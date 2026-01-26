Premium|Indian Economy : प्रजासत्ताकापुढील आव्हाने

सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे प्रमुखदेश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना भारताला अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण होणारी संभाव्य अंतर्गत आणि बाह्य प्रतिकूलता, संभाव्य भू-राजकीय संकटे, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या संभाव्य सीमापार कुरापती आणि त्यांना अमेरिका-चीनसारख्या महासत्तांच्या मिळणाऱ्या छुप्या पाठबळामुळे उद्भवणाऱ्या स्थितीचा मुकाबला करावा लागेल. भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करण्याची आव्हाने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांसमोर आहेत, याचे भान ठेवावे लागेल. राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या मूल्यचौकटीला तडा न जाता प्रगतीची झेप घेणे यात सगळ्यांचीच कसोटी लागणार आहे..भारत ‘प्रजासत्ताकदिन’ बनला त्यावेळच्या आर्थिक स्थितीवर नजर टाकली तर त्यावेळी एका डॉलरला चार रुपये ७६ पैसे मोजावे लागत होते. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या दिवशी डॉलरचा भाव होता ५८ रुपये ४६ पैसे. २०१५मध्ये तो ६१ रुपये ५० पैसे झाला. आज बारा वर्षानंतर तो ९१ रुपये ६८ पैसे झाला आहे. म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे ४९ टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. सामान्यतः रुपयाच्या अवमूल्यनाचा वार्षिक दर तीन टक्क्यांचा राहिला आहे. पण गेल्या वर्षभरात रुपयाचे पावणेसहा टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले. त्याचे एक प्रमुख कारण डोनाल्ड ट्रम्प. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची वर्षपूर्ती करणाऱ्या ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचे शस्त्र उपसून जगभरातील बहुतांश अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त करुन टाकल्या आणि अमेरिकी डॉलरचेही ९.२९ टक्क्यांनी अवमूल्यन ओढवून घेतले. पण स्वतःच दुबळ्या होत असलेल्या अमेरिकी डॉलरसमोर मजबूत होण्याऐवजी आणखी कमकुवत होऊन भारतीय रुपयाने ‘नर्व्हस नाईंटीज’चा उंबरठा पार केला आहे.अर्थसंकल्पाला मर्यादा.रुपयाचे अवमूल्यन होत गेल्याने शेअर बाजारात डॉलरमध्ये आलेल्या परकी गुंतवणुकीला ओहोटी लागली. भारताने घेतलेले ५६ लाख कोटींचे परदेशी कर्ज आणि त्यावर द्यावे लागणारे ६५ हजार कोटींचे व्याज मिळून परतफेडीचे वार्षिक ओझे किमान तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. भारताची ४२ लाख कोटींची वार्षिक आयात रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे आणखी सहा टक्क्यांनी महागेल. चलनाच्या अवमूल्यनाचा लाभ निर्यातीत होतो आणि त्यामुळे रोजगारात वाढ होते हा तर्कही भारताच्या बाबतीत लागू ठरलेला नाही. केवळ रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे वर्षभरात अर्थव्यवस्थेला सुमारे पाच ते सहा लाख कोटी रुपयांची झळ बसेल. त्यामुळे पन्नास लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला मर्यादा येऊन विकासाच्या योजनांना कात्री लागू शकते. परदेशी आणि देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक ओघ घटल्यास रोजगारनिर्मितीत घट होऊ शकते. येत्या रविवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प मांडतील तेव्हा त्यांना या प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत मार्ग काढावा लागेल..राज्यघटना अबाधित ठेवून संघर्ष करण्याचे विरोधी पक्षांपुढचे आव्हान केंद्रातील सरकारच्या तुलनेत कितीतरी जास्त आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकार आणि भाजप गेल्या बारा वर्षांपासून भारतीय निवडणूक आयोग, न्यायपालिका, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकरविभाग, रिझर्व्ह बँकेसारख्या अनेक घटनात्मक आणि स्वायत्त संस्थांचा गैरवापर करून किंवा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबाव आणत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.परंतु त्याविरोधात जनमत संघटित करणे त्यांना जमलेले नाही.काँग्रेस पक्षाची विश्वासार्हता तर सतत अवमूल्यन होत असलेल्या रुपयाप्रमाणे ढासळत आहे. संघटनात्मक बळ तसेच तर्कशुद्ध मांडणीची बौद्धिक क्षमता गमावल्यामुळे भाजपने अनेक ज्वलंत मुद्यांचा ‘नजराणा’ देऊनही प्रखर विरोधातून जनमानस ढवळून काढण्याचे सामर्थ्य काँग्रेसला दाखवता आलेले नाही..Premium|Parliament Winter Session 2025 : विरोधाची भिस्त प्रादेशिक पक्षांवर.घटनात्मक लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव, संघराज्यवाद आणि जबाबदारीपासून दूर जाऊन सत्तेचे केंद्रीकरण आणि वैचारिक नियंत्रणाकडे देशाची वाटचाल होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या अन्य विरोधी पक्षांचीही थोड्या फार फरकाने तीच अवस्था आहे. वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय वातावरणात अस्तित्व टिकवून ठेवणे अशक्य असल्याची जाणीव झालेले अनेक लहानमोठे विरोधी पक्ष भाजपच्या वळचणीला जाऊन बसले. लोकशाही तगून राहिलेल्या कुठल्याही देशाप्रमाणे शक्य तितक्या मुक्त आणि निःपक्ष वातावरणात स्वतंत्रपणे होणाऱ्या निवडणुकांच्या माध्यमातून भारतीय लोकशाहीचे पोषण झाले आहे. पण गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून केंद्रात आणि राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपला जास्तीत जास्त फायदा व्हावा म्हणून ईव्हीएम, निवडणूक वेळापत्रक, आचारसंहिता यांच्या माध्यमातून निवडणूक आयोग तटस्थ भूमिका सोडून पक्षपाती झाल्याचा आरोपा विरोधी पक्ष सातत्याने करीत आहेत. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांची मानसिकता भाजपला अनुकूल नसल्यामुळे तेथील प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपचा आतापर्यंत प्रभावीपणे राजकीय प्रतिकार करू शकले आहेत. पण त्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी कायद्याचे नको तितके संरक्षण लाभलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया आरंभिली. त्याला तातडीने आव्हान देणाऱ्या समस्त विरोधी पक्षांच्या याचिकांवर गेल्या वर्षीच्या जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असली तरी आतापर्यंत देशभरातील सुमारे सात कोटी मतदारांची नावे वगळती जाऊनही या प्रक्रियेच्या बाजूने किंवा विरोधात निकाल लागू शकलेला नाही..‘अश्वमेध’ रोखला२०२२ ते २४ दरम्यान ‘हिंदू खतरे में’ च्या घोषणेला ‘संविधान खतरे में हैं’च्या घोषणेने निष्प्रभ करुन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा ‘अश्वमेध’ रोखला. राहुल गांधी यांनी दक्षिण-उत्तर आणि पूर्व-पश्चिम भारत पिंजून काढणाऱ्या दोन पदयात्रा काढून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यघटनेविषयी देशवासीयांमध्ये निर्माण केलेली जागरुकता निर्णायक ठरली. आज मात्र या यात्रांचा जनमानसावरील प्रभाव पूर्णपणे ओसरलेला आहे. दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक मतदारांचा कल बदललेला आहे. अशा स्थितीत देशाची राज्यघटना ही व्यक्ती, राजकीय पक्ष किंवा त्यांच्या वैचारिक भूमिकेपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. संसद ही चर्चेशिवाय मंजूर होणाऱ्या ज्वलंत महत्त्वाच्या विधेयकांवर औपचारिक शिक्कामोर्तब करणारी संस्था नव्हे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर राहून त्यांची स्वायत्तता शाबूत राहावी, भारतीय निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष बाण्याने काम करावे, आरक्षण, समतेचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, राज्यघटनेने सर्वसामान्यांना दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राहावे, राज्यांचे अधिकार कमी होऊ न देता संघराज्य व्यवस्थेचे संरक्षण व्हावे, कलम ३५६ चा वापर न करता राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य सरकारे अस्थिर करण्याचे प्रयत्न रोखले जावेत, धार्मिक स्वातंत्र्य कायम राहावे, मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणात पात्र मतदारांचे हक्क हिरावले जाऊ नयेत, यासाठी विरोधी पक्षांना जागरूक राहण्याची गरज आहे. त्यांनी आजवर केलेला संघर्ष तुटपुंजा ठरला आहे. सत्ताधारी आघाडी आणि सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधी पक्षांनी योग्य दिशेने केलेल्या कामानेच प्रजासत्ताकावरील संकटे दूर होतील.. 