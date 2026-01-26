Premium|Indian Economy : प्रजासत्ताकापुढील आव्हाने

प्रीमियम आर्टिकल

India Republic Day economic challenges : भारत ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना आर्थिक आव्हाने, रुपयाचे अवमूल्यन, लोकशाही संस्थांवरील दबाव आणि विरोधकांची कमजोरी यामुळे प्रजासत्ताकास गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील चावके - ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे प्रमुख

देश ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना भारताला अर्थव्यवस्थेपुढे निर्माण होणारी संभाव्य अंतर्गत आणि बाह्य प्रतिकूलता, संभाव्य भू-राजकीय संकटे, पाकिस्तान आणि बांगलादेशाच्या संभाव्य सीमापार कुरापती आणि त्यांना अमेरिका-चीनसारख्या महासत्तांच्या मिळणाऱ्या छुप्या पाठबळामुळे उद्‌भवणाऱ्या स्थितीचा मुकाबला करावा लागेल. भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करण्याची आव्हाने सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोघांसमोर आहेत, याचे भान ठेवावे लागेल. राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या मूल्यचौकटीला तडा न जाता प्रगतीची झेप घेणे यात सगळ्यांचीच कसोटी लागणार आहे.

