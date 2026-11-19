डॉ. पुलि ंद सामंत - sakal.avtaran@gmail.comगेल्या लेखात आपण भारत आणि आग्नेय-आशियादरम्यान झालेल्या अ-भौतिक - भाषा, लिपी, साहित्य, स्थापत्य, शिल्प इत्यादी देवाणघेवाणीचा आढावा घेतला. त्यासंदर्भात एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा परामर्श वेगळेपणाने आजच्या या स्वतंत्र प्रकरणाद्वारे घेण्याची गरज आहे. ती गोष्ट म्हणजे धर्म. ज्याने मानवी व्यक्ती तथा समाजमनाची धारणा होते तो धर्म, या सुटसुटीत व्याख्येच्या चौकटीत बसणाऱ्या धारणांचे वहन भारताकडून आग्नेय-आशियात वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये झाले, जे हिंदू आणि (महायान-पंथी) बौद्ध होते. तत्पूर्वी, स्थानिक लोकसमूह केवळ निसर्गपूजक होता. कालांतराने इसवी सनाच्या दुसऱ्या सहस्रकात इस्लामने भारतात आपले स्थान बळकट केल्यानंतर इस्लामी धारणेचे वहन भारतातून तेराव्या शतकात तिथल्या एका विशिष्ट भागात झाले. मात्र, जैन धर्म प्राचीन काळापासून भारतात अस्तित्वात असताना आणि जैन व्यापाऱ्यांचे चलनवलन आग्नेय-आशियात होत असण्याचे संदर्भ प्राचीन जैन साहित्यात सापडत असताना त्या धर्माच्या अस्तित्वाचे पुरावे मात्र तिथे सापडत नसल्याचे आश्चर्य वाटते.सम्राट अशोकाने बौद्धमताच्या प्रसारासाठी इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात ‘सुवर्णभूमी’त प्रचारक पाठवले होते, हे आपल्याला ज्ञात आहेच. मात्र, तेव्हा प्रचलनात असलेली ‘सुवर्णभूमी’ भूमिज आग्नेय-आशियापुरती मर्यादित असावी. तिथून पुढे बिकट भौगोलिक परिस्थितीमुळे किंवा दळणवळणाच्या साधनांच्या अभावाने किंवा परस्पर धार्मिक स्पर्धेमुळे बौद्धमताचा प्रसार द्वीपकल्पीय आग्नेय-आशियात व्हायला काही शतके जावी लागली. त्याचे उदाहरण म्हणजे इंडोनेशियात बौद्धमताचा शिरकाव होण्यास इसवी सनाचे पाचवे शतक उजाडावे लागले. दुसरे म्हणजे तेही तोपर्यंत भूमिज उपखंडात स्थिर झालेल्या भारतीय बौद्ध दूतांच्या माध्यमातून नव्हे; तर भारतातून तिथे थेट पोहोचलेल्या काश्मिरी राजपुत्र गुणवर्मन याच्या माध्यमातून झाले..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.हिंदू धर्म प्रचारक मात्र अंदाजे इसवी सनाच्या पाचव्या-सहाव्या शतकातील अगस्त्य-गोत्रीयांची जावा भेट सोडल्यास इतिहासाला अज्ञातच राहिले आहेत. असे असले तरी हिंदू धर्म तिथे सर्वत्र प्रचलित होता. किंबहुना जावा बेटावरसुद्धा अगस्त्य-गोत्रीयांचा पदस्पर्श होण्यापूर्वी स्थानिकांमध्ये हिंदू धर्म प्रचलित होता, जे चिनी प्रवासी फा-हिएनच्या पाचव्या शतकातील प्रवासवर्णनातून कळून येते. फा-हिएनने ज्या बोटीतून जावापासून चीनपर्यंतचा परतीचा प्रवास केला त्या बोटीत हिंदू व्यापारीच होते आणि कोणी बौद्ध नजरेस पडत नव्हता, असे लिहून ठेवले आहे. फा-हिएनचा तो प्रवास मुख्यत: भारत आणि परिसरातील बौद्ध राज्यांचा/प्रभावाचा धांडोळा घेण्याच्या उद्देशाने प्रेरित होता. या ऐतिहासिक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याच्या सदर नोंदीला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. त्याचबरोबर त्या काळी हिंदू हा शब्द सर्वत्र प्रचलित नसल्यामुळे आग्नेय-आशियाच्या मोठ्या भागात त्या धर्माची स्थानिक ओळख रूढार्थाने पांथिक म्हणजे शैव, वैष्णव अशीच होती.शैव आणि वैष्णव यांची परस्पर तुलना केली असता, शैवमताचा प्रभाव हा वैष्णवमताहून अधिक सार्वत्रिक आणिसार्वकालिक राहिला असल्याचे दिसून येते. त्याच्याशी निगडित काही उदाहरणे - कंबोडियामध्ये गादीवर बसलेला राजा हा शिवाचे लौकिक रूप मानला गेला आणि ‘देवराजा’ म्हणवला गेला. लाओमध्ये सहाव्या शतकात उभारल्या गेलेल्या शैव मंदिराला स्थान देणाऱ्या पर्वताचे नावच लिंग पर्वत पडले. पुढे मात्र रामायण आणि महाभारत या महाकाव्यांच्या माध्यमातून विष्णूचे अवतार मानले गेलेले दोन्ही कथानायक - अनुक्रमे राम आणि कृष्ण - सर्वत्र प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय झाले. कृष्णाच्या लोकप्रियतेबाबत आजच्या काळातील एक किस्सा सांगण्यासारखा आहे - २०१४ ते २०२४ हे दशकभर इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदी राहिलेल्या जोको विडोडो यांना एकदा (पाच-सहा वर्षांपूर्वी) एका विदेशी पत्रकाराने मुलाखतीत तुमचा आवडता ऐतिहासिक वैश्विक नायक कोण, असा प्रश्न केला असता त्यांनी काही क्षण विचार करून ‘कृष्ण’ असे उत्तर दिले होते. हिंदू धर्मांतर्गत शैव आणि वैष्णव यांच्यातच प्रामुख्याने धर्ममतांची वाटणी झाली असली, तरी वैदिक धर्मसुद्धा एका विशिष्ट ठिकाणी आणि एका विशिष्ट काळात आग्नेय-आशियात उपस्थित होता, हे नमूद करणे गरजेचे आहे. इंडोनेशियाच्या कालिमांतान बेटाच्या आग्नेय भागात चौथ्या-पाचव्या शतकात कुटाई नावाचे राज्य होते, जिथे पाचव्या शतकात राज्यावर असलेल्या मूलवर्मन नामक राजाच्या नावे उपलब्ध असलेल्या शिलालेखात तिकडे झालेल्या वैदिक यज्ञाचा उल्लेख आहे. इतिहासकारांना त्या काळातील एक यूप (यज्ञात दिल्या जाणाऱ्या पशुबळीसाठी वापरला जाणारा स्तंभ) सुद्धा तिथे सापडलेला आहे. विशेष म्हणजे सदर यूप हा भारतातही दुर्मिळ असणाऱ्या युपांप्रमाणे दगडी (जे साधारणपणे लाकडी असत) आहे आणि सदर कर्मकांडांना ग्रंथित करणाऱ्या शतपथ ब्राह्मण या ग्रंथात सूचित केलेल्या वर्णनाबरहुकूम आहे, हे विशेष. हे एकमेव उदाहरण वगळता वैदिक धर्माचा किंवा संबंधित ग्रंथाच्या अस्तित्वाचा पुरावा आग्नेय-आशियात अन्यत्र आढळत नाही. पौराणिक हिंदू धर्माच्या प्रभावाचे अवशेष मात्र जागोजागी आढळतात..स्व-अनुयायी वाढवण्याच्या खटाटोपातून नैसर्गिकरीत्या निर्माण होणारी स्पर्धा हिंदू आणि बौद्ध धर्मांत आग्नेय-आशियात अस्तित्वात असावी, हे मानण्यास जागा आहे. इसवी सनाच्या दोन शतके आधीपासून सुरू होऊन त्यानंतरची दीड-दोन शतके भूमिज आग्नेय-आशियाचा मोठा भाग बहुधा बौद्ध असावा, जो नंतरची जवळजवळ हजार वर्षे हिंदू-बहुसंख्य होता. काही इतिहासकारांच्या मते, सहाव्या-सातव्या किंवा सातव्या-आठव्या शतकात आदि शंकराचार्यांनी हिंदू धर्माचे जे पुनरुत्थान भारतात घडवून आणले त्याचे पडसाद आग्नेय-आशियातही उमटले होते आणि हिंदू धर्माच्या वाढीव अनुयायांच्या रूपात तसेच बौद्ध धर्माच्या घटलेल्या प्रभावात प्रतिबिंबित झाले होते.बारावे ते चौदावे शतक या कालखंडात भूमिज आग्नेय-आशिया परत एकदा बौद्ध-बहुसंख्य झाला. मात्र इसवी सनाच्या दुसऱ्या सहस्रकात एकूण जे काय धर्मासंदर्भात आग्नेय-आशियात घडले ते उपरोल्लेखित स्पर्धेचा भाग नव्हते. त्या कालखंडातील घडामोडींमध्ये परकीय राज्यकर्त्यांच्या माध्यमातून भारतात प्रविष्ट आणि बळकट झालेल्या इस्लामचा हातभार मोठा होता..इस्लामी सत्ता जसजशा भारतात वरचढ होत गेल्या तसतसा हिंदू असो वा बौद्ध, इतर धर्म-मतांचा प्रभाव क्षीण होऊ लागला. त्यामुळे हिंदू धर्मानुयायांच्या संख्येत मोठी घट जरी झाली नसली तरी हिंदू धर्माचा राजाश्रय मोठ्या प्रमाणात घटला. पर्यायाने त्याचा आग्नेय-आशियातील संपर्क आणि प्रभाव ओसरला. त्यानंतर लगेच इस्लामने द्विपकल्पीय आग्नेय-आशियात प्रविष्ट होऊन पुढच्या दोनेक शतकांत तेथील हिंदू प्रभाव पुसून टाकला. त्याच वेळी भूमिज आग्नेय-आशियात एक वेगळ्या प्रकारचे स्थित्यंतर आकारास आले. भारतातील बौद्धमत जरी त्या वेळी (हिंदू धर्माप्रमाणेच) क्षीण असले तरी श्रीलंकेच्या माध्यमातून (थेरवाद पंथी) बौद्ध धर्माचे जोरदार आगमन आणि भक्कम रोपण भूमिज आग्नेय-आशियात झाले. सदर घटना आग्नेय-आशियाच्या एका मोठ्या भागात भारतीय प्रभाव अप्रत्यक्षपणे टिकून राहण्याच्या दृष्टीने उपकारक ठरली, असे म्हणता येईल.pulindsamant@gmail.comलेखक भारत-आग्नेय आशियामधील प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर संबंधांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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