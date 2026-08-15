Premium|Indian Education System : गुरुकुलापासून डिजिटल युगापर्यंत; भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा बदलता प्रवास

डॉ. नितीन करमळकर, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठभारताची शिक्षण व्यवस्था ही प्राचीन गुरुकुल पद्धतीपासून ते आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक युगापर्यंत अनेक स्थित्यंतरे पार करत विकसित झाली आहे. ब्रिटिशकालीन शिक्षण पद्धतीचे पडसाद, स्वातंत्र्योत्तर काळातील धोरणात्मक बदल आणि आजच्या व्यवस्थेतील त्रुटी यातून मार्ग काढत आता ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ कडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. भारताला खऱ्या अर्थाने ‘विकसित भारत’ बनवायचे असेल, तर शिक्षण व्यवस्थेतील मुळापासूनचे बदल, आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा यांवर प्रकाश टाकणारा हा अभ्यासपूर्ण लेख...प्राचीन वारसा आणि गुरुकुल पद्धतीभारतातील शिक्षण व्यवस्था ही अत्यंत प्राचीन असून तिचा प्रवास गुरुकुल पद्धतीपासून सुरू होऊन ब्रिटिश काळ आणि स्वतंत्र भारताच्या आधुनिक शैक्षणिक धोरणापर्यंत विकसित झाला आहे. ‘सा विद्या या विमुक्तये’ या ध्येयवाक्यात प्राचीन ऋषीमुनींनी शिक्षणविषयक आपला दृष्टिकोन व्यक्त केला आहे. भारताच्या सभ्यतेच्या खुणा समजली जाणारी शिक्षण परंपरा काळानुसार गुरुकुल, मठ-विहार, मदरसा, औपनिवेशिक शाळा आणि आधुनिक महाविद्यालये व विद्यापीठे या विविध रूपांत विकसित झाली. प्राचीन शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर, चारित्र्य निर्माणावर आणि मूल्य संवर्धनावर भर दिला गेला आणि शिक्षण हे आत्मिक, आध्यात्मिक आणि बौद्धिक उन्नतीचे माध्यम म्हणून गणले गेले. ज्ञान ग्रहण करणे, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे, कृतज्ञ परायणता आणि चारित्र्य संवर्धन ही शिक्षणाची उद्दिष्टे गुरु-शिष्य संबंध, अनुभवाधिष्ठित व व्यावहारिक शिक्षण, मौखिक पद्धती इत्यादी माध्यमातून साधण्याचा प्रयत्न होता. वेद, उपनिषदे, दर्शनशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, संगीत, शिल्पकला, राज्यशास्त्र, कृषी इत्यादी विषयांचा समावेश हा अभ्यासक्रमाचा भाग होता. पूर्व वैदिक काळात जातीसंस्था परिदृढ नव्हत्या, म्हणूनच वडिलांचे नावही माहीत नसलेल्या सत्यकाम जाबालाचा हरिद्रुमत गौतम यांनी विद्यार्थी म्हणून स्वीकार केला. स्त्रियांनाही शिक्षणाची संधी उपलब्ध होती; गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा या विद्वान स्त्रियांचे सन्मानाने उल्लेख प्राचीन ग्रंथांत आले आहेत. बौद्ध काळात मठ आणि विहारांतून शिष्यांना धार्मिक आणि व्यावहारिक शिक्षण दिले जात असे. अकराव्या शतकापर्यंत अस्तित्वात असलेली ही शिक्षण व्यवस्था सुलतानी आणि मुघल काळात मोडकळीस आली आणि हिंदू पाठशाळेबरोबरच फारसी आणि अरबी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या मदरसा व मकतब या संस्था उदयास आल्या..Premium|NEET Paper Leak : भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेसमोर परीक्षा सुरक्षेपलीकडची आव्हाने.ब्रिटिशकालीन शिक्षण आणि राष्ट्रीयत्वाची बीजेत्यानंतरच्या ब्रिटिश कालखंडात अब्राहमिक विचारांच्या संघर्षातून प्राचीन भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला उतरती कळा लागली. १८१३ चा चार्टर ॲक्ट, ज्याद्वारे भारतात शिक्षणाच्या प्रसारासाठी आर्थिक उपाययोजना अमलात आणली गेली, तर १८३५ च्या मेकॉलेच्या सिद्धांताद्वारे भारतात इंग्रजी शिक्षण पद्धतीचा पाया ब्रिटिश प्रशासनासाठी लागणाऱ्या कारकून निर्माणासाठी रचला गेला. १८५४ चा वूड्सचा खलिता, ज्याला भारतीय शिक्षणाचा ''मॅग्ना कार्टा'' म्हटले जाते, ज्याद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाची पद्धतशीर रचना करण्यात आली. १८५७ मध्ये मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास येथे आधुनिक विद्यापीठांची स्थापना झाली. त्यानंतर १८८२ मध्ये हंटर आयोगाद्वारे शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल सुचविले गेले. विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाचे सबलीकरण, माध्यमिक शिक्षणाचा ताबा भारतीयांकडे आणि उच्च शिक्षणासाठी साधनांचे दृढीकरण इत्यादीसाठी निधी तरतूद, त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ मध्ये झाली आणि त्यातूनच राष्ट्रीयत्व, देशाभिमान, स्वातंत्र्य इत्यादींची बीजे रोवली गेली. या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव शैक्षणिक धोरणात व्हावा या उद्दिष्टाने शिक्षणाचा व्यापक प्रचार व नवीन संस्थांच्या माध्यमातून सुरू झाला. लोकमान्य टिळक, राजा राममोहन रॉय, रवींद्रनाथ टागोर, महर्षी दयानंद सरस्वती, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, ॲनी बेझंट इत्यादींनी भारतीय शिक्षणात राष्ट्रीयत्व जोपासण्यासाठी शिक्षण संस्थांची स्थापना व विस्तार यांवर भर दिला. भारतीय विद्यापीठ आयोग, १९०२ च्या माध्यमातून ‘भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४’ अस्तित्वात आला.स्वातंत्र्योत्तर शैक्षणिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणीस्वातंत्र्योत्तर कालखंडात विद्यापीठ शिक्षण आयोग (डॉ. राधाकृष्णन आयोग) १९४८, माध्यमिक शिक्षण आयोग (मुदलियार आयोग) १९५२, भारतीय शिक्षण आयोग (कोठारी आयोग) १९६४-६६, पहिले भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८, दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९८६ इत्यादींच्या माध्यमातून भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत अनेक धोरणात्मक बदल सुचविले गेले. ''शिक्षण ही वर्तमान आणि भविष्यातील एक अद्वितीय गुंतवणूक आहे'' हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ चा गाभा होता. १०+२+३ हा शिक्षणाचा एक समान नमुना ह्या धोरणाद्वारे स्वीकारला गेला, नवोदय विद्यालये, मुक्त विद्यापीठांची स्थापना, भौतिक सुविधा आणि संसाधने यांच्या बळकटीकरणावर भर दिला गेला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९९२ ने गुणवत्ता वाढीवर लक्ष केंद्रित करून विकासाला चालना देण्यावर आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यावर भर दिला. शिक्षणाचा अधिकार २००९ ने ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा लागू केला. या सर्व धोरणांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, परंतु भारतातील संघराज्य प्रणाली, प्रादेशिक विविधता, प्रेरणेचा अभाव, संकुचित विचारसरणी, सामाजिक व राजकीय हस्तक्षेप यांसारख्या विविध कारणांमुळे त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊ शकली नाही..शिक्षण व्यवस्थेचे सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणामतरीही या धोरणांचा दृश्य परिणाम भारतीय समाजात विज्ञानवादी दृष्टी बळकटीकरण, आर्थिक पातळीवर आधुनिक, तांत्रिक, व्यावसायिक व उच्च शिक्षणामुळे औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्राचा विस्तार, वैद्यक, अभियांत्रिकी व्यवस्थापन क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ, परदेशी रोजगार, मध्यमवर्गाचा विस्तार, स्त्रियांमधील सामाजिक गतिशीलता दृढीकरण, ग्रामीण-शहरी स्थलांतर इत्यादींवर सकारात्मक बदल झाला. याउलट औपनिवेशिक काळातील शिक्षणाने भारतीयांना आपल्या परंपरागत ज्ञान प्रणालीपासून व स्थानिक भाषिक-सांस्कृतिक आधारापासून दूर केले. इंग्रजी व पाश्चात्य मूल्यांच्या प्रभावाखाली स्वतःचा इतिहास, संस्कृती इत्यादी बाबतीत स्वत्व, स्वदेश, स्वभाषा, भारतीय आहार, नैतिकता, नीतिमूल्ये यांच्याविषयी फारकत झाली. व्यक्तिवाद, उपभोगवाद, समुदाय भावना, चंगळवाद इत्यादींत वाढ झाली. सौंदर्यात्मक दृष्टिकोन, निसर्गाशी असलेली समरसता इत्यादी सकारात्मक गोष्टींपासून विलगीकरण अशा नकारात्मक परिणामांची वृद्धी झाली. ग्रामीण व शहरी दृढीकरण, डिजिटल दरी, शिक्षणाचे व्यापारीकरण इत्यादी गोष्टींच्या वृद्धीस चालना मिळाली. पाठांतरावर आधारित गुणांकन, गुणांवर आधारित स्पर्धा इत्यादींमुळे मुलांच्या ताणतणावावर भर, नैराश्य, मानसिक आरोग्याच्या समस्या, अनैसर्गिक जीवनशैली व आत्मनाशाच्या घटना इत्यादींत भरीव वाढ झाली.सद्यःस्थितीतील शिक्षण व्यवस्था आणि आव्हानेसर्वांगीण विकासविरहित भारतीय शिक्षण व्यवस्था आज एका मोठ्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभी आहे. कालबाह्य अभ्यासक्रम, कौशल्यविरहित शिक्षण, ठराविक वेळापत्रक, नावीन्यतेचा अभाव, लिखित परीक्षा, गुणांची टक्केवारी, प्रमाणपत्र इत्यादींवर आधारित आहे. शिक्षक-विद्यार्थी नाते औपचारिक आणि संस्थात्मक बनले आहे. शिक्षण हे अनेकविध शाखांमध्ये विखुरलेले आहे, त्यामुळे त्यात आलेली संकीर्णता, एका शाखेचा दुसऱ्या शाखेबाबत असलेला दुजाभाव, दुरावा, शाखांमधील घडून आलेली उच्च-नीचता, संवादशून्यता इत्यादींचा विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर व विकासावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. आजच्या डिजिटल युगात जिथे तंत्रज्ञान वायुवेगाने बदलत आहे, तिथे आपण अजूनही दशकानुदशके चालत आलेल्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला कवटाळून बसलो आहोत. त्याचा परिणाम पदवी आणि रोजगारातील दरी विस्तारण्यावर झाला आहे व अनुषंगाने पदवीधरांमध्ये निर्माण झालेली हताशा वाढली आहे..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : एक आशेचा किरणनवीन शिक्षण धोरण (एन.ई.पी. २०२०) हे या सर्व गोष्टींचा व्यापक विचारमंथनातून डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित झालेल्या समितीने बनविले व ते २०२० साली स्वीकारण्यात आले. मातृभाषेतून शिक्षणाची मुभा, १०+२ अशी आतापर्यंत जी शाळेची रचना होती ती आता ५+३+३+४ अशी असणार आहे. कार्याधिष्ठित कार्यानुभव, अंतर्वासीता (इंटर्नशिप), बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे, मूल्यशिक्षण व भारतीय ज्ञानसंपदेचा अंतर्भाव, एकाधिक प्रवेश व निर्गमन (मल्टीपल एंट्री-एक्झिट), श्रेयांक (क्रेडिट) पद्धत आणि त्याची देवाणघेवाण इत्यादी महत्त्वपूर्ण तरतुदी या नवीन धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत. संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा अभ्यासक्रम, एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम ही या धोरणाची गुणवैशिष्ट्ये आहेत. सकल पट नोंदणी (जी.ई.आर.) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट, समभाग (इक्विटी) आणि समावेशकता (इन्क्लुझिव्हिटी) इत्यादी या धोरणाची गुणवैशिष्ट्ये आहेत.परीक्षा पद्धतीचे विकेंद्रीकरण आणि ‘विकसित भारत’प्रवेश परीक्षांचा बोजवारा रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी एकच परीक्षा घेण्याऐवजी परीक्षा पद्धतीचे विकेंद्रीकरण व त्या परीक्षेतील गुणांबरोबरच विद्यार्थ्याला शालेय परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचा विचार होणे आवश्यक वाटते. तसेच पारदर्शक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पेपरफुटीसारख्या घटनांना आळा घालता येईल. ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ क्षमता जी इतर देशांच्या तुलनेत भारतात सर्वाधिक आहे, ती विकसित भारत संकल्पनेस प्रत्यक्षात उतरविण्यास मदत करेल आणि भारताला जगाच्या शिखरावर नेऊ शकेल. म्हणूनच शिक्षण व्यवस्थेवरील ही गुंतवणूक, व्यवस्थेतील सुधारणा आणि गुणवत्ता हा विकसित भारताच्या प्रवासासाठी मैलाचा दगड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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