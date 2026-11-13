Premium|SPIC MACAY : भारतीय कला पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपडणारे ७७ वर्षाचे आयआयटीचे ‘तरूण’ प्राध्यापक..!

“माझे ते आयआयटी खरकपूरमधले दिवस होते. विद्यार्थीदशेत असताना खरं तर मी पाश्चात्य संगीताच्या खूप प्रेमात होतो. आयआयटीच्या माझ्या मित्रांमध्येही त्याचेच वेड होते. पण आमच्या एका शिक्षकांनी आम्हाला त्यांच्या रात्रभराच्या भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या मैफिलीला बोलावले. आम्ही मागे टंगळमंगळ करत बसलो होतो. पण तरीही त्या दिवशी मनात आत कुठेतरी काहीतरी गूढ काहीतरी खोलवर हललं असं वाटलं. तिथून पुढे मी खूप आवर्जून जेव्हा शास्त्रीय संगीत ऐकायला लागलो तेव्हा माझा मीच हरवलेला मला पुन्हा सापडतोय असं वाटायला लागलं. मला वाटतं ही सांगण्याची किंवा वर्णन करण्यासारखी गोष्ट नाहीच.. हा अनुभवण्याचा विषय आहे. मी त्या रात्री जे अनुभवले आणि त्यातून मला जे मिळालं ते भारतातल्या वीस लाख संस्थांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मिळावं असं मला वाटतं आणि म्हणून हा ‘स्पिक मॅके’ नावाचा ४९ वर्षांचा प्रपंच आहे असं मला वाटतं.” .वयाच्या ८० व्या वर्षाकडे वाटचाल करणारे आयआयटीचे प्राध्यापक पद्मश्री डॉ. किरण सेठ त्यांच्या विद्यार्थीदशेतील त्याच उत्साहात अगदी कळकळीने भारतीय सांस्कृतिक वारश्याविषयी आणि ते पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याविषयी बोलत होते.डॉ.किरण सेठ यांचे वडील देशभरातील आयआयटीमधील पहिले प्राध्यापक. घरात संस्कृत श्लोक असायचे पण तरी किरण सेठ यांना संगीताची आवड निर्माण झाली ती आयआयटीमध्ये. पुढील काळात १९७२ मध्ये जेव्हा ते अमेरिकेत डॉक्टरेट करत होते, न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन अकॅडमी ऑफ म्युझिकमध्ये उस्ताद नासिर अमीनउद्दीन डागर आणि उस्ताद झिया फरीदुद्दीन डागर यांची ध्रुपद मैफल आयोजित करण्यात आली होती. त्या मैफिलीने त्यांच्या मनावर कधीही पुसली जाणार नाही अशी आठवण निर्माण केली. राग मालकंसमध्ये त्यांनी गायलेले 'पूजन चली महादेव...' ऐकून मला खूप धन्य धन्य वाटले होते, हे मला अजूनही आठवते असे ते सांगतात. .Premium|Gen Z Financial Mindset : कॉन्सर्ट, कॉफी अन् एसआयपी; जेन झी पिढी पैशांकडे नव्या नजरेने का पाहतेय?.याच शास्त्रीय गायनाच्या प्रचंड ओढीतून त्यांनी पुढे शास्त्रीय संगीत देखील शिकायला सुरूवात केली. पण त्यांच्यातला प्राध्यापक त्यांना शांत बसू देईना. त्यांना असं वाटत होतं की जे मला उमगलं आहे ते सगळ्यांना देखील मिळावं. आणि म्हणून त्यांनी याला एक संस्थात्मक रूप देण्याचं ठरवलं. सुरूवातीच्या काळात माझे अनेक सहकारी मित्र आणि नातेवाईक अनेकदा मला प्रत्यक्षात विचारत नसले तरी आडून आडून विचारायचे की, तू आणखीन चांगले संशोधनाचे काम सोडून या गाण्याबिण्यात का वेळ घालवतोयेस? त्यावेळी मी ही गोंधळून जायचो. वाटायचं आपण योग्य मार्गावर आहोत ना? पण तरीही कोणत्यातरी उपजत प्रेरणेने मला याच मार्गावर पुढे जाण्यासाठी प्रवृत्त केले. सुरूवातीला जेव्हा आम्ही याचा पहिला प्रयोग केला तेव्हा १ हजार २०० लोकांच्या सभागृहात ५ ते ६ जण बघायला आले तरीही मी हे काम सुरूच ठेवले. आणि आज जेव्हा संस्था ५० शीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभी आहे तेव्हा वर्षाला ५ हजार कार्यक्रम होतात. मला इतकंच माहिती आहे की मी थांबलो नाही आणि चांगली लोकं माझ्या या कार्यात माझ्या सोबत येत राहिली. आज माझा स्पीक मॅकेचा परिवार स्वयंसेवक, विद्यार्थी यांच्या सोबतीने देशभरात आणि देशाबाहेरही आहे. पण हे आकडे म्हणजे यश आहे असं मी मानत नाही तर या पलिकडे हा वारसा आणि मला जे उमजलं ते मी पुढच्या पिढीला देण्यात यशस्वी झालो याला मी यश समजतो असं ते आवर्जून सांगतात. बाहेरही आहे. पण हे आकडे म्हणजे यश आहे असं मी मानत नाही तर या पलिकडे हा वारसा आणि मला जे उमजलं ते मी पुढच .Premium|Elon Musk First Trillionaire : एलॉन मस्क यांच्या ट्रिलियनेअर प्रवासामागील संघर्ष, यश आणि जागतिक चर्चा.स्पिक मॅके विषयी......किरण सेठ यांनी १९७७ मध्ये Society for the Promotion of Indian Classical Music And Culture Amongst Youth (SPIC MACAY) या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून ते शैक्षणिक संस्थांमध्ये जात भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय नृत्य, योगासने, नाटक, चित्रपट, लोककला, हस्तकला, ऐतिहासिक ठिकाणाच्या सहली यांसारखे कार्यक्रम घेतात. यासाठी जागतिक किर्तीचे गायक, नृत्यांगना, कलाकार हे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कलेचे धडे देतात. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांकडून यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. संस्थेला अनेक संस्था आणि व्यक्तींकडून मदत केली जाते. यामध्ये पर्सिस्टंट कंपनीचे आनंद देशपांडे, आरती किर्लोस्कर, नंदकुमार राठी, अभिजीत पवार या लोकांची नावं ते आवर्जून घेतात.संस्था फक्त कार्यक्रम घेण्याइतपत मर्यादित नाही तर ते अठवड्याचे वर्कशॉपदेखील घेतात. तसेच यामध्ये ते स्कॉलरशीपदेखील देतात. यासाठी ते कोणतेही शुल्क घेत नाहीत. या शैक्षणिक संस्थांची निवड ही आयआयटी, आयसरसारख्या संस्थांपासून ते सरकारी शाळांमधील मुलांपर्यंत असते. त्यांचा उद्देश हा केवळ भारतीय कला ही सर्वांपर्यंत पोहोचवणे एवढाच आहे..हल्लीच्या मुलांमधला संयम हरवला आहे असं जाणवतं...या कला मुलांपर्यंत का पोहोचाव्यात या विषयी सांगताना ते म्हणतात की, हल्ली अनेक मुलांमधला संयम हरवला आहे असं मला वाटतं. या कला नेमकं तेच देतात. या कलेच्या माध्यमातून तुम्हाला व्यक्त व्हायचं तुमच्या अंतरमनाशी संवाद साधण्याचं, एकाग्र होण्याचं एक माध्यम मिळतं.ते म्हणतात, न्यूटनचा गतीविषयक तिसरा नियम सांगतो की, प्रत्येक क्रियेला तितकीच आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया असते. याउलट, 'निष्काम कर्माचा' एक नियम सांगतो की, ज्या क्रियेमध्ये कोणतीही अपेक्षा गुंतलेली नसते, तिची प्रतिक्रिया मूळ क्रियेपेक्षा कितीतरी पटीने मोठी असते. ही प्रतिक्रिया त्या व्यक्ती किंवा वस्तूऐवजी दुसऱ्याच एखाद्या स्त्रोताकडून मिळते. तुमचा १० टक्के वेळ आणि पैसा अशा गोष्टीसाठी खर्च करा ज्यातून तुम्हाला कशाचीही अपेक्षा नाही आणि मग त्याचे परिणाम पहा.आपल्या पूर्वजांनी त्यांच्या अनेक वर्षाच्या अनुभवाने आपल्याकडे सोपवलेल्या तत्त्वज्ञानाची खोली समजून घेण्यासाठी दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे संयम आणि श्रद्धा. आजच्या काळात या दोन्ही गोष्टी दुर्मिळ झाल्या आहेत. हे ध्येय अतिशय अमूर्त, सूक्ष्म, प्रेरणादायी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनाकलनीय आहे.जसं जेष्ठ साहित्यिक पुलं देशपांडे यांनी म्हटलं होतं की, पोटापाण्यासाठी तुम्ही नोकरी-धंदा करा, पण जगण्यासाठी छंद जोपासा; कारण नोकरी-धंदा तुम्हाला जगवतील, पण छंद तुम्हाला 'का' जगायचं हे सांगतील. त्यांचं हे वाक्य प्रत्यक्षात जगणारे किरण सेठ म्हणतात. मी ही संस्था देणग्या मागून वाढविण्याचा प्रयत्न कधीच केला नाही. मी फक्त लोकांना सांगत गेलो की, मी काय करतोय आणि मला काय करायचं आहे. त्यातून लोकं या चळवळीशी जोडली गेली. ही चळवळ आपोआप मोठी होत गेली. त्यातही आज कस्तुरी पायगुडे आणि नारायणन सारखी नवी पिढी हे स्वत:हून हे काम पुढे नेते आहे, यापेक्षा अधिक मला काय हवे आहे..!(या संस्थेविषयीची अधिक माहिती संस्थेच्या https://spicmacay.org या संकेतस्थळावर मिळेल.)------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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