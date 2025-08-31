Premium|Import Duty Impact: अमेरिकी टॅरिफच्या जाळ्यात भारतीय निर्यात, आत्मनिर्भरतेच्या घोषणांना कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे

श्रीराम पवारshriram1.pawar@gmail.comअमेरिकेनं भारतातून आयातीसाठी लागू केलेलं ५० टक्के आयात शुल्क किंवा टॅरिफ प्रत्यक्षात आलं आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी संबंधात हा तळ गाठणारा बिंदू आहे. हे अमेरिकेचं एकतर्फी व्यापार युद्ध आहे. अजून तरी भारताकडून त्याचा जशास तसा प्रतिवाद झालेला नाही. अमेरिकेतून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीत काहीही फरक न होता भारतीय वस्तू अमेरिकी बाजारात मात्र प्रचंड महाग होतील. साहजिकच त्यातून बरीचशी निर्यात ठप्प होईल. त्याचा परिणाम अर्थकारणासोबत दोन देशांची वाढती जवळीक आणि त्यातून जागतिक भू-राजकीय रचनेतील गृहीत धरल्या जाणाऱ्या समीकरणांवरही होईल. पुन्हा एकदा अमेरिकेवर पूर्णतः विसंबून राहणं अडचणीचं ठरू शकतं याची जाणीव करून देणाऱ्या या घडामोडी आहेत. टॅरिफ युद्ध हे संकट आहे यात शंकेचं कारण नाही. केवळ स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे नारे देऊन फारतर देशांतर्गत वातावरणनिर्मिती करता येईल. आर्थिक आघाडीवर समोर असलेल्या आव्हानांना तोंड द्यायला तेवढं पुरेसं नाही..काहींनी अटी मान्य केल्या...अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परजलेलं टॅरिफचं हत्यार अमेरिकेला वैभवशाली बनवणार की हा हट्ट महागात पडणार, हे समजायला काही काळ जावा लागेल. टॅरिफच्या निमित्तानं ट्रम्प अमेरिकेचे मित्र देश आणि स्पर्धक किंवा शत्रू देश अशी थेट फाळणीच करू पाहताहेत. अमेरिकी दबावापुढं नांगी टाकायची आणि त्या बदल्यात निर्यात वाचवायची किंवा दंड थोपटून उभं राहायचं, हे दोन पर्याय ट्रम्प याच्या हटवादीपणानं जगासमोर ठेवले आहेत. युरोपातील देश, जपान, दक्षिण कोरिया अशा मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य करत सुटका करून घेतली. चीननं दबाव झुगारून अमेरिकेला वाटाघाटींना भाग पाडलं. ब्राझील अमेरिकेच्या दादागिरीला जुमानत नाही. भारतासाठी पेच अधिक गहिरा आहे. अटी तर मान्य करता येत नाहीत, मुद्दा देशातील शेती आणि पूरक व्यवसायांच्या भवितव्याचा आहे. दुसरीकडं अमेरिकेला वाटाघाटींना भाग पाडावं असं काहीही भारतातून निर्यात होत नाही. अमेरिकेचा भारत आणि चीनशी वर्तणुकीतील फरक यातून येतो. अमेरिकेच्या एकूण आयातीतील भारताचा वाटा २.७ टक्के आहे. यातील बहुतेक वस्तू अन्य देशांतून अमेरिका आयात करू शकते. चीनचा असा वाटा १३ टक्के आहे. त्यातही अमेरिकेतील अनेक उद्योग आणि ग्राहकही चीनच्या उत्पादनांवर अवंलबून आहेत. जे अन्य देशांतून आयात करणं तूर्त तरी कठीण आहे. चीनकडं ७५० अब्ज डॉलरचे अमेरिकी ट्रेझरी बॉन्ड आहेत. रशियातून तेल घेऊ नये म्हणून भारताच्या आयातीवर ट्रम्प २५ टक्के जादा कर लावतात. भारताहून अधिक रशियन तेल घेणाऱ्या चीनला मात्र हात लावत नाहीत त्याचं कारण इथं सापडेल..मत लादण्याच अट्टाहासभारतीय मालावरच्या २५ टक्के अतिरिक्त शुल्काचा व्यापार नियमांशी काही संबंध नाही. त्यांचं युक्रेन युद्धासोबत अमेरिकेनं रशियाशी व्यापारावर बंधनं घातल्यानंतरही भारत तेल आयात थांबवत नाही हे दुखणं आहे. इथे मुद्दा टॅरिफपुरता उरत नाही तर तो अन्य देशांशी भारतानं कसा व्यवहार करावा यावर अमेरिका आपलं मत लादू पाहते असा आहे. जो भारतानं मान्य करायचं काहीच कारण नाही. भारतात सरकार कोणाचंही असले, तरी आंतरराष्ट्रीय संबंधात स्वतंत्र भूमिका घेऊ, हेच आतापर्यंत धोरण राहिलं आहे. व्यूहात्मक स्वायत्तता हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचं सातत्यपूर्ण सूत्र आहे. अमेरिकेनं आता त्यापुढं मोठंच आव्हान उभं केलं आहे. ते आपल्या भू-राजकीय समीकरणांशीही जोडलेला आहे. या सगळ्यांकडं पाहण्याचा भारताचा प्रतिसाद आतापर्यंत तरी अमेरिकेला शक्यतो न डिवचण्याचा आहे. ५० टक्के टॅरिफच्या निर्णयानंतरही भारतानं अमेरिकी मालावर त्याच प्रमाणात आयात शुक्ल लादून प्रतिक्रिया दिलेली नाही. रशियाशी अमेरिका आणि युरोपीय देशही व्यापार करत आले आहेत. याकडं मात्र भारतानं जगाचं लक्ष वेधलं आहे. अर्थात ट्रम्प यांच्या वर्तन व्यवहारात तर्काचा फारसा संबंध नाही. या घडामोडींचा तातडीचा परिणाम म्हणजे ब्रिक्स, एससीओ सारख्या अमेरिकेचा सहभाग नसलेल्या बहुराष्ट्रीय आघाड्यांविषयी अचानक वाढलेला उत्साह त्याच प्रमाणात क्वाड वरचं मौन..जशास तसं उत्तर अवघडभारताची अमेरिकेतील निर्यात सुमारे ८७ अब्ज डॉलरची आहे. ती ५० टक्के टॅरिफनं धोक्यात आली आहे. भारतातून होणारी तयार कपडे, सेंद्रिय रसायनं, गालिचे, हिरे आणि सोन्याचे दागिने, धातू, यंत्रसामग्री, फर्निचर आदींच्या निर्यातीवर आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या उद्योगांवर विपरीत परिणाम होईल. टॅरिफचा परिणाम कमी करण्यासाठी दोन मार्ग सांगितले जातात. एकतर अमेरिकेखेरीज अन्य देशांत निर्यात संधी शोधाव्यात आणि देशांतर्गत खप वाढवावा. अमेरिकेतील निर्यातीची अन्य देशांत निर्यातवाढीतून भरपाई करण्यावर मर्यादा आहेत तर देशांतर्गत लोकांच्या खरेदी क्षमतेवरील ताण आणि टॅरिफनंतर रोजगारावरील संभाव्य परिणाम पाहता देशातील खप अमेरिकेतील निर्यातीला पर्याय ठरेल याची शक्यता कमी. सध्या तरी पेच असा, की अमेरिकेच्या टॅरिफला जशास तसं उत्तर देता येत नाही. अमेरिका पाकिस्तानच्या गळ्यात गळे घालताना दिसू लागली. त्यावर कहर म्हणजे ट्रम्प यांनी आपला भारत-पाक संघर्ष थांबवल्याचा जुनाच दावा पुन्हा करताना पंतप्रधान मोदी यांना आपण चोवीस तासांत संघर्ष संपवा, असा इशारा दिला होता आणि त्यानंतर पाच तासांतच युद्ध थांबलं, असं आणखी एक थेट डिवचणारं विधान केलं. ट्रम्प यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा हा मुद्दा आहेच पण त्याचा थेट, स्पष्ट प्रतिवाद पंतप्रधान करत नाहीत. हे सारं आपल्याला वगळून जगात काही होत नाही, या प्रयत्नपूर्वक जोपासलेल्या समजाला तडा देणारं आहे..पॅकेजचा फारसा लाभ नाहीयात तूर्त मार्ग काढला जातो आहे, तो स्वदेशी किंवा आत्मनिर्भयतेच्या जुन्याच घोषणांना नवी झळाळी देण्यातून. स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणापासून पंतप्रधान त्यावर सतत बोलताहेत. आत्मनिर्भरता हे उद्दिष्ट कितीही चांगलं असलं, तरी विद्यमान पेचात ती काही जादूची कांडी असू शकत नाही. मे २०२० मध्ये मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेला बळ देण्यासाठी २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. पाच वर्षे होऊन गेली भारताची चीनमधून आयात वाढतेच आहे. जगावरचं अवलंबनही काही कमी झालेलं नाही किंवा भारतातून असं काही उत्पादन होत नाही, ज्यावर अमेरिका किंवा जगानं अवलंबून राहण्याला पर्याय नाही. चीननं रेअर अर्थ मटेरियलची निर्यात रोखली, तर अमेरिकेतील अनेक उद्योगांचा श्वास अडतो, तसं काही या सरकारच्या ११ वर्षांच्या काळात भारतातून घडलेलं नाही. मुद्दा आहे, आत्मनिर्भयतेचं उद्दिष्ट उदात्त, त्यावर बोलणं जितकं सोपं तितकं ते प्रत्यक्षात आणणे कठीण. सारी व्यवस्था जागतिकीकरणाशी जोडलेली असते, तेव्हा शुद्ध स्वदेशी अर्थव्यवस्था कल्पनेतच असू शकते. स्वदेशीच्या नावाखाली अकार्यक्षमेतला संरक्षण देण्यातून फारतर देशातील कुडमुड्या भांडवलशाहीला आणखी बळ मिळेल. उत्पादन क्षेत्र म्हणजे प्रामुख्यानं कारखानदारी वाढणं आरोग्यदायी आर्थिक प्रगतीसाठी गरजेचं असतं. भारतात मागची दोन दशकं तरी या क्षेत्राचा वाटा घसरतो आहे. त्यातील रोजगारही आटत आहेत..शेतीवरचे अवलंबन वाढलेअलीकडं शेतीवर अवलंबून असलेल्यांचा टक्का वाढणं हे आणखी एक गंभीर लक्षण. उद्योजकांना करसवलतींनीही यात काही फरक पडलेला नाही म्हणजेच भारतातील उद्योजक उत्पादन क्षेत्रात भर टाकू शकलेले नाहीत. उच्च तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रीतल आत्मनिर्भयतेविषयीही आपल्याकडं नेहमी चर्चा असते. अवकाश संशोधन, काही संरक्षण उत्पादनात भारत लक्षवेधी कामगिरी करतो आहे हे खरं आहे, मात्र विकसित देशांशी तुलना करायची तर त्यासाठी प्रचंड निधी संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांवर (आर अँड डी) खर्च करावा लागतो. आपल्याकडं हे प्रमाण जीडीपीच्या ०.६४ टक्के आहे ते चीनमध्ये २.४१, अमेरिकेत ४.४७ तर इस्रायलमध्ये ५.७१ टक्के इतकं आहे. इथंही खासगी क्षेत्राचा सहभाग अन्य प्रगत देशांच्या तुलनेत नगण्य आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि त्यावर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेवर हल्ली बोलत नाही तो आळशी अशी अवस्था आहे, मात्र भारतात मागच्या दशकभरात या आघाडीवर जगानं दखल घेतलीच पाहिजे असं काय घडलं?..Premium|Trump tariffs 2025: ‘America First’ असे म्हणता-म्हणता आता ‘Only America’ म्हणायची वेळ का आली?.नव्या संशोधनाचे प्रश्नचिन्हअमेरिकेच्या चीपवरील निर्यातबंदीला झुकांडी देत चीनमध्ये चॅट जीपीटीच्या तोडीचा डीपसीक सारखा प्लॅटफॉर्म उभा राहतो. भारतातील तंत्रज्ञान उद्योगाची भरारी मोठी आहे मात्र त्यातून या प्रकारच्या नव्या संशोधनात किती योगदान दिलं हा प्रश्नच आहे. आयटी असो की पारंपरिक उद्योग. प्रचंड नफा कमावूनही आर अँड डी साठी हात ढिला सोडला जात नसेल, सरकारी खर्चातही तो काही प्राधान्याचा मामला नसेल, तर जगानं अवलंबून राहावं असं काही कसं प्रत्यक्षात येईल. हे मुरलेलं दुखणं आहे. आत्मनिर्भरता सभांमध्ये घोषणा करून किंवा दुकानदारांनी स्वदेशी वस्तूच विकाव्यात यासारखी आवाहनं करून साधत नाही. हे इतकं सोपं असतं तर गलवान संघर्षानंतर चीनमधून आयात वाढली नसती. नवकल्पना, स्पर्धात्मक उत्पादन, त्याची वितरणाची साखळी उभारणं आणि संकट आलंच आहे तर त्यावर स्वार होत आवश्यक आणि रखडलेल्या आर्थिक सुधारणांना हात घातला तर टॅरिफ संकटही सार्थकी लावता येईल. हे काम अर्थातच लोकानुनयी, चमकदार हेडलाइन सजवणारं नसतं.चीनने अमेरिकेला वाटाघाटीला भाग पाडलं त्याची कारणं फारच वेगळी आहेत. भारताकडून अमेरिकला ज्याची निर्यात होते ती उत्पादनं त्यांना आपल्याकडूनच मिळत आहेत असे नाही, ते ती उत्पादने इतरांकडून घेऊ शकतात. आपल्या संशोधनाला आणि नवे ग्राहक शोधण्याला मर्यादा आहेत आणि नेमके काय उत्तर द्यायचे याबद्दलही समस्याच आहे. एकूण टॅरिफविरुद्धची लढाई बिकट आहे हे नक्की.. 