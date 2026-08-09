Premium|Indian Athletics : भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये पदक क्रांती; राष्ट्रकुल स्पर्धेने बदलली खेळाडूंची मानसिकता

नरेश शेळके - sakal.avtaran@gmail.comराष्ट्रकुल स्पर्धेतील यशामुळे भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये सुरू झालेली पदक क्रांती मानसिकतेच्या परिवर्तनाची कहाणीच म्हणावी लागेल. विजिगीषू वृत्तीच्या बळावर भारतीय ॲथलीट्स आता आशियाई अन् जागतिक आव्हानांसाठी सज्ज झाले आहेत.बार्सिलोनामध्ये १९९२ मध्ये झालेल्या ऑलिंपिकपूर्वी बहादूर प्रसादने इंग्लंडमध्ये पाच हजार मीटर शर्यतीत राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला होता. मात्र, ऑलिंपिकमध्ये त्याला पहिल्या फेरीचा अडथळाही पार करता आला नाही. विशेष म्हणजे, पुढच्याच वर्षी मनिलामध्ये झालेल्या आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेत त्याने सुवर्णपदक पटकावले. १९९८ च्या क्वालालंपूर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्योतिर्मयी सिकदरला पदक जिंकता आले नव्हते. मात्र, अवघ्या तीन महिन्यांनी बँकॉकमध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिने दोन सुवर्णपदकांची कमाई केली... अशी अनेक उदाहरणे देता येतील..वरील उदाहरणांमधून एक बाब प्रकर्षाने अधोरेखित होते ती म्हणजे स्पर्धेचा दर्जा, खेळाडूंमधील तीव्र चुरस आणि त्यांची मानसिकता अशा तिन्ही घटकांचा कामगिरीवर मोठा परिणाम होत असतो. परिस्थितीनुसार या घटकांमध्ये होणारा बदल कामगिरीतही प्रतिबिंबित होतो. सचिन तेंडुलकरची तुलना सुनील गावसकर यांच्याशी, विराट कोहलीची तुलना सचिन तेंडुलकरशी आणि शुभमन गिलची तुलना रोहित शर्माशी करता येणार नाही. कारण प्रत्येकाने ज्या स्पर्धात्मक आव्हानांचा सामना केला, तो वेगळा होता. प्रत्येकाच्या काळातील परिस्थिती भिन्न होती आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाची मानसिकता वेगळी होती. ऑलिंपिक, जागतिक स्पर्धा, राष्ट्रकुल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा असोत किंवा क्रिकेट हे सर्व मुद्दे परस्परांशी निगडित आहेत. त्यामुळे ग्लासगोमध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्समध्ये भारताने मिळविलेल्या दहा पदकांचा (पॅरा ॲथलेटिक्सचा समावेश नाही) थेट परिणाम पुढील महिन्यात अर्थात १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत नागोया (जपान) येथे होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या ॲथलीट्सच्या (ॲथलेटिक्स स्पर्धा २३ ते २९ सप्टेंबर) कामगिरीत दिसून येईल, असे ठामपणे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. असे असते तर आशियाई क्रीडा स्पर्धेची ‘झलक’ जागतिक स्पर्धा आणि ऑलिंपिकमध्येही सातत्याने पाहायला मिळाली असती.ग्लासगोमध्ये एकही सुवर्णपदक न मिळविता दहा पदके जिंकण्याची कामगिरी करणारे भारतीय ॲथलीट्स आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अधिक पदके मिळवतील, यात शंका नाही. कारण काही इव्हेंटमध्ये राष्ट्रकुल आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या दर्जात जमीन-अस्मानाचा नव्हे; पण निश्चितच लक्षणीय फरक आहे. त्यामुळे काही इव्हेंटमध्ये पदक जिंकण्याचा आत्मविश्वास भारतीय ॲथलीट्समध्ये आणखी उंचावतो. गोळाफेक, महिला लांब उडी, रिले शर्यती, महिला व पुरुषांच्या हर्डल्स शर्यती तसेच मध्यम व लांब पल्ल्याच्या शर्यतींमध्ये भारतीय ॲथलीट्स आशियात नेहमीच पदकाच्या शर्यतीत आघाडीवर असतात. कारण ‘आशियात आम्ही सर्वोत्तम आहोत’ अशी भावना त्यांना सर्वोत्तम कामगिरीसाठी प्रेरित करत असते..राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत तीन विश्वविजेते आणि ऑलिंपिक विजेते असतानाही दुखापतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या व अद्याप लय न सापडलेल्या नीरज चोप्राने रौप्यपदक जिंकले; पण तीच परिस्थिती आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही राहील, असे गृहीत धरता येणार नाही. गोळाफेकीत ताजिंदरपाल सिंग तूरला ग्लासगोमध्ये पाचव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. मात्र, आशियात त्याचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यामुळे तो थेट सुवर्णपदकाचा दावेदार ठरतो. तूरप्रमाणेच मराठमोळा व राष्ट्रकुलमध्ये रौप्यपदक जिंकणारा सर्वेश कुशारे सध्या आशियात आघाडीवर असल्याने तोसुद्धा सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार आहे. मात्र, स्पर्धा जपानमध्ये होत असल्याने त्यांचे नातो हासेगावा व तोमोहिरो शिनो, कोरियाचा सांघयोक वू, माजी विश्व व ऑलिंपिक विजेता कतारचा मुताझ बारशीम हे पूर्ण ताकदीने उतरतील यात शंका नाही. त्यामुळे सर्वेशला सुवर्णपदकासाठी आपल्या राष्ट्रीय विक्रमाची बरोबरी करावी लागेल किंवा तो मोडावा तरी लागेल.आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जमैका, नायजेरिया, घाना, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या बलाढ्य ॲथलेटिक्स राष्ट्रांचा समावेश नसतो. त्याचा फायदा वेगवान धावपटू गुरिंदरवीर सिंगला मिळू शकतो. गावाकडच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर राष्ट्रकुल स्पर्धेत गुरिंदरवीरला हवाही लागली नाही. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत मात्र तो किमान अंतिम फेरी गाठेल, असे भाकीत करता येईल. लांब उडीत राष्ट्रकुलमधील रौप्यपदक विजेता श्रीशंकर मुरली आणि निवड झाल्यास १९ वर्षांचा शहनवाज खान हे सध्या आशियात अनुक्रमे पहिल्या व तिसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यामुळे हे भारताच्या खात्यात पदकाची भर टाकतील, अशी माफक अपेक्षा आहे..Jaygad Chiplun Satara Highway : मुंबई-गोव्यानंतर आता 'हा' तिसरा महामार्ग बदलणार कोकणाचे रूप; चिपळूण बनणार लॉजिस्टिक हब, पाहा कसा असेल मार्ग.राष्ट्रकुलपेक्षा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या पदकांची संख्या अधिक असेल, यात शंका नाही. यामागे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खेळाडूंची संघात वाढलेली संख्या. ग्लासगोमध्ये भारताचा ३२ ॲथलीट्सचा संघ सहभागी झाला होता. जपानमध्ये हाच संघ ५२ ते ६० खेळाडूंचा असण्याची शक्यता आहे. महिला भालाफेक, लांब उडी, १०० मीटर हर्डल्स, ४×४०० मीटर रिले, ४×१०० मीटर रिले, १५०० मीटर, पुरुष ४×४०० मीटर रिले आणि पुरुष ४×१०० मीटर रिले, असे काही इव्हेंट वाढण्याची शक्यता आहे.राष्ट्रकुल, जागतिक किंवा ऑलिंपिक स्पर्धा आली की प्रसिद्धिमाध्यमातील काही लोक भारतीय ॲथलीट्सना पूर्वी ‘टुरिस्ट’ म्हणून संबोधित करत असत. २००२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत नीलम जसवंत सिंग आणि अंजू बॉबी जॉर्ज यांनी पदके जिंकून अशा प्रकारे टोमणे मारणाऱ्यांची मानसिकताही बदलून टाकली. जशी प्रसिद्धिमाध्यमातील या लोकांची मानसिकता बदलली, त्याचप्रमाणे ॲथलेटिक्स महासंघाच्या आणि त्यांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्याही विचारसरणीत फरक पडला. त्यानंतर ‘मी ऑलिंपियन’, ‘मी आंतरराष्ट्रीय खेळाडू’ या मानसिकतेतून बाहेर पडून ‘मी पदकविजेता’ ही विजिगीषू मानसिकता घडविण्यासाठी महासंघाने योजना आखण्यास सुरुवात केली. त्याचा परिणाम आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे.ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील कामगिरीचा थेट परिणाम आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय ॲथलीट्सच्या कामगिरीवर दिसून येईल, असे म्हणणे थोडे अतिशयोक्तीचे ठरेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे. ग्लासगोमधील उल्लेखनीय कामगिरीमुळे ‘आपण आफ्रिकन, कॅरेबियन आणि युरोपियन ॲथलीट्सवर मात करू शकतो’ असा आत्मविश्वास भारतीय ॲथलेटिक्सच्या युवा पिढीत निश्चितच निर्माण होईल. हा विश्वासच भविष्यातील केवळ आशियाईच नव्हे; तर जागतिक व ऑलिंपिक स्पर्धेतील मोठ्या विजयांचा पाया ठरू शकतो..महिला थाळीफेकीत चार वर्षांच्या मुलाची माता असलेल्या सीमा कालीरामनने ब्राँझपदक जिंकले. मात्र, आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिच्यापुढे चीनच्या विश्वविजेत्या बेन फेंग आणि आशियाई ॲथलेटिक्स स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेत्या फॅंग वॅंग हिचे कडवे आव्हान असेल.हाँगझाऊमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने ॲथलेटिक्समध्ये सहा सुवर्णपदकांसह एकूण २९ पदके जिंकली होती. गेल्या वेळी यजमान चीनसोबत बहरीन, कतार व जपानचे आव्हान होते. या वेळी भारतापुढे यजमान जपानसोबत चीन, बहरीन आणि कतारचे आव्हान राहणारच आहे. तरीही भारतीय ॲथलीट पाच-सहा सुवर्णपदकांसह किमान २५ पदके जिंकतील, असा अंदाज आहे. आफ्रिकेतील अनेक ॲथलीट गेल्या काही वर्षांपासून बहारीनच्या आश्रयाला आहेत. त्यामुळे मध्यम व लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत बहारीनचे पारडे जड झाले आहे. त्यामुळेच चीन आणि जपानसोबत भारतापुढे बहारीनचेही आव्हान असेल.यांच्याकडून पदकाची अपेक्षापुरुष ः अनिमेश कुजूर (२०० मीटर), टी. विशाल, राजेश रमेश (४०० मीटर), युनूस शहा (१५०० मीटर), गुलवीर सिंग (५००० मीटर), तेजस शिरसे (११० हर्डल्स), श्रीशंकर मुरली, शहनवाज खान (लांब उडी), प्रवीण चित्रावेल (तिहेरी उडी), सर्वेश कुशारे (उंच उडी), ताजिंदरपाल सिंग (गोळाफेक), नीरज चोप्रा, रोहित यादव (भालाफेक), तेजस्विन शंकर (डेकॅथलॉन), ४×४०० रिले (महिला) ः हरिता भद्रा (२०० मीटर), गौतमी (८०० मीटर), पूजा (१५०० मीटर), पारूल चौधरी (३००० मीटर स्टीपलचेस), पूजा (उंच उडी), ॲन्सी सोजन (लांब उडी), ज्योती यराजी (१०० हर्डल्स), थाळीफेक (सीमा कालीरामन), आशा इलांगो (तिहेरी उडी), ४×१००, ४×४०० मीटर रिले व ४×४०० मिश्र रिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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