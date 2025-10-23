Premium|Oilseed production India: खते, डाळ, तेलबियांच्या उत्पादनांत स्वयंपूर्णता हवी

डॉ. सुधीरकुमार गोयलअन्नसुरक्षा, पोषणमूल्य सुरक्षा, आर्थिक उत्पन्न संधी आणि पर्यावरणपूरकता हे कृषी क्षेत्रातील चार महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. यातील एक साध्य करून दुसरे साध्य केले नाही तर चालणार नाही. कृषी तंत्रज्ञान कुठल्याही देशाचे घ्यावे. त्याने स्वयंपूर्णता साध्य झाली पाहिजे. आपल्याकडील पारंपरिक कृषिज्ञानाचे वैज्ञानिक निकषावर योग्य वर्गीकरण अन् दस्तावेजीकरण करून त्यासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुवर्णमध्य साधला पाहिजे. पोषक तृणधान्याचा (मिलेट) वापर अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण न होता झाला पाहिजे.कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्णता-आत्मनिर्भरता म्हणजे काय, हे आधी आपण समजून घेऊयात. राजकीय नेते असा दावा करतात, की भारत कृषी उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण आहे. परंतु आपण फक्त गहू-तांदूळ अशा धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण आहोत. त्यातही गहूउत्पादनही काठावरच असते. तांदळाबाबतीत मात्र आपण स्वयंपूर्ण असून, प्रमुख निर्यातदारही आहोत. मका उत्पादनात आपण कधी स्वयंपूर्ण असतो तर कधी नसतो. म्हणजे आपण धान्य उत्पादनात काही प्रमाणात स्वयंपूर्ण आहोत. धान्य उत्पादनही घटण्याची जोखीम त्यात आहेच. डाळ उत्पादनाबाबत मात्र आपण आजतागायत स्वावलंबी होऊ शकलो नाही. पंतप्रधान मोदींनी नुकतेच ११ हजार ४४० कोटी रुपये खर्चाच्या ‘दलहन आत्मनिर्भरता अभियान’ ही डाळ उत्पादनासाठी स्वयंपूर्णता मोहीम सुरू केली. त्याअंतर्गत सहा वर्षांत डाळ उत्पादनात स्वयंपूर्णता गाठण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर फारच उशिरा आता असे अभियान आपण सुरू करत आहोत. .डाळींत स्वयंपूर्णतेचा अभावआपण मागच्या वर्षी ६.५ लाख टन डाळ आयात केली. ही आतापर्यंतची विक्रमी आयात होती. आयातीचे प्रमाण कमी-जास्त झाले तर आपल्याकडे डाळींचे भाव कडाडतात देशातील सिंचनाखालील शेतीचे प्रमाण कमी आहे. डाळींच्या कडधान्यांचे उत्पादन कोरडवाहू परिसरात होते. आपण डाळींचे जगातील सर्वांत मोठे उत्पादक (२.५ कोटी टन म्हणजे २५ लाख दशलक्ष टन) आणि उपभोगकर्ते असूनही याबाबत स्वावलंबी नाहीत. नव्या मोहिमेत आपल्याला ३.५ कोटी टन म्हणजे ३५ लाख दशलक्ष टन एवढे डाळ उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठावे लागेल. डाळींबाबत उत्पादनवृद्धी करणारी चांगले बियाणेही शोधता आलेली नाहीत. यात मोठा अडथळा असा, की पंजाब-हरियानासारख्या राज्यांतील कृषिउत्पादकांचा डाळींपेक्षा धान्य उत्पादनाकडे कल आहे. कारण पंजाबमध्ये ९५ टक्के अन् हरियानात सुमारे ८५ टक्के धान्यखरेदीची हमी संबंधित राज्य सरकारने दिली आहे. धान्यउत्पादनाचे हेक्टरी प्रमाणही डाळींच्या कडधान्यांच्या उत्पादनापेक्षा कमी असते. त्यामुळेही शेतकरी हे उत्पादन घेण्यात उत्सुक नसतात. कारण धान्य उत्पादनाचे प्रमाण अधिक अन् त्यातून उत्पन्नाची शाश्वती असते. डाळ उत्पादनवाढीसाठी पूर्वीही मोहिमा राबविण्यात आल्या. मात्र, त्यात चढ-उताराचे दुष्टचक्र सुरू राहते. नव्या ‘दलहन आत्मनिर्भरता अभियाना’त उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंत मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. डाळींचे जे उत्पादन होईल त्याची शासनाकडून खरेदीची हमी देण्यात आली आहे. डाळउत्पादन घेतल्यास शेतकऱ्यांना प्रथमच खरेदीची हमी शासनाकडून देण्यात आली आहे. पण हा उपाय पुरेसा नाही. कारण कडधान्य उत्पादनाचे हेक्टरी प्रमाण हे धान्याच्या तुलनेत कमीच राहील.त्यामुळे कडधान्य उत्पादकांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे लागेल. .तेलबियांबाबत परावलंबीखाद्यतेलाबाबत आपली गरज ३०० लाख टन आहे. त्यापैकी आपण फक्त १०० लाख टन तेलाचेच उत्पादन आपण करतो. २०० लाख टन आपण आयात करतो. परिणामी आपल्याकडील खाद्यतेल भावांत दरवर्षी चढ-उतार होत राहतात. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. मुख्य म्हणजे आपल्याकडे तेलबिया उत्पादन कमी आहे. खाद्यतेल प्रक्रिया उद्योगक्षमतेच्या फक्त ३० टक्के तेलबिया उत्पादन आपण करतो. आपल्याकडे सिंचनाखालील जमीन कमी, कोरडवाहू जास्त आहे. शेतकऱ्यांना यातून कमी उत्पन्न मिळते. आपण दोन तृतीयांश प्रमाणात याबाबत आयातीवर अवलंबून आहोत. ग्राहकांच्या सोयीसाठी आयात केले जाते. त्याचा फटका तेलबिया उत्पादकांना बसतो. त्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे तेलबिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता निर्माण होऊ शकत नाही. आताही केंद्रशासन या संदर्भात ‘नॅशनल मिशन ऑफ इडिबल ऑईल -ऑईल फार्म’ (एनएमईओ) अन् ‘नॅशनल मिशन ऑफ इडिबल ऑईल -ऑईल सीड्स’ (एनएमईओ) ही दोन अभियाने राबवित आहे. हे दोन्हींसाठी एकूण सुमारे २५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार या अभियानांतर्गत आपण ४५ ते ५० टक्के तेलबिया उत्पादन करू शकू. दीर्घ काळ स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट गाठू शकणार नाही. जसजसे मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढते तसे खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. आपण तेलउत्पादन वाढवतो तर त्यांची मागणी त्यापेक्षा अधिक होते. ही एक प्रकारची मॅरेथॉनच असल्याने याबाबत आपल्याला खूप काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे तेलबिया उत्पादनही आपल्याकडे सामूहिक शेतीपद्धतीने आणि मूल्यसाखळीवर आधारित म्हणजे बाजारपेठेची हमी असणारे हवे. तसेच डाळींप्रमाणेच तेलबिया उत्पादकांनाही सरकारी अनुदान द्यावे लागेल. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि कृषी खर्च अन् दर आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या मते यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी सुमारे ५० हजार अनुदान द्यावे लागेल. तर शेतकऱ्यांना ते परवडेल. खाद्यतेलाबाबत आपण परावलंबी आहोत. युक्रेन युद्धासारखे प्रकार किंवा उत्पादन कमी झाल्यास ही साखळी विस्कळीत होते. यासाठी दीर्घकालीन उपाय गरजेचे आहेत. .कापसाबाबत सुरक्षित जैवतंत्रज्ञान हवेकापूस उत्पादनात आपण बरीच वर्षे स्वयंपूर्ण होतो. आपल्याकडे ‘बी. टी. कॉटन’ने सुरुवातीला चांगला प्रतिसाद दिला. परंतु तो आता कमी होत चालला आहे. याबाबत आपण जेमतेम स्वयंपूर्ण आहोत. चांगल्या प्रतीचा कापूस काही प्रमाणात आपल्याला आयात करावा लागतो. आपण ८० लाख गाठी कापूस आपण निर्यात करत होतो. आता हे प्रमाण आता १०-१५ लाख गाठींवर पोहोचले आहे. याबाबतीतील प्रगत तंत्रज्ञान आपण वापरणे थांबवले. जनुकीय सुधारणा (जीएम) असलेला कापूस वापरणे आपण थांबविले आहे. काही कंपन्यांनी ही जबाबदारी घेतली होती. सरकारचा त्याला विरोध आहे. अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित आहे. दिल्ली विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी मोहरी (मस्टर्ड) या तेलबियांबाबतही जनुकीय सुधारणा (जीएम) असलेले बियाणे शोधले होते. प्रारंभीची मान्यता नंतर काँग्रेसच्या शासनकाळात रद्द करण्यात आली. ही स्थिती आजही कायम आहे. जगभर जीएम तेलबिया वापरतात. मात्र, तेल उत्पादनानंतर या बियांची पेंड पशु-कुक्टुट खाद्य म्हणून दिले जाते. अन्नसाखळीत ते घातक ठरू शकते. म्हणून याला परवानगी दिली जात नाही. आपण जीएम बियाणांचे तेल आयात करतो. मात्र, तेलबिया आयात करत नाही. याबाबतीत स्वयंपूर्णता गाठण्यासाठी घातक नसलेले जैवतंत्रज्ञान शोधून स्वीकारावेच लागेल. .ऊर्जासुरक्षेसही कृषी क्षेत्र पूरकचआपले मका उत्पादन ४५ दशलक्ष टनांवर पोहोचले तरीही आपल्याकडे मक्याचे भाव चढेच आहेत. मका-सोयाबीन आमच्याकडून घ्या, यासाठी या उत्पादनात अग्रेसर अमेरिका आग्रही असून भारतावर दडपण वाढवत आहे. त्यांची सोयाबीन-मका ही बियाणे ‘जीएम’ आहेत. ती पशु-कुक्कुटखाद्यात वापरली जात असल्याने अन्नसाखळीत जाते. त्यात मोठा धोका आहे. जैव इंधनासाठी ‘जीएम मका’ आयात करा असे नीति योगाचे म्हणणे होते. पण त्याची गरज नाही. अन्नसुरक्षाच नव्हे तर ऊर्जासुरक्षेसाठीही कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. तो पुढे जाऊन वाढणार आहे. उसाप्रमाणेच मका, तांदूळ तुकड्यापासूनही इथेनॉलनिर्मिती होते. उर्जाक्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेसाठीही आपल्याकडे वेगळी पीकपद्धती (क्रॉपिंग पॅटर्न) तयार करावी लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन अन् उत्पन्न वाढेल अन् उर्जेसंदर्भातील देशासमोरील आव्हानही कमी होईल. .खतांबाबत संतुलन हवेआज आपल्याकडे कृषी उत्पादन देशाच्या ५५ लाख कोटी (६५० बिलियन डॉलर) आहे. यात आपण ३५ बिलियन डॉलर कृषी उत्पादने आयात करतो. आपली निर्यात ५५ बिलियन डॉलर आहे. कृषी उत्पादनात आपण आयात कमी आणि निर्यात जास्त करतो. त्यात डाळींचा समावेश आहे. या आकडेवारीवरून कृषी क्षेत्रात आपण आजही स्वयंपूर्ण असल्याचे दिसते. मात्र, रासायनिक खतनिर्मितीबाबतीत हे चित्र नाही. त्यासाठी ‘गॅस’ची गरज असते. त्याच्या आयातीतून ही निर्मिती होते. युरियाही आयात करावा लागतो. ‘डायअमोनियम फॉस्फेट’ खतही (डीएपी) आयात करावे लागते. त्यासाठी फॉस्फेटही आयात करावे लागते. ‘म्युरेट ऑफ पोटॅश’ (एमओपी) १०० टक्के आयात करावा लागतो. त्यामुळे रासायनिक खते आणि त्यांच्या कच्च्या मालाबाबत आपण परावलंबी आहोत. फक्त सेंद्रिय खतांच्या वापराने आपल्याला उत्पादकतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही. रासायनिक खतांच्या अतिवापराने जमिनीची सुपीकता घटून त्यातील कार्बन कमी झाला आहे. त्यासाठी रासायनिक-सेंद्रीय खतांच्या वापरात योग्य संतुलन हवे. आपल्याकडे सफरचंद उत्पादन मुबलक असताना परदेशातून ती आयात केली जातात. कारण त्यात गुणवत्ता असते. मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढल्याने ते ही महाग सफरचंद खरेदी करू शकतात. आपण जर त्या गुणवत्तेची सफरचंद भारतातच उत्पादित केली तर ती निश्चितच स्वस्त असतील. खजूरही आपण मोविनाकारण आयात करतो. ज्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही, त्यांची आयातही केली नाही तरी चालेल. .Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय असतं?.निर्यातही वेगळी अन् तारतम्याने हवीआपण जी साखर आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो त्याच्या एक किलोमागे तीन ते चार हजार लिटर पाणी वापरले जाते. आपण ज्या डाळी आणि तेलबिया आयात करतो त्यात किलोमागे एक हजार लिटरपेक्षा कमी खर्च होतो. म्हणजे आपल्याकडे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असताना आपण कृषिउत्पादनांच्या नावाखाली पाण्याची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. त्यामुळे जास्त पाणी लागणाऱ्या उत्पादनांची निर्यात जर आपण कमी केली अन् कमी पाणी लागणारी डाळ-तेलबियांसारखी कृषी उत्पादने वाढविली तर आपण ‘नेट सरप्लस’मध्ये राहू. तसेच सगळ्यांपेक्षा वेगळ्या उत्पादनांची निर्यात आपण केली पाहिजे. जगात मधनिर्मिती आपल्याएवढी कुठेच होत नाही. मधाची निर्यात आपले बलस्थान केले पाहिजे. त्यामुळे आपले परावलंबित्व कमी होईल. हा स्वयंपूर्णतेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. मूल्यसाखळी सहकारतत्त्वावर आधारित उद्योगांमुळे निर्माण होते. (उदा. साखर कारखाने, अमूल, व्यंकटेश हॅचरिज) फणसासारख्या स्थानिक फळाची बाजारपेठच तयार केली नाही. ते वाया जातात. त्यासाठी 'व्होकल फॉर लोकल' तत्त्व अवलंबले पाहिजे. त्यानुसार 'अमूल'ने ताक हे स्थानिक उत्पादन लोकप्रिय केल्याचे आदर्श उदाहरण आहे. खतोत्पादनात अविकसित परदेशांत जाऊन तेथील मुबलक कच्चे खनिज वापरून आपले खतप्रकल्प उभारले पाहिजेत. तरच स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट साध्य होेईल.