चिन्मय सरपोतदार - chinmaysarpotdar82@gmail.comभारताने गेल्या दोन-तीन दशकांत पायाभूत सुविधा, डिजिटल व्यवहार, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रांत मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणजे प्रत्येक नागरिकाची समृद्धी असे नाही. भारताला उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवायचे असेल, तर केवळ स्वस्त मनुष्यबळ आणि परदेशी तंत्रज्ञानाच्या बळावर चालणार नाही. संशोधन, नावीन्य आणि स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता वाढवावी लागेल. अन्यथा, विकासाच्या पुढच्या टप्प्यावर भारत ‘मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्या’त अडकण्याचा धोका आहे.भारताची अर्थव्यवस्था आज सुमारे चार लाख कोटी डॉलरची आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो. गेल्या २० ते २५ वर्षांत भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. महामार्ग, विमानतळे, रेल्वे, डिजिटल व्यवहार, माहिती तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्र अशा अनेक बाबतींत देशाने मोठी झेप घेतली आहे. मात्र, देशाची अर्थव्यवस्था वाढली म्हणजे प्रत्येक नागरिक श्रीमंत झाला, असे होत नाही. देशाचा ‘जीडीपी’ त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार स्पष्ट करतो. ‘जीडीपी’ म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पादन अर्थात, एका वर्षात देशात निर्माण झालेल्या वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य होय. भारताची लोकसंख्या १४० कोटींपेक्षा अधिक असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार किती मोठा आहे, याबरोबरच प्रत्येक व्यक्तीमागे सरासरी किती उत्पन्न निर्माण होते, हेही महत्त्वाचे ठरते. यालाच दरडोई ‘जीडीपी’ म्हणतात. भारताचा दरडोई ‘जीडीपी’ आज साधारण २८०० डॉलरच्या आसपास आहे. चीनमध्ये हेच प्रमाण १४,८७४ डॉलर, दक्षिण कोरियामध्ये ३६,२०० डॉलर, तर अमेरिकेत ९४,४३० डॉलर आहे! त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीयाची उत्पादकता आणि समृद्धी कशी वाढवता येईल, हा पुढील काही दशकांसाठी भारतासमोरील खरा प्रश्न आहे. याच संदर्भात ‘मिडल इन्कम ट्रॅप’ म्हणजेच ‘मध्यम उत्पन्नाचा सापळा’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते..सुरुवातीचा विकास तुलनेने सोपा का ?भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती मिळाली, ती १९९१ मधील आर्थिक सुधारणांनंतर. इतर विकसित देशांप्रमाणे भारतानेही रस्ते, वीज, बंदरे, विमानतळे, कारखाने आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक केली. शेतीतील अतिरिक्त मनुष्यबळ उद्योगांकडे वळवले. परदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित केले आणि विकसित देशांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात केले. विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात गरीब देशांना या मार्गांनी चांगली प्रगती करता येते आणि मध्यम उत्पन्नाच्या स्तरापर्यंत पोहोचता येते. मात्र, त्यानंतर आणखी प्रगती करून उच्च उत्पन्नाच्या देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवणे मोजक्याच देशांना शक्य होते. बहुतेक देश मध्यम उत्पन्नाच्या स्तरावरच अडकून पडतात. मध्यम उत्पन्नापासून उच्च उत्पन्नापर्यंतचा प्रवास त्यांना पूर्ण करता येत नाही. भारत सध्या या पुढच्या टप्प्याकडे वाटचाल करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. हा सापळा कसा तयार होतो, हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहू. एखाद्या गरीब देशातील कामगार पारंपरिक शेतीत काम करत असेल, तर त्याची उत्पादकता कमी असू शकते. मात्र, त्या देशात मोठे उद्योग आणि कारखाने उभे राहिल्यानंतर तोच कामगार आधुनिक यंत्रांनी सुसज्ज कारखान्यात काम करू लागतो. त्यामुळे त्याची उत्पादकता अनेक पटींनी वाढते. यासाठी त्या देशाला प्रत्येक यंत्र स्वतः विकसित करण्याची गरज नसते. इतर देशांत विकसित झालेले तंत्रज्ञान विकत घेऊन, आयात करून, त्याचा वापर शिकून आणि त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करूनही गरीब देश मध्यम उत्पन्नाच्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, विविध देशांशी मुक्त व्यापार करार करणे आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरासाठी करार करणे, या मार्गांनी ही प्रगती साधता येते. मात्र, याच प्रगतीतून पुढे एक वेगळी समस्या निर्माण होऊ शकते.यशातून निर्माण होणारा सापळा!एखाद्या गरीब देशात मजुरीचे दर कमी असल्यामुळे परदेशी कंपन्या तिथे कारखाने उभारतात. त्यातून रोजगार, उत्पादन, अर्थव्यवस्था आणि उत्पन्न वाढते. मात्र, उत्पन्न वाढू लागले, की मजुरीचे दरही वाढतात. अशा वेळी दुसरा एखादा गरीब देश तेच उत्पादन कमी खर्चात करून देण्यास तयार असतो. त्यामुळे मध्यम उत्पन्नाच्या स्तरावर पोहोचलेल्या देशाची कोंडी होते. गरीब देशांकडे स्वस्त मनुष्यबळ असते, तर श्रीमंत देशांकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवनवे शोध असतात. मग मध्यम उत्पन्नाच्या देशाकडे काय उरते? तो देश ना पुरेसा स्वस्त राहिलेला असतो, ना पुरेसा नावीन्यपूर्ण झालेला असतो. त्यामुळे जागतिक उद्योग आणि व्यापारातील कंपन्या आपले व्यवसाय व कारखाने तिथून हलवून स्वस्त मजूर उपलब्ध असलेल्या देशांकडे वळू लागतात. परिणामी, त्या देशाची आर्थिक प्रगती मंदावते आणि उच्च उत्पन्नाच्या स्तरापर्यंत पोहोचणे कठीण होते. यालाच ‘मध्यम उत्पन्नाचा सापळा’ म्हणतात. ज्या स्वस्त मनुष्यबळाच्या जोरावर देशाने सुरुवातीला प्रगती केली, ते मनुष्यबळ आता तितके स्वस्त राहत नाही. दुसरा एखादा गरीब देश कमी मजुरीच्या जोरावर उद्योग, सेवा आणि कारखाने आपल्याकडे आकर्षित करतो. त्याच वेळी, मध्यम उत्पन्नाच्या स्तरावर पोहोचलेल्या देशाने मूलभूत संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक केलेली नसेल, तर त्याच्याकडे स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक असलेले नावीन्यही नसते.मलेशियाची गोष्टमलेशिया हे याचे एक उदाहरण आहे. एकेकाळी शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या मलेशियाने परदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. इलेक्ट्रॉनिक्सचे कारखाने उभे राहिले, पायाभूत सुविधा सुधारल्या, निर्यात वाढली आणि दरडोई उत्पन्नातही वाढ झाली. मात्र, देश समृद्ध होत गेला, तसे मजुरीचे दर वाढले. त्याच वेळी, व्हिएतनामसारख्या तुलनेने स्वस्त देशांशी स्पर्धा वाढली. केवळ स्वस्त उत्पादनावर अवलंबून राहण्याऐवजी अधिक कुशल मनुष्यबळ, संशोधन, उच्च उत्पादकता आणि नावीन्य यांवर भर देण्याची गरज मलेशियाला भासू लागली. मात्र, या क्षेत्रांत आवश्यक ती क्षमता निर्माण करण्याचे आव्हान त्या देशासमोर होते. त्यामुळे उच्च उत्पन्नाच्या देशांच्या पंक्तीत पोहोचण्याचे त्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे कठीण झाले..Premium|Indian Religions : भारतातून आग्नेय-आशियात हिंदू आणि बौद्ध धर्म कसे पोहोचले?.दक्षिण कोरियाने काय वेगळे केले?दक्षिण कोरिया हा १९६०च्या दशकात अत्यंत गरीब देश होता. मात्र, त्याने विकासाचा मार्ग यशस्वीपणे पार केला. जागतिक बँकेच्या मांडणीनुसार, दक्षिण कोरियाच्या विकासाचा प्रवास तीन टप्प्यांत समजून घेता येतो.१. गुंतवणूक ः सर्वप्रथम दक्षिण कोरियाने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. तेथील सरकारने रस्ते, पाणी, बंदरे, वीज, शिक्षण, आरोग्य, कारखाने, विमानतळे आणि औद्योगिक क्षमता यांत मोठी गुंतवणूक करून मूलभूत सुविधा विकसित केल्या. शेतीतील मनुष्यबळ कारखान्यांकडे वळले. निर्यात आणि उत्पादकता वाढली. याबाबतीत भारतानेही मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे.२. तंत्रज्ञान आत्मसात करणे ः यानंतर दक्षिण कोरियाने जगात आधीपासून उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान शिकून घेण्यास सुरुवात केली. इतर देशांचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले, त्याचा वापर केला आणि त्यात सुधारणा करून स्वतःची क्षमता निर्माण केली. मात्र, दक्षिण कोरिया इथेच थांबला नाही.३. नवे शोध ः तिसऱ्या टप्प्यात दक्षिण कोरियाने स्वतःच्या संशोधनावर मोठ्या प्रमाणावर भर दिला. एकेकाळी इतर देशांकडून तंत्रज्ञान शिकणारा हा देश आज स्वतः असे तंत्रज्ञान विकसित करतो, ज्याचा वापर जगभर केला जातो. दुसऱ्यांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान वापरण्यापासून ते जगाने वापरावे असे तंत्रज्ञान स्वतः विकसित करण्यापर्यंतचा प्रवास दक्षिण कोरियाने यशस्वीपणे केला. याबाबतीत भारत अजून बराच मागे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.भारत नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे?जागतिक बँकेच्या वर्गीकरणानुसार, भारत सध्या ‘निम्न-मध्यम उत्पन्न’ असलेला देश आहे. त्यामुळे उद्यापासून परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर थांबवून प्रत्येक गोष्ट स्वतःच विकसित करण्याची गरज नाही. उलट, भारताला अजूनही पहिल्या दोन टप्प्यांचा मोठा फायदा घेता येऊ शकतो. भारताने पायाभूत सुविधांच्या विकासात मोठी प्रगती केली आहे. महामार्ग, रेल्वे, विमानतळे, डिजिटल व्यवस्था, दूरसंचार, वीज आणि औद्योगिक मार्गिका अशा अनेक क्षेत्रांत बदल दिसून येत आहेत. त्याचबरोबर जगातील उत्तम तंत्रज्ञान भारतात आणणे, परदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादनासाठी आकर्षित करणे आणि भारतीय अभियंत्यांनी हे तंत्रज्ञान आत्मसात करणेही आवश्यक आहे. या मार्गाने आणखी काही वर्षे चांगली प्रगती साधता येईल. मात्र, त्यानंतर काय?भारत संशोधनावर किती खर्च करतो?येथे भारताची एक मोठी मर्यादा दिसून येते. भारत संशोधन आणि विकासावर आपल्या ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.६ ते ०.७ टक्क्यांच्या आसपास खर्च करतो. तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेल्या अनेक देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या बाबतीत भारताला मोठी मजल मारायची आहे.भारताकडे क्षमता आहे!भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) हे भारताच्या तांत्रिक क्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे. उपग्रह, प्रक्षेपण याने, चंद्र मोहिमा, दिशादर्शन प्रणाली आणि अंतराळातील ‘डॉकिंग’ यांसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या क्षेत्रांत भारताने स्वतःची क्षमता सिद्ध केली आहे. औषधनिर्मिती क्षेत्रातही भारत जगातील महत्त्वाच्या उत्पादक देशांपैकी एक आहे. मात्र, पुढची पायरी म्हणजे नवया औषधांचा शोध भारतातच लावणे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही जगभर वापरली जातील अशी मूलभूत तंत्रज्ञाने, उत्पादने आणि बौद्धिक संपदा भारतात निर्माण करणे आवश्यक आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील भारताचा प्रवासही असाच असू शकतो. आधी तंत्रज्ञान आणायचे, ते शिकायचे, आत्मसात करायचे, त्यात सुधारणा करायची आणि त्यानंतर स्वतःचे नवे तंत्रज्ञान विकसित करायचे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळवायचे असेल, तर ही पुढची पायरी गाठणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..नावीन्यासाठी दर्जेदार शिक्षण गरजेचेभारत दरवर्षी लाखो पदवीधर आणि अभियंते तयार करतो. मात्र, अभियंत्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. आपले अभियंते नवे संशोधन करू शकतात का? नवी यंत्रे, सेमीकंडक्टर चिप किंवा उच्च दर्जाचे सॉफ्टवेअर विकसित करू शकतात का? वैज्ञानिक शोधांचे व्यावसायिक उत्पादनांत रूपांतर करू शकतात का? संपूर्णपणे नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. व्यवस्थापन क्षेत्रातील विचारवंत पीटर थिल याने या प्रक्रियेचे वर्णन ‘शून्य ते एक’ असे केले आहे. म्हणजेच, अस्तित्वात असलेल्या गोष्टीत सुधारणा करण्यापलीकडे जाऊन, यापूर्वी अस्तित्वात नसलेली गोष्ट निर्माण करणे. अशी क्षमता विकसित केल्याशिवाय मध्यम उत्पन्नापासून उच्च उत्पन्नापर्यंतचा प्रवास पूर्ण करणे कठीण आहे. संभाव्य उद्योजकाला भांडवल मिळाले नाही, अभियंत्याला दर्जेदार शिक्षण मिळाले नाही किंवा संशोधकाला अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उपलब्ध झाली नाही, तर त्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर देशाचेही मोठे नुकसान होते. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण आणि समान संधी या केवळ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टी नाहीत, तर आर्थिक विकासासाठीही आवश्यक आहेत. भारतात संशोधनापासून जागतिक बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवास अधिक सक्षमपणे घडायला हवा. संशोधनातून शोध, शोधातून पेटंट, पेटंटमधून प्रोटोटाइप, त्यातून कंपनी आणि उत्पादननिर्मिती आणि अखेरीस जागतिक बाजारपेठेत स्थान, अशी साखळी विकसित होणे गरजेचे आहे.२०३२-३३ मधील भारताची कल्पना...समजा, पुढील सहा-सात वर्षे भारतासाठी अत्यंत यशस्वी ठरली. उत्तम महामार्ग, कार्यक्षम बंदरे, विमानतळे आणि मोठे उत्पादन क्षेत्र उभे राहिले. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचा विस्तार झाला आणि सेमीकंडक्टरचे कारखाने सुरू झाले. दरडोई उत्पन्नही वाढले. मात्र, त्याचबरोबर भारतीयांच्या मजुरीचे दरही वाढतील. अशा वेळी व्हिएतनाम, बांगलादेश, इंडोनेशिया किंवा भविष्यातील आफ्रिकी देश म्हणू शकतील, ‘आमच्याकडे उत्पादन अधिक स्वस्त आहे.’ दुसरीकडे, अमेरिका, जर्मनी, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे विकसित देश म्हणतील, ‘आमच्याकडे अधिक प्रगत तंत्रज्ञान आहे.’ भारत त्या वेळीही मुख्यतः स्वस्त मनुष्यबळ आणि परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून असेल, तर त्याची कोंडी होऊ शकते. भारताच्या पुढील विकासप्रवासाचे तीन टप्पे आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान आयात करणे, ते शिकून आत्मसात करणे आणि त्यानंतर नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे. हे टप्पे यशस्वीपणे पार केले, तर भारत केवळ जगातील तंत्रज्ञानाच्या मागे धावणारा देश राहणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या सीमा पुढे नेणाऱ्या देशांमध्ये स्थान मिळवू शकेल. असे घडले, तरच भारताला ‘मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यात’ अडकण्याचा धोका टाळून उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवता येईल. त्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी संशोधन व विकासातील गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे.पुढचा टप्पा अधिक कठीणभारत आज ‘मध्यम उत्पन्नाच्या सापळ्यात’ अडकला आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. भारत अजूनही निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेला देश आहे आणि वेगवान विकासाच्या अनेक संधी त्याच्यासमोर आहेत. मात्र, आजचे यश भविष्यातही कायम राहील, असे गृहीत धरता येणार नाही. जागतिक बँकेच्या मते, भारताला २०४७ पर्यंत उच्च उत्पन्न असलेला देश बनायचे असेल, तर पुढील दोन दशकांहून अधिक काळ साधारण ७.८ टक्के सरासरी वास्तविक आर्थिक वाढ साधावी लागेल. भारत वेगाने वाढू शकतो, हे त्याने जगाला दाखवून दिले आहे. आता त्याच्यापुढील प्रश्न अधिक कठीण आहे. जगाने विकसित केलेले तंत्रज्ञान आत्मसात करणाऱ्या भारतापासून, जगासाठी नवे तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्या भारतापर्यंत आपण पोहोचू शकतो का?‘पेटंट’च्या आकड्यांतून दिसणारे अंतरविविध देशांतील अर्जदारांनी २०२४ मध्ये जगभरात दाखल केलेल्या पेटंट अर्जांची संख्या पाहिली, तर किती अंतर आहे, हे स्पष्ट होते.देश अर्जांची संख्याचीन १७,९६,७३८अमेरिका ५,०३,२७१जपान ४,२०,९९१दक्षिण कोरिया २,९६,०३७भारत ७६,४७० (लेखक आर्थिक व मनुष्यबळ क्षेत्रातीलअभ्यासक-विश्लेषक आहेत. ९७६४७९१५३१).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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