Premium|Indian Space Sector : इस्रोपासून खासगी कंपन्यांपर्यंत भारताची अवकाश झेप

मयूरेश प्रभुणे परदेशी अवलंबित्वाची साखळी तोडत भारताने अवकाश क्षेत्रात स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या बळावर एका नव्या युगाचा पाया रचला आहे. चांद्रयान-३ पासून ते गगनयान मोहिमेपर्यंतच्या यशाने जागतिक अंतराळ क्षेत्रात भारताच्या स्वदेशी क्षमतेचा आणि आत्मनिर्भरतेचा लखलखता ठसा उमटवला आहे.खासगी क्षेत्राचा सहभागकेंद्र सरकारच्या २०२३च्या धोरणानुसार रॉकेटबांधणी व उपग्रहनिर्मिती खासगी उद्योगांसाठी खुली झाली आहे. यासाठी स्थापन झालेल्या ‘इनस्पेस’ संस्थेकडे ४०० पेक्षा जास्त स्टार्टअप नोंदणीकृत आहेत. नुकतेच ‘स्कायरूट’ कंपनीच्या ‘विक्रम-१’ रॉकेटचे उड्डाण यशस्वी ठरले. व्यावसायिक प्रक्षेपणांची जबाबदारी ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ या सरकारी कंपनीकडे असून, विदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणातून देशाला मोठे परकी चलन मिळत आहे. पुढील दशकापर्यंत जागतिक अवकाश बाजारपेठेत ४४ अब्ज डॉलरचा हिस्सा मिळवण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे.स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवलेल्या क्षेत्रांचा विचार केला, तर त्यात अवकाश क्षेत्राचा क्रमांक अग्रस्थानी येतो. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेची (इस्रो) अधिकृत स्थापना १५ ऑगस्ट १९६९ रोजी झाली. गेल्या ५७ वर्षांत इस्रोने केवळ देशाच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले नाही, तर चंद्र, सूर्य आणि मंगळाच्या यशस्वी मोहिमांद्वारे आपल्या तंत्रसिद्धतेची ओळख जगाला करून दिली. २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या अवकाश धोरणानुसार, आता भारत ‘गगनयान’ मोहिमेच्या माध्यमातून स्वतःच्या बळावर पहिल्या भारतीय नागरिकाला अवकाशात पाठवण्यास सज्ज होत आहे..Premium|Artificial Intelligence Evolution India 2026 : ‘एआय’ ही आर्थिक, सामाजिक बदल घडवणारी शक्ती .सुरुवातीचा टप्पाभारतीय अवकाश कार्यक्रमाची सुरुवात १९६० च्या दशकात अमेरिका, फ्रान्स व रशियाच्या मर्यादित सहकार्याने झाली. १९६२ पासून देशात प्रायोगिक पातळीवर हवामानाचा अभ्यास करणारी लहान ‘साउंडिंग’ रॉकेट्स उडवली जात होती. तिरुअनंतपुरमजवळील ‘थुम्बा इक्विटोरियल रॉकेट लाँचिंग स्टेशन’ (टर्ल्स) ही सुविधा आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. तेथील अनुभवातून स्वदेशी इंधन निर्मिती आणि रॉकेटचे आवरण बनवण्याचे प्रयोग समांतरपणे सुरू झाले. अनेक टीका होऊनही अवकाश कार्यक्रम हा गरीब देशासाठी महागडा वाटणारा असला, तरी डॉ. विक्रम साराभाई आणि डॉ. होमी भाभा यांनी सरकारला याचे महत्त्व पटवून दिले. डॉ. साराभाई यांनी स्पष्ट केले होते की,भारत कोणत्याही स्पर्धात्मक शर्यतीत उतरणार नसून, हा कार्यक्रम पूर्णपणे देशाच्या विकासाशी बांधील असेल. स्वदेशी उपग्रह आणि प्रक्षेपक निर्मितीचे जे लक्ष्य त्यांनी ठेवले होते, ते इस्रोच्या शास्त्रज्ञांनी मर्यादित संसाधनांत वेळेत पूर्ण केले..Premium|Vikram-1 Rocket : विक्रम-१ रॉकेटची ऐतिहासिक झेप; भारताच्या खासगी अवकाश उद्योगाला नवे पंख.रॉकेट, उपग्रह तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन१८ जुलै १९८० रोजी डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली भारताचे पहिले रॉकेट ‘एसएलव्ही-३’ यशस्वीपणे अवकाशात झेपावले आणि रोहिणी उपग्रहाला पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत सोडण्यात इस्रोला यश आले. त्यानंतर इस्रोने टप्प्याटप्प्याने एएसएलव्ही, पीएसएलव्ही, जीएसएलव्ही, एलव्हीएम-३ आणि एसएसएलव्ही या रॉकेट्सची निर्मिती केली. यामुळे काही किलोग्रॅमच्या नॅनो उपग्रहापासून ते ४००० किलोग्रॅम वजनाच्या उपग्रहांना भूस्थिर कक्षेत (३६,००० किमी) सोडण्याची क्षमता भारताने मिळवली.माणसाने अवकाशात पाठवलेल्या पहिल्या स्पुटनिक उपग्रहानंतर १८ वर्षांनी, १९ एप्रिल १९७५ रोजी रशियन रॉकेटच्या साह्याने भारताचा पहिला स्वदेशी उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ प्रक्षेपित झाला. आर्यभट्टवर वैश्विक किरण, न्यूट्रॉन, गॅमा किरण आणि आयनोस्फिअरचा अभ्यास करणारे सेन्सर बसवले होते. पुढे ‘इस्रो सॅटेलाइट सेंटर’च्या (आयसॅक) स्थापनेनंतर भास्करा व ॲपलच्या चाचण्या यशस्वी ठरल्यानंतर देशात परिवर्तन आणणाऱ्या ‘इन्सॅट’ आणि ‘आयआरएस’ या मानकांचे उपग्रह तयार होऊ लागले.‘आयआरएस’ उपग्रहांचे योगदानध्रुवीय उपग्रहांमध्ये इस्रोने ‘इंडियन रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट’ (आयआरएस) शृंखला विकसित केली, ज्याची सुधारीत आवृत्ती ‘अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाइट’ (ईओएस) आहे. देशाच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे, जमिनींचे हाय-रिझोल्युशन नकाशे तयार करणे, पायाभूत सुविधांचे नियोजन, अतिक्रमण व लागवडीचे क्षेत्र तपासणे यांसाठी याचा वापर होतो. याशिवाय सीमेपलीकडील शत्रूच्या हालचाली टिपण्यासाठी लष्करालाही या रिमोट सेन्सिंग उपग्रहांची मोठी मदत होते..‘इन्सॅट’, भूस्थिर उपग्रहांची क्रांतीइस्रोने १९८० च्या दशकात ‘इन्सॅट’ ही भूस्थिर उपग्रहांची शृंखला विकसित केली. सुरुवातीला अमेरिकी कंपनीने बनवलेल्या उपग्रहाचे संचालन इस्रोने केले, पण नंतर इन्सॅट पूर्णपणे भारतात तयार होऊ लागला. स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाच्या निर्मितीनंतर आता चार ते पाच हजार किलो वजनाचे उपग्रह अवकाशात पाठवण्याची क्षमता भारताकडे आली आहे. इन्सॅट आणि जीसॅटमुळे देशातील दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडून आली. केबल टीव्ही, डीटीएच आणि २ जीपासून ५ जीपर्यंतचे स्वस्त इंटरनेट यामुळेच शक्य झाले. तसेच, चोवीस तास हवामानावर लक्ष ठेवता आल्याने महापूर व चक्रीवादळांच्या स्थितीत जीवितहानी कमी करण्यात भारताला मोठे यश आले आहे.दीपस्तंभ मोहिमा व अवकाश संशोधनरिमोट सेन्सिंग आणि कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाच्या आधारावरच भारताने चांद्रयान व मंगळयान मोहिमा यशस्वी केल्या. चांद्रयान-१, चांद्रयान-२, चांद्रयान-३, मार्स ऑर्बायटर मिशन (मॉम), ॲस्ट्रोसॅट आणि आदित्य एल-१ या मोहिमांद्वारे इस्रोने अद्ययावत उपग्रह निर्मितीत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. इस्रोचे शास्त्रज्ञ आता चांद्रयान-४, चांद्रयान-५, शुक्रयान आणि दुसऱ्या मंगळमोहिमेच्या तयारीला लागले आहेत.‘गगनयान’, मानवी अवकाश मोहीमगगनयान मोहिमेद्वारे भारतीय अवकाशवीरांना स्वदेशी भूमीवरून अवकाशात पाठवण्यासाठी ‘ह्युमन रेटेड लाँच वेहिकल’ (एचआरएलव्ही) रॉकेट व सुरक्षित अवकाशकुपी विकसित केली आहे. ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप, प्रशांत नायर व अजित कृष्णन या चार अवकाशवीरांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, शुक्ला यांनी अक्सिओम-४ मोहिमेतून आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकाला भेट दिली आहे. २०२६ मध्ये गगनयानची पहिली मानवविरहित चाचणी आणि २०२८ च्या सुरुवातीपर्यंत प्रत्यक्ष मानवी मोहीम राबवण्याचा इस्रोचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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