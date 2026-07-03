Premium|Study Room : भारताच्या पर्यावरण संवर्धनाची ऐतिहासिक झेप; रामसर स्थळांचे शतक पूर्ण

लेखक : सुदर्शन कुडचेजागतिक पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्यातील जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य अर्थात सुरहा तल याला आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या आर्द्रभूमीचा दर्जा मिळाल्यानंतर भारतातील रामसर स्थळांची संख्या शंभरवर पोहोचली आहे. या यशामुळे भारत आशियातील सर्वाधिक रामसर स्थळे असलेला देश ठरला असून, जगातही अग्रगण्य देशांच्या यादीत स्थान मिळवले आहे.रामसर कराराची पार्श्वभूमीआर्द्रभूमींचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी इराणमधील रामसर या शहरात एकोणीसशे एकाहत्तर साली आंतरराष्ट्रीय करार स्वीकारण्यात आला. या कराराला त्या शहराच्या नावावरून 'रामसर करार' असे संबोधले जाते. भारताने एकोणीसशे ब्याऐंशी साली या करारात सहभाग घेतला. या करारानुसार प्रत्येक सदस्य राष्ट्राने किमान एक आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची आर्द्रभूमी घोषित करणे आवश्यक असते. आज जगभरातील हजारो आर्द्रभूमींना हा दर्जा प्राप्त झाला आहे.आर्द्रभूमी म्हणजे वर्षभर किंवा वर्षातील काही काळ पाण्याने व्यापलेला भूभाग. तलाव, सरोवरे, दलदली, नदीमुखे, खारफुटी क्षेत्रे, किनारी भाग आणि मानवनिर्मित जलाशय यांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या क्षेत्रांचा जैवविविधता, जलसुरक्षा, हवामान संतुलन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा उपयोग असतो..Premium|Study Room : २. १० लाख लोकांमागे अवघे १८ न्यायाधीश; न्यायव्यवस्थेतील विलंबाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला मिळतेय बळ?.शंभर स्थळांपर्यंतचा भारताचा प्रवासभारतामध्ये एकोणीसशे एक्याऐंशी साली ओडिशातील चिलिका सरोवर आणि राजस्थानमधील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यांना प्रथम रामसर दर्जा मिळाला. त्यानंतर अनेक वर्षे वाढीचा वेग मर्यादित राहिला. दोन हजार चौदा साली भारतात केवळ सव्वीस रामसर स्थळे होती. मात्र, त्यानंतर आर्द्रभूमी संवर्धनाला मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले आणि पुढील दशकात सत्तरहून अधिक नवीन स्थळांचा समावेश करण्यात आला. अलीकडील नवीन रामसर स्थळेगेल्या काही महिन्यांत भारताच्या रामसर यादीत अनेक नवीन स्थळांचा समावेश झाला. गुजरातमधील छारी-ढांड आर्द्रभूमी आणि उत्तर प्रदेशातील पटना पक्षी अभयारण्य यांना दोन हजार सव्वीसच्या सुरुवातीला हा दर्जा मिळाला. त्यानंतर अलीगढमधील शेखा झील पक्षी अभयारण्य हे भारताचे नव्याण्णवावे रामसर स्थळ ठरले. जून दोन हजार सव्वीसमध्ये सुरहा तल याला मान्यता मिळाल्यानंतर भारताने शंभर स्थळांचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण केला.कोणत्या राज्यांची आघाडी?रामसर स्थळांच्या संख्येच्या बाबतीत तामिळनाडू देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या राज्यात वीस रामसर स्थळे आहेत. उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर असून तेथे बारा स्थळे आहेत. याशिवाय गुजरात, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि केरळ यांसारख्या राज्यांमध्येही महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमी आहेत.आर्द्रभूमींचे पर्यावरणीय महत्त्वआर्द्रभूमींना अनेकदा पृथ्वीची मूत्रपिंडे असे संबोधले जाते. कारण त्या नैसर्गिक पद्धतीने पाण्याचे शुद्धीकरण करतात. पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी साठवून पूर नियंत्रणात मदत करतात, तर उन्हाळ्यात भूजल पुनर्भरण घडवून आणतात. अनेक स्थलांतरित पक्षी, मासे, उभयचर प्राणी आणि वनस्पतींसाठी त्या महत्त्वाचे अधिवास आहेत.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवरही आर्द्रभूमींचे महत्त्व वाढले आहे. या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ब साठवला जातो. त्यामुळे वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते. किनारी भागातील खारफुटी क्षेत्रे वादळे आणि समुद्री लाटांपासून संरक्षण देतात..वाढती आव्हाने आणि धोक्याची घंटारामसर दर्जा मिळणे ही केवळ सुरुवात असते. त्यानंतर त्या क्षेत्राचे संवर्धन अधिक महत्त्वाचे ठरते. देशातील अनेक आर्द्रभूमींवर अतिक्रमण, प्रदूषण, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि अनियंत्रित पर्यटनाचा दबाव वाढत आहे. मणिपूरमधील लोकटक सरोवर आणि राजस्थानमधील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यांचा समावेश विशेष देखरेख आवश्यक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नोंदीमध्ये करण्यात आला होता. यावरून संवर्धनातील आव्हानांची तीव्रता लक्षात येते.महाराष्ट्रातील महत्त्वमहाराष्ट्रालाही आर्द्रभूमींचा समृद्ध वारसा लाभला आहे. नांदूर मधमेश्वर, ठाणे खाडी परिसर आणि लोणार सरोवर यांसारख्या स्थळांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील अनेक जलाशय स्थलांतरित पक्ष्यांचे हंगामी निवासस्थान आहेत. त्यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण आणि जलसुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व विशेष आहे.पुढील दिशाभारताने शंभर रामसर स्थळांचा टप्पा गाठला असला, तरी खरे आव्हान त्यांच्या प्रभावी व्यवस्थापनात आहे. स्थानिक समुदायांचा सहभाग, वैज्ञानिक निरीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, शाश्वत पर्यटन आणि हवामान बदलाशी सुसंगत नियोजन यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.निष्कर्षभारतातील रामसर स्थळांची संख्या शंभरवर पोहोचणे हा केवळ सांख्यिक टप्पा नाही, तर पर्यावरणीय जबाबदारीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. चिलिका सरोवरापासून सुरहा तलपर्यंतचा हा प्रवास देशातील आर्द्रभूमींबाबत वाढलेल्या जागरूकतेचे प्रतीक आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि हवामान बदलाच्या काळात या नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. कारण आर्द्रभूमी वाचल्या, तर जैवविविधता, जलस्रोत आणि भावी पिढ्यांचे पर्यावरणीय भविष्यही सुरक्षित राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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