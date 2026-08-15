Premium|AI Self Reliance in India : एआयच्या युगात भारताला आत्मनिर्भर होणे का गरजेचे? डिजिटल वसाहतवादाचा वाढता धोका

रोहित पांढारकर, एआय तज्ज्ञ१५ ऑगस्ट, स्वातंत्र्यदिनाची सकाळ केवळ एक पर्व नाही, तर एका नव्या आणि अधिक गुंतागुंतीच्या वास्तवाशी सामना करण्याची वेळ आहे. हवेत असणारा स्वातंत्र्याचा तो उत्साह अनुभवत असताना जेव्हा आपण भूतकाळाकडे पाहतो, तेव्हा १९४७ च्या त्या सोनेरी पहाटेची आठवण येते. जेव्हा ब्रिटिशांच्या बुटाखाली तुडवला गेलेला भारत आपल्याच पायावर उभा राहण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या काळी अन्नधान्याची तीव्र टंचाई होती, म्हणून आपण ‘हरितक्रांती’ची हाक दिली आणि अन्नाच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ झालो. पुढे एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जेव्हा माहिती तंत्रज्ञानाने जग बदलले, तेव्हा आपण जगाचे ‘बॅक ऑफिस’ बनून आपली बौद्धिक क्षमता सिद्ध केली. परंतु, आज २०२६ मध्ये आपण एका अशा महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत, जिथे तोफेच्या गोळ्यांपेक्षा ‘अल्गोरिदम’, ‘डेटा’ आणि ‘महासंगणन’ हे युद्धाचे नवे निर्णायक ठरत आहेत. आजचा सवाल केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक प्रगतीचा नाही, तर तो आपल्या सार्वभौमत्वाचा, आपल्या संस्कृतीचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे. आज खरी गरज आहे ती ‘एआय’मधील (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आत्मनिर्भरतेची. कारण, जर आपण या मोर्च्यावर मागे पडलो, तर आपण अजाणतेपणे एका नव्या आणि अधिक धोकादायक ‘डिजिटल वसाहतवादा’च्या जाळ्यात अडकू, ज्यातून सुटणे ब्रिटिश राजवटीपेक्षाही अधिक कठीण जाईल.परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वाचा धोका काही काळापूर्वी घडलेली एक सत्य घटना या संपूर्ण संकटाची भीषणता स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. एका मोठ्या पश्चिमेकडील महासत्तेने अचानक राष्ट्रीय सुरक्षेचे आणि धोरणात्मक नियमांचे कारण पुढे करत तिथल्या एका आघाडीच्या एआय कंपनीला आदेश दिला की, त्यांच्या अत्यंत प्रगतशील एआय मॉडेल्सचा वापर काही विशिष्ट परदेशी नागरिकांसाठी आणि भौगोलिक प्रदेशांसाठी तत्काळ बंद करावा. कोणतीही पूर्वसूचना नाही, न्यायालयीन लढा देण्याची संधी नाही आणि कसलीही तांत्रिक पारदर्शकता नाही. एका रात्रीत जगातील अनेक देशांतील लाखो युजर्ससाठी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी ते मॉडेल्स ‘स्विच ऑफ’ करण्यात आले. ज्या देशांनी किंवा कंपन्यांनी आपली संपूर्ण डिजिटल वाढ, वित्तीय व्यवस्था आणि सरकारी निर्णयप्रक्रिया त्या परदेशी एआय पायावर उभी केली होती, त्यांना समजले की भू-राजकीय संघर्षाच्या एका क्षणात त्यांची संपूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था अंधारात ढकलली जाऊ शकते. ही केवळ एकांतातील भीती उरलेली नाही, तर आजच्या जागतिक राजकारणाचे क्रूर वास्तव बनले आहे. ज्याप्रमाणे १९७० च्या दशकात तेलाच्या बाबतीत अरब देशांनी ‘ऑइल एम्बार्गो’चे हत्यार उपसले होते, तीच गत आज अल्गोरिदम आणि कंप्यूट पॉवरच्या बाबतीत घडत आहे..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.जागतिक धडे अन् ‘सॉव्हरेन एआय’चे महत्त्वजागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इतर देशांनी काय केले आहे, याचे उत्तम उदाहरण आपल्यासमोर आहे. चीनने आपल्या हद्दीत आधीपासूनच पाश्चात्य मॉडेल्सना पूर्णपणे बाहेर ठेवून बायडू, अलिबाबा आणि हुवावेच्या माध्यमातून स्वतःचा संपूर्ण ‘सॉव्हरेन एआय’ उभा केला आहे. ‘चायनीज फायरवॉल’ आणि स्वदेशी इकोसिस्टममुळे चीन आज कोणत्याही परदेशी डिजिटल नाकाबंदीला घाबरत नाही. युरोपियन युनियननेदेखील पावले उचलत अत्यंत कडक असा ‘एआय ॲक्ट’ अमलात आणला आहे, ज्याचा उद्देश केवळ नागरिकांचे रक्षण करणे हा नसून, अमेरिकन किंवा चायनीज टेक कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून युरोपची स्वतःची तांत्रिक स्वायत्तता टिकवणे हा आहे. याउलट, ज्या देशांकडे स्वतःचे एआय सांगाडे नाहीत, ते देश आज मूक प्रेक्षक बनून दुसऱ्यांच्या अल्गोरिदमचे गुलाम बनत चालले आहेत. जर भारतासारख्या दीड अब्ज लोकसंख्येच्या देशाला महासत्ता बनवायचे असेल, तर आपल्याला या डिजिटल पारतंत्र्यातून बाहेर पडावेच लागेल.एआय सांगाड्याचे पाच मूलभूत स्तरया डिजिटल वसाहतवादाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी एआयचा संपूर्ण सांगाडा मुळापासून स्वदेशी असावा लागतो. सामान्य माणसासाठी एआय म्हणजे मोबाईलवर सहज उपलब्ध असणारा एखादा चॅटबॉट किंवा फोटो एडिट करणारे ॲप भासू शकते, पण हा केवळ हिमनगाचा वरचा थर आहे. जर एखाद्या देशाकडे स्वतःचा संपूर्ण एआय सांगाडा नसेल, तर त्या देशाची अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था परदेशी कंपन्यांच्या कृपेवर जगू लागतील. हा संपूर्ण सांगाडा पाच अत्यंत महत्त्वाच्या थरांवर उभा असतो. सर्वात खाली ‘सिलिकॉन चिप आणि हार्डवेअर स्तर’ असतो, ज्यामध्ये सगळ्या महासंगणनाचे इंजिन असणारे ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट (जीपीयू) येतात. आज जगातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रगत चिप्स तैवानच्या ‘टीएसएमसी’मध्ये किंवा अमेरिकेच्या एनव्हिडियासारख्या कंपन्यांकडून बनतात. या हार्डवेअरवर आपले नियंत्रण नसेल, तर आपण केवळ मजुरी करणाऱ्या किंवा कच्च्या मालावर अवलंबून असणाऱ्या देशाच्या भूमिकेत राहू..डेटा सुरक्षा अन् स्वदेशी मॉडेल्सची गरजहार्डवेअरच्या या थरानंतर अत्यंत महत्त्वाचा थर येतो, तो म्हणजे ‘डेटा स्तर’. एआयला शिकण्यासाठी लागणारा प्रचंड डेटा हा त्या देशाच्या संस्कृतीचा, भाषेचा आणि सामाजिक जीवनाचा आरसा असतो. मराठी, हिंदी आणि इतर भारतीय भाषांमधील साहित्य, आपल्या लोकांची विचारपद्धती आणि ग्राहकांच्या सवयींचा डेटा जर परदेशी सर्व्हरवर प्रक्रिया होत राहिला, तर आपली सांस्कृतिक ओळख आणि मानवी हक्कांची सुरक्षितता धोक्यात येते. यानंतर येतो ‘फाउंडेशन मॉडेल स्तर’, जो एआयचा खरा मेंदू आहे. ओपनएआय, गुगल किंवा अँथ्रोपिकची मॉडेल्स जर आपण कायमस्वरूपी वापरत राहिलो, तर त्यांचे बायस (पक्षपात), त्यांची नैतिक मूल्ये आणि त्यांचे अल्गोरिदम आपल्या देशाचे वैचारिक व आर्थिक जीवन ठरवतील. अगदी वरती ‘एजंट आणि ॲप्लिकेशन स्तर’ येतो, ज्याच्या माध्यमातून बँकांचे व्यवहार, रेल्वेचे आरक्षण, शेतीचे नियोजन आणि रुग्णालयांचे व्यवस्थापन चालते. जर पायात म्हणजेच चिप आणि मॉडेल लेअरवर आपण परदेशी कंपन्यांवर पूर्णपणे अवलंबून असू, तर आपले स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ एक आभासी देखावा ठरेल.राष्ट्रीय सुरक्षा व वैचारिक स्वायत्तताजर भारताकडे स्वतःची स्वतंत्र, सार्वभौम एआय यंत्रणा नसेल, तर राष्ट्रीय सुरक्षेला अत्यंत भयंकर धोके निर्माण होऊ शकतात. कल्पना करा, उद्या जर एखाद्या भू-राजकीय संघर्षात किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तणावात परदेशी कंपन्यांनी किंवा राष्ट्रांनी भारताला एआय सेवा, क्लाउड कंप्यूटिंग किंवा कोडिंग टूल्स देणे अचानक नाकारले, तर आपल्या देशातील बँका, रेल्वेचे जाळे, संरक्षण यंत्रणा आणि वीजपुरवठा करणारी ऊर्जा ग्रीड एका क्षणात ठप्प होऊ शकतात. आधुनिक युगात युद्धासाठी बंदुकीची गरज नसते. शत्रू देशाच्या पायाभूत सुविधांची एआय सिस्टम हॅक करणे किंवा ती बंद पाडणे हा युद्धाचा नवा मार्ग बनला आहे. तसेच, जर एआय मॉडेल्स पाश्चात्त्य किंवा चीनच्या हितसंबंधानुसार चालत असतील, तर ते आपल्या निवडणुकांवर, सामाजिक स्थैर्यावर आणि ऐतिहासिक सत्यावर पद्धतशीरपणे प्रभाव टाकू शकतात. ते भारताचा इतिहास, सीमावाद आणि आर्थिक धोरणे त्यांच्या दृष्टीने चुकीच्या पद्धतीने सादर करून आपल्या नागरिकांच्या पिढ्यांचे ब्रेनवॉश करू शकतात.भारतीय उद्योगांचे स्वावलंबनाकडे पाऊलसुदैवाने, या भयंकर वास्तवाचे गांभीर्य ओळखून भारत आता शांत बसलेला नाही. एका बाजूला देशातील दूरदर्शी उद्योजक आणि दुसऱ्या बाजूला सरकार, दोघे मिळून या डिजिटल स्वावलंबनाचा पाया अतिशय वेगाने रचत आहेत. रिलायन्स जिओ आणि टाटा ग्रुप यांसारख्या महाकाय कंपन्या देशात हाय-टेक डेटा सेंटर उभारत आहेत. विशेषतः हिरानंदानी समूहाची योटा कंपनी आज शक्ती क्लाउडच्या माध्यमातून हजारो हाय-परफॉर्मन्स एनव्हिडिया जीपीयू एका छताखाली आणून भारतीय स्टार्टअपना परवडणाऱ्या दरात कंप्यूट पॉवर पुरवत आहे, ज्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीवरची आपली मदार कमी होत आहे..भाषिक क्रांती आणि आयटी क्षेत्राचा बदलता चेहराकेवळ हार्डवेअरच नव्हे, तर भाषा आणि मॉडेल स्तरावरही क्रांती होत आहे. ‘सर्वम एआय’सारख्या भारतीय स्टार्टअपनी पूर्णपणे भारतीय संदर्भांना समजणारी, भारताच्या २२ हून अधिक बोलीभाषांना आणि संस्कृतीला सामावून घेणारी ‘फाउंडेशन मॉडेल्स’ तयार केली आहेत. आज शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यापासून ते गल्लीबोळातील दुकानदारापर्यंत सर्वांना त्यांच्या स्वतःच्या मातृभाषेत एआय उपलब्ध करून देण्याचे हे मोठे आणि ऐतिहासिक काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, टीसीएस, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा यांसारख्या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या मातीतून जागतिक स्तरावर झेपावलेल्या आयटी कंपन्यांनी एकेकाळी जगातील कंपन्यांचे केवळ कोडिंग किंवा आउटसोर्सिंग करून देण्याचे काम केले होते. परंतु, आज याच कंपन्या स्वतःची अत्याधुनिक एंटरप्राइझ एआय उत्पादने, फ्रेमवर्क आणि बौद्धिक संपदा जगभरात विकत आहेत. आपण आता केवळ ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ राहिलो नसून जागतिक स्तरावर उत्पादक बनण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहोत.सरकारी धोरणे अन् इंडिया एआय मिशनया संपूर्ण प्रवासात केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल अत्यंत मोलाचे आणि धोरणात्मक ठरले आहे. ‘इंडिया एआय मिशन’अंतर्गत १० हजार कोटींहून अधिक रुपयांची मोठी आर्थिक तरतूद करून देशात सुपरकंप्युटिंग क्षमता, सार्वजनिक डेटा प्लॅटफॉर्म आणि स्टार्टअपना इनक्युबेशन दिले जात आहे. तसेच ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये सिलिकॉन चिप फॅब उभारणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे, जेणेकरून भविष्यात हार्डवेअरसाठी तैवान किंवा चीनवरचे आपले अवलंबित्व पूर्णपणे संपवता येईल. जेव्हा आपण या सर्व घटकांकडे पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की, स्वातंत्र्याचा अर्थ केवळ कागदावर कायदे बदलणे नव्हे, तर तंत्रज्ञानाच्या प्रत्येक थरावर स्वतःचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणे होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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