Premium|Lancet Report of Diabetes : भारतातील डायबेटिस रूग्णांची संख्या चिंताजनक; भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर

पुणे - 'द लॅन्सेट' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंटरनॅशनल डायबेटीस फेडरेशनच्या (IDF) ताज्या आकडेवारीनुसार भारत डायबेटिसच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला असल्याचे समोर आले आहे. मुख्य म्हणजे पाश्चिमात्य जीवनशैलीकडे बोटे दाखवत आपण त्याला दोष देत त्याच्यामुळेच हे प्रमाण वाढलेले आहे असे म्हणत असलो तरी अमेरिका या बाबतीत भारताच्या मागे आहे. त्यामुळेच भारतात ही आकडेवारी नेमकी कशामुळे वाढली आहे, कोणत्या वयोगटात हा डायबेटिस सर्वाधिक आहे, डायबेटिसच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर कोणता देश आहे, अहवालात २०५० साठी तज्ज्ञांनी कोणता इशारा दिला आहे, कोणत्या देशात डायबेटिसचे किती रूग्ण आहेत, हा महिलांमध्ये अधिक आहे की पुरूषांमध्ये, मधुमेह होतानाची लक्षणे कोणती, तो होऊ नये म्हणून कोणती काळजी घ्यायला हवी आणि तज्ज्ञ याविषयी काय म्हणतात हे सगळं सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..लॅन्सेटच्या अहवालात काय?भारतात ९ कोटी रूग्णसंख्याभारतात २० ते ७९ वयोगटातील सुमारे ९ कोटी लोक मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. रुग्णसंख्येच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. १४.८ कोटी रुग्णांसह चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर ३.९ कोटी रुग्णांसह अमेरिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.प्रत्येक ९ मागे १ व्यक्ती हा डायबेटिसने त्रस्तलॅन्सेटच्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये जगातील दर ९ पैकी १ प्रौढ व्यक्तीला म्हणजेच जवळपास ५८ कोटी ९० लाख रूग्णांना मधुमेह असल्याचे समोर आले आहे.२०५० साठी धोक्याचा इशारा काय?संशोधकांच्या मते, जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर २०५० पर्यंत जगभरातील मधुमेही रुग्णांची संख्या ८५ कोटी ३० लाखांवर जाईल. यामध्ये पाकिस्तान अमेरिकेलाही मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर येण्याची शक्यता आहे. एकूणातच दक्षिण आशियासाठी हे मोठे संकट असेल.मधुमेह वाढण्याची अहवालात नमूद मुख्य कारणेवाढते शहरीकरण : शहरांमधील बैठ्या जीवनशैलीमुळे शारीरिक हालचाल कमी झाली आहे.खाण्याच्या सवयी : अति-प्रक्रिया केलेले पदार्थ म्हणजेच Ultra-processed food खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे.वृद्ध लोकसंख्या : वाढत्या वयानुसार मधुमेहाचा धोका वाढतो.शारीरिक कष्टाचा अभाव : शहरांमधील कामाच्या पद्धतीमुळे व्यायामाचा अभाव निर्माण झाला आहे.कोणत्या वयोगटाला सर्वाधिक धोका आहे?पण भारतात वयवर्ष २० पासून अनेक तरूणांना डायबेटिस असल्याने याचा धोका सर्वांनाच आहे. मात्र वय वर्ष ७५ ते ७९ वयोगटातील २५% लोकांमध्ये मधुमेह आढळला आहे.अधिक धोका कोणाला?अहवालानुसार महिला आणि पुरूष अशी विभागणी केली असता महिलांच्या तुलनेत पुरुषांमध्ये डायबेटिसचे प्रमाण जास्त आहे.तसेच ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना याचा धोका अधिक दिसून आला आहे. तसेच ८०% पेक्षा जास्त रुग्ण हे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहतात.डायबेटिसची माहितीच नाहीअहवालात एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे की, अनेक लोकांना आपल्याला डायबेटिस आहे याची माहितीच नसते. वेळेवर निदान न झाल्यामुळे हृदयरोग, किडनी निकामी होणे आणि दृष्टी जाणे यांसारखे गंभीर आजार यामुळे उद्भवू लागले आहेत.आरोग्य खर्चात मोठी वाढजागतिक अभ्यासानुसार, डायबेटिसमुळे देशांच्या आरोग्य खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे IDF अंदाजानुसार २०२१ मध्ये ग्लोबल डायबेटिक खर्च हा ९६६ बिलियन डॉलरपेक्षाही अधिक होता. भारतासारख्या मध्यम-आय देशांमध्ये डायबेटिसमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च वाढतो आहे तसेच क्लिनिकल केअर, औषधोपचार, आणि productivity loss असे अप्रत्यक्ष तोटेही देशांना भोगावे लागत आहेत.डायबेटिस कोणत्या कारणांमुळे होतो?डायबेटिस हा रक्तातील साखर वाढल्यामुळे होणारा आजार आहे. यामागे एकच कारण नसून आनुवंशिकता, जीवनशैली आणि शारीरिक बदल यांचा एकत्र परिणाम असतो. भारताच्या परिस्थितीचा विचार करता याची प्रमुख सहा कारणे आहेत..'लॅन्सेट' च्या अहवालात जरी आपला नंबर दुसरा असला तरीही आपल्याकडे डायबेटिस आहे याचीच जाणीव किंवा माहिती नसणाऱ्या रूग्णांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे आपण यात कदाचित पहिल्या क्रमांकावर असू शकतो. अनेक वेळा यापुर्वी भारत पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे समोर आले होते. डायबेटिसबाबत सरकारी पातळीवर धोरण आखणे गरजेचे आहे. सरकारी दवाखान्यात मोफत तपासणी, जनजागृती या गोष्टी करायला हव्यात. त्यासोबतच अल्ट्रा प्रोसेस फूड जे इतक्या सहजी सगळीकडे मिळते आहे त्यावर बंदी घालायला हवी. डायबेटिसची ‘फॅमिली हिस्ट्री’ असणाऱ्या रूग्णांनी मात्र तपासणी करूनच घ्यावी. डॉ. संजय गांधी, एमडी मेडिसीन, डायबेटिस विषयी विशेष काम.डायबेटिस होण्याची प्रमुख कारणे१) आनुवंशिकजर आईवडिलांपैकी किंवा तुमच्या वंशावळीत कोणाला डायबेटिस असेल तर तो तुम्हाला होण्याचा धोका हा २ ते ४ पट वाढलेला असतो. २) चुकीची जीवनशैलीजास्त पांढरा भात, मैदा, साखर, तळलेले, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, गोड पेये यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढते. त्यातून शारिरीक हालचाल जर कमी असेल तर शरीरातील इन्शुलिन नीट काम करत नाही. भारतात डायबेटिसच्या रूग्णांची संख्या जास्त असण्याचे चुकीची जीवनशैली हे प्रमुख कारण आहे. तसेच लठ्ठपणामुळे देखील डायबेटिस वाढू शकतो. विशेषत: पोटावरची चरबी अधिक असेल तर या चरबीमुळे इन्शुलिन रेझिस्टन्स वाढते. भारतीयांचा BMI कमी असूनही चरबीचे प्रमाण मात्र जास्त असते. ३) मानसिक ताणतणावझोपेचा अभाव, नैराश्य, चिंता यामुळे कोर्टिसॉल हार्मोन वाढते आणि त्यामुळे रक्तातील साखर वाढते. त्यातून डायबेटिसचा धोका हळूहळू वाढायला लागतो.४) हार्मोनल बदलमहिलांमध्ये वेगवेगळ्या स्टेजेसमध्ये हार्मोनल बदल होत असतात. त्यात गर्भधारणेदरम्यान Gestational Diabetes, थायरॉईड, PCOS या कारणामुळे होर्मोनल बदल होतात तसेच स्टिरॉईड औषधांचा दीर्घ वापर यामुळे सुद्धा शरिरात बदल होऊन डायबेटिस होण्यची शक्यता वाढते.५) व्यसनांमुळे शरिरावर परिणामदारू, तंबाखू यामुळे लिव्हरवर परिणाम होऊन इन्सुलिनचे कार्य कमी होते आणि त्यातून हृदयरोग तसेच डायबेटिसचा धोका निर्माण होतो. ६) आजार आणि औषधेतुम्हाला जर स्वादुपिंडाचे आजार किंवा उच्च रक्तदाबासाठी काही औषधे सुरू असतील तसेच काही आजारात दीर्घकालीन स्टिरॉईड्स घ्यावी लागतात अशा स्थितीत तुमच्या दुसऱ्या आजारांमुळे आणि औषधांमुळे देखील डायबेटिसचा धोका निर्माण होतो.७) चुकीचा आहारभारतात लहान वयातच Type 2 Diabetes चा धोका अधिक आहे. यामुळे किडनी, हृदय, डोळे लवकर खराब होतात. पारंपरिक आहारातही जेव्हा तुम्ही जास्त प्रोटीन कमी आणि कार्बोहायड्रेट जास्त असणारा आहार घेतलात ही देखील कारणं डायबेटिस होण्यासाठी कारणीभूत ठरलेली असतात. .Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.डायबेटिस हा असा आजार आहे जो शरीरात हळूहळू वाढतो. रक्तातील साखरेची पातळी वाढू लागली की, शरीर काही विशेष संकेत देऊ लागते. या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष दिल्यास भविष्यातील गंभीर धोके टाळता येतात.मधुमेहाची सुरुवातीची प्रमुख लक्षणे वारंवार लघवी होणेजेव्हा रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढते, तेव्हा किडनीला ती जास्तीची साखर बाहेर काढण्यासाठी जास्त काम करावे लागते. यामुळे तुम्हाला नेहमीपेक्षा जास्त वेळा, विशेषतः रात्रीच्या वेळी वारंवार लघवीला जावे लागते.जास्त तहान लागणेवारंवार लघवी झाल्यामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते. यामुळे सतत तोंड कोरडे पडणे आणि वारंवार पाणी प्यावेसे वाटणे, ही लक्षणे दिसतात.सतत भूक लागणेशरीरातील पेशींना अन्नातून मिळणारी साखर म्हणजेच ग्लुकोज नीट वापरता येत नाही, कारण इन्सुलिनची कमतरता असते. त्यामुळे भरपूर जेवण करूनही शरीर ऊर्जा नाही असा संकेत देते आणि तुम्हाला सतत भूक लागते.कमालीचा थकवा जाणवणेपुरेशी झोप आणि आहार घेऊनही जर तुम्हाला सतत थकवा, सुस्ती किंवा अशक्तपणा जाणवत असेल, तर ते रक्तातील साखर वाढल्याचे लक्षण असू शकते.जखम लवकर बरी न होणेशरीरात साखरेचे प्रमाण जास्त असेल, तर रक्ताभिसरण मंदावते. यामुळे साधी जखम, खरचटणे किंवा संसर्ग बरा व्हायला नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागतो.अंधुक दिसणेरक्तातील साखरेच्या चढ-उतारामुळे डोळ्यांच्या लेन्सवर परिणाम होतो, ज्यामुळे दृष्टी धुरकट किंवा अंधुक वाटू शकते.हात-पायांना मुंग्या येणे किंवा बधीरपणारक्तातील साखर जास्त काळ वाढलेली राहिल्यास नसांना इजा होऊ शकते. यामुळे हात किंवा पायांच्या तळव्यांना मुंग्या येणे, जळजळ होणे किंवा ते भाग बधीर होणे असे जाणवते.अचानक वजन कमी होणेकाहीही प्रयत्न न करता किंवा व्यायाम न करता जर तुमचे वजन वेगाने कमी होत असेल, तर हे चिंतेचे लक्षण असू शकते. .Premium|Parenting: पालक म्हणून मी फिट आहे का? .डायबेटिस विशेषतः टाईप २ होण्यापासून वाचण्यासाठी आपली जीवनशैली आणि आहार बदलण्याने तुम्ही वेळीच डायबेटिससारख्या दीर्घ आजारापासून वाचू शकता. जर तुमच्या कुटुंबात आधीच कोणाला मधुमेह असेल, तर तुम्ही अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.मधुमेह टाळण्यासाठी हे महत्त्वाचे बदल तुम्ही करू शकताआहारातील बदलसाखर आणि मैद्याचे पदार्थ टाळा : साखरेचे पदार्थ, पांढरा ब्रेड, बिस्किटे, केक आणि मैद्याचे पदार्थ रक्तातील साखर वेगाने वाढवतात. त्याऐवजी नाचणी, ज्वारी, बाजरी, ओट्स असे पर्याय निवडू शकता.फायबरचे प्रमाण वाढवा : पालेभाज्या, सालीसकट फळे, मोड आलेली कडधान्ये आणि कोशिंबीर यांचा समावेश करा. फायबरमुळे साखर रक्तात शोषली जाण्याचा वेग मंदावतो.पाण्याचे प्रमाण : गोड शीतपेये किंवा पॅकेज्ड ज्यूसऐवजी भरपूर पाणी प्या. दिवसभरात किमान २-३ लिटर पाणी पिणे आवश्यक आहे.वेळेवर जेवण : रात्रीचे जेवण झोपण्यापूर्वी किमान २-३ तास आधी करा. एकाच वेळी भरपूर खाण्याऐवजी थोड्या थोड्या अंतराने आहार घ्या. नियमित शारीरिक हालचालदररोज व्यायाम : आठवड्यातून किमान ५ दिवस ३० मिनिटे वेगाने चाला. यामुळे शरीरातील पेशी इन्सुलिनचा वापर चांगल्या प्रकारे करू शकतातसक्रीय राहा : जर तुमचे काम एका जागी बसून असेल, तर दर तासाला ५ मिनिटे चाला. लिफ्टऐवजी पायऱ्यांचा वापर करा.वजनावर नियंत्रण : पोटाचा घेर आणि वजन वाढणे हे डायबेटिसचे मुख्य कारण आहे. तुमच्या उंचीनुसार तुमचे वजन योग्य राहील याची काळजी घ्या. वजनात केवळ ५-७% घट केल्यानेही डायबेटिसचा धोका बराच कमी होतो.मानसिक आरोग्य आणि झोप यासाठी योगासने किंवा ध्यान करा. दररोज ७ ते ८ तासांची शांत झोप घ्या. झोपेच्या कमतरतेमुळे इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढू शकतो.व्यसनांपासून दूर राहाधु़म्रपान आणि अति मद्यपान यामुळे स्वादुपिंडावर ताण येतो आणि मधुमेहाचा धोका वाढतो.--------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 