Premium|Study Room : अक्षय ऊर्जा ते शाश्वत शेती; 'हवामान-लवचिक भारत' घडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती

National Green Hydrogen Mission India : नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी भारत अक्षय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि जल व्यवस्थापनाद्वारे 'हवामान-लवचिक' (Climate Resilient) राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
स्टडीरूम
सन २०२२ च्या उन्हाळ्यात, जम्मू आणि काश्मीरमधील पल्ली हे गाव भारताची पहिली कार्बन-तटस्थ (Carbon-neutral) पंचायत बनले. घरांच्या छतावरील सौर पॅनेल आणि डिझेल जनरेटरची जागा घेणारी इलेक्ट्रिक वाहने, हे हवामान लवचिकता म्हणजेच पर्यायी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून समृद्धीची पुनर्रचना करणे याचे जिवंत उदाहरण आहे. जागतिक तापमान वाढ आणि अनिश्चित मान्सून, विनाशकारी पूर व प्रदीर्घ दुष्काळ यांसारख्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, हे परिवर्तन केवळ गरज नसून एक संधी आहे. भारताचे ४२% कार्यबळ शेतीवर अवलंबून आहे आणि ६०० दशलक्ष जनता पाणीटंचाईचा सामना करत आहे; अशा स्थितीत हवामान बदल हे एक अस्तित्वाचे संकट आहे. हा निबंध अक्षय ऊर्जा, शाश्वत कृषी, जल व्यवस्थापन आणि हरित पायाभूत सुविधा कशा प्रकारे हवामान-लवचिक भारत घडवू शकतात, याचा वेध घेतो.

