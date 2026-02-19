Premium|India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करार: नव्या व्यापार पर्वाची नांदी !

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - परराष्ट्र धोरण विश्लेषककेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सलग नवव्यांदा ‘विकसित भारत २०४७’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मिशनचा पाया भक्कम करणारा अर्थसंकल्प एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाला काही तास उलटत नाही तोच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येत असलेले २५ टक्के आयात शुल्क (टेरिफ) १८ टक्क्यांवर आणण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. तसेच रशियाकडून तेलआयातीबाबत भारतावर लादलेले २५ टक्क्यांचे अतिरिक्त दंडात्मक आयात शुल्कही घटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतासाठी विशेषतः भारतीय निर्यातदार, उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ट्रम्प यांनी दिलेला हा अत्यंत सुखद धक्का होता. याचे कारण आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर अमेरिकेकडून आकारण्यात येणारे प्रस्तावित आयात शुल्क हे कमी झाल्याने भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेमध्ये आपल्या मालाची निर्यात करण्यामध्ये अधिक संधी मिळणार आहेत. सद्यस्थितीत अमेरिकेला सर्वाधिक निर्यात करणारा देश असणाऱ्या चीनवर ट्रम्प यांनी ३६ टक्के आयात शुल्क आकारणी सुरू केलेली आहे. बांगलादेश आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देशही अमेरिकेमध्ये वस्तू विकण्याबाबत भारताचे स्पर्धक आहेत. या देशांवरील आयात शुल्कही १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर भारताचा शेजारी असणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या चांगल्या मित्रदेशांच्या यादीमध्ये गेल्याचे दिसत असले तरी त्यांच्यावरील आयात शुल्कही सध्या १९ टक्के आहे. या सर्व देशांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून कमी आयात शुल्क आकारणी झाल्यास भारतीय वस्तूंना स्पर्धात्मक पातळीवर निश्चितच चांगली संधी मिळणार आहे. .हा तर भारताचा विजयचआयात शुल्कामधील हा सुखद दिलासा देतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे. त्यानुसार भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवेल आणि व्हेनेझुएलाकडून तेलखरेदी करेल. प्रसंगी अमेरिकेकडूनही भारत तेलाची आयात वाढवू शकतो. याखेरीज येत्या काळात भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू व सेवांची खरेदी करेल, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. यामध्ये खास करून ऊर्जाक्षेत्राचा हिस्सा मोठा असेल. अमेरिकेच्या या निर्णयाला प्रतिसाद देताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले प्रतिसादात्मक उत्तर अतिशय चपखल आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये शब्दांचा वापर किती अचूकपणाने करावा लागतो, याचे उदाहरण ठरणारे होते. पंतप्रधान मोदी यांनी असे म्हटले की, माझे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येणारे आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरुन १८ टक्के केले, याचा मला खूप आनंद झाला. यामुळे दोन देशातील संबंध बळकट होतील. तथापि, पंतप्रधानांनी कुठेही या ट्विटमध्ये भारत रशियाकडून तेलखरेदी थांबवेल असे म्हटलेले नाही. ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची खरेदी अमेरिकेकडून करण्याचाही उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केलेला नाही. या सर्व घोषणा ट्रम्प प्रशासनाकडून एकतर्फी केल्या जात आहेत. असे असले तरी कालपरवापर्यंत भारतावर ५०० टक्के आयातशुल्क आकारले जाऊ शकते, अशी धमकी देणाऱ्या ट्रम्प यांना स्वतः हे आयातशुल्क १८ टक्के करत असल्याची घोषणा करावी लागणे, हा भारताचा एक प्रकारे मोठा विजय म्हणावा लागेल. अर्थातच, आज ना उद्या अमेरिकेला अशा प्रकारची शुल्ककपात करण्याचा निर्णय घ्यावाच लागणार होता. त्यामुळे ट्रम्प यांना झालेली उपरती ही अनपेक्षित नक्कीच नव्हती..Premium|Donald Trump: ‘ग्रीनलॅंडवर ट्रम्पांची दादागिरी, युरोप-अमेरिका संबंध ताणावर!’.अमेरिकेचा भारताविषयीचा दृष्टिकोनगतवर्षीच्या एप्रिल महिन्यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या तुघलकी आयात शुल्काची घोषणा केली होती. वास्तविक, गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचा पाया भक्कम होत गेला आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक पंतप्रधानांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. (स्व.) अटलबिहारी वाजपेयी यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन भारतामध्ये आले होते तेव्हा दोन्ही देशांच्या भागीदारीला-मैत्रीसंबंधांना ‘नॅचरल पार्टनरशिप’ म्हणजेच नैसर्गिक भागीदारी असे म्हटले होते. पुढे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना भारत-अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक अणूकरार झाला. अशा प्रकारचा अमेरिकेने आपल्या इतिहासात कोणत्याही देशासोबत केलेला नाही. त्यानंतर बराक ओबामांच्या दोन्ही कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधांना बळकटी देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. भारताला एफटीआय दर्जा दिला गेला. भारताला संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात अमेरिकन काँग्रेसने अनेक ठराव संमत केले. खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपल्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये भारताला दुखावण्याचा अजिबात प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. ज्यो बायडेन यांच्या काळातही दोन्ही देशातील मैत्री घट्ट झाल्याचे दिसून आले. या दोन दशकांमध्ये आशियासह संपूर्ण जगभरात चीनचा आक्रमक विस्तारवाद आणि आर्थिक व सामरिक साम्राज्य यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेचे हितसंबंध धोक्यात येऊ लागल्याचे जाणवत असल्याने अमेरिकेने चीनचा काऊंटरवेट म्हणून भारताकडे पाहिले आहे. याचे कारण चीनच्या विस्तारवादाला शह देण्याची क्षमता केवळ भारतातच आहे, याची बिल क्लिंटन यांच्यापासून ते बायडेन यांच्यापर्यंत सर्व राष्ट्राध्यक्षांना पूर्णतः जाणीव होती. त्यामुळे भारताला सर्व प्रकारचे समर्थन देण्याचे, मदत करण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले. २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर भारत-अमेरिका संबंधांमधील या सर्व पायाभरणीला अक्षरशः सुरुंग लावण्यात आला..ट्रम्प यांचे दबावतंत्रट्रम्प हे मूलतः उद्योगपती आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाल्यानंतरही त्यांनी याच उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची आखणी केली. दबाव टाकणे, सौदेबाजी करणे, अनपेक्षित निर्णय घेऊन समोरच्या व्यक्ती अथवा राष्ट्राला सतत धक्के देत राहणे, अस्थिर ठेवणे आणि या सर्वांतून प्रतिपक्षाकडून जास्तीत जास्त सवलती व नफा पदरात पाडून घेणे ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. जपानचे उदाहरण यासाठी पुरेसे बोलके आहे. जपानवर आधी प्रचंड आयात शुल्क आकारले आणि त्यानंतर दबाव टाकून जपानसोबत व्यापार करार केला. त्यानंतर इंडोनेशिया, युरोपियन देशांबाबतही ट्रम्प यांनी हीच नीती अवलंबली. परंतु भारत हा एकमेव देश असा होता जो ट्रम्प यांच्या दबावाला बळी पडला नाही. यामुळे ट्रम्प यांचा अहंकार प्रचंड दुखावला गेला. या दरम्यान ट्रम्प यांना त्यांच्या सल्लागारांनी रशिया-युक्रेन युद्ध न थांबण्यामागे भारत जबाबदार आहे असे सांगितले. याचे तर्कशास्र असे की, भारत रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेलाची आयात करत असल्याने अमेरिका-युरोपने कठोर आर्थिक निर्बंध घालूनही रशियाची अर्थव्यवस्था कोलमडली नाही. पण भारत तेलाच्या खरेदीसाठी देत असलेला पैसा युक्रेनमध्ये बॉम्बवर्षाव करण्यासाठी वापरला जात आहे. हे कारण पुढे करून ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क आकारणीची घोषणा केली. खरे पाहता गेल्या चार वर्षांमध्ये चीनसह अनेक देश रशियाकडून तेलखरेदी करत आहेत. सुरुवातीच्या काळात तर युरोपियन देशांनीही छुप्या मार्गाने रशियाकडून गॅसखरेदी सुरू ठेवलेली होती. असे असताना भारतालाच ही शिक्षा देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला..अमेरिकेची वसाहतवादी मानसिकतादुसऱ्या महायुद्धापासून एक वसाहतवादी आणि एकाधिकारशाहीची मानसिकता सबंध अमेरिकेमध्ये निर्माण झालेली आहे. आम्ही अमेरिका हे ग्रेट आहोत, आमच्या म्हणण्यानुसार जागतिक व्यापार, राजकारण, अर्थकारण चालले पाहिजे, आमच्या मर्जीतल्या व्यक्ती राष्ट्रांच्या प्रमुख पदावर विराजमान झाल्या पाहिजेत, आम्हाला अनुकूल असतील अशीच धोरणे त्यांनी राबवली पाहिजेत, ही धारणा घेऊनच अमेरिकेतील राज्यकर्ते वागत राहिले. शीतयुद्धाच्या काळात साधारणतः ८१ देशांमध्ये अमेरिकेने सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी उलथापालथी घडवून आणल्या. यामागचे कारण त्यांच्या हितसंबंधांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता वाटत होती.आताही व्हेनेझुएला, ग्रीनलँडबाबत हीच मानसिकता दिसून आली. इराणमध्ये अयातुल्ला खामेनींची राजवट अमेरिकेला नको असल्याने तेथे लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा दबाव आणला जात आहे. अमेरिका ही ‘ग्लोबल पोलिसमन’ असल्याच्या याच आविर्भावातून ट्रम्प यांनी भारताबाबतही दबावाचे राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु भारताबाबत ते अक्षरशः तोंडावर आपटले आहेत. याचे कारण त्यांना याची कल्पनाच राहिलेली नाही की, हा एकविसाव्या शतकातील भारत आहे. हा भारत दबावाला बळी पडणारा नाही..Premium|India-America Trade Deal: भारतीय मौनाचे जागतिक भाषांतर !.इतिहासाची पुनरावृत्तीहीच चूक अमेरिकेने मागील काळातही केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात १९९८ मध्ये पोखरणमध्ये भारताने अणुचाचणी केली होती, तेव्हा याच अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध घातले होते. परंतु पुढे त्यांना आपली चूक लक्षात आल्याने २००२ मध्ये हे निर्बंध काढून घेण्यात आले. आताही वाढत्या आयात शुल्कामुळे भारताचा संपूर्ण व्यापार बाधित होऊन देशातील उद्योगजगत मंदीच्या विळख्यात अडकेल, अशी ट्रम्प यांची अटकळ होती. एकप्रकारे हा भारताच्या विकास यात्रेला खिळ घालण्याचाच प्रकार होता. भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणण्यापर्यंत ट्रम्प यांनी टीका केली. ‘ॲपल’सारख्या कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास मज्जाव करुन पाहिला. यामागे कारण एकच भारताने रशियाकडून तेलखरेदी थांबवावी आणि जपान, इंडोनेशिया व युरोपप्रमाणे भारतानेही अमेरिकेशी करार करून कृषी, दुग्धोत्पादन आणि फिशरीज ही तीन क्षेत्रे अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुली करावीत. पण भारताने याबाबत स्पष्ट नकार दिला. यामुळे झालेल्या जळफळाटामुळे ट्रम्प यांनी भारतावर बेछूट टीका केली; पण भारताने त्यावर कसलीही प्रतिक्रिया देणे टाळले..भारताची धोरणात्मक बुद्धिमत्ताडोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वायफळ बडबडीला प्रत्युत्तरे देण्यात वेळ न दवडता भारताने एप्रिल २०२५ पासून व्यापार रणनीती सुधारण्यावर भर दिला. अमेरिकन वाढीव आयातशुल्कामुळे जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटो पार्टस्, लेदर इंडस्ट्रीज, कृषी, फिशरीज, डेअरी उद्योग यांमधील सुमारे ३२ अब्ज डॉलरचा व्यापार प्रभावित झाला होता. ही सर्व क्षेत्रे श्रमिकप्रधान असल्याने, एमएसएमईचा अधिक समावेश असणारी असल्याने त्यांना दिलासा देणे गरजेचे होते. यासाठी भारताने इंग्लंड, युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, न्यूझीलंड या देशांबरोबर मुक्त व्यापार करारासंदर्भात आघाडी घेतली. यापैकी युरोपियन महासंघासोबतचा करार हा ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणून ओळखला जातो. याचे कारण युरोपची ५० कोटी श्रीमंत लोकांची बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाली. दुसरीकडे भारताने विमा सुधारणा, श्रमसंहिता, अणुकायद्यातील सुधारणा यांसारख्या अंतर्गत सुधारणा केल्या. याबरोबरीने पंतप्रधानांनी सातत्याने स्वदेशीचे आवाहन देशातील १४४ कोटी नागरिकांना केले. या सर्वांमुळे ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचा फटका भारताला सुसह्य करता येणे शक्य होणार होते..भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बलस्थानभारताची अर्थव्यवस्था ही मुळातच निर्यातधिष्ठित नाहीये. दक्षिण कोरिया, चीन यांसारख्या देशांच्या अर्थव्यवस्था या निर्यातकेंद्री आहेत. त्यांच्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचे योगदान मोठे आहे. भारतामध्ये तशी स्थिती नाही. आपल्या जीडीपीमध्ये सेवाक्षेत्राखालोखाल देशांतर्गत मागणीचा वाटा मोठा आहे. केवळ इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची भारतातील बाजारपेठ ही सुमारे १५ अब्ज डॉलरची आहे. केवळ एअर कंडिशनरची बाजारपेठ दोन अब्ज डॉलरची आहे. भारताची ७० कोटी मध्यमवर्गीय जनता ही आकांक्षावादी आहे. या सर्वांमुळे भारताला तशी चिंता करण्याचे कारण नाही. आर्थिक विकासाचा दर उंचावण्यासाठी निर्यातवृद्धी गरजेचीच आहेच. त्यादृष्टीने भारत प्रयत्नशीलही आहे. आज भारताची निर्यात ९०० अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. येणाऱ्या काळात नव्या व्यापार करारांमुळे ही निर्यात आणखी वाढणार आहे. या सर्वांची जाणीव झाल्यामुळे आणि विविध देशांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली झाल्यास अमेरिकन उत्पादनांना जागाच उरणार नसल्याचा धोका लक्षात आल्यामुळे ट्रम्प यांना उपरती झाली आणि त्यांनी एकाएकी दोन फेब्रुवारी रोजी आयात शुल्क कपातीचा निर्णय जाहीर केला..India US Trade Deal: अमेरिका-भारत व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या अटींवर भारताची मान्यता.महत्त्वाचा संदेशवास्तविक, ट्रम्प यांनी रशियन तेलकंपन्यांवर अमेरिकेने निर्बंध आणल्यामुळे भारताने रशियाकडून होणारी तेलआयात कमी केली होती. तसेच हार्ले डेव्हिडसन, अमेरिकन व्हिस्की, टेस्ला या कंपन्यांसाठी आयात शुल्कात कपातही केली होती. त्यामुळे वाटाघाटी सुरूच होत्या; पण तरीही तडकाफडकी ५० टक्के आयात शुल्काची घोषणा करून ट्रम्प यांना एकाधिकारशाही दाखवून द्यायची होती. पण भारताशी पंगा घेऊन ते पूर्णतः फसले. अमेरिकेचा अहंकार गळून पडला. हा भारताचा ऐतिहासिक विजय आहे. यापुढील काळात कोणत्याही देशाने भारतावर अशा प्रकारचा दबाव आणण्याचे दुःसाहस करू नये हा या प्रकरणाचा संदेश आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे स्वायत्त असून ते देशातील नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे आहे. अन्य देशांनी त्यावर दबाव आणल्यास भारत तो कदापि खपवून घेणार नाही, हे भारताने दाखवून दिले आहे. आताही ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी रशियन तेलाबाबत उलटसुलट विधाने करत असले तरी भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.भारत-अमेरिका व्यापार करार : नव्या व्यापार पर्वाची नांदी !.भारतातून निर्यात होणारा प्रमुख माल (अब्ज डॉलर) अभियांत्रिकी उपकरणे - १९.१५इलेक्ट्रॉनिक वस्तू - १४.६३औषधे - १०.५१मौल्यवान रत्ने व दागिने - ९.९३तयार कपडे - ५.३३जैविक व अजैविक रसायने - ४.१९पेट्रोलियम पदार्थ - ४.०९.अमेरिकेतून भारतात आयात होणारा प्रमुख माल (अब्ज डॉलर) जीवाश्म इंधने, तेल व अन्य पदार्थ - १४.३४मोती, मौल्यवान खडे, धातू, नाणी - ५.३१यंत्रे, अणुभट्ट्या, बॉयलर- ४.४२इलेक्ट्रीकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे- ३.३८फोटो, तांत्रिक व वैद्यकीय उपकरणे- २.०३विमाने, अवकाश याने- १.६६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 