Premium|AI infrastructure regulation : कृत्रिम प्रज्ञेचा ‘पायाभूत’ पैलू

विवेक सुतार - तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींचे विश्लेषकभविष्यातील संकटांची वाट न पाहता ‘एआय’ला तातडीने सार्वभौम पायाभूत सुविधा म्हणून वर्गीकृत करणे आवश्यक आहे. याचे कारण या विलंबाची किंमत स्थानिक नसून राष्ट्रीय स्तरावरील असेल.सध्याच्या कृत्रिम प्रज्ञेबाबतच्या नियमनात आणि प्रशासनात आपण जी सर्वांत मोठी चूक करत आहोत, ती केवळ नैतिकतेची देखरेख, पारदर्शकतेचा अभाव किंवा ‘अल्गोरिदम’मधील पक्षपातापुरती मर्यादित नाही. या विषयांवर जगभरात खलबतं होत असली तरी मूळ चूक ही वर्गीकरणाची आहे. आपण कृत्रिम प्रज्ञेच्या यंत्रणांना आजही केवळ ग्राहकांसाठी बनवलेले `सॉफ्टवेअर’ मानत आहोत आणि त्याप्रमाणे त्यावर उत्पादनांची बंधने घालत आहोत. प्रत्यक्षात मात्र या यंत्रणा आता देशाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा बनल्या आहेत. जेव्हा एखादे साधे ॲप बंद पडते तेव्हा त्याचे परिणाम मर्यादित असतात; पण जेव्हा पायाभूत सुविधा कोलमडतात तेव्हा त्याचे पडसाद अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत होतात. हे वर्गीकरणातील अपयश केवळ शब्दांचा खेळ नाही. आपण या तंत्रज्ञानाला कोणत्या गटात टाकतो, यावरच हे ठरते की त्यावर कोणाचे नियंत्रण असेल, कोणते कायदे लागू होतील आणि कोणत्या प्रकारच्या जोखमींना आपण गांभीर्याने घेणार आहोत. .विज्ञान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी भारताच्या AI नेतृत्वाचा मार्ग.पायाभूत सुविधांचा तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये अशीः १) इतरांचे त्यांच्यावरील अवलंबित्व, २) त्यांच्या अपयशाचा सर्वदूर होणारा परिणाम आणि ३) त्यांचे राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाशी नाते. वीजपुरवठ्याच्या ग्रिड्स आणि बँकिंग सिस्टिममध्ये ही वैशिष्ट्ये आढळतात. कृत्रिम प्रज्ञेने आता ही सीमा ओलांडली आहे, कारण आपली संपूर्ण रचनाच आता त्यांच्याभोवती फिरू लागली आहे. जेव्हा ‘एआय’ यंत्रणा वैद्यकीय निदान किंवा शेअर बाजारातील व्यवहार आणि सरकारी प्रशासकीय निर्णय घेते, तेव्हा त्यांच्यातील चूक ही केवळ उत्पादनातील दोष राहत नाही, तर ती एका मोठ्या व्यवस्थेचा बिघाड ठरते. सध्याचा नियामक दृष्टिकोन एआय यंत्रणांना केवळ उत्पादने मानतो, ज्यांच्यासाठी पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे संरक्षण एवढेच नियम पुरेसे आहेत, असे समजले जाते. रेल्वेचे इंजिन आणि साधी बैलगाडी यांच्यात फरक न करता नियम लावण्यासारखा हा प्रकार आहे. इतिहासात अमेरिकेत रेल्वे उद्योगाला सुरुवातीला पायाभूत सुविधा न मानल्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसला होता. त्यातून धडा घेऊन नंतर वर्गीकरण बदलले गेले. आज ‘एआय’ याच संक्रमणावस्थेत आहे, जिथे अवलंबित्व निर्माण झाले आहे, पण वर्गीकरण मात्र जुनेच आहे.याचे परिणाम दायित्व, ऊर्जा आणि बौद्धिक सार्वभौमत्व या तीन क्षेत्रांत दिसत आहेत. स्वायत्त एआय एजंट्समुळे जबाबदारीची रचना कोलमडत चालली आहे. उत्पादनांच्या बाबतीत नियम सोपे असतात, पण ‘एआय एजंट्स’ जेव्हा स्वतः निर्णय घेतात तेव्हा ही साखळी तुटते आणि नक्की कोणाला जबाबदार धरायचे हे अस्पष्ट होते. त्यामुळे ‘एआय’ यंत्रणांवर आता उत्पादनाचे नाही, तर व्यवस्थेच्या दायित्वाचे नियम लागू झाले पाहिजेत. जसे वीज गेल्यावर आपण वैयक्तिक कर्मचाऱ्याला नाही तर मंडळाला जबाबदार धरतो.दुसरा मुद्दा ऊर्जेचा. ‘एआय’ची प्रगती आता अल्गोरिदममुळे नाही, तर विजेच्या उपलब्धतेमुळे मर्यादित होत आहे. प्रगत मॉडेलना प्रचंड विजेची गरज असल्याने ‘एआय’चा विकास हा आता वीजनिर्मिती आणि ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विषय बनला आहे. ऊर्जा मंत्रालये आता नकळत ‘एआय’चे नियंत्रक बनली आहेत. तिसरा आणि नाजूक मुद्दा म्हणजे गोपनीयतेचे रूपांतर आता बौद्धिक सार्वभौमत्वात होत आहे. ‘एआय’ यंत्रणा केवळ डेटा गोळा करत नाहीत, तर त्या सतत शिकत असतात आणि मानवी वर्तनाचे नमुने लक्षात ठेवतात. जेव्हा ‘एआय’ यंत्रणा माणसाच्या विचारप्रक्रियेची आणि निर्णयांची सखोल नक्कल करू लागतात, तेव्हा प्रश्न डेटाचा राहत नाही, तर मानवी मनाच्या स्वायत्ततेचा उभा राहतो. व्यक्ती आणि राष्ट्रांनी बाहेरील यंत्रणांच्या प्रभावापासून आपले विचार स्वतंत्र ठेवणे गरजेचे आहे..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.वर्गीकरणाचा गोंधळभारतापुढील आजचा पेचप्रसंग हा टोकदार आहे, कारण भारताने याआधीच पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातील एक अत्यंत क्लिष्ट कोडे ‘युपीआय’ आणि ‘आधार’ प्रणालीद्वारे यशस्वीरीत्या सोडवून दाखवले आहे. भारताला नागरीकरणाच्या एवढ्या प्रचंड व्याप्तीवर डिजिटल यंत्रणांची रचना आणि अंमलबजावणी कशी करावी, याचे उत्तम भान आहे. असे असूनही ‘एआय’ तंत्रज्ञानाला या पायाभूत सुविधांच्या प्रशासकीय प्रारूपात स्थान द्यावे की त्याला केवळ एक ‘ॲप्लिकेशन’ मानावे, याबद्दल भारताने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ही भारताची तांत्रिक असमर्थता नसून हा केवळ वर्गीकरणाचा गोंधळ आहे.सरकारी यंत्रणांत ‘एआय’चा अधिकृतरीत्या आणि संस्थात्मक वापर नसण्याकडे अनेकदा नवनिर्मितीचा अभाव म्हणून पाहिले जाते, पण हा दृष्टिकोन चुकीचा आहे. याचे कारण भारत सार्वजनिक संस्थांमध्ये ‘एआय’चा वापर बेसावधपणे करू शकत नाही, कारण येथे घेतलेले प्रशासकीय निर्णय एकाच क्षणात कोट्यवधी नागरिकांपर्यंत पोहोचतात आणि अशा वेळी झालेली चूक ही केवळ तांत्रिक बिघाड राहात नाही, तर तो एक घटनात्मक प्रश्न बनतो. त्यामुळे अधिकृत संस्थात्मक एआयच्या वापराचा अभाव हा केवळ संयम नाही, तर पायाभूत सुविधांच्या दर्जाचे उत्तरदायित्व निश्चित केल्याशिवाय ॲप्लिकेशन स्तरावर ‘एआय’चा वापर करणे अशक्य असल्याची ती कबुली आहे. परंतु अशा अलिप्ततेमुळे सार्वभौमत्व टिकत नाही. देशांतर्गत संस्थात्मक ‘एआय’ला प्रशासकीय चौकटीत न आणल्यामुळे सध्या अधिकारी आणि नागरिक अनौपचारिकपणे परदेशी प्रणालींचा वापर करत आहेत, ज्यावर कोणतीही देखरेख नाही. वर्गीकृत पायाभूत सुविधांच्या अनुपस्थितीमुळेच अशा प्रकारची छुपी अवलंबित्वे शासनप्रणालीच्या बाहेर आकारास येत आहेत.ऊर्जेच्या गणितामुळे ही स्थिती निकडीची बनते. भारतामध्ये ऊर्जेची कमतरता ही भविष्यातील अडचण नसून तो आजचा ज्वलंत संघर्ष आहे. ‘एआय’ला केवळ ‘ॲप्लिकेशन’ मानल्यामुळे त्याला धोरणात्मक ऊर्जावाटपाच्या चौकटीतून वगळले जाते. याउलट, जर ‘एआय’ला पायाभूत सुविधा मानले तर अन्य गरजांशी स्पर्धा करणाऱ्या ‘एआय’ सुविधांना दुर्मीळ वीजपुरवठा द्यायचा की नाही, यावर स्पष्ट राजकीय प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. भारताच्या संदर्भात बौद्धिक सार्वभौमत्वाला विशेष महत्त्व आहे, कारण डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांआधीच अनेक क्षेत्रांत लोकसंख्येच्या स्तरावर मध्यस्थी करत आहेत. जेव्हा ‘एआय’ प्रणाली या स्तरांवर जोडल्या जातात, तेव्हा बौद्धिक आणि प्रशासकीय मध्यस्थी एकत्र येतात. जर या एआय प्रणालींचे नियंत्रण बाहेरील देशांतून होत असेल, तर सार्वभौमत्वाची झीज ही तत्काळ घडणारी घटना बनते. अनौपचारिक मार्गानी ‘एआय’ला या पायाभूत सुविधेत प्रवेश देणे ''आपल्या’ डिजिटल आर्किटेक्चरच्या सार्वभौमत्वाच्या तर्काचा त्याग करण्यासारखे होईल..भारताची स्थिती अमेरिका आणि चीनपेक्षा वेगळी आहे. आपण अशा निर्णयबिंदूवर उभे आहोत, जिथे वर्गीकरणच पुढची दिशा ठरवणार आहे. जर ‘एआय’ला जाणीवपूर्वक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या मॉडेलमध्ये सार्वभौम मालकी आणि स्पष्ट उत्तरदायित्व चौकटीसह समाविष्ट केले, तर ते ‘युपीआय’प्रमाणेच जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल. अन्यथा परकी आणि अपारदर्शक तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व वाढेल. प्रशासकीय यंत्रणेचा संकोच परकी गुलामगिरीला आमंत्रण देत आहे. भारतासाठी ‘एआय’चे प्रशासन ही चैन नसून पूर्वअट आहे. त्यामुळे भविष्यातील संकटांची वाट न पाहता ‘एआय’ला तातडीने सार्वभौम पायाभूत सुविधा म्हणून वर्गीकृत करणे आवश्यक आहे, याचे कारण या विलंबाची किंमत स्थानिक नसून राष्ट्रीय स्तरावरील असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.