Premium|Study Room : तंत्रज्ञान क्रांती: भारताचा २०२५ चा नवीन अध्याय

सुदर्शन कुडचे२०२५ हे वर्ष भारतासाठी केवळ दिनदर्शिकेतील आणखी एक वर्ष नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवा वळणबिंदू ठरत आहे. सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि संशोधक सगळे मिळून भारताला ‘विकसित भारत २०४७’ या ध्येयाकडे नेणाऱ्या डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्रांतीला वेग देत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, 5G व 6G, डिजिटल पेमेंट्स, अंतराळ संशोधन, अशा अनेक क्षेत्रांत २०२५ मध्ये ठोस पाऊले उचलली गेली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातून होणारे उत्पन्न सुमारे २८० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, तर सुमारे ६० लाख लोक या क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असा सरकारी अंदाज आहे. .डिजिटल सार्वजनिक सुविधा : प्रत्येकाच्या हातात डिजिटल भारतभारताची डिजिटल सार्वजनिक सुविधा आज जगासाठी एक आदर्श ठरली आहे. आधार, यूपीआय, डिजीलॉकर, फास्टॅग, कोविन, खाते एकत्रीकरण, ओएनडीसी अशा विविध साधनांमुळे सामान्य माणसापर्यंत सेवा अत्यल्प खर्चात आणि निधळीत गतीने पोहोचत आहेत. जानेवारी २०२५ पर्यंत मुक्त व्यापार नेटवर्क (ONDC) वर सुमारे सात लाख ६४ हजार विक्रेते आणि सेवा देणारे जोडले गेले. हे नेटवर्क सहाशेहून अधिक शहरांपर्यंत विस्तारले आहे. दररोज लाखो ऑर्डर इथून होऊ लागल्या आहेत. यामुळे लहान दुकानदारांना आता मोठ्या व्यापारी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याची ताकद मिळाली आहे. यूपीआय (UPI) पद्धतीमुळे चलन सादरणात मोठी क्रांती झाली आहे. २०१६ मध्ये महिन्याला केवळ एक लाख व्यवहार असताना, आता २०२५ मध्ये दररोज शेकडो दशलक्ष व्यवहार होतात. गावातील किराणा दुकानापासून शहरातील मोठ्या बाजारापर्यंत सर्वत्र केव्हाच फक्त हातातील दूरसंचार यंत्राने पैसे देणे सोपे झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने बस तिकीटांसाठी यूपीआयचा अवलंब केला. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान डिजिटल तिकीटांचे प्रमाण खूप वाढले. यामुळे रांगा कमी झाल्या, छोट्या नाण्यांचा ताण गेला आणि व्यवहारातील फसवणूकही थांबली आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्ता : भारत AI मोहीमेमुळे नवी झेपकृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे संगणकांना आणि यंत्रांना माहितीतून शिकवून मानवासारखी निर्णय घेण्याची क्षमता देणे. २०२५ मध्ये भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवास प्रायोगिक उपक्रमांपासून राष्ट्रीय कार्यक्रमाकडे वळला. भारत AI मोहीमेद्वारे सरकारने १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीची घोषणा केली. या मोहिमेअंतर्गत देशभरात आधुनिक संगणन क्षमता उभी राहत आहेत. अठराशे हजारहून अधिक GPU असलेली प्रचंड संगणन सुविधा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या सुविधेचा उपयोग नवउद्योजक, संशोधक, शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगांना होईल. स्टॅनफर्ड विद्यापीठाच्या २०२५ च्या जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता रँकिंगमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला. याचा अर्थ संशोधन, नवउद्योग, धोरणे आणि मानवी कौशल्य या चारही क्षेत्रांत भारत झपाट्याने पुढे सरकत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग आरोग्य, शेती, शिक्षण, स्मार्ट शहरे, भाषांतर, संगणक सुरक्षितता यासारख्या अनेक क्षेत्रांत होतो आहे. उदाहरणार्थ, रेल्वे व रस्ते सुरक्षेत, हवामान अंदाजात आणि रोगांची लवकर ओळख पटवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ॲप व साधने विकसित होत आहेत..सेमीकंडक्टर क्रांती : स्वावलंबी भारताकडे वाटचालमोबाइल दूरसंचार यंत्र असो, गाडी असो किंवा संगणक सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे चिप. म्हणजेच अर्धवाहक घटक. आतापर्यंत भारताला बहुतांश चिप आयात कराव्या लागत होत्या. हे अवलंबन कमी करण्यासाठी सरकारने भारत अर्धवाहक मोहीम ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. या मोहिमेसाठी सत्त्याण्णव हजार कोटी रुपये निधी दिला आहे. २०२३ ते २०२५ या काळात देशात मोठ्या अर्धवाहक आणि प्रदर्शन यंत्रणा उत्पादन केंद्रे उभी राहू लागली आहेत. २०२५ मध्ये जागतिक गुंतवणूकदार संमेलनात भारताची पहिली स्वदेशी तयार केलेली अर्धवाहक चिप उत्पादनासाठी तयार होईल, अशी घोषणा झाली. या उपक्रमांमुळे केवळ नोकऱ्या निर्माण होणारच नाहीत, तर भारताला जागतिक विद्युत उपकरणे उत्पादन साखळीत मध्यम स्थान मिळेल. यामुळे आयात कमी होईल आणि नवीन उद्योग वाढतील..५ जी नंतरची शर्यत : भारत ६ जी दृष्टिक्षेप२०२२-२३ मध्ये 5G सेवा सुरू झाल्यानंतर भारत आता 6G कडे झेप घेत आहे. ‘भारत ६ जी दृष्टिक्षेप’ ही धोरणात्मक धारणा जाहीर झाल्यानंतर २०२५ मध्ये ‘भारत 6G २०२५’ या जागतिक संमेलनात भारताने सहा जी क्षेत्रात आघाडी घेण्याचा निर्धार पुन्हा जाहीर केला. भारत 6G संघ (B6GA) या मंचाद्वारे उद्योग, संशोधन संस्था आणि नवउद्योगांना एकत्र आणले जात आहे. २०२५ च्या मध्यापर्यंत या संघात ८० हून अधिक संस्था सामील झाल्या असून १०० पेक्षा जास्त संशोधन उपक्रमांना निधी दिला गेला आहे. ग्रामीण भागासाठी स्वस्त व कार्यक्षम संकेत नेटवर्क, उद्योगांसाठी अत्याधुनिक यंत्र-ते-यंत्र संवाद आणि उपग्रह आधारित जोडणूक हे 6G चे प्रमुख वैशिष्ट्य आहेत. याच वर्षी गुजरात सरकारने भेट सिटीजवळ माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर उभारण्याची घोषणा केली. येथे जागतिक पातळीवरील माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरणे व सुविधा देणार आहेत. अशा तंत्रज्ञान शहरांमुळे भविष्यात 6G सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वेगाने प्रसार होईल.अंतराळ तंत्रज्ञान: इस्रो ची व्यस्त आणि यशस्वी वर्षभराची धावपळभारताचे अंतराळ संशोधन संस्थान (इस्रो) २०२५ मध्येही सतत नवे विक्रम करत राहिले. जानेवारी महिन्यात श्रीहरिकोटाहून झालेला GSLV F 16 हा प्रक्षेपण भारताच्या नाव्हिक उपग्रह आधारित दिशादर्शक प्रणालीला अधिक मजबूत करणारा ठरला. हा श्रीहरिकोटाहून झालेला १०० वा प्रक्षेपण असल्याने ऐतिहासिक ठरला. त्यानंतर जुलै महिन्यात निसार हा पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह GSLV F 16 या वहनाने कक्षेत सोडण्यात आला. हा भारत-अमेरिका संयुक्त उपक्रम असून पृथ्वीवरील हवामान बदल, बर्फ वितळणे, भूकंप, भूस्खलन यांचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. नोव्हेंबर महिन्यात LVM-3 या जड वहनक्षम रॉकेटने CMS-3 हा संदेशवहन उपग्रह यशस्वीरीत्या कक्षेत पोहोचवला. तसेच, लहान उपग्रहांसाठीच्या एसएसएलव्ही रॉकेटचा तिसरा टप्पा सुधारून त्याची चाचणीही यशस्वी झाली. या सर्व घडामोडींमुळे भारताचे अंतराळ क्षेत्रातील स्वावलंबन आणि व्यावसायिक क्षमता वाढत आहे..संशोधन आणि नवउद्योग: नवकल्पनांचा नवा चेहरा२०२५ मध्ये देशातील आयआयआयटी आणि संशोधन केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर काम जोरदार सुरू आहे. उदाहरणार्थ, इलाहाबाद येथील आयआयआयटीमधील संशोधकांनी ‘अर्थपूर्ण संवाद तंत्र’ विकसित केले आहे. हे तंत्र स्वयंचलित वाहनांसाठी सुरक्षित संवाद साधण्यास मदत करेल. या पद्धतीत फक्त गरजेची आणि अर्थपूर्ण माहिती पाठवली जाते. त्यामुळे नेटवर्कचा भार कमी होतो आणि निर्णय घेणे जलद होते. भविष्यात 6G संकेत नेटवर्क, स्मार्ट वाहतूक संकेत, दूरस्थ वैद्यकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रांत हे तंत्र उपयुक्त ठरेल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, आर्थिक तंत्रज्ञान, शेती तंत्रज्ञान, आरोग्य तंत्रज्ञान, शिक्षण तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रांत नवउद्योगांसाठी मोठ्या संधी आहेत. सरकारकडून नवउद्योग योजना, डिजिटल भारत, उत्पादन प्रोत्साहन योजना आणि राज्य सरकारांच्या एकंदरीत पाहता, २०२५ हे वर्ष भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे ठरते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेत तिसरे स्थान, सेमीकंडक्टर उत्पादनात मोठ्या गुंतवणुका, 6G कडे ठोस पावले, अंतराळ संशोधनातील नवे विक्रम, डिजिटल पेमेंट्स व DPI मधील जागतिक नेतृत्व या सगळ्या गोष्टी मिळून भारताला 'तंत्रज्ञान-चालित अर्थव्यवस्था' बनवण्याची पायाभरणी करत आहेत. मात्र केवळ तंत्रज्ञान असणे पुरेसे नाही, ते सर्वसामान्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवते का, हा खरा कस आहे. २०२५ मध्ये दिसलेली सकारात्मक दिशा शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला, लघुउद्योजक अशा सर्व घटकांपर्यंत डिजिटल फायदे पोहोचवण्याचा प्रयत्न जर पुढील वर्षांतही अशाच वेगाने सुरू राहिला, तर 'विकसित भारत २०४७' हे स्वप्न फक्त घोषवाक्य न राहता प्रत्यक्ष वास्तवात उतरण्याची पूर्ण शक्यता आहे. 