रासारखी आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनत आहे.भारत आज एका अशा वळणावर उभा आहे, जिथे आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या स्पर्धेत अमेरिका आणि चीन या महासत्तांच्या पाठोपाठ जगात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत. हे केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही. जगाचे ‘बॅक ऑफिस’ म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता जगाचे ‘फ्रंट ऑफिस’ बनला आहे. आपण आता पाश्चात्त्य कंपन्यांच्या सॉफ्टवेअरमधील चुका दुरुस्त करण्यापुरते मर्यादित नाही; तर भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा मेंदू स्वतः घडवत आहोत. भारतातील दहा कोटींहून अधिक जनता आता दर आठवड्याला चॅटजीपीटीसारखी साधने वापरत आहेत. आपण या तंत्रज्ञानासाठी जगातील दुसरी मोठी बाजारपेठ आहोत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील सर्वात मोठी विद्यार्थी वापरकर्त्यांची संख्या आपल्याकडे आहे. याचा अर्थ भारताची पुढची पिढी आधीच एआयच्या भाषेत विचार करायला आणि समस्या सोडवायला शिकली आहे..Premium|Urbanization in India : शहरीकरणाच्या वाढत्या लाटेत भारतातील शहरांचे भविष्य; आव्हाने आणि संधी.दिल्लीतील शिखर परिषदेत मला स्वतःला दोन महत्त्वाच्या सत्रांत माझे विचार मांडण्याची संधी मिळाली. त्या अनुभवातून आणि तिथल्या चर्चेतून एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली : भारत आता तंत्रज्ञानाचा फक्त ग्राहक राहिलेला नाही; तर तो या नव्या जगाचा शिल्पकार बनत आहे. पहिल्या सत्रात बोलताना मी एका मूलभूत विषयाला हात घातला, जो आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी जोडलेला आहे. तो म्हणजे, ‘सार्वभौम एआय’ (Sovereign AI) आणि ‘कॉग्निटिव्ह पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’... हे शब्द तांत्रिक वाटत असले तरी ते आपल्या अस्तित्वाचे बनले आहेत.आपण मागे वळून पाहिले तर लक्षात येईल, की २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाचा ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) बँकिंग प्रणालीतील प्रवेश अचानक रोखला गेला. एका रात्रीत एखाद्या देशाची आर्थिक नाडी कशी आवळली जाऊ शकते, याचे ते जागतिक उदाहरण होते. डिजिटल मार्गांवर असलेले परकीयांचे नियंत्रण एखाद्या अदृश्य शस्त्रासारखे वापरले जाऊ शकते. भारताने स्वतःची ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (यूपीआय आणि ‘आधार’सारखी यंत्रणा) उभी करून जगाला आपले सामर्थ्य दाखवून दिले आहे. आता त्याची पुढची पायरी म्हणजे आपल्या स्वतःच्या अटींवर, स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वतःच्या नियंत्रणाखाली असणारे एआयचे जाळे विणणे. यालाच मी ‘स्वातंत्र्याची वास्तुकला’ (Architecture of Independence) असे म्हणतो.आपल्याकडे बुद्धिमत्ता किंवा तज्ज्ञांची कमतरता नाही. खरी अडचण आहे ती ‘कॉम्प्युट’ (Compute) आणि ‘जीपीयू’ (GPUs) वरील नियंत्रणाची. आज संगणकीय शक्ती हे केवळ तंत्रज्ञान राहिलेले नाही, तर ते एक जागतिक राजकीय साधन (Geopolitical Instrument) बनले आहे. याचा अर्थ असा, की भारताला एआयच्या प्रत्येक स्तरावर आपले सार्वभौमत्व टिकवून ठेवावे लागेल. जर आपण आपला पाया स्वतःच्या हातांनी रचला नाही; तर भविष्यात इतरांनी बांधलेल्या पायावर आपल्याला आपली इमारत उभी करावी लागेल, ज्याचे नियंत्रण आपल्या हातात नसेल..दुसरीकडे, एआय हे केवळ प्रगतीचे साधन नाही; तर ते गुन्हेगारी जगासाठीही एक अत्यंत घातक शस्त्र बनत आहे. ‘पॉलिमॉर्फिक मालवेअर’ (स्वतःचे रूप बदलणारा व्हायरस), डीपफेकद्वारे होणारी फसवणूक आणि अगदी एखाद्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सीईओ) हुबेहूब नक्कल करून व्हिडिओ कॉलवर कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची प्रकरणे आता प्रत्यक्षात घडत आहेत. हे तंत्रज्ञान ज्या वेगाने स्वतःला बदलत आहे, त्याच वेगाने गुन्हे रोखण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आपली पोलिस यंत्रणा आणि कायदे सक्षम आहेत का, हा प्रश्न मी परिषदेत मांडला. आपल्याला आता अशा यंत्रणेची गरज आहे जी रिअल-टाइममध्ये अशा धोक्यांना ओळखून प्रत्युत्तर देऊ शकेल.परिषदेतील दुसरे सत्र ‘महिला आणि एआयची आर्थिक शक्ती’ या विषयावर होते. हे सत्र माझ्यासाठी विशेष महत्त्वाचे होते; कारण तंत्रज्ञानाचा सामाजिक परिणाम येथे स्पष्टपणे जाणवत होता. आज एआयचा वापर करून महिलांच्या प्रतिमेला तडा देणारे ‘डीपफेक्स’ मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जात आहेत. हे रोखण्यासाठी एआयनिर्मित प्रत्येक चित्रावर आणि व्हिडिओवर कायदेशीररीत्या ‘वॉटरमार्क’ असणे अनिवार्य झाले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मी मांडली. तंत्रज्ञान हे संरक्षणाचे कवच असायला हवे; ते कोणाच्या खासगी आयुष्यावर हल्ला करण्याचे साधन बनू नये; परंतु केवळ सुरक्षा हाच उद्देश नाही. महिलांनी एआयकडे केवळ भीती म्हणून न पाहता एका आर्थिक सक्षमीकरणाचे साधन म्हणून पाहावे. आज घरबसल्या जागतिक बाजारपेठ गाठणे, डिजिटल मार्केटिंग करणे किंवा नवनवीन व्यवसाय उभे करणे एआयमुळे शक्य झाले आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील एका महिलेसाठी, जिला इंग्रजी येत नाही, हे तंत्रज्ञान आजही एक आव्हान आहे. सध्याची बहुतेक एआय साधने इंग्रजीकेंद्रित आहेत. जोपर्यंत आपल्या ग्रामीण भगिनींना त्यांच्या मातृभाषेत हे तंत्रज्ञान उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत ही डिजिटल दरी मिटणार नाही. म्हणूनच आपण ‘परम-२’सारख्या मॉडेल्सवर भर देत आहोत, जे मराठीसह सर्व भारतीय भाषांत संवाद साधू शकतील..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील शिखर परिषदेत मांडलेली ‘तीन सूत्रे’ - लोक, पृथ्वी आणि प्रगती, हेच भारताच्या एआय धोरणाचे आधारस्तंभ आहेत. ‘लोक’ या सूत्राचा अर्थच असा आहे, की तंत्रज्ञान हे सर्वसमावेशक असावे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एआय हे एक वरदान ठरू शकते. आपल्या राज्यातील शेतीमध्ये एआयआधारित सल्लागार साधनांमुळे उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. ही प्रणाली केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी नाही; तर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शेतातील पाणी व्यवस्थापन आणि कीड नियंत्रणासाठी डिझाइन केली गेली आहे. खतांचा वापर ३० टक्क्यांनी कमी करून आणि पिकांवरील रोग वेळीच ओळखून एआय शेतकऱ्याचा खरा मित्र बनत आहे. हेच ते ‘ग्रीन एआय’ (Green AI), ज्याचा पुरस्कार भारत करत आहे.आर्थिक आघाडीवरही हे परिवर्तन तितकेच मोठे आहे. २०३५ पर्यंत एआय भारतीय अर्थव्यवस्थेत तब्बल ९६७ अब्ज डॉलर्सची भर घालू शकते. हे आपल्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या उद्दिष्टाकडे जाणाऱ्या प्रवासाला मोठा वेग देणारे ठरेल. रोबोमुळे नोकऱ्या जातील, अशी एक भीती समाजात आहे; पण एआय माणसाची जागा घेण्याआधी त्याला कंटाळवाणी आणि साचेबद्ध कामे करण्यापासून मुक्त करेल. यामुळे नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. विशेष म्हणजे, भारतातील ९२ टक्के व्यावसायिक आधीच एआयचा वापर करत आहेत, जे जागतिक सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे; मात्र आजही एआयचा वापर प्रामुख्याने महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि दिल्ली या राज्यांतच अधिक दिसतो. ही प्रगती केवळ शहरांपुरती मर्यादित राहू नये, यासाठी सरकार ‘इंडिया एआय कॉम्प्युट पोर्टल’च्या माध्यमातून स्वस्त दरात संगणकीय शक्ती उपलब्ध करून देत आहे. यामुळे साताऱ्यातील किंवा गडचिरोलीतील एखाद्या हुशार तरुणालाही अमेरिकेतील संशोधकासारखीच साधने मिळतील.दिल्लीतील शिखर परिषदेने एक स्पष्ट संदेश दिला आहे, की भारत आता जगाचा ‘आयटी सर्व्हिस हब’ राहिला नसून तो ‘एआय इनोव्हेशन लीडर’ बनला आहे. आपण आता जगासाठी नियम आणि निकष ठरवत आहोत. एकेकाळी होणारे ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) आता थांबले असून, जगातील मोठ्या कंपन्या भारतात आपली संशोधन केंद्रे उघडत आहेत. कारण, त्यांना माहीत आहे, की भविष्यातील डेटा आणि तंत्रज्ञानाची सर्वात मोठी प्रयोगशाळा भारतातच आहे..अखेर, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) ही केवळ काही तांत्रिक कोडिंगची किंवा अजस्र सर्व्हरची गोष्ट नाही. ती खऱ्या अर्थाने आपल्या १४० कोटी जनतेच्या भविष्याची आणि त्यांच्या बदलणाऱ्या नशिबाची गोष्ट आहे. हे तंत्रज्ञान जेव्हा आपल्या शेतात घाम गाळणाऱ्या कष्टकरी शेतकऱ्याला हवामानाचा आणि पिकांवरील रोगांचा अचूक अंदाज देऊन त्याचे नुकसान टाळते, तेव्हाच त्याचा खरा विजय होतो. तसेच, घर सांभाळून जिद्दीने स्वतःचा उद्योग उभा करणाऱ्या महिलेला जेव्हा हे तंत्रज्ञान जागतिक बाजारपेठेशी जोडून तिला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देते, तेव्हाच ते खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी ठरते. थोडक्यात, एआय हे समाजाच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या व्यक्तीच्या मदतीला धावून येणारे साधन बनले पाहिजे;परंतु हे सर्व साध्य करत असताना आपल्याला अत्यंत सावध राहावे लागेल. आपली वैयक्तिक सुरक्षा, आपली मातृभाषा आणि आपले तांत्रिक सार्वभौमत्व यावर आपलीच घट्ट पकड असायला हवी. आपण पाहिले आहे, की जागतिक संघर्षाच्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर शस्त्रासारखा केला जाऊ शकतो. म्हणूनच, भारताने स्वतःचा ‘कॉग्निटिव्ह पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ स्तर विकसित करणे ही काळाची गरज आहे. आपण दुसऱ्याच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहून आपली प्रगती साधू शकत नाही.‘इंडिया एआय समिट २०२६’ ही केवळ एका तांत्रिक इव्हेंटची सांगता नव्हती; तर ती एका नव्या, समर्थ आणि 'डिजिटलदृष्ट्या स्वतंत्र' भारताची नांदी होती. ही नवी पहाट आपल्या सर्वांसाठी सुखाची आणि समृद्धीची असावी. भविष्य आता आपल्या उंबरठ्यावर उभे आहे आणि ते आपल्या स्वतःच्या अटींवर, आपल्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगत स्वीकारण्यासाठी भारत आज पूर्णपणे सज्ज आहे.. 