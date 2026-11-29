प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comशासकीय असो वा खासगी, प्रत्येक आस्थापनातील कामगार चळवळीचे महत्त्व संपुष्टात येत आहे. उद्योजकांना सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलतींचा फायदा कामगार वर्गाला होताना दिसत नाही. यासाठी आस्थापनांना कडक भाषेत फटकारत असताना दुसरीकडे कामगार कायदे अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे.प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ डेव्हिड पिलिंग यांनी आपल्या ‘ग्रोथ डिल्युजन’ (विकासाचा भ्रम) या पुस्तकात म्हटले आहे की, दुसऱ्या महायुद्धाने जगाला दोन गोष्टी दिल्या. एक म्हणजे अणुबॉम्ब आणि दुसरी म्हणजे ‘जीडीपी’ अर्थात एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाची संकल्पना. विविध देशांच्या अनुभवांच्या आधारे त्यांनी सविस्तरपणे स्पष्ट केले आहे की, ‘जीडीपी’ हा विकास मोजण्याचा एक निकष बनला असला, तरी तो समाजाच्या सुखसमृद्धीचे प्रतिबिंब दाखवत नाही. एखाद्या देशाची आर्थिक संपन्नता मोजण्यासाठी तेथील दरडोई उत्पन्न हा अधिक विश्वासार्ह निकष आहे. भारतही जीडीपीच्या आधारे जगातील चार मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याचा दावा करीत आहे. (मात्र, जपान आणि ब्रिटन पुन्हा एकदा भारताच्या पुढे गेले आहेत.) परंतु, दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत जगातील १४२ देशांपेक्षा मागे आहे. या निकषावर आपण बांगलादेश आणि पॅलेस्टाइनपेक्षा काहीसे पुढे आहोत. अर्थात, पाकिस्तानपेक्षा बरेच पुढे असलो, तरी श्रीलंका आणि नामिबियासारख्या देशांपेक्षाही मागे आहोत..आर्थिक विषमताआपल्या समाजातील वाढती आर्थिक विषमता ही काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. उदारीकरणाच्या गेल्या काही वर्षांत ती आणखी वाढली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेले आणि गरीब अधिक गरीब. याची जाणीव आता सरकारलाही होऊ लागली आहे का? फिक्कीच्या शताब्दी महोत्सवात पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणाकडे याच संदर्भात पाहता येईल का? त्यांनी एका अर्थाने उद्योगपतींना फटकारले. सरकारकडून मिळणारे फायदे ते सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवत नसल्याचे त्यांनी सुनावले. कॉर्पोरेट कराचे प्रमाण ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर लोकांना आयकर भरावा लागत नाही, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, कंपन्या ना रोजगाराच्या संधी वाढवत आहेत, ना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करीत आहेत. तथापि, पेट्रोल-डिझेलवरील अनुदानाचा विषय असो किंवा जीएसटीमधील कपातीचा, या निर्णयांचे फायदेही उद्योगपतींनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवले नाहीत, याची आठवण पंतप्रधानांना करून द्यावीशी वाटली नाही.सरकारची जबाबदारीमात्र, खरा प्रश्न यापेक्षा मोठा आहे. ‘जीडीपी’मध्ये वाढ होऊनही रोजगाराच्या संधी वाढल्या नाहीत आणि लोकांच्या वेतनातही वाढ झाली नाही, तर त्यासाठी केवळ उद्योगच जबाबदार आहेत का? गेल्या काही वर्षांत सरकारनेच असे वातावरण निर्माण केले नाही का, ज्यामुळे कर्मचारी अधिकाधिक असुरक्षित होत गेले? अलीकडेच कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली. यापूर्वी शंभरपेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासाठी किंवा कारखाना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असे. आता तीनशे कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या कंपन्यांना स्वतःच्या मर्जीने कर्मचारी कपात करता येते. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा संप करण्याचा अधिकारही एका अर्थाने हिरावून घेण्यात आला आहे. आता संप करण्यापूर्वी दोन आठवडे व्यवस्थापनाला नोटीस द्यावी लागते..Premium|Gertrude Bell Biography : पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणारी गर्ट्रुड बेल आणि अरबस्तानातील तिची धाडसी मोहीम.कामगार असुरक्षितखासगी क्षेत्रातील कायमस्वरूपी नोकऱ्या आता भूतकाळातील गोष्ट बनल्या आहेत. त्यांच्या जागी तात्पुरत्या नोकऱ्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या कामांचे प्रमाण वाढले आहे. विविध विमा आणि आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी होत असतानाही असंघटित क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे आणि त्यातील कामगार अधिक असुरक्षित बनले आहेत. आता तर निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या एसआयआर (विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण) प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका याच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आणि मजुरांना बसला आहे. या कामगारांच्या वाट्याला वारंवार स्थलांतर आणि विस्थापन येत असते. त्यामुळे वीस वर्षांपूर्वी आपल्या आई-वडिलांनी कुठे मतदान केले होते, याची माहिती देणेही त्यांच्यासाठी शक्य होत नाही. कामगार कायद्यांबाबतच्या या शिथिलतेमुळे मालक आणि व्यवस्थापकांना अनेक अनावश्यक सवलती आणि वाटाघाटींचे अधिक बळ मिळाले आहे. आता कमी वेतनावर कर्मचारी सहज उपलब्ध होतात, याची त्यांना जाणीव आहे. ‘गिग वर्कर्स’ म्हणून ओळखला जाणारा कामगारांचा नवा वर्गही अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, त्यांच्या श्रमाला म्हणावे तसे मोल मिळत नाही.कामगार चळवळीचे महत्त्वएका अर्थाने सरकारनेच उद्योगांना कामगार आणि कर्मचाऱ्यांशी मनमानी करण्याची मुभा दिली आहे. कामाचे तास निश्चित करण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा मिळविण्यासाठी गेली दीडशे वर्षे चाललेल्या कामगार चळवळीचे महत्त्व गेल्या दोन दशकांत जवळजवळ संपुष्टात आले आहे. आता कार्यालयात जाण्याची वेळ निश्चित असते; मात्र, परतण्याची वेळ निश्चित नसते. उलट, मोबाइल आणि इंटरनेटमुळे लोकांना चोवीस तास नोकरीचे गुलाम बनवले आहे. दुसरीकडे, नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारे निवृत्तिवेतन आता सरकारी क्षेत्रातही बंद करण्यात आले आहे. या नव्या कार्यसंस्कृतीचा सामाजिक संबंधांवर किती परिणाम होत आहे, याचा अभ्यास होणे अजून बाकी आहे.या सगळ्या परिस्थितीत पंतप्रधानांनी उद्योगांना नुकतेच फटकारले म्हणजे वरवर दाखवायचे दात अधिक आणि खाण्याचे दात वेगळे, अशीच स्थिती आहे. सध्या सरकारवर मोजक्या उद्योगसमूहांना फायदे पोहोचविणाऱ्या ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम’चा म्हणजेच सत्तेच्या जवळच्या उद्योगपतींना झुकते माप देण्याचा आरोप होत आहे. तो बाजूला ठेवला, तरी गेल्या काही वर्षांत सरकारने भांडवलदारांना मदत केली; मात्र कामगारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केले, हे वास्तव आहे..प्रभावी कायद्यांची आवश्यकतागरिबी हटविण्याचे कितीही दावे केले जात असले, तरी सरकारला आजही देशातील ८० कोटी लोकांना दरमहा मोफत धान्य पुरवावे लागत आहे, हे याचेच एक कारण आहे. एवढेच नव्हे, तर निवडणुकीच्या राजकारणात निर्माण झालेली ‘रेवडी संस्कृती’ हीदेखील योग्य औद्योगिक आणि कामगार धोरणाचा अभाव असल्याचाच परिणाम आहे.रोजगार वाढावा आणि कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन मिळावे, असे सरकारला खरोखर वाटत असेल, तर त्यासाठी उद्योगजगताच्या सद्भावनेवर विसंबून राहण्यापेक्षा सक्रिय आणि प्रभावी कायदे करणे आवश्यक आहे. अशा कायद्यांमुळे उद्योगांना आपल्या आस्थापनांमध्ये अधिक चांगली कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल. अन्यथा, उद्योगसमूह गलेलठ्ठ होत राहतील. अपयशी ठरले, तर त्यांच्यासाठी आर्थिक मदतीची पॅकेजेस जाहीर केली जातील, त्यांची अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) वाढत राहतील. सरकार मोफत धान्य वाटण्यापासून ते विविध सवलतींच्या घोषणा करण्यापर्यंतची कामे करीत राहील आणि अधूनमधून पंतप्रधान सर्वांना त्यांच्या कर्तव्यांची आठवण करून देत राहतील. मात्र, हे करताना खरी जबाबदारी सरकारचीच आहे, हे ते विसरतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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