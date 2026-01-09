Premium| India Oman CEPA: अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणाला भारताने सेपा कराराच्या माध्यमातून दिले चोख उत्तर

प्रीमियम आर्टिकल

Free Trade Agreement: अमेरिकेच्या टेरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना उत्तर देण्यासाठी भारताने नव्या बाजारपेठांचा मार्ग स्वीकारला आहे. ओमानसोबतचा सेपा करार लेबर इंटेन्सिव्ह क्षेत्रांसाठी नवी संधी निर्माण करतो
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन दिवसांचा तीन देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण झाला. १५ डिसेंबर ते १८ डिसेंबर या तीन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी प्रथम जॉर्डनला भेट दिली. त्यानंतर ते इथिओपियाच्या भेटीवर गेले आणि या दौऱ्याचा शेवटचा टप्पा ओमान भेटीचा होता. या दौऱ्याचे आयोजन ज्याप्रमाणे व्यापारी आणि सामरिक दृष्टिकोनातून करण्यात आले होते, त्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता हा दौरा नक्कीच यशस्वी ठरला असे म्हणावे लागेल.

ओमानचे सुलतान हैथम बिन तारिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत-ओमान संबंधांमधील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल आणि दूरदर्शी नेतृत्वासाठी ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ पुरस्काराने सन्मानित केले. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंधांना ७० वर्षे पूर्ण होत असताना पार पडलेल्या या दौऱ्याचा सर्वांत मोठा सकारात्मक परिणाम किंवा फलनिष्पत्ती म्हणजे भारत-ओमान दरम्यान झालेला मुक्त व्यापार करार. या कराराला ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रीमेंट’ (सेपा) असे म्हटले जाते. या करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षऱ्या होणे ही एक ऐतिहासिक घडामोड आहे.

याचे कारण ओमानचे भौगोलिक स्थान सामरिक आणि व्यापारी दृष्ट्या भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. ओमान हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला वसलेला देश आहे. ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडते. भौगोलिकदृष्ट्या पाहिले तर या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला इराण तर दुसऱ्या बाजूला ओमानचा मुसंदम प्रांत आहे. ही सामुद्रधुनी तुलनेने अरुंद असून काही ठिकाणी ती सुमारे ३० ते ४० किलोमीटरपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

