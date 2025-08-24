Premium| India China relations: भारत चीन संबंध कायम संघर्षपूर्ण राहिले आहेत. ६२ च्या युद्धापासून आजपर्यंत विश्वासाचा प्रश्न कायमच राहिला आहे

श्रीराम पवारshriram1.pawar@gmail.comभारत आणि चीन यांच्यातील संबंधाला ६२ च्या युद्धाची पार्श्वभूमी आहे, आशिया खंडात आपणच श्रेष्ठ ही चीनची खुमखुमी ही या संबंधातली मोठी अडचण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बेभरवशाचं धोरण भारताला चीनच्या जवळ नेत असून रशियालाही असं वातावरण हवेच आहे. भारत-चीन-रशिया अशी आघाडी त्यांच्या फायद्याची आहे. मात्र या सगळ्यात चीनचे संशयास्पद वर्तन आणि भारताबरोबरची त्याची आजपर्यंतची वागणूक हा मोठा अडथळा आहे.रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपलं वाटाघाटीचं सारं कौशल्य पणाला लावत असताना त्यांच्या रणनीतीचा एक साइड इफेक्ट म्हणून गलवान संघर्षानंतर गोठलेल्या भारत-चीन संबंधाना पुन्हा ऊर्जा मिळण्याची शक्यता तयार झाली. त्यातच युक्रेन युद्ध समाप्तीच्या बोलण्यावरून ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधताना भारत आणि चीनसोबत एक आघाडी साकारण्याची शक्यता रशिया पुन्हा आजमावतो आहे. अमेरिकी टेरिफभोवती सारं जागतिक चर्चाविश्व फिरत असताना सुरू झालेला हा नवा भू-राजकीय खेळ लक्षवेधी आहे. अमेरिका ज्या रीतीनं भारताशी व्यवहार करते आहे, त्या स्थितीत भारतासाठी अन्य पर्याय शोधावे लागतील. त्यात चीनचा अपवाद असायचं कारण नाही. गलवाननंतर आता चीनशी सलगी कशासाठी, ही टीका सोसूनही आजघडीला ते अनिवार्य पाऊल असू शकतं, मात्र चीन प्रसंग पडताच दगाबाजी करू शकतो हे नेहरूंपासून मोदींपर्यंतच्या काळात तेच दुखणं आहे. चीनशी मैत्रीत तोच चीन, तोच पेच कायम आहे. मुद्दा चीनशी जवळिकीचा नाही. ती साधताना विश्वास किती ठेवयाचा हा प्रश्न संपत नाही. कारणही तेच ६५ वर्षांचा इतिहास..चीनची महत्त्वाकांक्षा हीच अडचणभारत आणि चीन या दोन देशांत एक दीर्घकाळचा दुखरा कंगोरा कायम आहे. प्रचंड आकाराचे, लोकसंख्येचे आणि आशियातील सर्वांत मोठे दोन देश एकमेकांचे शेजारी आहेत, तसंच दोन्हीकडं जागतिक स्तरावर प्रभावाच्या आकांक्षा कायम आहेत. त्यात स्पर्धेला संघर्षाचं रूप अनेकदा आलं आहे आणि बहुतेक वेळा चीनच्या महत्त्वाकांक्षा आणि त्यापायी आगळिकीची वाटचाल हेच कारण बनत आलं आहे. चीनसोबत भारताचे मैत्रीचे संबंध उभय देशांसाठी लाभदायक आहेत, हे दोन्ही बाजूंना समजतं. हे सूत्र आळवत मैत्रीचा हात पुढं करायचा, मात्र आशियात आपणच श्रेष्ठ आहोत, याची खुमखुमी अधून मधून दाखवायची ही चीनची चाल सुमारे सात दशकं कायम आहे. .उभय देशांत सीमेवरचा वाद सोडवता आलेला नाही याचं कारण स्वातंत्र्यासोबत सीमेविषयीच्या उभय बाजूच्या आकलानातील गंभीर मतभेद. ब्रिटिशांनी सत्ता हस्तांतर करताना जो भूभाग मागं सोडला, त्या भारताच्या सीमा आहेत. चीनकडून मात्र ब्रिटिश राजवटीतही त्या सीमा मान्य नव्हत्या, अशी भूमिका घेतली जाते. त्यातूनच हिंदी-चिनी भाई भाईचे नारे जोरात असताना तत्कालीन चिनी पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांनी नेफा म्हणजे सध्याच्या अरुणाचल प्रदेशवरचा भारताचा अधिकार चीन मान्य करेल, भारतानं अक्साई चीनवरचा चिनी हक्क मान्य करावा, असा प्रस्ताव मांडला होता. तत्कालीन पंडित नेहरू सरकारनं तो नाकारला. चीनसोबतच्या ६२ च्या युद्धाला ही पार्श्वभूमी आहे. युद्धात पराभव झाला आणि त्यासाठी अनेक गफलती कारणीभूत होत्या हे खरं असलं, तरी नेहरूंनी चीनचा प्रस्ताव नाकारला होता, तो भारताच्या भौगोलिक एकात्मतेशी तडजोड नाही याच भूमिकेतून, ती नंतरच्या सगळ्या सरकारांनी कायम ठेवली. तसंच चीननंही त्याचं सीमेविषयीचं आकलन बदललं नाही. मधल्या काळात हा वाद असला, तरी दोन्ही देशांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे लाभ मोठे असू शकतात, याच भूमिकेतून भारत-चीन जवळ येत राहिले..''चिंडिया'' नावाचं स्वप्नया शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात तर एकविसावे शतक भारत आणि चीनचे असेल असं सांगत भारत आणि चीन सहकार्यातून ''चिंडिया'' नावाचं एक स्वप्न दाखवलं जातं होतं. आर्थिक आणि सामरिक आघाडीवर गतीनं घोडदौड केल्यानंतर मात्र शतक आशियाचं म्हणजे चीनचं या दृष्टिकोनाकडं चीन वळला. चीनसोबतचा वाढता व्यापार आणि अनेक क्षेत्रांतील सहकार्याचा पायाही याच काळात घातला गेला होता. त्यात भारताच्या बाजूनं एकच एक सूत्र होतं. पाकिस्तानची कटकट संपणारी नाही, त्याचं व्यवस्थापन करता येतं. मुळातून संपत नाही. तेव्हा चीनच्या आघाडीवर शांतता व्यूहात्मकदृष्ट्या उपयोगाची. हे सूत्रही नेहरू ते मोदी कायम राहिलं, त्यात वावगंही काही नाही. मुद्दा मैत्रीच्या झुल्यावर झुलताना चीनचा भांडण उकरून काढण्याचा इतिहास डोळ्याआड करू नये इतकाच असतो. आता अमेरिकेच्या आततायीपणामुळं नव्यानं जवळीक वाढत असेल, तर तेव्हाही हाच धडा लागू पडतो..विविध मार्गांनी वाहतूक सुरूचीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारतात पंतप्रधान तसंच परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भेट घेतली. त्याआधी भारताचे संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीन दौरे केले होते. भारताचे संरक्षण आणि परराष्ट्र संबंधातील धोरणकर्ते रशियाशीही चर्चा करत आहेत. पुतीन यांच्या सोबत चर्चेची माहिती ट्रम्प युरोपीय नेत्यांना देतात, तशी पुतीन यांनी भारताच्या पंतप्रधानांना दिली. पंतप्रधान मोदी चीनमधील तिआनजीन येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य परिषदेला जाणार हे आता जवळपास नक्की आहे. तिथं कदाचित चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा होऊ शकते. भारतात २०२६ मध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचं चीननं स्वागत केलं आहे तर चीननं २०२७ ला ब्रिक्सचं यजमानपद स्वीकारावं यासाठी भारतानं पाठिंबा दिला आहे. यी यांच्या भेटीतून गलवान संघर्षानंतर गोठलेल्या अनेक मुद्द्यांवर वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. खास करून भारत-चीन दरम्यान थेट विमानसेवा बंद होती ती सुरू होईल. तीन ठिकाणांहून जमीनमार्गे मालवाहतूक सुरू होईल. पर्यटक, उद्योजक आणि पत्रकारांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यावर सहमती झाली. गलवाननंतर अत्यंत संथ गतीनं चाललेल्या उभय देशांतील सीमाविषयक वाटाघाटींना गती देण्यासाठी तज्ज्ञ गटाची स्थापना आणि त्यातून उभयमान्य होईल अशा सन्माननीय तोडग्याची लवकरच अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे. हे सारं वर्षभरापूर्वी कोणी कल्पनाही न केलेलं वातावरण साकारतं आहे..जागतिक रचनेत बदलडोकलाम आणि गलवानमध्ये चीननं ज्या रीतीनं दगा केला, त्यानंतर मोदी सरकारचा चीनशी जवळिकीचा आणि मोदी - शी जिनपिंग यांच्यातील दोस्तान्याचा उत्साह आटला होता. त्याचं पुनरुज्जीवन होताना अमेरिकेची बदलती धोरणं हा महत्त्वाचा घटक बनला आहे. भारत-रशिया-चीन यांच्यातील हे वाढतं ममत्व गरजेपोटी आहे. त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी भारत आणि चीनसोबत आयआरसी हा गट पुनरुज्जीवित करण्याचा रशिया प्रयत्न करत आहे. हे प्रत्यक्षात आलं तर पाश्चात्त्य संरक्षण तसंच व्यापाराच्या धारणा आणि आयआरसी गटातील स्पर्धेचा एक नवाच आयाम आधीच अस्थिर जागतिक रचनेत नव्या उलथापालथी घडवेल.भारत-चीन संबंध, संघर्षात अमेरिका आणि रशिया हे दोन बाह्य घटक नेहमीच काही ना काही भूमिका बजावत आले आहेत. मागची अनेक वर्षे भारताचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या अधिक निकट, व्यूहात्मक भागीदारीकडं जाणारं राहिलं आहे. त्यात दोन्ही बाजूंसाठी चीनचा वाढता प्रभाव हा एक कोन असतो. चीनला रोखण्याच्या रणनीतीत अमेरिकेला भारताची साथ हवी असते. भारतासाठी क्वाड च्या निमित्तानं एक दबाव गट तयार होणं, लाभाचं वाटत आलं. ट्रम्प यांच्या बेभरवशाच्या कारभारानं हा तोल बिघडतो आहे. निदान ट्रम्प सत्तेत आहेत तोवर तरी आता कोणी मोदी आणि ट्रम्प यांची केमिस्ट्री कशी प्रभाव टाकते, याच्या कहाण्या सांगायचं कारण उरलेलं नाही..Premium| China India Border Issue: पाकिस्तानची बाजू घेणाऱ्या चीनला प्रतिउत्तर द्यायची वेळ आलीये का?.ट्रम्प यांची अरेरावी घातकभारताकडून व्यापार सवलतींसाठी आणि रशियाचं तेल घेऊ नये यासाठी ५० टक्के टेरिफ आकारणीचं अमेरिकी दबावतंत्र आणि भारताच्या संवदेनशीलतेकडं दुर्लक्ष करत पाकिस्तानकडं दिसणारा झुकाव यानंतर भारताचा चीन, रशियासोबतचा व्यवहार लक्षणीयरीत्या बदलतो आहे. असंच वळण ६२ च्या युद्धानंतरही आलं होतं. तेव्हा अमेरिकी अध्यक्ष केनेडी यांनी भारत-अमेरिका संबंध अत्यंत निकट येतील, अशी पावलं टाकायला सुरुवातही केली होती. पुढं केनेडी आणि पाठोपाठ नेहरूंच्या निधनानंतर ते मागं पडलं. भारताला आधुनिक शस्त्रांची, लढाऊ विमानांची नितांत गरज होती, ती अमेरिकेआधी सोव्हिएत संघानं भागवली. भारत-अमेरिका जवळ येता येता दरी वाढत गेली. त्याचं टोक निक्सन यांच्या काळात बांगला देश युद्धादरम्यान गाठलं. त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानसोबत वाढवलेली जवळीक भारत-रशिया संबंध आणखी दृढ करण्याकडं घेऊन गेली. आता ट्रम्प यांची अरेरावी पुन्हा एकदा या चार देशांतील संबंधात कूस बदलणारी ठरण्याची शक्यता दिसते आहे..काळच असा, की चीनशी मैत्रीची शक्यता दुर्लक्षित करणं अशक्य आहे. ती हवी पण विश्वास ठेवता येत नाही. हा तोच पेच पुन्हा पुन्हा येतो आहे. सावध असलं पाहिजे ते एवढ्यासाठीच, की मोदी यांचे पाच चीन दौरे, १२ वेळा शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा, जिनपिंग यांचं भारतात झुल्यावरचं झुलणं आणि मोदी यांच्या चीनमधील जंगी स्वागतासह वुहान स्पिरिटचं गुणगान यासोबतच्या सगळ्या सदिच्छा चीननं गलवानच्या थंडगार पाण्यात शांतपणे भिरकावल्या. हा इतिहास ताजा आहे. प्रत्येक वेळी ६२ चं युद्धच आठवलं पाहिजे असं काही नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.