Premium| Fortified rice : अन्नसुरक्षा की पोषणसुरक्षा? सरकारी योजनांवर नव्याने विचार करण्याची वेळ !

डॉ. अजित कानिटकरकोट्यवधी कुपोषित नागरिकांचे आरोग्य सुधारावे, त्यांच्या जगण्याला बळकटी यावी, यासाठी त्यांना चौरस व समतोल आहार मिळायला हवा. पण तो मिळत नाही, हे वास्तव लक्षात घेऊन स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारा ‘ताकदीचा’ तांदूळपुरवठा केंद्र सरकारकडून तूर्त तरी थांबवण्यात आला आहे. त्याची मीमांसा. गेल्या ७५ वर्षात देशात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले. बंगालच्या दुष्काळात १९४२-४३ मध्ये लाखो नागरिक देशात भुकेने मरण पावले. १९४७ नंतर १९७०च्या दशकातील हरित क्रांतीनंतर सुदैवाने तशी नामुष्की पुन्हा आली नाही. या प्रगतीचे समाधान असताना, तांदूळ-गहू याचे विक्रमी उत्पादन देशात होत असताना व सरकारी वखार महामंडळाची गोदामे साठवणूकमर्यादा काठोकाठ गाठत असताना बहुसंख्य नागरिक दोन वेळा जेवू शकतात, हे नक्की. पण प्रश्न आहे तो ते काय जेवतात हा. आणि हेच खरे आव्हान आहे. ते घेत असलेले जेवण परिपूर्ण नाही. त्यांच्या रोजच्या खाण्यातील अन्नपदार्थ बरेचसे निकृष्ट किंबहुना अनेक चांगल्या पोषणघटकांचा भरपूर अभाव असलेले असे आहे. दोन वेळेला पोटभर भात-पोळी भाजी खाल्ली म्हणजे सकस जेवण घेतले, या समजुतीला छेद देणारे आहे. अनेकांच्या नेहमीच्या जेवणात प्रथिने, लोह, व अन्य पोषणघटक याचा समावेश फार अल्प आहे. हा निष्कर्ष अनेक वर्षे या क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ सांगत आहेत. ‘समतोल आहार’ किंवा ‘चौरस आहार’ हा शब्दप्रयोग रूढ आहे. केवळ भात, पोळी, भाकरी हे पुरेसे नाही, तर त्याच्याबरोबरीने पालेभाज्या, कडधान्य, डाळी,अंडी,दूध असे अन्न जर वर्षभर मिळाले तरच ती व्यक्ती सुपोषित आहे असे म्हणता येईल. महिला आणि बालके यांच्यामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्तच. या प्रश्नावरचे उत्तर म्हणून एक नवीन योजना आली. . प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकारने एक जानेवारी २०२३ पासून ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ सुरू केली. पंतप्रधानांच्या हस्ते या योजनेचे गाजावाजा करीत उद्घाटन झाले. तांदूळ व गहू पुरवठा ८० कोटी नागरिकांना या योजनेद्वारे करण्यात येतो आहे. योजनेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे बहुसंख्याकांच्या आहारात असलेल्या तांदुळाला अधिक ‘सबलीकरण’ म्हणजेच सध्या खातो तो तांदूळ समतोल आहाराच्या दृष्टीने अयोग्य आहे, हे समजून त्या तांदुळामध्ये काही विशिष्ट घटक वाढवून, त्यानंतर ते स्वस्त धान्य दुकानांच्याद्वारे विक्री होऊन नागरिकांपर्यंत पोहोचवावे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. अशा धष्टपुष्ट केलेल्या तांदुळाचे नाव fortified rice. तो करण्याचा मध्यस्थ म्हणजे छोट्या मोठ्या तांदुळाच्या गिरण्या व त्याचे मालक. .ही योजना प्रत्यक्षात येणे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. त्यात ‘शेतकरी ते ग्राहक’ या साखळीत अनेक घटक लक्षात घ्यावे लागतील. त्यात प्रत्येकाचा काही सहभाग आहे, आणि तसाच थेट संबंध (व हितसंबंधही) आहे! शेतकरी पिकवतात तो तांदूळ अथवा भात. त्याचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रदेश म्हणजे पंजाब-हरियाना ही राज्ये. त्याची साखळी अशीः तो भात हमीभावाने खरेदी करणारी शासकीय यंत्रणा, त्यानंतर तो साठवणारी शासकीय गोदामे, केंद्राकडून राज्याकडे पुरवठा, त्यासाठी वाहतूक, खरेदी केलेला तांदूळ गिरण्यांमध्ये कांडपासाठी, देशभर २० हजारहून जास्त उद्योजकांच्या छोट्या मोठ्या गिरण्या, त्यांची वितरणव्यवस्था व त्या वितरणानंतर देशभर विखुरलेल्या दुकानांद्वारे नागरिकांना दर महिन्याला ठराविक किलो मिळणारे हे धान्य म्हणजे तांदूळ. या साखळीत भर पडली ती तांदुळाचे सत्व वाढवण्यासाठी गिरणीमध्येय काही टक्के rice kernels मिसळणे व असे सकस तांदूळ पुढे साखळीत पाठवणे.. ही योजना अडचणीत येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आयआयटी, खरगपूर या संस्थेने जो अभ्यास केला, त्यात लक्षात आले की, साठवून ठेवलेले, बांधबंधिस्ती करून (फोर्टिफाइड rice ) जे गोदामांमध्ये धान्य होते, ते काही महिन्यांतच निकृष्ट दर्जाचे झाले होते. त्यातील पोषकमूल्यांत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली दिसली. असे तांदूळ जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत वापरले पाहिजेत. अनेक ठिकाणच्या विविध प्राकृतिक नैसर्गिक हवामानामुळे तेच घटक त्यामध्ये दिसत नव्हते. अशा या साठवण प्रक्रियेतल्या तुटीमुळे, जेव्हा ते ग्राहक नागरिकांपर्यंत पोहोचतील, तेव्हा त्यातील पोषणमूल्य ही जवळपास नसतीलच, हे लक्षात आल्यामुळे ही योजना थांबवण्याचे सरकारने ठरवले. सरकारच्या परिपत्रकात म्हणल्याप्रमाणे या व अन्य योजनांमध्ये अपेक्षित धान्यसाठा ३७२ लाख मेट्रिक टन अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात सरकारकडे २०२५-२६ ची खरेदी लक्षात घेता जवळपास दुप्पट म्हणजे ६७४ लाख मेट्रिक टन उपलब्धता आहे. त्यामुळेच त्या परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे काही ठिकाणी जवळपास दोन ते तीन वर्ष हा साठा गोदामात तसाच पडून आहे. अर्थातच त्यामुळे त्यातील पोषणमूल्य हे जवळपास शून्यवत झाले आहे. वरील सर्व विधाने सरकारने प्रसृत केलेल्या २७ फेब्रुवारीच्या २०२६ च्या परिपत्रकातील आहेत!.या सर्व प्रक्रियेतून अनेक अर्थ निघू शकतात. साधा सरळ अर्थ असा की एकीकडे धान्यसाठा विशेषतः तांदूळ व गहू यांचा प्रचंड असताना, त्याला उठाव नाही. म्हणजेच नागरिकांकडे तेवढी क्रयशक्ती नाही का? अल्प किमतीत असे धान्य 'स्वस्त धान्य दुकाना'द्वारे ८० कोटी लोकांना तीन- चार वर्षे देऊनसुद्धा हे साठे संपत नाहीत व जुने झाले आहेत. यातील दुसरा निष्कर्ष असा की, अशा प्रकारे प्रक्रिया करून धान्य 'बळकट' करण्यापूर्वी काही साधी सोपी पुरवठा-मागणी याची गणिते ही सरकारच्या संस्थांना मांडता आली नाहीत का? असे धान्य फक्त ४५ दिवस पोषणमूल्यासह टिकते, हा शोध उशीरा लागला, की कोणत्याच तज्ज्ञांशी चर्चा न करता निर्णय घेतला गेला? ज्यायोगे पुढे होणारा सर्व गोंधळ टाळता आला असता. आणखीही यातून शिकण्याचे अनेक मुद्दे उपस्थित होतील..चक्रव्यूह कसा भेदणार?देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कुपोषण टाळण्यासाठी हा उपाय तितकासा योग्य नाही , असा सल्ला अनेक तज्ज्ञ अभ्यासक यापूर्वीही वेळोवेळी देत होते. असे असताना फोर्टिफाइड rice हा पर्याय का निवडला? कुपोषणाचा विरुद्धार्थी शब्द सुपोषण किंवा चौरस समतोल आहार! जो आहार नैसर्गिकरित्याच प्रत्येक बालक, माता, महिला व पुरुष यांच्या रोजच्या खाण्यात आला पाहिजे. तसा तो येऊ शकत नाही, हे वास्तव आहे. हे वास्तव बदलायचे कसे हा एक चक्रव्यूह भेदण्यासारखा अवघड प्रश्न आहे. एक मात्र निश्चित की, बाहेरून केलेली जुजबी तटबंदी कोसळू शकते. तो दीर्घकालीन उपाय होऊ शकत नाही, हे या धोरण अपयशातून लक्षात आले. .नागरिकांचा चौरस आहार वाढण्यासाठी एकीकडे जाणीवजागृती, दुसरीकडे सकस धान्य, भाज्या,फळे, शाकाहारी व मांसाहारी अन्नाची उपलब्धता असणे. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोट्यवधी नागरिकांच्या खिशात असे अन्नधान्य खरेदीसाठी लागणार खेळता पैसे म्हणजे नियमित उत्पन्न असणे. तसेच जर पुरेसे असेल तरच चौरस आहार खरेदी करणे परवडेल. नजीकच्या भविष्यकाळात तसे शक्य होईल का नाही, हे सांगणे दुरापास्त आहे. या धोरणाच्या यशापयशावर मात्र साधकबाधक चर्चा तरी सुरु व्हावी, ही अपेक्षा निश्चितच वाजवी आणि रास्त आहे. 