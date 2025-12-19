Premium|India Russia Strategic Partnership : काळाच्या कसोटीवर उतरलेली मैत्री; भारताच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया का आहे 'अपरिहार्य'?

डॉ. मनीष दाभाडे - सहयोगी प्राध्यापक, जेएनयूभारत आणि रशिया यांच्यातील राजनैतिक संबंध ऐतिहासिक असून, काळाच्या कसोटीवर उतरलेले आहेत. नव्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमध्येही भारतासाठी रशिया हा महत्त्वपूर्ण मित्रदेश आहे. त्यामुळेच, पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधानंतरही भारताने रशियाबरोबरील संबंध कायम ठेवले आहेत. भविष्यात जागतिक संघर्ष अधिक तीव्र होताना किंवा महासत्तांतील स्पर्धा वाढताना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया हे एक अपरिहार्य, धोरणात्मक आणि वास्तववादी स्थान कायम राखून आहे.रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचा चार व पाच डिसेंबर रोजी भारत दौरा झाला. हा दौरा केवळ राजनैतिक भेट नव्हती, तर रशिया आजही भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मित्रदेश आहे, या भारतीय परराष्ट्र धोरणातील एका मूलभूत वास्तवाचा ठाम पुनरुच्चार करणारा ऐतिहासिक क्षण होता. युक्रेन युद्धानंतर जागतिक राजकारणावर पूर्णतः बदललेल्या सत्तासमीकरणांचा प्रभाव दिसत आहे आणि अमेरिका-युरोप आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने रशियाशी आपले संबंध केवळ टिकवूनच नाही तर अधिक दृढ केले आहेत, हे भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेचे अत्यंत ठळक दर्शन आहे. अनेक पाश्चिमात्य देश भारताच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहात असतानाही, भारत कोणत्याही एका गटाचा अनुयायी नसून स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांवर आधारित स्वतंत्र निर्णय घेणारी महासत्ता आहे, हे भारताने स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांचे औपचारिक आणि सन्मानपूर्वक स्वागत करून भारतासाठी आजही रशिया विश्वासार्ह आणि अपरिहार्य भागीदार आहे, असे स्पष्ट केले..Premium|China Japan Conflict : चीन-जपान तणाव वाढला; तैवान प्रश्नावर संघर्षाची शक्यता.संकटकाळातील मित्रभारत-रशिया मैत्री ही तात्कालिक राजकीय सोयीसाठी उभी राहिलेली नाही, तर तिची पाळेमुळे इतिहास, रणनीती, संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक परस्परसंबंध आणि जागतिक सत्तासंतुलन या सर्व घटकांमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत. १९५०च्या दशकात भारत नवस्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जागतिक राजकारणात स्वतःचे स्थान शोधत असताना, सोव्हियत महासंघाने सातत्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठबळ दिले. काश्मीर प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सोव्हियत महासंघाने भारताच्या बाजूने वेळोवेळी नकाराधिकाराचा वापर करीत मोठा राजनैतिक आधार मिळवून दिला. त्या काळात अमेरिका पाकिस्तानकडे झुकलेली होती आणि चीन भारताच्या विरोधात उभा राहिला होता, अशा वेळी सोव्हियत महासंघ हाच भारतासाठी एकमेव विश्वासार्ह महासत्ता ठरला. ही पार्श्वभूमी आजही भारताच्या सामरिक स्मृतींमध्ये खोलवर कोरलेली आहे. १९७१चा भारत-सोव्हियत मैत्री करार हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या इतिहासातील सर्वांत निर्णायक टप्पा मानला जातो. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी अमेरिका आणि चीन पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेले असताना सोव्हियत महासंघ भारताच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेने शस्त्रसंधी ठराव पुढे आणताच सोव्हियत महासंघाने त्यावर नकाराधिकार वापरला, त्यामुळे भारताला लष्करी कारवाई पूर्णत्वास नेता आली. अमेरिकी नौदलाच्या सातव्या तुकडीच्या हालचालींमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या वेळी सोव्हियत नौदलाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे भारताला निर्णायक विजय मिळवण्याची मोकळीक मिळाली. या युद्धामुळे दक्षिण आशियाचा राजकीय नकाशाच बदलला आणि भारत एक प्रादेशिक महासत्ता म्हणून उदयास आला. या सर्व घटनांमुळे भारतासाठी कायमच रशिया हा ‘संकटकाळातील खरा मित्र’ अशी ओळख राहिली आहे..औद्योगिक उभारणीत हातभारभारत-रशिया यांच्यातील मैत्री केवळ युद्धकाळापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर भारताच्या औद्योगिक, वैज्ञानिक आणि सामाजिक विकासातही ती खोलवर रुजलेली दिसते. भिलाई पोलाद प्रकल्प, ओएनजीसी, भेल, आयआयटींसाठीचे तांत्रिक सहकार्य, ऊर्जा आणि अवकाश संशोधन, या सर्व क्षेत्रांत सोव्हियत महासंघाच्या मदतीचा मोठा वाटा होता. भारताला परकीय चलनाची तीव्र टंचाई असतानाही रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्थेमुळे ऊर्जा, यंत्रसामग्री आणि संरक्षण साहित्य सहज उपलब्ध होत होते. १९९१मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले, तेव्हा भारतालाही आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले, तरीही भारत-रशिया संबंध तुटले नाहीत. उलट दोन्ही देशांनी नव्या जागतिक वास्तवाशी स्वतःला जुळवून घेतले. २००० मध्ये भारत-रशिया सामरिक भागीदारीची घोषणा झाली आणि २०१० मध्ये ती विशेष व विशेषाधिकारप्राप्त सामरिक भागीदारीमध्ये रूपांतरित झाली. म्हणजेच शीतयुद्ध संपल्यानंतरही या संबंधांनी नव्या स्वरूपात आपली ताकद टिकवून ठेवली.संरक्षण सहकार्य केंद्रस्थानीआजही या नात्याचा सर्वांत मजबूत कणा म्हणजे संरक्षण सहकार्य. भारताच्या सशस्त्र दलातील अंदाजे ६० ते ७० टक्के शस्त्रसामग्री आजही रशियन किंवा सोव्हियत बनावटीची आहे. मिग-२१ पासून सुखोई-३०पर्यंतची लढाऊ विमाने, टी-७२ आणि टी-९० रणगाडे, युद्धनौका, अणुपाणबुड्या, लष्करी रडार प्रणाली आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान यामध्ये रशियन तंत्रज्ञानाची ठळक छाप आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्राईलसोबत नवीन करार करून विविधता नक्कीच आणली आहे; परंतु आजही रशिया हा भारताचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे. एस-४०० क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली हा या संबंधांचा एक अत्यंत महत्त्वाचा सामरिक टप्पा ठरतो. अमेरिकेच्या ‘काट्सा’ कायद्याअंतर्गत निर्बंधांचा धोका असूनही भारताने हा करार केला. त्यातून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे स्पष्ट झाले.ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रकल्प हे भारत-रशिया संरक्षण सहकार्याचे जागतिक दर्जाचे उदाहरण ठरले आहे. जगातील सर्वांत वेगवान सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र म्हणून ब्रह्मोसला मिळालेली ओळख ही भारत-रशिया संयुक्त तांत्रिक क्षमतेचे प्रतीक आहे. आण्विक पाणबुड्यांच्या भाडेपट्ट्याचा करार हा तर परस्पर विश्वासाच्या सर्वोच्च पातळीचा पुरावा मानला जातो. एवढ्या संवेदनशील लष्करी तंत्रज्ञानावर अन्य कोणताही देश भारतावर असा विश्वास दाखवत नाही. त्यामुळे भारतासाठी रशिया हा केवळ शस्त्रपुरवठादार नसून तो खरा सामरिक सुरक्षाभागीदार आहे आणि रशियाच संकटाच्या क्षणी भारताच्या बाजूने उभा राहतो, हीच सर्वांत मोठी सामरिक हमी आहे..Premium|US-Saudi Strategic Partnership : पश्चिम आशियातील सत्तासंतुलन.काश्मीरप्रश्नीही पाठबळराजनैतिक पातळीवरही रशियाने भारताच्या मूलभूत हितसंबंधांना सातत्याने पाठबळ दिले आहे. काश्मीर असो, सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा असोत किंवा दहशतवादविरोधी भूमिका, बहुतेक वेळा रशियाची भूमिका भारताच्या बाजूनेच राहिली आहे. २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेच्या वेळी पाश्चिमात्य देशांनी टीका केली असताना रशियाने स्पष्टपणे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याची भूमिका घेतली. ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, रशिया-भारत-चीन संवादमंच या पातळ्यांवर भारत आणि रशिया बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करतात. एकध्रुवीय जागतिक वर्चस्वाला विरोध करणे, सार्वभौमत्वाचा सन्मान करणे आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप टाळणे, हा दोन्ही देशांचा समान दृष्टिकोन राहिला आहे. भारतासाठी हे राजनैतिक पाठबळ अत्यंत मोलाचे आहे, जागतिक दबावाच्या काळात भारत एकटा नाही, हे रशियाच्या भूमिकेमुळे स्पष्ट होते.ऊर्जा क्षेत्राचा नवा आयामऊर्जा आणि आर्थिक क्षेत्रात अलीकडच्या काळात भारत-रशिया संबंधांना नवे परिमाण प्राप्त झाले आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे रशियाने स्वस्त दरात कच्चे तेल उपलब्ध करून दिले आणि भारताने या संधीचे सोने केले. काही वर्षांतच रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. या स्वस्त तेलामुळे भारताला महागाई आटोक्यात ठेवता आली, उद्योगांना स्थैर्य मिळाले आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मजबूत पाया तयार झाला. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प, भविष्यातील नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प, लघु अणुऊर्जा अणुभट्टी, अवकाश क्षेत्रातील सहकार्य, हे सर्व भारत-रशिया संबंधांचे नवे आर्थिक-तांत्रिक आयाम ठरले आहेत. २०३० पर्यंत व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य, रुपया-रूबल व्यवहार, डिजिटल पेमेंट प्रणालींची जोडणी, युरेशियन आर्थिक संघटनेसह मुक्त व्यापार करार या सगळ्या गोष्टी या संबंधांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न दर्शवतात.भारत आज मल्टी-अलायनमेंट म्हणजेच बहुसंलग्नतेचे धोरण अवलंबतो. अमेरिका, युरोप, जपान यांच्याशी घनिष्ठ संबंध ठेवतानाच रशियाशी जुनी मैत्री टिकवून ठेवणे हे या धोरणाचे मूर्त स्वरूप आहे. युक्रेन युद्ध असूनही भारताने रशियाविरोधात निर्बंध लावण्यास नकार दिला, संयुक्त राष्ट्रांत तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आणि तरीही अमेरिका व युरोपसोबतचे सामरिक, आर्थिक आणि तांत्रिक संबंध अधिक मजबूत केले. हा दुटप्पीपणा नसून ही भारताची सामरिक स्वायत्तता आहे. भारत कोणत्याही महासत्तेचा अनुयायी व्हायला तयार नाही, तर स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांनुसार सर्वांशी संबंध ठेवण्याचा त्याचा निर्धार आहे..चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी रशियाशी संबंध टिकवून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. रशिया पूर्णपणे चीनच्या कवेत गेला, तर भारताची भूराजकीय स्थिती अधिक कमकुवत होऊ शकते. पाकिस्तान-रशिया जवळीकही भारतासाठी संभाव्य धोका मानली जाते. त्यामुळे भारत रशियाशी संबंध तोडण्याच्या बाजूने कधीही जाणार नाही. उलट रशियाला पूर्णतः चीनकेंद्री होऊ न देणे हेही भारताच्या दीर्घकालीन व्यूहरचनेचा भाग आहे. भारतासाठी रशियाशी संवादाचा दरवाजा उघडा ठेवणे ही केवळ आजची गरज नाही, तर पुढील काही दशकांच्या भूराजकीय समीकरणांसाठी आवश्यक असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे.शेवटी, इतिहास, संरक्षण, ऊर्जा, राजनैतिक विश्वसनीयता, आर्थिक परस्परसंबंध आणि जागतिक सत्तासंतुलन या सर्व पातळ्यांवर रशिया हा भारतासाठी आजही अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. ही मैत्री भावना किंवा जुन्या आठवणींवर उभी नसून, ती वास्तववादी, दीर्घकालीन आणि कठोर राष्ट्रीय हितांवर आधारित आहे. भविष्यात जागतिक संघर्ष अधिक तीव्र होतील, महासत्तांतील स्पर्धा वाढेल, जागतिक व्यवस्था अधिक अस्थिर होईल, तेव्हा भारताला अशा विश्वासार्ह, सामर्थ्यवान आणि स्वायत्त मित्राची गरज अधिकच भासेल. म्हणूनच काल, आज आणि उद्याही भारताच्या परराष्ट्र धोरणात रशिया हे एक अपरिहार्य, धोरणात्मक आणि वास्तववादी स्थान कायम राखून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 