Premium|US Visa Crisis: विद्यार्थ्यांवर ‘व्हिसा संकट’, अमेरिकेत प्रवेश करणं झालं अवघड!

कल्याणी शंकरज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकअमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर ‘व्हिसा संकट’ उभे ठाकले आहे. सध्या अंदाजे ११ लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये शिकत आहेत; परंतु भारतीय विद्यार्थ्यांना या संकटाचा सर्वांत जास्त फटका बसला आहे. व्हिसा धोरणातील सातत्याने बदलणारे निर्णय आणि वाढत चाललेली अनिश्चितता यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्याच्या भविष्याबद्दल कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात आहे. विद्यार्थ्यांचे एक वर्षाचे शिक्षण वाया जाण्याचा धोका असल्याने व्हिसा समस्येचे निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे. जगाच्या विविध देशांमधून अमेरिकेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना व्हिसा संकटाला तोंड द्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी हे व्हिसा संकट गंभीर झाले आहे. भारतातील विद्यार्थ्यांवर त्याचा लक्षणीय परिणाम झाला असून, अनेक जण त्यांच्या अमेरिकेतील शिक्षणाबद्दल चिंतेत आहेत. सध्या अंदाजे ११ लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये शिकत आहेत; परंतु भारतीय विद्यार्थ्यांना या संकटाचा सर्वांत जास्त फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर, विशेषतः भारतातील विद्यार्थ्यांवर अलीकडे झालेल्या कारवाईची तीव्रता वाढली आहे आणि त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसत आहेत. या अनिश्चिततेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्याच्या भविष्याबद्दल कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जात आहे. .तीव्र घटविद्यार्थी व्हिसाच्या संख्येमध्ये तीव्र घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ४४.५ टक्के व्हिसा जारी करण्यात आले आहेत. अर्जाची अंतिम मुदत पूर्ण होण्यास अवघे दोन आठवडे शिल्लक असताना, भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात ॲपॉइंटमेंटची कमतरता आणि अचानक नकारांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांच्या अमेरिकेमध्ये शिक्षण घेण्याच्या प्रमाणात ७० ते ८० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत, भारतीयांना मिळालेल्या एफ-१ व्हिसाच्या संख्येमध्ये ३८ टक्के घट झाली आहे. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात, विद्यार्थी व्हिसा अर्जांना फेटाळण्याचा दर ४१ टक्के होता. त्या शैक्षणिक वर्षामध्ये दाखल झालेल्या ६,७९,००० पैकी २,७९,००० अर्जांना नकार देण्यात आला. शैक्षणिक सल्लागारांच्या म्हणण्यानुसार, ‘एफ-१’ विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेसाठी हे सर्वांत वाईट वर्ष आहे. भारतातील अमेरिकन दूतावासातील व्हिसा ‘ॲपॉइंटमेंट स्लॉट्स’ अचानक बंद केले जात आहेत किंवा हे स्लॉट अतिशय थोड्या काळासाठी उपलब्ध होत आहेत. मात्र, काही मिनिटांतच ते संपत असल्याचे आढळून आले आहे. व्हिसा मुलाखतीसाठी बुक झालेल्या अॅपॉइंटमेंटचेही नंतर अंतिम कन्फर्मेशन देणारे ई-मेल येत नसल्याचे चित्र आहे. याचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवरच नाही तर अमेरिकेच्या आर्थिक स्थितीवरही होत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सचे योगदान मिळते; परंतु अलीकडील व्हिसा धोरणांमुळे यंदाच्या प्रवेशांमध्ये ८० टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे. निराश झालेले अनेक विद्यार्थी इतर पर्याय शोधत आहेत. दुसरीकडे ब्रिटनमधील शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांकडून भारतात नवीन कॅम्पस सुरू होत असून, विद्यार्थ्यांसाठी आशेचा किरण उपलब्ध झाला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या बाबतीत चीनने भारताला मागे टाकले आहे. .भारतीयांची संख्या जास्तअमेरिकेत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी भारतातून येणाऱ्यांची संख्या जास्त होती. मात्र, यामध्ये यंदा प्रचंड घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४४.५ टक्के कमी विद्यार्थी व्हिसा जारी करण्यात आले आहेत. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील शैक्षणिक क्षेत्रात भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे. ही घट मुख्यत्वे हैदराबादसारख्या शहरांमधून आहे. अमेरिकेच्या व्हिसा ॲपॉइंटमेंट स्लॉट्स गोठविण्यात आले असून, व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अनेक महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थी अनिश्चिततेच्या स्थितीत सापडले आहेत. अमेरिकेमध्ये यावर्षी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या आगमनात ७० ते ८० टक्के घट झाल्याचे निरीक्षण शैक्षणिक क्षेत्रातील सल्लागार नोंदवत आहेत. व्हिसाच्या या संकटात कुटुंबांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. ट्रम्प यांच्या एच-वन बी व्हिसा फी वाढीमुळे कुटुंबांतील नियोजनाला धक्का पोहोचू शकतो. अमेरिकेत बदललेली नवीन व्हिसा धोरणे अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारी आहेत. .व्यापक शैक्षणिक संकटतज्ज्ञांच्या मतानुसार, हे केवळ व्हिसा संकट नसून एक व्यापक शैक्षणिक संकट आहे. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी परिस्थिती अधिकच आव्हानात्मक झाली आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत भारतीयांना मंजूर झालेल्या ‘एफ-वन’ व्हिसाच्या संख्येत ३८ टक्के घट झाली. २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी व्हिसा अर्जांचा नकार दर ४१ टक्के होता. त्यामध्ये ६,७९,००० अर्जांपैकी २,७९,००० अर्जांना नकार देण्यात आला. ‘एफ’, ‘एम’ आणि ‘जे’ व्हिसा श्रेणींचा कोटा आता अत्यंत कमी झाला आहे. मार्च ते मे २०२५ या काळात केवळ ९,९०६ ‘एफ-वन’ व्हिसा जारी करण्यात आले. ते गेल्या वर्षाच्या त्याच कालावधीच्या तुलनेत २७ टक्क्यांची घट दर्शविणारे आहेत. याशिवाय, जूनमध्ये झालेल्या धोरणातील बदलामुळे, भारतातील वाणिज्य दूतावासाची क्षमता कमी झाली आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात ७० ते ८० टक्के घट होणार आहे. सन २०२३-२४ च्या शैक्षणिक वर्षात, व्हिसा नकार देण्याचा दर एका दशकात सर्वांत जास्त होता. ‘एफ-वन’ व्हिसासाठीच्या ६,७९,००० अर्जांपैकी, एकूण २,७९,००० अर्जांना नकार देण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या ३६ टक्के नकार दराच्या तुलनेत ही एक लक्षणीय वाढ दर्शवते. .विविध टप्प्यांवर अडथळेविद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विविध टप्प्यावर अडथळे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील विद्यापीठात प्रवेश धोक्यात आला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास ८० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या व्हिसा संकटामुळे विद्यापीठांना २.६ अब्ज डॉलरच्या शिष्यवृत्तीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला दर वर्षी ९ अब्ज डॉलरचे योगदान देतात. याचा मोठा परिणाम विद्यापीठांच्या वित्तीय स्थितीवर, संशोधनावर आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील शैक्षणिक सहकार्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. इमिग्रेशनवरील कडक निर्बंध, राहण्याच्या जागेची कमी आणि धोरणातील मोठे बदल यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे पर्याय मर्यादित झाले आहेत. याला प्रतिसाद म्हणून १४ अमेरिकन सिनेटरनी ठोस कृतीची मागणी केली आहे. भारत सरकारने नागरिकांना बेकायदा एजंट्सबद्दल इशारा दिला आहे. ई-मायग्रेशनचा वापर करून केलेले ३५०० पेक्षा जास्त व्हिसा अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. याचा परिणाम म्हणून विद्यार्थी प्रवेशात ८० टक्के घट झाली आहे. ट्रम्प यांची धोरणे महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यांना दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही. कुटुंबांनी परिस्थितीची गांभीर्य समजून घेऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला पाहिजे. अमेरिकेत शिक्षणासाठी सातत्याने कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न करीत राहणेच श्रेयस्कर ठरेल. भारतीय विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. त्यापैकी काही आधीच ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासारखे इतर पर्याय स्वीकारता येतील का, याचा विचार करीत आहेत. सिंगापूर आणि इतर देशांमध्ये उपलब्ध पर्याय मर्यादित झाल्यामुळे, विद्यार्थी इतर देशांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. तिथे अमेरिकी विद्यापीठांनी शाखा सुरू केल्या आहेत. थोडक्यात, या सर्व प्रकारामध्ये अमेरिकेचे नुकसान आणि युरोपचा फायदा आहे. .चीनची घट तुलनेने कमीचीनी विद्यार्थ्यांसाठी देखील व्हिसा जारी करण्याच्या संख्येत घट झाली आहे, परंतु ती भारतीय विद्यार्थ्यांइतकी तीव्र नाही. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने चीनमधील विद्यार्थ्यांना ८६,६४७ व्हिसा जारी केले, जे भारतीय विद्यार्थ्यांना जारी केलेल्या संख्येपेक्षा दुप्पट आहेत. विद्यार्थी आणि व्यावसायिक गतिशीलतेसाठी परस्पर फायदेशीर आणि सुरक्षित चौकट स्थापित करण्यासाठी भारत सरकार अमेरिकेच्या सरकारसोबत सक्रियपणे संवाद साधत आहे. यामुळे एक सहज आणि सुरळीत व्हिसा प्रक्रिया प्रत्यक्षात येईल. दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या वाटचालीला चालना मिळेल, अशी उद्दिष्टे ठरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच ही प्रक्रिया पुढे सुरू होईल. विद्यार्थ्यांचे एक वर्षाचे शिक्षण वाया जाण्याचा धोका असल्याने व्हिसा समस्येचे निराकरण करणे अत्यावश्यक आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाच्या भविष्यावर याचा थेट परिणाम होत असल्याने, पंतप्रधानांनी या समस्येचे निराकरण वेगात करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. .Premium| US Visa Restrictions: ट्रम्प प्रशासनाने वाढवलेल्या व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेचेच नुकसान?.काय आहे सद्यःस्थिती?वार्षिक योगदान : भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला सुमारे ९ अब्ज डॉलर (सुमारे ७५,००० कोटी रुपये) मिळतात.व्हिसा नकार दर : २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात, प्रत्येक १०० विद्यार्थी व्हिसा अर्जापैकी ४१ अर्जांना नकार देण्यात आला.घटणारी संख्या : यंदा अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ७०-८०% घट झाल्याचा अंदाज आहे.विद्यापीठांचे नुकसान : व्हिसा अडचणींमुळे अमेरिकन विद्यापीठांना सुमारे २.६ अब्ज डॉलर (सुमारे २१,५०० कोटी रुपये) शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.‘एफ-वन’ व्हिसा घट : मार्च ते मे २०२५ या काळात, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एफ-वन विद्यार्थी व्हिसाच्या संख्येत २७ टक्के घट झाली आहे.इतर देशांची निवड : अमेरिकेतील विद्यार्थी व्हिसा प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे अनेक विद्यार्थी आता ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया किंवा इतर देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकी विद्यापीठांच्या शाखांकडे वळत आहेत.चर्चा सुरूच : दोन्ही देशांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा प्रक्रियेसाठी एक सुरक्षित आणि सुलभ चौकट निर्माण करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहेत. मात्र, त्यातून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय निघालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.