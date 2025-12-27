Premium| Indian Railways speed test: परराष्ट्रांप्रमाणे भारतातही वेगवान रेल्वे; २२० किमी वेगाच्या चाचणीला लवकरच सुरुवात

भारतामध्ये रेल्वेचा प्रवास हा सर्वाधिक सुरक्षित आणि स्वस्त प्रवास समजला जातो. रेल्वेचा प्रवास आज जरी सर्वात स्वस्थ असला तरी सुध्दा आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगी येऊ शकेल इतकी सध्या तरी भारतीय रेल्वे सक्षम नाही. रेल्वेच्या बाबतीत विशिष्ट अंतर कापण्यासाठी लागणारा वेळ ही आजही मोठी अडचण आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रेल्वे कशी तोकडी ठरते हे आपण सर्वांनी इंडिगोची विमानसेवा कोलमडली तेव्हा पाहिलच. एकेकडे परदेशात ६०० च्या स्पीडने धावणाऱ्या गाड्यांच्या यशस्वी चाचण्या झाल्या आहेत. तर दुसरीकडे आपल्या देशात आजही वंदे भारत वगळता एकही ट्रेन १५० पेक्षा जास्त वेगाने नियमित धावू शकत नाही.आता मात्र भारतीय रेल्वे या अवस्थेत जास्त काळ राहणार नाही. कारण येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये भारतीय रेल्वेमध्ये ऐतिहासिक बदल होणार आहेत. भारतीय रेल्वे येणाऱ्या काळात देशात अनेक वेगवान गाड्या आणण्याचा विचार करत आहे. अशा वेगवान रेल्वेच्या चाचणीसाठी वेगळे रेल्वेरूळ बनवण्याचे सुध्दा काम चालू आहे. राजस्थानमध्ये सध्या ९६७ कोटी रूपये खर्च करून चाचणीसाठी नवा रेल्वेरूळ उभारला जात आहे. हा प्रकल्प २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. चाचणीसाठी नवा रेल्वेरूळ बांधायची गरज का पडली? या रेल्वेरूळासाठी राजस्थानचीच निवड का झाली आणि यामुळे देशातील रेल्वेगाड्यांचा वेग कितपत वाढू शकेल? या सगळ्या गोष्टींविषयी जाणून घेऊया सकाळ+च्या या लेखातून. .जलदगती चाचणीसाठी भारतात स्वतंत्र रेल्वेरूळांची गरज का भासली?आज भारत जलदगती आणि निम्न-जलदगती रेल्वेच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. अशा वेळी स्वतंत्र जलदगती चाचणी रेल्वेरूळ उभारणे ही फक्त गरज न राहता अपरिहार्यता ठरली आहे.रेल्वेच्या नियमिततेला बाधा येण्याची भीतीआतापर्यंत भारतीय रेल्वेद्वारे नवीन रेल्वे, इंजिन्स किंवा कोचेस यांची चाचणी ही प्रवासी आणि मालगाड्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेल्वेरूळांवरच केली जात होती. हे रेल्वेरूळ आधीच प्रचंड वाहतुकीने गजबजलेले असल्यामुळे चाचण्यांवर अनेक मर्यादा येत होत्या.आतापर्यंत रेल्वेची चाचणी करण्यासाठी रेल्वेला रेल्वेरूळांवर ठरावीक टाईम स्लॉट घ्यावे लागत होते. त्यामुळे चाचण्या फार कमी वेळात आणि मर्यादित वेगात कराव्या लागत. त्यामुळे रेल्वेच्या वेगाची पूर्ण क्षमता तपासता येत नव्हती. सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे जास्त वेगाने चाचण्या घेणे अनेकदा टाळले जात होते. याशिवाय, चाचणीमुळे प्रवासी रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळीत होण्याचा धोका कायम असायचा..जुन्या रेल्वेरूळांच्या मर्यादाजलदगती रेल्वे चालवण्यासाठी सामान्य रेल्वेरूळ अपुरे पडतात. १८० ते २५० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेसाठी रेल्वेरूळांची रचना अत्यंत अचूक असावी लागते. भारतातील बहुतांश रेल्वेरूळांवर वळणांची त्रिज्या कमी आहे. रेल्वेरूळ जिओमेट्री म्हणजे रुळांची सरळरेषा, उतार आणि वळणांची रचना जलदगतीसाठी योग्य नाही. तसेच सिग्नलिंग व्यवस्था आणि ओव्हरहेड कॅटेनेरी म्हणजे विद्युत तारांची यंत्रणा हीसुद्धा जास्त वेग लक्षात घेऊन तयार केलेली नाही. उदा. २०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणारी रेल्वे थांबवण्यासाठी २ ते ३ किलोमीटरपर्यंत ब्रेकिंग अंतर लागते. हे सुरक्षितरीत्या तपासण्यासाठी स्वतंत्र रेल्वेरूळ असणे अत्यावश्यक ठरते..परराष्ट्रांकडून प्रेरणाजपान, फ्रान्स आणि चीनचा अनुभव याच गोष्टीची साक्ष देतो. जपानमध्ये शिंकान्सेन रेल्वेसाठी अनेक दशकांपासून स्वतंत्र चाचणी रेल्वेरूळांवर चाचण्या घेतल्या गेल्या. फ्रान्समध्ये टीजीव्ही सुरू करण्यापूर्वी एलजीव्ही नेटवर्कसाठी चाचणी रेल्वेरूळ वापरण्यात आले. चीनने बीजिंगजवळील स्वतंत्र चाचणी रेल्वेरूळांच्या मदतीने ३५० किलोमीटर प्रतितास वेग सुरक्षितरीत्या साध्य केला. या देशांचा अनुभव सांगतो की व्यावसायिक जलदगती सेवा सुरू करण्याआधी स्वतंत्र चाचणी यंत्रणा असणे अनिवार्य आहे..आत्मनिर्भर बनण्याचे स्वप्न‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणांसाठीही स्वतंत्र चाचणी रेल्वेरूळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आतापर्यंत भारताला अनेक वेळा रेल्वे कोचेस आणि प्रणालींसाठी परदेशी प्रमाणपत्रांवर अवलंबून राहावे लागत होते. देशातच चाचण्या झाल्यास स्वदेशी कंपन्यांना जागतिक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळू शकते, आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि भारतीय रेल्वे उत्पादन निर्यातक्षम बनेल. सरकारी अहवालांनुसार, यामुळे पुढील काही वर्षांत हजारो कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते..या चाचण्यांमध्ये नेमकं काय तपासलं जाणार?भारत सध्या जलदगती आणि निम्न-जलदगती रेल्वेच्या दिशेने पुढे जात आहे. या प्रवासात संपूर्ण रेल्वे व्यवस्थेचा तांत्रिक कणा ठरणारी संस्था म्हणजे रिसर्च डिझाईन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (आरडीएसओ) होय. ही भारतीय रेल्वेची संशोधन आणि मानके ठरवणारी सर्वोच्च तांत्रिक संस्था आहे. रेल्वेची सुरक्षितता, डिझाइन, कार्यक्षमता आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय आरडीएसओकडूनच घेतले जातात.उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथे या संस्थेचे मुख्यालय आहे. भारतीय रेल्वेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे, रेल्वे साहित्याची शास्त्रीय पद्धतीने चाचणी करणे आणि राष्ट्रीय पातळीवरील तांत्रिक मानके निश्चित करणे हे या संस्थेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. इंजिन्स, कोचेस, रुळ, सिग्नलिंग व्यवस्था, पूल, तसेच विद्युत प्रणाली अशा जवळपास प्रत्येक विभागासाठी आवश्यक तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे आरडीएसओ ठरवते.राजस्थानमधील गुढा आणि थथाना मिठरी दरम्यान उभारण्यात येणारा स्वतंत्र जलदगती चाचणी रेल्वेरूळ हा सुमारे ६४ किलोमीटर लांबीचा आहे. या रेल्वेरूळांमध्ये लांब सरळ रेषेचे भाग तयार करण्यात आले आहेत. यासोबतच नियंत्रित वळणांचे विभाग आणि वेगवेगळ्या उतारांचे, म्हणजेच ग्रेडियंट्सचे, विभागही ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे रेल्वेची स्थिरता, संतुलन आणि वेग विविध परिस्थितींमध्ये अचूकपणे तपासता येणार आहे.हा जलदगती चाचणी रेल्वेरूळ २२० किलोमीटर प्रतितास वेगासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. यासाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे रेल्वेरूळांची मजबुती, जड भार आणि अतिवेग सहन करू शकेल असा मजबूत रुळांचा पाया या ठिकाणी तयार करण्यात आला आहे. तसेच ओव्हरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रणाली अशी विकसित केली आहे की, ती उच्च वेगावरही सातत्याने स्थिर वीजपुरवठा करू शकेल.याशिवाय, या रेल्वेरूळांवर आधुनिक सिग्नलिंग आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम बसवण्यात येत आहे. या प्रणालीमुळे रेल्वेचा वेग, ब्रेकिंग प्रक्रिया आणि सुरक्षित अंतर यावर सतत लक्ष ठेवता येणार आहे. त्यामुळे उच्च वेगातही रेल्वेची सुरक्षितता कायम राखणे शक्य होणार आहे.या जलदगती चाचणी रेल्वेरूळांवर विविध प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. ब्रेकिंग चाचण्यांमधून रेल्वे किती अंतरात सुरक्षितपणे थांबते, हे तपासले जाईल. व्हायब्रेशन चाचण्यांद्वारे प्रवाशांच्या आरामावर होणारा परिणाम अभ्यासला जाईल. नॉईज चाचण्यांमधून रेल्वेचा आवाज किती मर्यादेत आहे, हे पाहिले जाईल. या सर्व चाचण्यांच्या आधारे रेल्वेला अंतिम सेफ्टी सर्टिफिकेशन दिले जाणार आहे.स्वतंत्र जलदगती चाचणी रेल्वेरूळ उपलब्ध झाल्यामुळे भारतीय रेल्वे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. कोचेस, ब्रेक प्रणाली, तसेच सिग्नलिंग उपकरणांची चाचणी आता देशातच करता येणार आहे. यामुळे परदेशी प्रमाणपत्रांवरील अवलंबित्व कमी होईल. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार होणारी भारतीय उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यात करण्यासाठी अधिक सक्षम ठरणार आहेत..भारतीय रेल्वेसाठी हा टप्पा ऐतिहासिक का मानला जातोय?गेल्या काही वर्षांत भारतीय रेल्वेने वेग वाढवणे, सुरक्षितता मजबूत करणे आणि प्रवाशांचा प्रवास अधिक आरामदायी करणे, या तिन्ही गोष्टींवर एकाच वेळी लक्ष केंद्रित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय रेल्वे २२० किलोमीटर प्रतितास वेगाच्या चाचणीपर्यंत पोहोचत आहे. हा टप्पा केवळ तांत्रिक प्रगतीचा नसून, भारतीय रेल्वेसाठी ऐतिहासिक क्षण असणार आहे.सध्या भारतात वेगवान गाड्याच नाहीत!सध्या भारतातील बहुतांश प्रवासी गाड्यांचा वेग ११० ते १३० किलोमीटर प्रतितास इतकाच आहे. काही निवडक आणि सुधारित मार्गांवर हा वेग १६० किलोमीटर प्रतितासपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. दिल्ली–आग्रा आणि दिल्ली–भोपाल या मार्गांवर १६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने गाड्या चालवण्यास अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र हे मार्ग आणि गाड्यांची संख्या अजूनही मर्यादित आहे.भारतात धावणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गाड्यांमध्ये वेगाचा स्पष्ट फरक दिसून येतो. राजधानी एक्सप्रेसचा वेग साधारणपणे १३० किलोमीटर प्रतितास आहे. तेजस एक्सप्रेस ही तुलनेने आधुनिक रेल्वे असली तरी तिचा वेगही याच मर्यादेत राहतो. वंदे भारत एक्सप्रेस ही भारतातील सर्वात जलद स्वदेशी रेल्वे मानली जाते. या गाडीचा कमाल डिझाइन वेग १८० किलोमीटर प्रतितास आहे. मात्र सध्या प्रत्यक्ष सेवेत ती फक्त १३० ते १६० किलोमीटर प्रतितास वेगाने चालवली जाते.२२० किलोमीटर प्रतितास वेगाने चाचणी घेणे म्हणजे भारतीय रेल्वे नवा इतिहास रचण्यास सरसावते आहे. हा वेग जरी बुलेट ट्रेनसारखा अत्यंत उच्च नसला, तरी यामुळे भारतात सेमी-जलदगती रेल्वे नेटवर्क उभं राहत आहे. भविष्यात १८० ते २०० किलोमीटर प्रतितास वेगाने नियमित रेल्वे सेवा सुरू करायची असेल, तर त्याआधी २२० किलोमीटर प्रतितास वेगावर सुरक्षित आणि सखोल चाचणी करणे आवश्यक आहे..Premium|Hayli Gubbi volcano eruption : भविष्यकाळात आफ्रिका खंडाचे तुकडे होणार? १२ हजार वर्षांनंतर हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक.वेग वाढला तर या समस्या पण उद्भवणार...रेल्वेचा वेग वाढला की त्यासोबत अनेक समस्या वाढतात. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे रुळांचे नुकसान. जास्त वेगामुळे रुळांवर मोठा ताण येतो आणि त्यांची झीज वेगाने होते. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही अधिक गंभीर बनतो, कारण जास्त वेगात गाडी थांबवण्यासाठी लागणारे सुरक्षित ब्रेकिंग अंतर सुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढवावे लागते. याशिवाय रेल्वेची देखभाल, म्हणजेच मेंटेनन्स खर्चही वाढतो. वेगवान गाड्यांसाठी ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि विद्युत यंत्रणा वारंवार, अधिक काटेकोरपणे तपासावी लागते.स्वतंत्र जलदगती चाचणी रेल्वेरूळामुळे या सर्व समस्या सुरक्षित वातावरणात तपासता येतात. कोणत्या वेगात रुळांचे नुकसान होते, ब्रेकिंगसाठी नेमके किती अंतर लागते, आणि सुरक्षिततेसाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत, हे नियमित प्रवासी वाहतुकीत अडथळा न आणता तपासणे शक्य होते. यामुळे व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी धोके कमी करता येतात. तसेच दीर्घकाळात रेल्वेच्या देखभाल खर्चावरही नियंत्रण ठेवता येते..Premium|IndiGo Airlines Crisis : इंडिगोचा अभूतपूर्व गोंधळ; एका एअरलाइनची मक्तेदारी देशाच्या हवाई सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा?.राजस्थानमधील नावा परिसराचीच निवड का करण्यात आली?भारतातील पहिला स्वतंत्र जलदगती चाचणी रेल्वेरूळ राजस्थानमधील नावा परिसरात उभारण्यात येत आहे. ही निवड केवळ योगायोगाने झालेली नाही. या मागे भौगोलिक, तांत्रिक आणि धोरणात्मक कारणे आहेत. भारतीय रेल्वे आणि नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे यांनी अनेक पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर नावा परिसराची निवड केली आहे.नावा परिसराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येथील सपाट भूभाग. जलदगती रेल्वे चाचणीसाठी लांब आणि सरळ रेल्वेरूळ, नियंत्रित वळणं आणि चढ-उतार आवश्यक असतात. नावा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सपाट जमीन उपलब्ध असल्यामुळे रेल्वेरूळांची अचूक रचना करणे शक्य झाले आहे. या भागात लोकवस्ती तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे जमीन संपादन करताना मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन करायची गरज भासली नाही. शिवाय चाचणी दरम्यान होणारा आवाज, कंपने आणि अपघात यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धोके निर्माण होत नाहीत.नावा परिसरातील हवामान स्थिर मानले जाते. येथे अतिवृष्टी, बर्फवृष्टी किंवा तीव्र हवामान बदल होत नाही. त्यामुळे वर्षभर रेल्वे चाचण्या अखंडपणे घेणे शक्य होते. जलदगती चाचण्यांसाठी ही हवामान स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. हा प्रकल्प नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वेच्या प्रशासकीय अखत्यारीत येतो. उत्तर पश्चिम रेल्वे झोन आधीपासूनच राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणा या भागांतील महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांचे व्यवस्थापन करते. त्यामुळे प्रशासकीय समन्वय, तांत्रिक देखरेख आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक सुलभ झाली आहे.नावा परिसर जयपूरपासून सुमारे ७० किलोमीटर अंतरावर आहे. तसेच जोधपूर आणि अहमदाबादकडे जाणाऱ्या रेल्वे मार्गांच्या जवळ आहे. त्यामुळे सोयीसुविधा पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून नावा परिसर महत्त्वाचा ठरतो. संशोधनाशी संबंधित कर्मचारी, तांत्रिक पथके आणि साहित्य वाहतूक करणे येथे तुलनेने सोपे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.