खतांच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या खिशावर होतो. पण यंदा रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारने खत अनुदानात तब्बल ६४ टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यासाठी ६२ हजार ३७० कोटी रुपयांचं पॅकेज मंजूर करण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या वाढत्या किमती, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि आयातीवरील अवलंबित्व लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने केवळ अनुदान वाढवण्यावर भर दिलेला नाही, तर देशांतर्गत खत उत्पादन, पर्यायी खतांचा वापर आणि खतांचा पुरेसा साठा याकडेही लक्ष दिलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर किती अतिरिक्त भार पडणार? खतांच्या अनुदानाचे नवे दर काय आहेत? देशात खरंच पुरेसा खतसाठा उपलब्ध आहे का? आणि शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय दरवाढीपासून नेमका किती दिलासा मिळणार? या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊया.रब्बी हंगामासाठी सरकारची मोठी घोषणा, खत अनुदानात ६४ टक्क्यांची वाढ!केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. खत अनुदानाच्या रकमेत तब्बल ६४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी ६२ हजार ३७० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही रक्कम ३७ हजार ९५२ कोटी रुपये होती. म्हणजेच यंदा अनुदानासाठी तब्बल २४ हजार ४१८ कोटी रुपये अधिक खर्च केले जाणार आहेत.आता प्रश्न असा की, सरकारने एवढी मोठी वाढ का केली? तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती सतत बदलत आहेत. या वाढत्या किमतींचा भार थेट शेतकऱ्यांवर पडू नये, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात लागू असेल.इराण संघर्षाचा खत बाजाराला फटका, सल्फरचे दर सहा महिन्यांत दुप्पटफेब्रुवारीमध्ये इराणवर हल्ले झाले आणि त्यानंतर जागतिक खत व ऊर्जा व्यापारासाठी महत्त्वाची असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली. याचा परिणाम खतांच्या पुरवठ्यावर झाला. विशेषतः फॉस्फेट खतांसाठी आवश्यक असलेल्या सल्फरचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत सल्फरचे आंतरराष्ट्रीय दर दुप्पट झाले. फॉस्फेट खतांच्या किमतीही २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या.आपल्या देशाला लागणाऱ्या डीएपी खतापैकी सुमारे ६० टक्के खत आयात करावं लागतं, तर पोटॅशसाठी भारत पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारातील दरवाढीचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसू नये, म्हणून सरकारने खत अनुदानात वाढ केली आहे..Premium|Stock Market Investment : शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे शास्त्र की कला? सातत्याने परतावा मिळवण्यासाठी अभ्यास आवश्यक.खतांच्या किमती सरकार कशा नियंत्रणात ठेवतं? समजून घ्या एनबीएस योजनाशेतकऱ्यांना खतं सवलतीच्या दरात मिळावीत, यासाठी सरकारने पोषक घटक आधारित अनुदान योजना सुरू केली आहे. ही योजना १ एप्रिल २०१० पासून देशात राबवली जात आहे. या योजनेत फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांच्या २८ वेगवेगळ्या प्रकारांवर सरकार अनुदान देते. यामध्ये डी-अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपी खताचाही समावेश आहे.आता हे अनुदान नेमकं कोणाला मिळतं? तर खत उत्पादक आणि खतांची आयात करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित खतामध्ये असलेल्या पोषक घटकांच्या प्रमाणानुसार ठरावीक दराने अनुदान दिलं जातं. रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी हे सुधारित दर १ ऑक्टोबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या काळात लागू राहतील. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वाढल्या, तरी शेतकऱ्यांना ती वाजवी आणि सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यास मदत होते.कोणत्या पोषक घटकाला किती अनुदान? सरकारने जाहीर केले सुधारित दरआता सरकारने खतांमधील प्रत्येक पोषक घटकासाठी किती अनुदान द्यायचं, हेही नव्याने निश्चित केलं आहे. रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी नायट्रोजनला प्रति किलो ९४ रुपये २१ पैसे, फॉस्फरसला ६६ रुपये ११ पैसे, सल्फरला १० रुपये ४२ पैसे, तर पोटॅशला २ रुपये ३८ पैसे अनुदान मिळणार आहे.यामध्ये सर्वाधिक वाढ नायट्रोजन आणि सल्फरच्या अनुदानात करण्यात आली आहे. नायट्रोजनचे अनुदान आधीच्या ४३ रुपये २ पैशांवरून थेट दुप्पट झाले आहे. तर सल्फरचे अनुदान २ रुपये ८७ पैशांवरून सुमारे साडेतीनपट वाढले आहे. फॉस्फरसच्या अनुदानातही ३७.८ टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, पोटॅशच्या अनुदानात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्याचा दर पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे.खतांसाठी परदेशावरील अवलंबित्व कमी करणार, सल्फर खरेदीसाठी विशेष पॅकेजखतांच्या बाबतीत भारताला आयातीवरच अवलंबून राहावं लागू नये, यासाठी सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही भर दिला आहे. विशेषतः फॉस्फेटिक खतं तयार करण्यासाठी सल्फर हा महत्त्वाचा कच्चा माल आहे. त्यामुळे देशातील खत उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज मंजूर केलं आहे.या पॅकेजअंतर्गत कंपन्यांना त्यांनी खरेदी केलेल्या सल्फरच्या प्रत्यक्ष किमतीच्या २० टक्के आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. मात्र, ही मदत जास्तीत जास्त प्रति टन ३ हजार रुपयांपर्यंतच असेल. म्हणजेच सल्फर खरेदीचा खर्च कमी करण्यासाठी उत्पादकांना सरकारकडून थेट आर्थिक आधार मिळणार आहे. यामुळे देशातच खतांचं उत्पादन वाढवण्यास मदत होईल. शिवाय, जागतिक बाजारपेठेतून होणाऱ्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले, तरी भारतीय खत उद्योगावरील त्याचा परिणाम कमी करता येईल..एकाच खतावर अवलंबून राहू नका, पर्यायी खतांसाठी सरकारची अनुदान योजनाखतांचा वापर करताना शेतकऱ्यांनी केवळ डीएपी आणि युरियावर अवलंबून राहू नये, यासाठीही सरकारने काही उपाय केले आहेत. डीएपीला पर्याय म्हणून सिंगल सुपरफॉस्फेट म्हणजेच एसएसपी खताचा वापर वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी एसएसपीवरील वाहतूक अनुदान यंदाच्या रब्बी हंगामातही सुरू ठेवण्यात येणार आहे.याशिवाय, युरियाला पर्याय असलेल्या देशी आणि आयातित अमोनियम सल्फेटवरील अनुदानही कायम ठेवण्यात आलं आहे. यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांना खतांचे वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून देणे आणि जमिनीला आवश्यक असलेल्या पोषक घटकांचा संतुलित वापर वाढवणे. त्यामुळे डीएपीऐवजी एसएसपी आणि युरियाऐवजी अमोनियम सल्फेटचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.देशात २३५ लाख टन खतांचा साठा, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ३५ टक्क्यांची वाढखत अनुदानासोबतच देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे का, हेदेखील महत्त्वाचं आहे. १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण खतसाठा २३५.२१ लाख टनांवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात हा साठा १७३.४६ लाख टन होता. म्हणजेच यंदा खतसाठ्यात ३५.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रब्बी हंगामासाठी ३५० लाख टन खतांची गरज असताना हा साठा उपलब्ध आहे.यामध्ये युरियाचा साठा ४३ टक्क्यांनी वाढून १०३.१२ लाख टन, तर डीएपीचा साठा १५.२ टक्क्यांनी वाढून २८.६५ लाख टन झाला आहे. एमओपीचा साठा ८६.३ टक्क्यांनी वाढून २०.०८ लाख टन, तर एनपीकेचा साठा ४३.४ टक्क्यांनी वाढून ६०.८७ लाख टन झाला आहे. मात्र, एसएसपीचा साठा ३.२ टक्क्यांनी घटून २२.४९ लाख टनांवर आला आहे.शेतकऱ्यांना दिलासा, पण सरकारी तिजोरीवर किती वाढणार भार?शेतकऱ्यांना खतांवर अधिक अनुदान देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही होणार आहे. कारण २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण खत अनुदानापोटी १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यामध्ये फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी ५४ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. मात्र, सप्टेंबरअखेर यापैकी ३३ हजार ६६४ कोटी रुपये खर्च झाले होते. त्यामुळे केवळ २० हजार ३३६ कोटी रुपये शिल्लक होते.आता फक्त रब्बी हंगामासाठी ६२ हजार ३७० कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर झाल्याने उपलब्ध तरतुदीपेक्षा सुमारे ४२ हजार ३४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज निर्माण झाली आहे. परिणामी, खरीप आणि रब्बी हंगामातील फॉस्फेटिक व पोटॅसिक खतांचा खर्च १.०३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत, तर एकूण खत अनुदानाचा खर्च २.२१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना दिलासा देताना सरकारला मोठा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे.खतांच्या दरवाढीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण, पीक उत्पादन आणि अन्नसुरक्षेवर सरकारचा भरआंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असल्या, तरी त्याचा संपूर्ण भार शेतकऱ्यांवर पडू नये, याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यासाठी सरकार स्वतः अतिरिक्त खर्च उचलत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खतं उपलब्ध करून देत आहे. याचं उदाहरण पाहा. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युरियाच्या एका गोणीची किंमत सुमारे ३ हजार रुपये, तर डीएपीच्या गोणीची किंमत ५ हजार रुपये आहे. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांना युरिया ३०० रुपयांपेक्षा कमी आणि डीएपी अवघ्या १ हजार ३५० रुपयांत मिळत आहे.या निर्णयामागे केवळ खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणं हाच उद्देश नाही. रब्बी हंगामातील पीक उत्पादन स्थिर राहावं, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न टिकून राहावं आणि देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ नये, यासाठीही हे पॅकेज महत्त्वाचं आहे. विशेषतः पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला आर्थिक आणि राजकीय महत्त्वही प्राप्त झालं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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