Premium|India Maritime Security : किनारपट्टी किती सुरक्षित?

प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालकभारताच्या समृद्ध सागरी किनारपट्टीची सुरक्षा हा केवळ आर्थिक प्रगतीचाच नव्हे, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचाही एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. भौगोलिक आव्हाने, तस्करी, दहशतवादी धोके आणि किनारपट्टीवरील बदलणारे सामाजिक चित्र लक्षात घेता सागरी सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ठोस उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.निसर्गाने भारताला तीन बाजूंनी समुद्रवलयाचे फार मोठे वरदान दिलेले आहे. समुद्रातून होणारा व्यापार, समुद्रातील जलजीव, तसेच समुद्राच्या तळामध्ये असलेले तेल, खनिजे हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत. भारतातील मत्स्यव्यवसाय आज निर्यातीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा हिस्सा बनला आहे. या व अशा अनेक उलाढाली, तसेच समुद्रमार्गे इतर देशांशी होणारा व्यापार हा सतत वाढत आहे. समुद्राचे आर्थिक प्रगतीतील महत्त्वाचे स्थान असल्यानेच भारताविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या भारताच्या शत्रू देशांनी सागरी सुरक्षा भेदायचे व भारतात अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करायचे वारंवार प्रयत्न केले आहेत व ते सतत चालू आहेत..Marathi News Updates: राज्यासह देशात विदेशात आज कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....दहशतवादी हल्ले अन् तस्करी१९९३ मध्ये दाऊद इब्राहिम व त्याच्या टोळीने रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील किनारपट्टीवरून अत्यंत घातक असे आरडीएक्स बॉम्ब आणून मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करून शेकडो लोकांचे बळी घेतले होते. या हल्ल्याच्या खुणा ताज्या असतानाच २००८ मध्ये पाकिस्तानने मुंबईमध्ये सशस्त्र दहशतवादी पाठवून दक्षिण मुंबईतच हाहाकार माजवला होता. त्यातही निरपराध शेकडो लोकांचे बळी गेले. याशिवाय समुद्रातून अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणात आलेली अमली पदार्थांची पाकिटे ठिकठिकाणी सापडली आहेत. अशा प्रकारे दहशतवादी येणे, शस्त्रास्त्रे व अमली पदार्थांची तस्करी व अन्य उच्च किमतीच्या मालाची तस्करी करण्याचे प्रकार वारंवार घडताना नजरेस आले आहेत.सुरक्षेची उपाययोजनासागरी सुरक्षेपुढील असलेली आव्हाने लक्षात घेऊन भारत सरकारतर्फे नौदल, कोस्टगार्ड, अन्य राज्यांचे व महाराष्ट्राचे सागरी सुरक्षा पोलिस हे सतत सुरक्षा वाढवण्याचे प्रयत्न करतात. महाराष्ट्रात असलेल्या ८७७ किलोमीटर किनारपट्टीवर पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत ४४ सागरी पोलिस ठाणी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी मिळून तीन हजार पोलिस रात्रंदिवस हे काम करत आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी ४४० मरीन होमगार्ड यांची तरतूद केली आहे. याशिवाय समुद्रकिनारी राहणाऱ्या सात हजार २०० स्थानिकांची सागरी सुरक्षा दले पोलिसांना सतत मदत करतात. समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी पोलिसांना हायस्पीड बोटी पुरवलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक शस्त्रास्त्रे व अन्य साहित्य दिले आहे. याशिवाय सर्व्हेलन्ससाठी ड्रोनचा वापरही करण्यात येत आहे. कोस्टगार्डतर्फे दर महिन्याला, तीन महिन्यांनी व सहा महिन्यांनी सुरक्षेची रंगीत तालीम घेतली जाते व त्यात आढळलेल्या त्रुटींची नोंद घेऊन त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाते. ओएनजीसी, ऑइल इंडिया या कंपन्या ठिकठिकाणी खोल समुद्रात तेलाच्या विहिरींचे काम करतात. सागरी सुरक्षा दलासाठी नेमलेले पोलिस महानिरीक्षक यांच्याशी सतत संपर्क ठेवून सुरक्षेचा आढावा घेतात..सामाजिक आव्हानेकिनारपट्टीवर मत्स्यव्यवसायाशिवाय अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील विशेषतः पुरुष वर्ग मुंबईकडे आकर्षित होत आहे. वय १५-६० यामधील पुरुष व्यक्ती रोजगारासाठी आपला भाग सोडून जात आहेत. मत्स्यव्यवसाय असो वा आंबे, नारळ, सुपारीचा व्यवसाय असो, यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पारंपरिक कोकणी माणूस या उद्योगांना उपलब्ध नसल्याने सुदूर अशा नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार येथील व्यक्ती कोकणात दाखल होत आहेत. कोकणात येणाऱ्या गुंतवणुकीस योग्य अशा कुशल व अकुशल कामगारांची चणचण भरून काढण्यासाठी कोकण सोडून अन्य ठिकाणचे लोक किनारपट्टीवर पोहोचत आहेत. संपूर्ण किनारपट्टीवर आता परधर्मीयांचे वर्चस्व निर्माण होत आहे. किनारपट्टीवरील बंदर विकास, महामार्गांचे जाळे, कोकण रेल्वे यांच्या निमित्ताने बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींबाबत त्यांच्या येण्याचा उद्देश आणि इतिहास फारच क्वचित तपासून पाहिला जातो. कोकणातील मोक्याच्या जागा विकत घेण्यासाठीही अनेक ठिकाणच्या धनवान व्यक्तींमध्ये चढाओढ लागलेली दिसते. ड्रग माफिया, तस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊन देशविघातक कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.