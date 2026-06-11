Premium|India stock market investment picks : भारतीय शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीची मोठी संधी; 'मोतीलाल ओसवाल'कडून १० दमदार शेअर्सची शिफारस!

सिद्धार्थ खेमकामोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लि. भारतीय शेअर बाजारातील विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांनी अलीकडील तिमाहीत दमदार कामगिरी नोंदवली असून, मजबूत आर्थिक स्थिती, विस्तार योजना आणि वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर या कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संधी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. एफएमसीजी, वित्तीय सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, पोलाद, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांतील निवडक १० कंपन्यांची शिफारस येथे करण्यात आली आहे.(उद्दिष्टपूर्ती कालावधी : एक वर्ष)झायडस वेलनेस (उद्दिष्ट : रु. ५७५)झायडस वेलनेसचे रूपांतर बहुवर्गीय एफएमसीजी कंपनीत होत असून, त्याला विस्तारणाऱ्या उत्पादनसंग्रहाची आणि कॉम्प्लॅन ब्रँडच्या संपादनाची जोड मिळाली आहे. ग्रामीण भागातील सुधारलेली मागणी, भक्कम ब्रँड इक्विटी आणि राइटबाइटसारख्या नव्या श्रेणींचा विस्तार यामुळे कंपनी दीर्घकालीन वाढीस चालना देणारे घटक मजबूत करत आहे. अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ अखेर महसूल आणि ‘ईबीआयटीडीए’ यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर अनुक्रमे २६ टक्के आणि ३५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.एंजल वन (उद्दिष्ट : रु. ४००)ही कंपनी मध्यवर्ती डिस्काउंट ब्रोकिंग व्यवसायापलीकडे संपत्ती व्यवस्थापन, कर्जपुरवठा आणि एमटीएफ व्यवसायांतही आपले स्थान भक्कम करत आहे. विविध योजनांचा अवलंब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित व्यासपीठातील सुधारणा आणि आवर्ती बिगर-ब्रोकिंग महसुलाचे वाढते योगदान यामुळे उत्पन्नात सुधारणा होऊन ट्रेडिंग चक्रावरील अवलंबित्व कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीच्या व्यवसायात लक्षणीय सुधारणा झाली असून, संपत्ती व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता १०० अब्ज रुपयांपलीकडे पोहोचली आहे, तर एकूण कर्जवितरण २७.१ अब्ज रुपयांवर गेले आहे. अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ अखेर महसूल आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे २१ टक्के आणि ३३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..Premium|India stock market outlook : युद्ध अन् कच्च्या तेलाचा भडका; २०२६-२७ मध्ये मोठ्या तेजीची शक्यता, एसआयपी गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा सल्ला.ॲक्मे सोलर होल्डिंग्ज (उद्दिष्ट : रु. ४१०)ही कंपनी भारताच्या वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक परिवर्तनाचा लाभ घेण्यासाठी सज्ज आहे. तिच्या पाच गिगावॉट निर्मिती क्षमतेपैकी ६५ टक्के विजेसाठी खरेदी करार झाले असून, वाढते व्यापारी ‘बीईएसएस’ (BESS) प्रकल्प मध्यम कालावधीत महसूल आणि नफाक्षमता वाढवण्यास मदत करणार आहेत. कंपनीची कार्यरत क्षमता २.९९ गिगावॉटपर्यंत, तर बीईएसएस क्षमता २.३ गिगावॉट-तासांपर्यंत पोहोचली आहे. अर्थवर्ष २०२७ अखेर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत आणखी १.५ गिगावॉट आणि बीईएसएस क्षमतेत १० गिगावॉट-तास वाढ करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कमी वित्तीय खर्च, सुधारित अंमलबजावणी आणि शिस्तबद्ध भांडवली वाटप यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.एयू स्मॉल फायनान्स बँक (उद्दिष्ट : रु. १२७५)या बँकेचे विकासचित्र अत्यंत सकारात्मक आहे. अर्थवर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत बँकेने दमदार कामगिरी नोंदवली आहे. निव्वळ नफा वार्षिक तत्त्वावर ६५ टक्क्यांनी वाढून ८.३ अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे. निव्वळ व्याज उत्पन्नात २३ टक्के, कर्जपुरवठ्यात २५ टक्के आणि ठेवींमध्ये २३ टक्के वाढ झाली आहे. एकूण एनपीए आणि निव्वळ एनपीए गुणोत्तरे अनुक्रमे २.०३ टक्के आणि ०.७४ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याने मालमत्तेचा दर्जा सुधारला आहे. शाश्वत व्यवसायवाढ, नफाक्षमतेचा विस्तार आणि पतखर्चातील स्थैर्य यामुळे अर्थवर्ष २०२७ ते २०२८ अखेर निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदर ३५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.आदित्य बिर्ला कॅपिटल (उद्दिष्ट : रु. ४३०)आदित्य बिर्ला कॅपिटल कर्जपुरवठा, विमा आणि मालमत्ता व्यवस्थापन या क्षेत्रांत मजबूत वित्तीय सेवा परिसंस्था उभारत आहे. अर्थवर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत महसूल वार्षिक तत्त्वावर १२ टक्क्यांनी, निव्वळ नफा ३० टक्क्यांनी आणि कर्जपुरवठा ३२ टक्क्यांनी वाढला असून, मालमत्तेच्या गुणवत्तेतही सुधारणा झाली आहे. कार्यक्षम व्यवस्थापन, वैविध्यपूर्ण विक्री आणि डिजिटल क्षमतांतील वाढ यांमुळे निव्वळ नफ्याचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदर अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ या काळात ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तसेच, भागभांडवलावरील परतावा अर्थवर्ष २०२८ पर्यंत १६ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे..टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स (उद्दिष्ट : रु. १४५०)पॅकेजिंग आणि एलपीजी-संबंधित खर्चात वाढीचा दबाव असला तरी, किमतींतील वाढ, मजबूत ब्रँड ताकद आणि पुरवठा साखळी विस्तार यांमुळे टाटा कन्झ्युमरच्या महसूल आणि नफाक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीची आर्थिक कामगिरी भक्कम राहिली आहे. महसूल वार्षिक तत्त्वावर १८ टक्क्यांनी वाढला असून, ईबीआयटीडीए २८ टक्क्यांनी वाढले आहे. नफाक्षमता १४.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, समायोजित निव्वळ नफा ३४ टक्क्यांनी वाढला आहे. पेये विभागातील नफाक्षमता सुधारली असून, खाद्यपदार्थ आणि आरटीडी (रेडी-टू-ड्रिंक) श्रेणींत सातत्याने वाढ होत आहे. अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ अखेर महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे १० टक्के, १५ टक्के आणि १९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.जिंदाल स्टील अँड पॉवर (उद्दिष्ट : रु. १४५०)या कंपनीने वार्षिक ६० लाख टन क्षमतेच्या अंगुल प्रकल्पाचा विस्तार करून कच्च्या पोलादाची एकूण क्षमता १.५६ कोटी टनांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ती भारतातील चौथी सर्वांत मोठी पोलाद उत्पादक कंपनी ठरली आहे. कंपनी विविध खर्च-बचत उपाययोजनांद्वारे नफाक्षमता मजबूत करत आहे. त्यामुळे अर्थवर्ष २०२८ पर्यंत ‘ईबीआयटीडीए’ प्रतिटन १५,००० रुपयांपर्यंत सुधारण्याची अपेक्षा आहे. अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ या काळात उलाढाल आणि महसूल यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धिदर अनुक्रमे १७ टक्के आणि २१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, कार्यकारी रोकड प्रवाह २५० अब्ज रुपये राहण्याची अपेक्षा आहे.किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स (उद्दिष्ट : रु. १९००)किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्सने उच्च अश्वशक्ती वीजजनित्रे, औद्योगिक अनुप्रयोग आणि निर्यात क्षेत्रात आपली स्थिती मजबूत केली आहे. वाढता बाजारहिस्सा आणि आक्रमक क्षमता विस्तार हे त्यामागील प्रमुख घटक आहेत. कंपनीची ताजी तिमाही कामगिरी दमदार झाली आहे. महसूल वार्षिक तत्त्वावर २४ टक्क्यांनी वाढून १५.३ अब्ज रुपयांवर पोहोचला आहे. ‘ईबीआयटीडीए’ २७ टक्क्यांनी वाढून १.९ अब्ज रुपये झाला आहे, तर समायोजित निव्वळ नफा २९ टक्क्यांनी वाढून १.२ अब्ज रुपये झाला आहे. कंपनी अतिरिक्त १४ अब्ज रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करून अर्थवर्ष २०२८ पर्यंत इंजिन उत्पादन क्षमता वाढवणार आहे. अर्थवर्ष २०२६ ते २०२८ या काळात महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर अनुक्रमे २१ टक्के, २७ टक्के आणि ३० टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.फुजियामा पॉवर सिस्टीम्स (उद्दिष्ट : रु. ३४०)फुजियामा पॉवर सिस्टीम्स (यूटीएल सोलर) ही एकात्मिक बी टू सी रूफटॉप सोलर सोल्यूशन पुरवठादार कंपनी असून, ती १.५ गिगावॉट क्षमतेचे इन्व्हर्टर, सोलर पॅनेल आणि बॅटरी उत्पादने पुरवते. कंपनीचे भारतभरात ९०० हून अधिक वितरक, ६३०० हून अधिक विक्रेते आणि ११०० हून अधिक दुकाने आहेत. क्षमता विस्तारासाठी कंपनी तीन अब्ज रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. भारताची रूफटॉप सोलर बाजारपेठ अर्थवर्ष २०३० पर्यंत १०० गिगावॉट क्षमतेपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. अर्थवर्ष २०२५ ते २०२८ या काळात महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि समायोजित निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर अनुक्रमे ५६ टक्के, ६५ टक्के आणि ६५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी (उद्दिष्ट : रु. १३००)सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी कंपनीने अर्थवर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत दमदार कामगिरी नोंदवली आहे. महसूल वार्षिक तत्त्वावर ५९ टक्क्यांनी वाढला असून, ‘ईबीआयटीडीए’ ६२ टक्क्यांनी वाढले आहे. कंपनीकडे ६६ अब्ज रुपयांच्या ऑर्डर आहेत. ग्राहकसंख्या आणि ओडीएम योगदानात वाढ होत आहे. वैद्यकीय तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या पुरवठ्यामुळे मध्यम कालावधीत मजबूत वाढ अपेक्षित आहे. २०२६ ते २०२८ या काळात महसूल, ‘ईबीआयटीडीए’ आणि निव्वळ नफा यांचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर अनुक्रमे ३२ टक्के,३५ टक्के आणि ३९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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