Premium|Digital Payment in India : रोख ते क्यूआर कोड... डिजिटल यशोगाथा

प्रशांत मठकर - sakal.avtaran@gmail.comभारताच्या डिजिटल क्रांतीला खऱ्या अर्थाने वेग दिला तो देशातील ‘मोबाईल क्रांती’ आणि जगातील सर्वात स्वस्त ‘इंटरनेट डेटा’ने. घरोघरी पोहोचलेला स्मार्टफोन आणि हाय-स्पीड इंटरनेटमुळे बँकिंग सेवा थेट लोकांच्या खिशात अवतरली आहे. यामुळे सामान्यांची बँकेत जाण्याची किंवा सुट्या पैशांची कटकट संपली आणि वेळेची मोठी बचत होऊ लागली. गेल्या २५ वर्षांत भारताने तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जी अभूतपूर्व क्रांती केली, तिचे एक महत्त्वाचे अंग म्हणजे आपल्या ‘डिजिटल पेमेंट प्रणाली’ने बँकिंग क्षेत्रात घडवून आणलेला आमूलाग्र बदल होय. २००१च्या सुमारास ‘बँकिंग’ म्हणजे बँकेतील लांबच लांब रांगा, खिशात नोटांचे बंडल आणि चिल्लर सांभाळण्याची कसरत, तसेच चेक वटवण्यासाठी लागणारी कित्येक दिवसांची प्रतीक्षा, असे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहायचे. आज हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. एका छोट्याशा ‘क्यूआर कोड’ने देशाच्या कानाकोपऱ्यातील आर्थिक व्यवहारांची परिभाषाच बदलून टाकली आहे. हा पाव शतकाचा प्रवास केवळ डिजिटल क्रांतीचा नसून, तो प्रत्येक भारतीयाच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा आणि आत्मविश्वासाचा प्रवास आहे..भारताचा डिजिटल क्रांतीचा प्रवास तीन प्रमुख कालखंडात विभागता येतो. पहिल्या टप्प्यात (२००१-२०१५), २००४ मध्ये नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर (एनईएफटी) आणि रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणालीची अंमलबजावणी, २००८ मध्ये ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय)ची स्थापना आणि २०१४ मधील ‘जन धन योजना’ या तीन घटना देशात बँकिंगची दिशा बदलणाऱ्या ठरल्या. ‘जन धन’ योजनेमुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातील ५० कोटींहून अधिक लोक मुख्य प्रवाहातील बँकिंगशी जोडले गेले.दुसऱ्या टप्प्यात (२०१६-२०१९), २०१६च्या नोटबंदीने डिजिटल व्यवहारांना अनपेक्षित गती दिली. याच काळात ‘यूपीआय’चे आगमन झाले आणि भारताच्या आर्थिक व्यवहारांत एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. ‘यूपीआय’मुळे आर्थिक देवाणघेवाण खऱ्या अर्थाने ‘मोबाईल’मध्ये अवतरली. या प्रणालीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘इंटर-ऑपरेबिलिटी’; म्हणजे कोणत्याही बँकेच्या ग्राहकाला कोणत्याही अॅपद्वारे कोणालाही क्षणार्धात पैसे पाठवणे शक्य झाले. बँक खात्याचा नंबर किंवा आयएफएससी कोड लक्षात ठेवण्याची कटकट संपली आणि केवळ मोबाईल क्रमांक किंवा व्हर्च्युअल पेमेंट ॲड्रेस (व्हीपीए)द्वारे व्यवहार करणे शक्य झाले.‘द्वि-स्तरीय सुरक्षा कवच’ आणि मोबाईलवर तत्काळ मिळणाऱ्या ‘पेमेंट अलर्ट्स’मुळे ग्राहकांचा या प्रणालीवरील विश्वास वाढला. खिशात पाकीट न ठेवता केवळ मोबाईल घेऊन बाहेर पडणे, ही भारतीयांची नवी जीवनशैली बनली आणि ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना खऱ्या अर्थाने गती मिळाली..Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना.तिसऱ्या आणि वर्तमान टप्प्यात (२०२०-२०२६), कोरोना महामारीच्या काळात ‘लॉकडाऊन’मुळे ‘टचलेस पेमेंट’ ही काळाची गरज बनली. परिणामी, ‘यूपीआय’चे जाळे रस्त्यावरच्या भाजीवाल्यापासून ते अगदी पानाच्या टपरीपर्यंत पोहोचले. जिथे २०२०मध्ये ‘यूपीआय’द्वारे दरमहा केवळ दोन अब्ज व्यवहार होत होते, तिथे आज मार्च २०२६मध्ये या व्यवहारांनी २२.६ अब्जचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला आहे.भारताच्या डिजिटल क्रांतीला खऱ्या अर्थाने वेग दिला तो देशातील ‘मोबाईल क्रांती’ आणि जगातील सर्वात स्वस्त ‘इंटरनेट डेटा’ने. घरोघरी पोहोचलेला स्मार्टफोन आणि हाय-स्पीड इंटरनेटमुळे बँकिंग सेवा थेट लोकांच्या खिशात अवतरली आहे. यामुळे सामान्यांची बँकेत जाण्याची किंवा सुट्या पैशांची कटकट संपली आणि वेळेची मोठी बचत होऊ लागली. जनधन योजना आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीमुळे सरकारी योजनांचा लाभ ‘थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात’ जमा होऊ लागला. परिणामी, मध्यस्थांची साखळी तुटली आणि भ्रष्टाचाराला मोठा लगाम लागला. व्यापाऱ्यांसाठी रोखीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली. डिजिटल नोंदीमुळे हिशेबात सुलभता आणि पारदर्शकता आली.आज ‘यूपीआय’ ही जगातील सर्वात यशस्वी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली बनली आहे. त्याचबरोबर, भारताचे स्वदेशी कार्ड पेमेंट नेटवर्क ‘रुपे’ने आज व्हिसा आणि मास्टरकार्डच्या जागतिक मक्तेदारीला तगडे आव्हान दिले आहे. तसेच, ‘आधार एनॅबल्ड पेमेंट सिस्टम’ (एईपीएस)मुळे ग्रामीण भागात केवळ अंगठ्याच्या ठशाने डिजिटल आर्थिक व्यवहार करणे शक्य झाले आणि खऱ्या अर्थाने डिजिटल बँकिंग दुर्गम भागातील घराघरांत पोहोचले. ‘फास्ट टॅग’ प्रणालीने टोल नाक्यांवरील रोख व्यवहारांची कटकट संपवून प्रवासातील वेळ वाचवला. या सर्व प्रगत तंत्रज्ञानामुळेच भारताची डिजिटल यंत्रणा आज जागतिक स्तरावर एक ‘रोल मॉडेल’ ठरते आहे..भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात एवढी मोठी डिजिटल क्रांती होऊनही व्यवहारातील ‘रोखीचे’ प्रमाण कमी न होता वाढते आहे, हा एक मोठा विरोधाभास आहे. २०२६च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, चलनातील एकूण रोकड रु. ४० लाख कोटींच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे. एकीकडे ‘यूपीआय’ व्यवहारांनी दरमहा रु. २८.३ लाख कोटींचा टप्पा गाठला असला तरी एटीएममधून पैसे काढण्याचे प्रमाणही कमी झालेले नाही. आजही सरासरी दरमहा रु. २.५ लाख कोटी इतकी रक्कम एटीएममधून काढली जात आहे. या स्थितीची काही प्रमुख कारणे आहेत. आजही भारतातील असंघटित क्षेत्र, कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर रोखीवर अवलंबून आहे. तसेच, ‘डिजिटल ट्रॅकिंग’मुळे बसणाऱ्या कराची भीती आणि आपत्कालीन स्थितीसाठी घरात ‘रोख रक्कम’ साठवण्याची जुनी सामाजिक प्रवृत्ती, यामुळे आजही रोकड आणि डिजिटल व्यवहार समांतरपणे धावत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, डिजिटल पेमेंट हे दैनंदिन छोट्या गरजांसाठी (चहा, भाजीपाला, किराणा) अधिक वापरले जात आहे; तर रोख रकमेचा वापर मोठ्या व्यवहारांसाठी, बचतीसाठी आणि बऱ्याचदा कर टाळण्यासाठी केला जात आहे. भारतातील ही स्थिती ‘सह-अस्तित्व’ स्वरूपाची असून, आपली अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ‘कॅशलेस’ होण्याऐवजी आता ‘लेस-कॅश’कडे वळते आहे.भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल क्रांतीची सूत्रधार भारताची मध्यवर्ती बँक, बँकिंग क्षेत्राची नियामक, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ (आरबीआय) आहे. तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता यांचा सुवर्णमध्य साधून आरबीआयने जगातील सर्वोत्तम ‘पेमेंट इकोसिस्टम’ तयार केली. या क्रांतीचा पाया ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, २००७’ या कायद्याने रचला. या कायद्यामुळे या क्षेत्राचे नियमन आणि देखरेख करण्याचे कायदेशीर अधिकार आरबीआयला मिळाले. याच कायद्याच्या आधारावर आरबीआयने पुढाकार घेऊन ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय)ची स्थापना केली, जे भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात यशस्वी पाऊल ठरले. एनपीसीआयने पुढे यूपीआय, रुपे, आयएमपीएस आणि एईपीएससारख्या स्वदेशी प्रणाली विकसित करून व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या परदेशी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला भक्कम आव्हान दिले. आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी आरबीआयने ‘पेमेंट बँक्स’ना परवाने दिले. त्यामुळे डिजिटल बँकिंग दुर्गम भागांत पोहोचले. देशांच्या मध्यवर्ती बँकांशी करार करून आरबीआयने ‘यूपीआय’चा देशाबाहेर विस्तार केला.डिजिटल क्रांतीच्या या झगमगाटात ‘सायबर गुन्हेगारी’ हे आज एक मोठे संकट बनून समोर आले आहे. भारतीय गृह ‘१४ सी’ (इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर)च्या २०२५-२६च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील सायबर गुन्ह्यांचे स्वरूप आता केवळ तांत्रिक राहिलेले नाही, तर ते एका संघटित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचे रूप धारण करत आहे. ‘नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’च्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात भारतात दररोज सरासरी सात ते आठ हजार सायबर तक्रारींची नोंद झाली. धक्कादायक वास्तव हे आहे, की २०२५ मध्ये भारतीयांनी सायबर फसवणुकीत अंदाजे २२,४९५ कोटी गमावले आहेत. या सायबर गुन्हेगारीचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बसताना दिसत आहे. केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या आभासी अटकेच्या धमक्यांमुळे पीडितांना होणारा प्रचंड मानसिक त्रास, त्यातून उद्भवणारे नैराश्य ही आज एक गंभीर सामाजिक चिंतेची बाब ठरत आहे. वाढत्या सायबर गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी भारताने आपली पोलिस यंत्रणा आणि तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम केली आहे..सायबर फसवणुकीमध्ये सामान्य नागरिकांसाठी ‘१९३०’ हा हेल्पलाइन क्रमांक आणि www.cybercrime.gov.in हे पोर्टल सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र ठरले आहे. फसवणूक झाल्याच्या पहिल्या एक-दोन तासांत (गोल्डन अवर) तक्रार केल्यास, ही यंत्रणा बँकांशी तातडीने समन्वय साधून व्यवहार ‘फ्रीझ’ करते. २०२५च्या आकडेवारीनुसार, या पोर्टलद्वारे आतापर्यंत ८२ लाखांहून अधिक तक्रारी हाताळल्या गेल्या आहेत. या यंत्रणेने आतापर्यंत फसवणूक झालेले सुमारे ८,१८९ कोटी वाचवून ते पीडितांना परत मिळवून देण्यात यश मिळवले आहे. तसेच, फसवणुकीसाठी वापरली जाणारी १२ लाखांहून अधिक ‘सिम कार्ड’ आणि तीन लाख मोबाईल संच कायमचे ब्लॉक करण्यात आले आहेत.सायबर पोलिसांच्या जोडीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘बँकिंग लोकपाल’ ही यंत्रणा ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ढाल म्हणून उभी आहे. बँकेत लेखी तक्रार करूनही ३० दिवसांच्या आत बँकेने समाधानकारक उत्तर दिले नाही किंवा तक्रार फेटाळली, तर पीडित व्यक्ती ‘बँकिंग लोकपाल’कडे धाव घेऊ शकते. ही तक्रार निवारण प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आणि ऑनलाइन आहे.डिजिटल व्यवहारांच्या जगात तंत्रज्ञान कितीही प्रगत आणि अभेद्य झाले तरी, ‘वापरकर्त्याची सतर्कता’ हेच खरे आणि शेवटचे सुरक्षा कवच आहे. सायबर फसवणुकीची प्रकरणे पाहता, तंत्रज्ञानातील त्रुटींपेक्षा मानवी स्वभावातील ‘लालसा’ आणि ‘निष्काळजी’ यांचा फायदा घेऊन गुन्हेगार यशस्वी होताना दिसतात. सायबर फसवणुकीचे बहुतांश प्रकार हे ‘अतिलोभ’ या एकाच मुद्द्याभोवती फिरतात. ‘तुम्हाला पाच कोटींची लॉटरी लागली आहे’, ‘घरबसल्या लाखो रुपये कमवा’ किंवा ‘महागडा आयफोन फक्त ९९९ रुपयांत मिळवा’ अशा आकर्षक प्रलोभनांना बळी पडणे म्हणजेच स्वतःहून संकटाला आमंत्रण देणे होय. अनधिकृत वेबसाईट लिंक्सवर क्लिक करणे किंवा संशयास्पद ‘इन्व्हेस्टमेंट अॅप्स’मध्ये पैसे गुंतवणे, हे केवळ लालसेपोटीच घडते आणि जेव्हा सत्य परिस्थिती समोर येते, तेव्हा वेळ टळून गेलेली असते.माहितीचा स्रोत : भारतीय रिझर्व्ह बँक, एनपीसीआय, गृह मंत्रालय (१४ सी) आणि भारत सरकारचे आर्थिक पाहणी अहवाल (मार्च २०२६ पर्यंतची आकडेवारी)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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