Premium|Geopolitics of South Asia : आदर्शवादाकडून वास्तववादाकडे

श्रीराम कुंटे - kunteshreeram@gmail.comअमेरिकेने मुजाहिदीनना प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांना शस्त्रं पुरवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स पाकिस्तानमध्ये ओतले. या युद्धामुळे पहिल्यांदाच शीतयुद्ध भारताच्या उंबरठ्यावर आलं. अमेरिकेचं दक्षिण आशियातलं महत्त्व पुन्हा वाढू लागलं. १९४७ ते १९६२ या काळात भारत आदर्शवादी होता. नेहरूंचा अलिप्ततावाद आणि येणारा काळ आशियाचा असेल यावर विश्वास होता. १९६२च्या चीन युद्धाने या आदर्शवादाला तडा गेला. दुर्बळांच्या नैतिकतेला अर्थ नसतो, हा कठोर धडा भारताला मिळाला.भू-राजकीयदृष्ट्या १९७०च्या वादळी दशकाची सुरुवात झाली १९६२च्या भारत चीन युद्धाने. १९५०ला चीनने तिबेट गिळला तेव्हाच नेहरूंना भविष्यातल्या धोक्याची कल्पना आली होती; पण भारताची शक्ती मर्यादित असल्याने तयारीला पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून नेहरूंनी १९५४ला चीनशी पंचशील करार केला. राजकीय अनास्थेपासून भू-राजकीय परिस्थितीपर्यंत अनेक कारणांनी भारताची तयारी होऊ शकली नाही, हा वेगळा मुद्दा. अक्साई चीन आम्हाला द्या, त्याबदल्यात आम्ही अरुणाचलवरचा दावा सोडतो, असं चीनने भारताला सुचवलं होतं, पण नेहरूंनी ताठर भूमिका घेतली. नैतिकदृष्ट्या भारताची बाजू वरचढ असली, तरी बदलत्या जगाचं भान ठेवून भारताने तडजोड केली असती, तर कदाचित हा प्रश्न सुटला असता. अर्थात आज हे बोलणं सोपं आहे. त्या दशकात एकामागोमाग घडलेल्या घटनांमुळे भारतात चीनविरोधी वातावरण होतं. अशा परिस्थितीत तडजोडीचा प्रस्ताव स्वीकारणं नेहरूंना राजकीयदृष्ट्या शक्य नव्हतं. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या युद्धात भारताचा मानहानीकारक पराभव झाला. भू-राजकारण अभ्यासायचं तर प्रोपगंडापासून सावध राहिलं पाहिजे. नेहरू चीनवर आंधळा विश्वास ठेवून होते, हा खोटा प्रोपगंडा आहे. अधिकृत पत्रव्यवहारामध्ये अनेकदा नेहरूंनी चीनचा संपूर्ण आशियाला कधी ना कधी धोका असेल, हे स्पष्टपणे नमूद केलंय. त्याप्रमाणेच चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला वगैरेसुद्धा प्रोपगंडा आहे. कारण या युद्धाच्या सलग दोन वर्षं आधी १९६० पासून प्रत्यक्ष सीमेवरचे सैनिक आणि लष्करी गुप्तहेर लष्करी मुख्यालयाला चीनच्या युद्ध तयारीचे रिपोर्ट्स देत होते आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत होतं..India Afghanistan relations: अफगाणिस्तानातील भू-राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भारताची भूमिका.भारतीय आकलनातील चूकचीन युद्ध करणार नाही, असं नेहरूंना वाटण्यामागे काही भू-राजकीय कारणं होती. शीतयुद्ध काळात भारताच्या अलिप्त भूमिकेला तिसऱ्या जगातून मोठा पाठिंबा मिळू लागला. त्यामुळे भारताच्या जगातल्या स्थानाबद्दल नेहरूंच्या अवास्तव आणि स्वप्नाळू कल्पना तयार झाल्या. १९५५ला ख्रुश्चेव्ह यांनी भारताला भेट दिल्यानंतर रशिया आणि चीनचे संबंध सातत्याने बिघडत गेले. इतके की १९५८ला रशियाने चीनमधले आपले सर्व सल्लागार परत बोलावले. अमेरिका कम्युनिझम विरोधी होती. त्यातच नेहरूंची १९५६ची अमेरिका भेट खूप यशस्वी झाली होती. त्यामुळे वेळ पडल्यास अमेरिका आणि रशिया आपल्याला पाठिंबा देतील, असं नेहरूंना वाटत होतं. १९५८ला सुरू झालेल्या ग्रेट लीप फॉरवर्ड मोहिमेत कोट्यवधी भूकबळी जाऊन चीनचा जीडीपी १९६१ला २७ टक्क्यांनी खाली आला होता. माओचं देशांतर्गत राजकारणातलं वजन घटलं होतं. हा सगळा विचार करून माओ युद्ध करणार नाही, असं नेहरूंना वाटत होतं. त्यांचं भू-राजकीय परिस्थितीचं चुकीचं आकलन, दलाई लामांनी भारतात आश्रय घेतल्याने माओचा भारताविषयी असलेला संशय आणि तिबेट या कारणांमुळे भारत-चीन युद्ध घडलं.अन्य प्रश्नांत महासत्ता गुंतलेल्यायुद्धनीतीमध्ये अचूक वेळेला किती महत्त्व असतं त्याची एक गंमत बघू या. अमेरिकेच्या फ्लोरिडातल्या किनाऱ्यापासून फक्त १२५ किमीवर असणाऱ्या क्युबामध्ये रशियाने आपली अण्वस्त्रं आणून ठेवल्याचं १४ ऑक्टोबर १९६२ला उघड झालं. हा तणाव असतानाच २० ऑक्टोबरचा दिवस चीनने युद्धासाठी निवडला. २२ ऑक्टोबरला केनेडींनी अमेरिका रशियाला प्रत्युत्तर देईल, असं जाहीर केलं. २० नोव्हेंबर १९६२ला अमेरिकेने क्युबाची सागरी नाकेबंदी उठवली आणि चीनने नेमक्या त्याच दिवशी एकतर्फी युद्धविराम जाहीर केला. नेहरूंनी युद्धकाळात अमेरिकेकडे चीनविरुद्ध मदतीची मागणी केली; पण अमेरिका आणि रशिया अण्वस्त्रयुद्ध टाळण्यात गुंतले होते. अशा वेळी त्यांचं लक्ष दुसरीकडे जाण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे चीनला या दोन्ही महासत्तांचा विरोध झाला नाही आणि भारताला अमेरिकेकडून अपेक्षित वेळेत मदत झाली नाही. या युद्धातल्या मानहानीकारक पराभवामुळे नेहरूंचं जागतिक वजन घटलं. शक्तीविना असलेली नैतिकता कामाची नसते हा धडा भारताला मिळाला. अलिप्ततावादी भूमिकेला मूठमाती मिळाली. भारत चीनला पर्याय म्हणून उभा राहू शकतो, हा दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई देशांचा विश्वास मोडला. या युद्धानंतर नेहरू कायमचेच खचले आणि २७ मे १९६४ ला त्यांचा मृत्यू झाला..Premium|India, US, China relations: अमेरिका-चीन करारामुळे भारताच्या आर्थिक आणि भू-राजकीय आव्हानांची कसोटी.रशियाची मोलाची मदतनेहरूंनंतर शास्त्री सत्तेवर आले. चीनबरोबर पराभव झाल्याने भारताचं मनोधैर्य खचलं असावं, असं पाकिस्तानला वाटलं आणि शास्त्रींच्या कणखरपणाबद्दल त्यांनी चुकीचा अंदाज बांधला. त्यामुळे १९६५ ला पाकिस्तानने भारताशी युद्ध केलं. हे युद्ध अनिर्णित राहिलं. त्याच्या समाप्तीसाठी पाकिस्तानला भारताशी ताश्कंद करार करावा लागला. या करारात सोविएत रशियाने मध्यस्थाची भूमिका बजावली. या निमित्ताने दक्षिण आशियाच्या भू-राजकारणात रशियाचा चंचुप्रवेश झाला. ताश्कंदमध्येच शास्त्रींचा अकस्मात मृत्यू झाल्यावर इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. नेहरूंच्या किंवा शास्त्रींच्या काळात असलेल्या आदर्शवादाची जागा आता वास्तववादाने घेतली होती. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे बांगलादेशची निर्मिती. फक्त १३ दिवस चाललेल्या या युद्धानंतर भारताने पाकिस्तानची फाळणी केली, एका नव्या देशाची निर्मिती केली आणि दक्षिण आशियातला एक प्रबळ देश म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केलं. बांगलादेश युद्धात पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा होताच; पण आपण याआधी बघितल्याप्रमाणे त्याच वेळी अमेरिका पाकिस्तानला हाताशी धरून चीनबरोबर संबंध सुधारायच्या प्रयत्नात होती. त्यामुळे अमेरिकेचाही पाकिस्तानला पाठिंबा होता. हा धोका ओळखून ९ ऑगस्ट १९७१ ला भारताने सोविएत रशियाबरोबर मैत्री आणि सहकार्याचा करार केला. या कराराआधी दोनच वर्षांपूर्वी झेनबाव बेटांच्या संघर्षात सोविएत रशियाने चीनला सपाटून मार दिला होता. त्यामुळे चीनने शहाणपणा दाखवत माघार घेतली. अमेरिकेने पाकिस्तानला पाठिंबा म्हणून आपलं सातवं आरमार बंगालच्या उपसागरात पाठवल्यावर सोविएत रशियाने त्याच्या मागोमाग आपलं आरमार भारताच्या मदतीला पाठवून दिलं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सोविएत रशियाच्या पाठिंब्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला कोणतीही कारवाई करता आली नाही.भारत स्वावलंबी बनला३ डिसेंबर १९७१ला सुरू झालेलं युद्ध १६ डिसेंबरला संपलं, तेव्हा भारताने पाकिस्तानचे ९० हजार सैनिक युद्धबंदी बनवून जागतिक विक्रम केला होता. या युद्धाचे दीर्घकालीन भू-राजकीय परिणाम झाले. अलिप्त राष्ट्रांमध्ये भारताची पत वाढली. पाकिस्तानने आपला मोठा भूभाग आणि लोकसंख्या गमावली आणि तो मानसिकदृष्ट्या खचला; पण त्यामुळेच त्याने आपला आण्विक कार्यक्रम जोमाने सुरू करून भारताला कोणत्याही परिस्थितीत झुकवायचा निर्धार केला. अमेरिकेने भारताविरुद्ध कृती केली नाही. त्यामुळे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये तिचं वजन कमी झालं. ते भरून काढण्यासाठी आणि भारताला शह देण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर लष्करी मदत करायला सुरुवात केली. बांगलादेश युद्धानंतर आत्मविश्वास वाढलेल्या इंदिरा गांधींनी १८ मे १९७४ला पोखरणला यशस्वी अणुचाचणी घेतली आणि भारत सुरक्षा परिषदेतल्या पाच देशांच्या रांगेत जाऊन बसला. भारताने जरी आण्विक कार्यक्रम शांततेसाठी सुरू केला, तरी पाश्चात्त्य देशांना ते भारताने दिलेलं आव्हान वाटलं. त्यामुळे लगेचच न्यूक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप स्थापन होऊन भारताला कोणतंही अणुभट्टीशी संबंधित तंत्रज्ञान किंवा इंधन पुरवण्यावर बंदी घातली गेली. या बंदीचा उलटाच परिणाम होऊन भारत अंतराळ विज्ञान आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानात स्वावलंबी बनला..शीतयुद्ध भारताच्या उंबरठ्यावरभारताने दक्षिण आशियात आपलं महत्त्व वाढवून पाकिस्तानला संदर्भहीन केले होते. शिवाय १९७०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अमेरिका आणि पाकिस्तान संबंध पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे ताणले गेले होते. त्याच वेळी सोविएत रशियाने अफगाणिस्तानात प्रवेश केला आणि पाकिस्तानचं नशीब उघडलं. झालं असं, की सोविएत रशिया अफगाणिस्तानमध्ये शिरल्यावर तिचा व्हिएतनाम करायचा अमेरिकेने चंग बांधला. त्यासाठी अफगाणिस्तानचा शेजारी आणि आयएसआयसारखी पाताळयंत्री यंत्रणा असलेला पाकिस्तान अमेरिकेला महत्त्वाचा ठरणार होता. अमेरिकेने मुजाहिदीनना प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांना शस्त्रं पुरवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स पाकिस्तानमध्ये ओतले. या युद्धामुळे पहिल्यांदाच शीतयुद्ध भारताच्या उंबरठ्यावर आलं. अमेरिकेचं दक्षिण आशियातलं महत्त्व पुन्हा वाढू लागलं. १९४७ ते १९६२ या काळात भारत आदर्शवादी होता. नेहरूंचा अलिप्ततावाद आणि येणारा काळ आशियाचा असेल यावर विश्वास होता. १९६२च्या चीन युद्धाने या आदर्शवादाला तडा गेला. दुर्बळांच्या नैतिकतेला अर्थ नसतो, हा कठोर धडा भारताला मिळाला. १९६३ ते १९६९ या काळातला भारत वास्तववादी होता. ताकदीशिवाय राजनीती म्हणजे फक्त अर्ज आणि विनंत्या असतात, हे भारताला कळलं. चीन युद्धातल्या पराभवानंतर भारताने लष्कराचं मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केलं. याच काळात अन्नसुरक्षेचं भू-राजकारणातलं महत्त्व ओळखून भारताने हरित क्रांती सुरू केली. १९७० ते १९७९ या काळात भारताचा वास्तववाद सर्वोच्च पातळीवर होता. १९७१ला इंदिरा गांधींचा दोन महासत्तांना खेळवण्याचा मास्टर स्ट्रोक, बेधडकपणे केलेली अणुचाचणी आणि सिक्कीमचं विलीनीकरण ही सगळी वास्तवाचं अचूक भान असल्याची लक्षणं होती.भल्याभल्या महासत्तांना लोळवणाऱ्या अफगाणिस्तानने सोविएत रशियाचा अखेर व्हिएतनाम केलाच. अफगाणिस्तान युद्ध संपल्यावर पाकिस्तानसाठी नशिबाचे दरवाजे पुन्हा उघडणार होते. भारताचं भू-राजकारण १९९० आणि २००० च्या दशकात आणखी बदलत गेलं. हे सगळं भू-राजकारण प्रत्यक्ष घडताना अनुभवायचंय? मग फक्त पुढच्या लेखापर्यंत थांबा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.