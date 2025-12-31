Premium|Study Room : अक्षय ऊर्जा ते शाश्वत शेती; 'हवामान-लवचिक भारत' घडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती

सन २०२२ च्या उन्हाळ्यात, जम्मू आणि काश्मीरमधील पल्ली हे गाव भारताची पहिली कार्बन-तटस्थ (Carbon-neutral) पंचायत बनले. घरांच्या छतावरील सौर पॅनेल आणि डिझेल जनरेटरची जागा घेणारी इलेक्ट्रिक वाहने, हे हवामान लवचिकता म्हणजेच पर्यायी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समृद्धीची पुनर्रचना करणे याचे जिवंत उदाहरण आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि अनिश्चित मान्सून, विनाशकारी पूर व प्रदीर्घ दुष्काळ यांसारख्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, हे परिवर्तन केवळ गरज नसून एक संधी आहे. भारताचे ४२% कार्यबळ शेतीवर अवलंबून आहे आणि ६०० दशलक्ष जनता पाणीटंचाईचा सामना करत आहे; अशा स्थितीत हवामान बदल हे एक अस्तित्वाचे संकट आहे. हा निबंध अक्षय ऊर्जा, शाश्वत कृषी, जल व्यवस्थापन आणि हरित पायाभूत सुविधा कशा प्रकारे हवामान-लवचिक भारत घडवू शकतात, याचा वेध घेतो..हवामानाचे आव्हान: भारताची संवेदनशीलताहवामान बदलाच्या दृष्टीने भारत जगातील सर्वाधिक असुरक्षित राष्ट्रांपैकी एक आहे. 'आंतरसरकारी हवामान बदल समिती'ने (IPCC) चेतावणी दिली आहे की दक्षिण आशियाला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. २०५० पर्यंत भारताचे सरासरी तापमान २-४° सेल्सिअसने वाढू शकते, ज्यामुळे ६०% शेती अवलंबून असलेल्या मान्सूनच्या पद्धतीत बदल होईल. आशियाई विकास बँकेच्या मते, यामुळे भारताच्या वार्षिक जीडीपीमध्ये २.८% घट होऊ शकते.नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता सातत्याने वाढत आहे. २०१८ चा केरळ पूर आणि २०२१ चा उत्तराखंडमधील हिमशिखर स्फोट ही हिमालयाच्या संवेदनशीलतेची उदाहरणे आहेत. उन्हाळ्यात दिल्लीसारख्या शहरांतील तापमान ४९° सेल्सिअसच्या पुढे गेल्याने ती राहण्यायोग्य उरलेली नाहीत. ६८% ग्रामीण लोकसंख्या हवामानावर आधारित उपजीविकेवर अवलंबून असल्याने भारतासमोर मोठी जोखीम आहे. तथापि, पर्यायी तंत्रज्ञान यावर अनुकूलन आणि शमन असे दुहेरी उपाय देऊ शकते..अक्षय ऊर्जा: लवचिकतेचा आधारस्तंभभारताची अक्षय ऊर्जा क्रांती हा हवामान लवचिकतेचा मुख्य आधार आहे. राष्ट्रीय सौर अभियानाने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सौर ऊर्जा, विशेषतः विकेंद्रित 'रूफटॉप' यंत्रणा, यात मोठी क्षमता आहे. 'पीएम-कुसुम' (PM-KUSUM) योजनेद्वारे सौर पंपांना प्रोत्साहन देऊन डिझेलवरील अवलंबित्व कमी केले जात आहे.भारताच्या ७,५०० किमी किनारपट्टीवर पवन ऊर्जेची मोठी संधी आहे. सौर, पवन आणि बॅटरी स्टोअरेजचा मेळ घालणारी संकरित प्रणाली शाश्वत वीजपुरवठा करू शकते.'ग्रीन हायड्रोजन'हे या क्षेत्रातील गेम-चेंजर ठरू शकते. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनद्वारे २०३० पर्यंत ५ दशलक्ष टन वार्षिक उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे पोलाद आणि सिमेंट सारख्या जड उद्योगांचे 'कार्बमुक्तीकरण' (Decarbonization) करणे शक्य होईल. परंतु, २०३० पर्यंत भारताला २०० गिगावॅट बॅटरी स्टोअरेजची आणि पारेषण पायाभूत सुविधांमध्ये (Transmission infrastructure) मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि धोरणात्मक निश्चितता आवश्यक आहे..शाश्वत कृषी: हवामान-अनुकूल शेतीशेतीची संवेदनशीलता पाहता तंत्रज्ञान परिवर्तन अनिवार्य आहे. आयओटी (IoT) सेन्सर्स, ड्रोन्स आणि उपग्रह प्रतिमांच्या मदतीने केली जाणारी 'अचूक शेती' (Precision Agriculture) पाणी आणि खतांचा वापर सुलभ करते. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) दुष्काळ आणि पूर-सहनशील बियाणे विकसित केले आहे.आंध्र प्रदेशातील 'नैसर्गिक शेती' (Natural Farming) उपक्रम हे दर्शवते की शून्य-बजेट शेती कशी खर्च कमी करते आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारते. 'सिस्टम ऑफ राइस इंटेन्सिफिकेशन' (SRI) मुळे भातशेतीतील पाण्याचा वापर ४०% पर्यंत कमी होतो. तसेच, सूक्ष्म-सिंचन तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची कार्यक्षमता सुधारते, परंतु यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदानाची आवश्यकता आहे.जल व्यवस्थापन: पाणी सुरक्षेसाठी नवकल्पनानीती आयोगाच्या मते, २०३० पर्यंत २१ शहरांमधील भूजल संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूतील पर्जन्य जल संचयन (Rainwater harvesting) प्रारूपाने चेन्नईची भूजल पातळी वाढवून यशाचा मार्ग दाखवला आहे. स्मार्ट वॉटर मीटर्स आणि एआय (AI) गळती शोध यंत्रणेमुळे शहरी पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल.भारत केवळ ३०% सांडपाण्यावर प्रक्रिया करतो. 'मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर' सारखे प्रगत तंत्रज्ञान सांडपाण्याचा पुनर्वापर सुलभ करते. सौर ऊर्जेवर चालणारे 'विलवणीकरण' (Desalination) किनारी भागातील पाणीटंचाई दूर करू शकते. भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे तंत्रज्ञान या संदर्भात आशादायक आहे. 'मिशन अमृत सरोवर' अंतर्गत ७५,००० जलकुंभांचे पुनरुज्जीवन पाणी सुरक्षा वाढवू शकते. .हरित पायाभूत सुविधा: लवचिक शहरांची उभारणीभारतातील ३५% लोकसंख्या शहरांत राहते, जिथे हवामान-लवचिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे. हरित इमारती ऊर्जा वापर ३०-५०% ने कमी करतात. 'स्पंज सिटीज' (Sponge Cities)ज्यामध्ये पारगम्य पदपथ आणि हरित छप्परांचा समावेश असतोपुराचे व्यवस्थापन करण्यास आणि भूजल पुनर्भरण करण्यास मदत करतात.इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ही शहरी लवचिकतेसाठी महत्त्वाची आहे, परंतु चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विस्तारणे आवश्यक आहे. अहमदाबादचा 'कूल रूफ' कार्यक्रम आणि हैदराबादची 'मियावाकी वने' शहरांमधील वाढते तापमान (Urban Heat Island) कमी करण्यास मदत करतात.उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक आव्हानेकृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हवामान अंदाजासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शक्तिशाली साधन आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कार्बन व्यापार आणि हवामान वित्तपुरवठ्यात पारदर्शकता आणू शकते.तथापि, अंमलबजावणीत अनेक आव्हाने आहेत. भारताला २०३० पर्यंत २.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या निधीची गरज आहे. 'ग्रीन बाँड्स'च्या माध्यमातून भांडवल उभे करणे सुरू झाले असले तरी, मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. एक समर्पित 'हवामान लवचिकता प्राधिकरण' स्थापन केल्यास अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल..हवामान न्यायाचे साधन म्हणून तंत्रज्ञानपर्यायी तंत्रज्ञान हे केवळ तांत्रिक उपाय नसून हवामान न्यायाचे मार्ग आहेत. हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक शेतकरी आणि गरीब समुदायांना बसतो. जेव्हा सौर मायक्रोग्रिड्स किंवा हवामान-लवचिक बियाणे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचतात, तेव्हा ते खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण करतात.पंतप्रधान मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे, भारताची हवामान कृती ही विश्वासाने प्रेरित आहे. पल्ली गावाचे परिवर्तन हे केवळ स्वप्न नसून एक वास्तव आहे. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या प्रवासात, पर्यायी तंत्रज्ञानाद्वारे मिळवलेली हवामान लवचिकता हे सुनिश्चित करेल की भारताचा विकास शाश्वत आणि निसर्गाशी सुसंगत असेल. 