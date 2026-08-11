Premium|India Eastward Relations : भारताची पूर्वाभिमुखता; आग्नेय आशियापासून चीन-जपानपर्यंतचा प्राचीन संबंधांचा इतिहास

डॉ. पुलि ंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.comपश्चिमेकडील प्रभावांच्या छायेत अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेला भारताचा पूर्वेकडील संबंधांचा इतिहास अत्यंत समृद्ध आणि प्राचीन आहे. आग्नेय आशियापासून चीन, कोरिया आणि जपानपर्यंत भारतीय विचार, धर्म आणि संस्कृतीने शतकानुशतके आपला ठसा उमटवला आहे. गेल्या लेखात आपण पूर्वाभिमुखतेचे पहिले पाऊल उचलले. पश्चिमेकडून सातत्याने झालेल्या आक्रमणामुळे भोगलेल्या त्रासातून निर्माण झालेल्या भयगंडामुळे भारत एका अर्थाने पश्चिमाभिमुख झाला होता. मात्र, कदाचित त्याच गंडातून जन्माला आलेल्या न्यूनगंडाने ग्रस्त होऊन स्वातंत्र्यानंतरही तसाच राहिला. त्याच्या त्या अवस्थेचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रदीर्घ काळच्या दौर्बल्यातून झालेली आत्मविस्मृती, ज्यात अर्थातच आक्रमण-पूर्व समृद्ध इतिहासाचा समावेश होता, ज्याचा एक मोठा भाग त्याच्या पूर्वेशी असलेल्या परस्पर-पूरक अशा प्रदीर्घ परस्पर-संबंधांशी संबंधित होता. तो काळ कमीत कमी दीड हजार वर्षांएवढा प्रदीर्घ होता. यातला ‘कमीतकमी’ हा शब्द कळीचा आहे, जो जवळपास सर्वच इतिहासकारांनी वापरला; कालनिश्चितीसाठी ज्या पुरातत्त्व वा अभिलेखादी पुराव्यांचा आधार घेतला जातो ते त्यांना इसवी सन-पूर्व काळातले सापडले नाहीत म्हणून. परंतु, ही तांत्रिक बाब झाली. यासंदर्भात भारतीय मान्यतेनुसार दोन ठळक घटना लक्षात घेणे आवश्यक आहे - सम्राट अशोक-संबंधी इतिहास आणि वाल्मीकी रामायण. अशोकाने, त्याच्या उत्तर-कार्यकाळात बौद्धमताच्या प्रसारासाठी दोन दूतांना - सोना आणि उत्तरा - ‘सुवर्णभूमी’कडे रवाना केले होते. सदर ‘सुवर्णभूमी’ म्हणजे भारताला खेटून असणारा आग्नेय आशियाई शेजारी ब्रह्मदेश (ऊर्फ बर्मा ऊर्फ म्यानमार) आणि त्याच्या दक्षिणेला खेटलेला श्याम (ऊर्फ सयाम ऊर्फ थायलंड) अभिप्रेत होते. या ‘सुवर्णभूमी’ प्रकरणाचा सविस्तर परामर्श आपण पुढे घेणारच आहोत. मात्र, उपरोक्त संदर्भात सांगायचे झाल्यास अशोकाच्या काळात म्हणजेच इसवी सनापूर्वी तिसऱ्या शतकात आग्नेय आशियाई खंडाचे अस्तित्व भारतीय जाणून होते आणि ते त्याला एका विशिष्ट नावाने ओळखतही होते..Gordon Hall : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते गॉर्डन हॉल यांची कहाणी त्यांच्या नातवाच्या शब्दांत .वाल्मीकी रामायणात, सीतेच्या अपहरणानंतर तिचा शोध घेण्यासाठी वानरसेना कामाला लागली. ते वानर-दूत सर्वत्र जेव्हा पांगले तेव्हा त्यांच्यापैकी एकाला त्यांच्या नायकाने, सुग्रीवाने यवद्विपावर म्हणजे सध्याच्या इंडोनेशियाच्या जावा बेटावर धाडले होते. याचाच अर्थ जावा बेट आणि त्याचा परिसर (म्हणजेच आग्नेय आशियास्थित मानवी वस्तिस्थाने) नेमका कुठे आहे ते रामायण-रचनाकालीन म्हणजेच बुद्ध-पूर्वकालीन (इ. स. पूर्व आठवे ते पाचवे शतक) भारतीयांना ज्ञात होते. त्याचाच अर्थ असा, की प्रत्यक्ष रामायण-काळ सदर कालखंडाच्या बहुधा किमान काही दशके (की शतके?) अगोदरचा असल्याने घटना-संबंधित काळाची चौकट अधिक मागे जाते. म्हणजे ज्या काळाचा उल्लेख इसवी सनाच्या विसाव्या शतकातील इतिहासकारांनी ‘कमीतकमी’ दोन हजार वर्षे असा केला होता तो कमीतकमी अडीच-पावणेतीन हजार किंवा कदाचित तीन हजार वर्षांपर्यंत मागे जातो. थोडक्यात, भारत आणि पूर्व आशिया (विशेषत: आग्नेय आशिया) यांच्यातील परस्पर-संबंध कमीतकमी अडीच-पावणेतीन हजार वर्षांचे, म्हणजेच ‘पूर्वापार’चे आहेत, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.आग्नेय आशियाच्या प्रांगणात अधिक खोल जाण्याअगोदर (जो वस्तुत: या लेखमालेचा आत्मा आहे) ईशान्य आशियाकडेसुद्धा पुरेसे लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. ईशान्येच्या जपान आणि कोरियाच्या प्राचीनकालीन भारत संबंधांबाबत ग्रंथित इतिहासात फार काही आढळत नसले तरी त्या दोन्ही देशांत भारतीय उगमाचा बौद्ध धर्म (चीनच्या माध्यमातून) पोहोचला आणि स्थिरावला हे निश्चित. तसेच, गेल्या काही काळापासून ज्ञात झालेल्या जपानी गणेशमूर्ती इत्यादीमुळे जपानमध्ये हिंदू देवता / श्रद्धांचासुद्धा वास प्राचीन काळात झाला असणार, असे म्हणता येते. कोरियाच्या बाबतीत, इसवी सनाच्या पहिल्या शतकात जन्मलेली भारताच्या अयोध्येची राजकुमारी समुद्रमार्गे कोरियात पोहोचली आणि स्थानिक राजघराण्याची राणी झाली, अशी कथा प्रचलित आहे. जगभरच्या विद्वानांनी त्यावर बराच उलटसुलट काथ्याकूट केला; पण २००१ मध्ये खुद्द कोरिया सरकारने अयोध्येत तिचे स्मारक उभारून संबंधित वादाला पूर्णविराम दिला आणि भारत-कोरिया संबंधांतील या प्राचीन दुव्याला अधिकृत मान्यता दिली..चीन तर ईशान्येचा राजा (किंवा दादा). त्याचा आकार आणि काही शतकांच्या विस्तारवादी धोरण-सातत्याने टप्प्याटप्प्याने त्यात होत राहिलेली वाढ याचे दडपण त्याच्या शेजारात असणे स्वाभाविकच. दुसरे म्हणजे, भारताचा बौद्ध धर्म, त्याची संथा घेतलेल्या चिनी भिक्षूंच्या माध्यमातून त्याच्या शेजारात पोहोचला होता; जोपर्यंत त्या शेजारी देशांना त्याच्या भारतीय उगमाचा पत्ता लागला नव्हता तोपर्यंत चीनलाच ते गृरूस्थानी मानत होते, ज्याचे अर्थातच वेगळे दडपण होते. भारताकडून बौद्धमताचे संक्रमण चीनकडे कसे होत गेले याचे बरेच ऐतिहासिक किस्से आहेत. त्यातही लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे सदर संक्रमण भारत ते चीन अशा एका सरळ रेषेत झाले नव्हते; ते त्याव्यतिरिक्त अन्य चार माध्यमांतून झाले - भारताबाहेर मध्य आशिया, तिबेट आणि आग्नेय आशियाच्या भूभागांत राहून अध्ययन-अध्यापन करणारे भारतीय; चिनी प्रवासी विद्वान / विद्यार्थी; आग्नेय आशियाच्या भूभागांतील, भारतीयीकरण झालेले मूळ निवासी; तिबेट तसेच आग्नेय आशियातून पळवून आणलेले ग्रंथ. भारतातून थेट संक्रमण होण्याच्या संदर्भातदेखील दोन उपप्रकार होते - बौद्धमताच्या प्रसारार्थ स्वखुशीने चीनमध्ये प्रवेश केलेले प्रचारक आणि चीनने शोध घेऊन हेरलेले अन् त्यानंतर विविध प्रलोभने दाखवून (आणि कधी कधी तर दबावाखाली) आयात केलेले विद्वान. भारतात उपलब्ध असणारे बौद्ध धर्म ग्रंथ किंवा त्यांची भाषांतरे आणि भारतीय उगमाचे; परंतु मध्य आणि आग्नेय आशियात उपलब्ध असलेले ग्रंथ तर चीनने अधाशासारखे शेकडोंच्या संख्येत येन केन प्रकारेण मिळवून आपल्या देशात नेले. इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात बौद्ध धर्माने चीनमध्ये प्रवेश केला; त्यानंतर पुढची जवळपास हजार वर्षे कमी-अधिक प्रमाणात त्याचा बोलबाला तिथे राहिला आणि नंतर तो हळूहळू ओहोटीला लागला. त्याची जागा, त्याच्याशी हजार वर्षे सातत्याने चढ-उतारयुक्त संघर्ष करत शेवटी बाजी मारलेल्या, मूळ चिनी उगमाच्या कन्फुशिअन धर्माने पुढे कायमची घेतली..आता राहिला मंगोलिया. हा देश चीनच्या उत्तरेला असल्यामुळे त्याचा भारताशी थेट संबंध आधी कधी आला नव्हता; इसवी सनाच्या १३व्या आणि १४व्या शतकात तो आला. त्या कालखंडात मंगोलांनी चीनवर आक्रमण करून, त्याला गुलाम बनवून त्याच्या पश्चिमेला भरारी घेत मध्य आणि पश्चिम आशिया काबीज करत थेट पूर्व युरोपपर्यंत धडक मारली होती. इसवी सनाच्या पाचव्या शतकात बौद्ध धर्माने चीनमधून मंगोलियात प्रवेश केला आणि तो तिथल्या बहुसंख्यांचा धर्म बनला. मात्र, इस्लामच्या जन्मानंतरच्या काही शतकांत बहुसंख्य मंगोलांनी त्याचा स्वीकार केला.जेव्हा मध्य आणि पश्चिम आशिया त्यांच्या वर्चस्वाखाली आला, तेव्हा त्यांनी तिकडून भारतावर आक्रमण केले. सदर आक्रमण भारताच्या पश्चिमेकडूनच झाले होते; म्हणून मंगोल मूळचे ईशान्यवासी असले तरी कालौघात पश्चिम-आशियावासी होऊन भारतावर आक्रमण करतेझाले होते...मंगोलिया देश चीनच्या उत्तरेला असल्यामुळे त्याचा भारताशी थेट संबंध आधी कधी आला नव्हता; इसवी सनाच्या १३व्या आणि १४व्या शतकात तो आला. त्या कालखंडात मंगोलांनी चीनवर आक्रमण करून, मध्य आणि पश्चिम आशिया काबीज केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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