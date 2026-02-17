Premium|3 hours take down rule: खोटा किंवा चुकीचा कंटेट तीन तासाच्या आता काढावा लागणार..!

पुणे – महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्यानंतर दादांचे अनेक एआय जनरेटेड व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. त्यात हुबेहुब त्यांचाच आवाज आणि त्यांचीच प्रतिकृती असणारी व्यक्ती काही बोलताना दिसत होती. फक्त दादाच नाही तर गेल्या काही काळात अशा प्रसिद्ध व्यक्तींचे अनेक एआय जनरेटेड व्हिडिओ आणि फोटो चांगलेच व्हायरल झाले आहेत. सुरूवातीला हे व्हिडिओ करण्यामागे मनोरंजन हा हेतू होता मात्र हल्ली या सगळ्यानेच वेगळे रूप धारण केले आहे. खोटी आणि चुकीची माहिती देणारा कॉन्टेंट आता तीन तासाच्या आत मिडिया प्लॅटफॉर्मवरून हटवावा लागणार आहे.पण भारताने हा निर्णय घेण्यामागे नेमकी कोणती कारणं आहेत, हा एकूणातच विषय काय आहे, आयटी विभागाने कोणत्या नियमात बदल केले, ३ तासात व्हिडिओ काढण्याचा नियम काय, एआय जनरेटेड कॉन्टेंटला कोणता नियम लागू झालाय, हे नियम पाळले नाहीत तर काय होईल, या नियमाच्या चांगल्या वाईट बाजू कोणत्या आणि क्रिएटरचं याविषयी म्हणणं काय हे सगळं या लेखाच्या माध्यमातून सविस्तरपणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..२० फेब्रुवारीपासून सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मच्या नेमक्या कोणत्या नियमात बदल होणार..?Ministry of Electronics and Information Technology च्या माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१ च्या नियमावलीनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना ज्यांना Intermediaries म्हटलं जातं त्यांना सरकारने किंवा न्यायालयाने आदेश दिल्यास ३६ तासांच्या आत आक्षेपार्ह मजकूर हटवणे कायदेशीररित्या बंधनकारक होते.मात्र आता या नियमात बदल करण्यात आला असून आक्षेपार्ह मजकूर हा केवळ तीन तासात काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.हा नवा नियम २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. AI Labeling चा नवा नियम काय आहे आणि तो कधीपासून लागू होणार..?AI म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून तयार करण्यात आलेले व्हिडिओ किंवा फोटो. या फोटो आणि व्हिडिओजना आता एआय जनरेटेड असं लेबलिंग करणं किंवा तसा वॉटरमार्क टाकणं आता बंधनकारक करण्यात आलं आहे. त्यामुळे हा मजकूर खरा की एआय जनरेटेड आहे यात फरक करणं सामान्य व्यक्तीला सोपं जाईल. हाही नियम देशभरात २० फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होणार असून हादेखील सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मला लागू आहे. हे दोन्ही नियम कोणत्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मला लागू असतील..?हे दोन्ही नियम भारतातीय सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म जसे की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब, एक्स, व्हॉट्स अप यांच्यासहित सर्व लहान सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मस अशा सर्व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मसना लागू असणार आहेत..Premium|Economic Survey: इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये ‘डिजिटल अडिक्शन’ आणि मानसिक आरोग्याविषयी नेमकं काय म्हटलंय..?.इतक्या मोठ्या प्रमाणात तयार होणाऱ्या कॉन्टेंटवर या कंपन्या कशी कारवाई करतात?भारतात मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडिया कॉन्टेंट तयार होत असतो. या प्रत्येकच कॉन्टेंटवर वैयक्तिकरित्या लक्ष देणे कंपन्यांना शक्य नसल्यामुळे एआयच्या मदतीने त्यावर कारवाई होते. म्हणजेच एखाद्या कॉन्टेंटविषयी कोणी रिपोर्ट केला किंवा त्या कॉन्टेंटमध्ये लहान मुले, देशाविषयी, एखाद्या व्यक्तीविषयी आक्षेपार्ह कॉन्टेंट असला तर एआयच्या मदतीने तो आयडेंटीफाय करण्यात येतो आणि त्यावर तो डिलिट करण्याची कारवाई केली जाते. तसेच ज्या व्हिडिओविषयी रिपोर्ट करण्यात आले आहे ते व्हिडिओ काढून टाकले जातात.यापूर्वी यासाठी ३६ तासाचा वेळ दिला जात होता. त्यामुळे हा कॉन्टेंट खरोखरच आक्षेपार्ह आहे की नाही याची मानवी शहानिशा करण्यासाठी कालावधी मिळत होता. तसेच याविषयी कॉन्टेंट क्रियेटर्सचे जे काही म्हणणे असेल ते सांगण्यासाठी देखील वेळ मिळत होता. मात्र आता या सगळ्या गोष्टी तीन तासात कराव्या लागणार आहेत. या खोट्या किंवा आक्षेपार्ह व्हिडिओजविषयी रिपोर्ट कोण करतं..?व्हिडिओ पाहणाऱ्या प्रत्येकाला त्याला रिपोर्ट करण्याचा अधिकार असतो. एखाद्या व्यक्तीला जर त्या व्हिडिओमधली गोष्ट आक्षेपार्ह वाटली तर तो त्याचा रिपोर्ट करू शकतो. अनेकदा असे हे रिपोर्ट अश्लिल कंटेट, लहान मुलांचे शोषण, एखाद्या व्यक्तीविषयी बदनामी करणारा कॉन्टेंट, रक्तपात वैगेरे अशा गोष्टींवर रिपोर्ट केले जाते. तसेच कंपन्या स्वत:हून देखील अशा कारवाया करतात..Premium|Grok AI: एआयचा अंधार, ग्रोक प्रकरणानं उघडली गोपनीयतेची भयावह बाजू.Safe Harbour म्हणजे काय?हे कंपन्यांना एकप्रकारे संरक्षण आहे. या संरक्षणामुळे युझर्सनी टाकलेल्या पोस्टसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरले जात नाही. पण जर त्यांनी ३ तासांच्या आत आदेशाचे पालन केले नाही, तर मात्र त्या पोस्टसाठी कंपनीवरही फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. तर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होणार..पूर्वी, जर एखाद्या कॉन्टेंट क्रिएटरने चुकीचा मजकूर टाकला, तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला म्हणजे YouTube किंवा Instagram ला जबाबदार धरले जात नसे. पण आता जर प्लॅटफॉर्मने ३ तासांत तो मजकूर हटवला नाही, तर त्या कंपनीवर कारवाई होईल. कंपनी स्वतःला वाचवण्यासाठी संबंधित क्रिएटरचा डेटा सरकारला देऊ शकते आणि त्या क्रिएटरवर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.कलम ६६ ड अंतर्गंत कारवाईजर तुम्ही एआय लेबल न लावता कोणाचा तरी डीपफेक वापरला, तर तुमच्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६-डी नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यानुसार ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.मानहानी आणि अब्रूनुकसानएआय लेबल नसलेला कोणताही मजकूर जर एखाद्याची प्रतिमा मलीन करत असेल तर त्याबद्दल भारतीय न्याय संहितेनुसार मानहानीचा खटला भरला जाऊ शकतो. क्रिएटर्सना आता केवळ मजा म्हणून कोणाचेही व्हिडिओ एआयद्वारे बदलणे महागात पडू शकते.व्यावसायिक नुकसानब्रँडसोबत काम करणाऱ्या क्रिएटर्ससाठी हे सर्वात मोठे संकट आहे. जर एखाद्या क्रिएटरचा व्हिडिओ काही कारणास्तव सोशल मिडिया कंपन्यांकडून ३ तासांत हटवला गेला, तर ब्रँड त्या क्रिएटरला क्लाएंट नुकसानभरपाई मागू शकते.अनेक नवीन करारांमध्ये आता एआय नियमांचे उल्लंघन केल्यास मोबदला दिला जाणार नाही अशा अटी जाहिरात देणाऱ्यांकडून समाविष्ट केल्या जात आहेत.डिजिटल ओळख कायमची गमावणेनियम सांगतो की, वारंवार नियम मोडणाऱ्या क्रिएटर्सचे चॅनेल किंवा हँडल कोणतीही पूर्वसूचना न देता कायमचे ब्लॉक केले जातील. यामुळे वर्षानुवर्षांची मेहनत एका क्षणात शून्य होऊ शकते..कॉन्टेंट क्रिएट करण्यासाठी खूप मेहनत लागते आणि जेव्हा ते अचानक काढले जाते तेव्हा एखाद्या इन्फ्लुएंसरसाठी एखादी बँक बंद पडण्यासारखे आहे. एआय जनरेटेड कॉन्टेंटला लेबल लावलं जावं या निर्णयाचं मी स्वागतंच करतो. कारण खरं खोटं सहज लोकांच्या लक्षात येईल. पण तीन तासाचा नियम बदलायला हवा असं वाटतं. एखाद्या कंटेटविषयी सांगायला किमान २४ तासाचा तरी वेळ द्यावा. खूपदा असं होतं की फक्त एक मेसेज येतो की तुमचा व्हिडिओ डिलिट झालाय किंवा तुमचं अकाउंट फ्रीज झालंय किंवा तुमचं अकाउंट सस्पेंड झालंय. पण त्यावर त्या इन्फ्लुएंसरला आपलं मत मांडायचा चान्सच दिला जात नाही. त्यामुळे किमान २४ तासाचा तरी वेळ द्यायला हवा, त्याची मानवी शहानिशा व्हावी आणि मगच दोष असेल तर तो व्हिडिओ काढण्याचा निर्णय घ्यावा असं मला खूप मनापासून वाटतं.कॉन्टेंट क्रिएटर गणेश चोरघे.डेटा काय सांगतो..?Ministry of Electronics and Information Technology ने राजसभा मध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारत सरकारने २०१८ ते २०२२ पर्यंत एकूण २९ हजार पेक्षा जास्त URLs ब्लॉक केले आहेत. तर YouTube च्या Q4 २०२४ रिपोर्टनुसार, जागतिक पातळीवर ९० लाख ४० हजार व्हिडिओ हटवण्यात आले, त्यापैकी २० लाख ९० हजार व्हिडिओ भारतातून हटवले गेले आहेत. मेटाकडे दरवर्षी करोडो व्हिडिओ आणि फोटोचे रिपोर्ट प्राप्त होत असतात.या विषयावर सध्या अनेकांमध्ये भितीचे वातावरण असले तरी याची दुसरी शक्यता ही चुकीचा कंटेटवर त्वरीत कारवाई झाल्याने चुकीच्या गोष्टी व्हायरल होण्याचे प्रमाण कमी होईल असं अनेकांचं मत आहे. पण या सगळ्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते हे पहाणे देखील महत्त्वाचे असणार आहे.----------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.