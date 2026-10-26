Premium|India GDP Growth Rate : भारताच्या जीडीपी वाढीवर प्रश्नचिन्ह; आकडेवारीचे वास्तव कसे तपासणार?

नीलेश साठे - nbsathe@gmail.comभारताची अर्थव्यवस्था जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर या वाढीच्या आकड्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’ मोजण्याची पद्धत, पायाभूत वर्षातील बदल आणि उपलब्ध आकडेवारी याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. मात्र, ‘जीडपी’च्या आकडेवारीकडे केवळ संशयाने किंवा उत्साहाने न पाहता, करसंकलन, निर्यात, भांडवली गुंतवणूक, वेतनवाढ आणि उपभोग यांसारख्या इतर आर्थिक निर्देशकांच्या आधारे या वाढीचे वास्तव तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.सांख्यिकी मंत्रालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी प्रकाशित केली. भारताची अर्थव्यवस्था जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले. त्यानंतर टीकाकारांनी या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारला प्रश्न विचारणे हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण आहे. हे आकडे काढताना वापरलेली कार्यपद्धती आणि पायाभूत वर्ष बदलण्याची कारणे यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयात वरिष्ठ पदावर काम केलेल्या एका माजी अधिकाऱ्याने, तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले. पायाभूत वर्ष बदलले नसते, तर ही वाढ केवळ २.६ टक्के दिसली असती, असेही विधान करण्यात आले. सरकारने या टीकेला उत्तर देताना टीकाकार सफरचंदांची तुलना संत्र्यांशी करत असल्याचे स्पष्ट केले. ‘जीडीपी’ हा केवळ एक अंदाज असतो. सांख्यिकी तज्ज्ञ नमुने, सर्वेक्षणे, कंपन्यांचे उत्पन्न, कर परतावे आणि प्रशासकीय आकडेवारीच्या आधारे गणना करतात. जिथे माहिती उपलब्ध नसते, तिथे अंदाज बांधले जातात. नंतर अधिक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास त्यानुसार आकडेवारीत सुधारणा केली जाते. त्रैमासिक अंदाजांमध्ये तर आणखी मोठ्या प्रमाणावर अंदाजांचा आधार घ्यावा लागतो. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल पेमेंट आणि ई-वे बिल यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेची नोंद अधिक चांगल्या प्रकारे होत आहे. मात्र, लाखो छोटे व्यवसाय आणि कामगार अद्यापही सांख्यिकीच्या अंधुक छायेत वावरत आहेत. भारतातील अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग अनौपचारिक असल्याने ‘जीडीपीचे अंदाज बदलत राहतात. .पायाभूत वर्ष बदलण्याचे कारणयंदा भारताने पूर्वी वापरात असलेले २०११-१२ हे पायाभूत वर्ष बदलून २०२२-२३ हे पायाभूत वर्ष धरून एकूण उत्पन्नवाढीचे आकडे प्रकाशित केले. पायाभूत वर्ष बदलण्यामागे बदललेली अर्थव्यवस्था, उत्पन्नाचे नवे स्रोत आणि उपलब्ध झालेली नवी माहिती यांचा समावेश करण्याचा उद्देश असतो. सांख्यिकी शास्त्राच्या दृष्टीने हा बदल योग्य ठरू शकतो. त्यामुळे ‘जीडीपी’ वाढीचा ७.८ टक्क्यांचा आकडा अर्थपूर्ण आहे का, हा प्रश्न विचारणे योग्य आहे. सुदैवाने, आर्थिक व्यवहार सर्वत्र काही ना काही पुरावे मागे सोडतात. करसंकलनापासून सुरुवात करूया.मासिक जीएसटी संकलन हा आर्थिक सामर्थ्याचा एक महत्त्वाचा निर्देशक बनला आहे. मात्र, एकूण जीएसटी संकलन हे काही वेळा दिशाभूल करणारे ठरू शकते. त्यात आयातीवरील करांचाही समावेश असतो. त्यामुळे आयातीत वाढ झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ झाल्याचे दिसू शकते; परंतु त्यावरून देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य किती सुधारले, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. कर परतावेही महत्त्वाचे आहेत. परतावे वजा करून देशांतर्गत आणि आयातीवरील जीएसटी अशा दोन भागांत विभागलेला आकडा अधिक उपयुक्त ठरू शकतो.इतर निदर्शक काय सांगतात?या आधारे पाहिल्यास, एकूण आकडे सुचवतात तितके चित्र आशादायी नाही. २०२५-२६ मध्ये समान आधारावर जीएसटी संकलनात फारशी वाढ झालेली दिसत नाही. आता या वादग्रस्त जून तिमाहीकडे पाहूया. जीडीपी वाढ ७.८ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे जाहीर झाले, तेव्हा निव्वळ जीएसटी महसूल ७.१ टक्क्यांनी वाढला. मात्र, यामध्ये देशांतर्गत जीएसटी केवळ २.८ टक्क्यांनी वाढला, तर आयातीवरील जीएसटी तब्बल २६ टक्क्यांनी वाढला. दरम्यान, जीएसटीव्यतिरिक्त जून तिमाहीतील इतर काही निदर्शक मजबूत विस्ताराकडे निर्देश करतात. आगाऊ कर भरणा १५.३ टक्क्यांनी वाढला. त्यामध्ये कॉर्पोरेट आगाऊ कर १६ टक्के, तर बिगर-कॉर्पोरेट आगाऊ कर १२.७ टक्क्यांनी वाढला. याशिवाय, वीज वापर १२.९ टक्क्यांनी वाढला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारताचा कायमचा कच्चा दुवा असलेल्या निर्यातीने एप्रिल-जुलैदरम्यान मजबूत वाढ नोंदवली. भारताची एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यात वार्षिक आधारावर १३.२ टक्क्यांनी वाढली. केवळ वस्तूंची निर्यात १७ टक्क्यांनी वाढली. एप्रिल-जून तिमाहीत वास्तविक मूल्यांच्या आधारे एकूण स्थिर भांडवलनिर्मिती ११.९ टक्क्यांनी वाढली. गेल्या १३ तिमाहींमधील हा सर्वांत वेगवान वेग आहे. आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत केंद्राचा भांडवली खर्च सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढला आहे..उत्पन्न आणि उपभोगाचे वास्तवउपभोगाचा भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये सुमारे ६३ टक्के वाटा आहे. मोठ्या प्रमाणावर उपभोग वाढण्यासाठी उत्पन्नात मजबूत वाढ होणे गरजेचे आहे. मात्र, प्राथमिक उत्पन्नाची आकडेवारी व्यापक लोकसंख्येच्या उत्पन्नात मजबूत वाढ झाल्याचे दर्शवत नाही. कॉर्पोरेट नफ्याची वाढ आणि कामगारांच्या उत्पन्नातील वाढ यांच्यात तफावत असल्याचे दिसते. वास्तविक वेतन वर्षानुवर्षे मोठ्या प्रमाणावर स्थिर किंवा घसरणारे राहिले आहे. कॉर्पोरेट नफा अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला असतानाही, २०१२ ते २०२४ दरम्यान वास्तविक पगारात अंदाजे ४ टक्क्यांची एकत्रित घट झाली आहे. आर्थिक पाहणी २०२५-२६ मधील आकडेवारीनुसार, पुरुष स्वयंरोजगार असलेल्या कामगारांची वास्तविक मासिक कमाई २०१७-१८ मधील ९,४५४ रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ८,५९१ रुपयांवर आली आहे. म्हणजेच, वास्तविक उत्पन्नात सुमारे ९ टक्क्यांची घट झाली. बिगरशेती क्षेत्रातील वेतनवाढ नगण्य आहे, तर शेती क्षेत्रातील वेतनवाढ वार्षिक २ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जीडीपीच्या ७.८ टक्के वाढीबद्दल शंका निर्माण होण्यामागे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.नव्या पायाभूत वर्षाचे परिणामभारताच्या ‘जीडीपी’चे पायाभूत वर्ष २०२२-२३ करण्याच्या निर्णयामुळे आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीत महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. यामध्ये उत्पादन आणि शेती क्षेत्रासाठी डबल डिफ्लेशन पद्धतीचा वापर, सप्लाय-यूज टेबल (एसयूटी) फ्रेमवर्कचा अवलंब, तसेच जीएसटी रिटर्न, ई-वे बिल आणि अनौपचारिक क्षेत्राच्या वार्षिक सर्वेक्षणासारख्या प्रशासकीय डेटा स्रोतांचा समावेश आहे. नव्या पायाभूत वर्षानुसार शेती क्षेत्राचे मूल्य सुमारे ५ टक्क्यांनी अधिक मोजले गेले आहे. उच्च मूल्याची पिके, पशुधन आणि मत्स्यव्यवसायाचे सुधारित मूल्यांकन; तसेच निव्वळ खर्चातील बदल यामुळे हा फरक पडला आहे. उत्तम कॉर्पोरेट डेटा, अधिक चांगले वर्गीकरण आणि डबल डिफ्लेशन तंत्रामुळे इनपुट आणि आउटपुट किमतींमधील बदलांचा स्वतंत्रपणे हिशेब ठेवणे शक्य झाले आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढही या नव्या पद्धतीत अधिक स्पष्टपणे दिसते. या नव्या पायाभूत वर्षाच्या चौकटीत ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट, यूपीआय, गिग इकॉनॉमी आणि विशेष तंत्रज्ञान सेवांमधील वाढीचा समावेश अधिक अचूकपणे करण्यात आला आहे. व्यापार, वाहतूक, हॉटेल आणि दळणवळण यांसारख्या उपक्षेत्रांचे योगदानही सुधारित पद्धतीने मोजले जात आहे. या बदलांमुळे ‘जीडीपी’चे आकडे अधिक व्यापक आर्थिक वास्तव प्रतिबिंबित करण्याचा प्रयत्न करतात. कोविड महासाथीनंतरचे २०२२-२३ हे वर्ष पायाभूत वर्ष बनवल्यामुळे त्यानंतरचा वास्तविक ‘जीडीपी’ विकासदर ७.८ टक्के झाला, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. मात्र, या आकड्याचा अर्थ समजून घेताना इतर आर्थिक निर्देशकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे..वाढीचा खरा अर्थ काय?या सुधारित पायाभूत वर्षामुळे वित्तीय तूट विरुद्ध जीडीपी आणि कर्ज विरुद्ध जीडीपी यांसारख्या प्रमाणांसाठी अधिक वास्तववादी निकष मिळू शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर आणि सरकारी खर्चाच्या आकडेवारीशी त्यांचा अधिक चांगला मेळ बसतो. मात्र, सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणे, महागाई आटोक्यात राहणे आणि क्रयशक्ती वाढणे या गोष्टी एकूण देशांतर्गत उत्पादन किती टक्क्यांनी वाढले, यापेक्षा अधिक महत्त्वाच्या ठरतात. भारताची जीडीपी वाढीची कहाणी केवळ सुलभ पतपुरवठा, चारचाकी वाहनांची विक्री आणि डिजिटल पेमेंटमधील वाढीवर आधारित न राहता, वाढते वेतन आणि विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील नियमित रोजगाराच्या विस्तारावर आधारित असेल, तर तिचा व्यापक आर्थिक परिणाम अधिक स्पष्टपणे जाणवेल. उपभोग वाढण्यासाठी शेवटी क्रयशक्तीची गरज असते. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक वाढीचा विचार करताना उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांचे उत्पन्न, रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादकता यांनाही महत्त्व द्यावे लागेल.(लेखक आर्थिक व गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. ‘ईर्डा’चे माजी सदस्य आहेत. ९८९२५२६८५१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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