Premium|Study Room : तंत्रज्ञान क्रांती: भारताचा २०२५ चा नवीन अध्याय

२०२५ हे वर्ष भारतासाठी केवळ दिनदर्शिकेतील आणखी एक वर्ष नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवा वळणबिंदू ठरत आहे. सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि संशोधक  सगळे मिळून भारताला ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाकडे नेणाऱ्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्रांतीला वेग देत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, 5G व 6G, डिजिटल पेमेंट्स, अंतराळ संशोधन, अशा अनेक क्षेत्रांत २०२५ मध्ये ठोस पाऊले उचलली गेली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून होणारे उत्पन्न सुमारे २८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, तर सुमारे ६० लाख लोक या क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असा सरकारी अंदाज आहे. 

