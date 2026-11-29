शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comभारतीय हस्तकलेची खूप जुनी परंपरा आहे. आता त्याला भौगोलिक मानांकनही मिळाले आहे. ही कला सर्वांपर्यंत पोहचविण्याची आवश्यकता आहे. दिवसेंदिवस हातमाग कारागिरांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे हा धागा अधिक घट्ट करण्यासाठी सर्वच समाजघटकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.बलुचिस्तानातल्या मेहरगढ येथे नवाश्मयुगातल्या एका थडग्यात पुरातत्त्व संशोधकांना तांब्याचे आठ मणी मिळाले. त्यातल्या एका मण्याच्या पोकळीत धाग्याचे काही तंतू अडकून राहिले होते. तांबे गंजत गेले, त्याचे क्षार धाग्यात झिरपले, आणि जो धागा मातीत केव्हाच विरून जायला हवा होता तो खनिज होऊन टिकला. फ्रेंच संशोधक क्रिस्तोफ मूलेरा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्या तंतूंची सूक्ष्मदर्शकाखाली तपासणी केली. ते तंतू कापसाचे निघाले. ते थडगे इसवी सनापूर्वीच्या सहाव्या सहस्रकाच्या पूर्वार्धातले होते असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मेहरगढ ही सिंधू-सरस्वती संस्कृतीची पूर्वसूरी मानली जाते. म्हणजे जवळजवळ आठ हजार वर्षांपूर्वीचा तो कापसाचा धागा भारतीय वस्त्रकलेच्या इतिहासात गुंतलेला आहे. भारताच्या वस्त्रकथेचे आज ज्ञात असलेले पहिले पान तांब्याच्या मण्यात अडकलेल्या एका साध्या धाग्यात ओवलेले आहे.गेले वर्षभर आपण या सदरातून भारतीय वस्त्रकलेचा इतिहास जाणून घेतोय. मोहेंजोदडोची क्षारयुक्त माती कापड टिकू देत नाही, असे तिथे उत्खनन करणाऱ्या जॉन मार्शल यांनी नोंदवले होते तरीही चांदीच्या एका लहानशा फुलदाणीला विणलेल्या सुती कापडाचा एक तुकडा चिकटून राहिला होता. त्या धाग्यांना रंगही दिलेला होता. हा पुरावा दर्शवतो की सिंधू-सरस्वती संस्कृतीत भारतीय वस्त्रोद्योग किती प्रगत होता. वेद काळात तर संस्कृत साहित्यात अनेक अशा ऋचा आहेत ज्यामध्ये वस्त्र विणणे या तंत्राचा उपमा म्हणून अनेक ठिकाणी उपयोग केला गेलेला आहे, किंबहुना तंत्र हा शब्दच मुळी वस्त्र विणण्याच्या कलेतून जन्मलेला आहे. तंतू म्हणजे धागा आणि तंत्र म्हणजे ज्यावर तो धागा ताणला जातो तो माग..पुढे कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात आपल्याला सूत्राध्यक्ष भेटतो. सूत, कापड, दोर आणि चिलखताचे काम त्या त्या कारागिरांकडून करून घेणे ही त्याची जबाबदारी. सूत जितके बारीक, तितकी मजुरी अधिक, असा नियम तो घालतो. जास्त सूत काढणाऱ्या स्त्रियांना तेल आणि आवळ्याचे उटणे बक्षीस द्यावे, असेही त्यात लिहिले आहे. जी स्त्री घराबाहेर पडू शकत नाही, जिला उपजीविकेसाठी काम हवे असेल तर तिच्या घरी कातायला सूत पोचवावे. ज्या स्त्रिया कार्यशाळेत येऊ शकतात, त्यांनी स्वतः येऊन आपले सूत देऊन मजुरी घ्यावी, असेही स्पष्ट निर्देश अर्थशास्त्रात आहेत. अर्थशास्त्र लिहिले गेले त्या काळापर्यंत भारतीय वस्त्रोद्योग भरभराटीला आला होता, आणि त्याचा आलेख पुढेही सदैव चढताच राहिला, तो ब्रिटिशांचे पांढरे पाय भारत भूमीला लागेपर्यंत.या सदरातून आपण मथुरेच्या शिल्पांमध्ये, अजिंठ्याच्या चित्रांमध्ये आणि चोळ शिल्पांमध्ये दडलेल्या वस्त्राच्या घड्या पाहिल्या. त्यांचा पोत तपासला, कपड्यांच्या नेसण्यात काळाबरोबर कसकसा बदल होत गेला तेही पाहिले. भारतीय सुती कापडाबरोबर आपण जगाच्या बाजारपेठांमधून फिरलो. एकेकाळी भारतीय कापडाला जगात किती मागणी होती ते आपण पाहिले आणि पुढे अन्याय्य असे कॅलिको कायदे, जीव दडपवणारे आयात कर, जकाती आणि युरोपमध्ये यंत्रमागावर विणलेले स्वस्त कापड भारतात जबरदस्तीने विकून वसाहतवाद्यांनी भारतीय वस्त्रोद्योगाला पद्धतशीरपणे कसे पंगू केले तेही आपण पाहिले. त्यानंतर स्वदेशीच्या चरख्यापाशी घटकाभर थांबून आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या कमलादेवींच्या संस्थात्मक कामापर्यंत आलो. भारतीय वस्त्रोद्योगाचा ताणा कधीच तुटला नाही. परंतु प्रश्न आजच्या बाण्याचा आहे. आज भारतीय हातमागांवर किती हात सुरू आहेत, आणि ते कोणाचे आहेत?.Premium|Lhasa Kathmandu Cycling : ल्हासा ते काठमांडू हजार किलोमीटरची सायकल मोहीम; हिमालयातील अविस्मरणीय प्रवासाचा अनुभव.घसरत जाणारी संख्या१९९५–९६ च्या दुसऱ्या हातमाग जनगणनेत देशात जवळजवळ ६५.५० लाख विणकर आणि वस्त्रोद्योगाशी निगडित इतर उद्योगाशी संलग्न असलेले कामगार होते. २००९–१०च्या तिसऱ्या जनगणनेत ही संख्या ४३.३१ लाखांवर आली. यंत्रमाग आणि गिरण्यांशी स्पर्धा, स्वस्तात आयात होणारे परदेशी कापड, हातमाग महामंडळे आणि शिखर सहकारी संस्थांची घसरण आणि कर्जाचा अभाव ही ह्या घसरणीमागची कारणे वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेच लोकसभेत नोंदवली आहेत. २०१९–२० च्या चौथ्या जनगणनेत हा आलेख आणखी खाली आला. तेव्हा हा आकडा ३५.२२ लाख होता. त्यात २६.७३ लाख विणकर आणि ८.४८ लाख संलग्न कामगार आहेत. म्हणजे फक्त गेल्या पंचवीस वर्षांत सुमारे तीस लाख हात मागापासून दूर गेलेले आहेत. मी विणकामाचा अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या जवळजवळ तीस हॅन्डलूम क्लस्टरना भेटी दिलेल्या आहेत, अगदी तामिळनाडूपासून मेघालयपर्यंत. सर्वत्र मला एकच चित्र दिसते, तरुण विणकरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेली आहे. चांगल्या प्रथितयश, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेल्या विणकरांची मुलेदेखील या क्षेत्रात सहसा नव्याने उतरू इच्छित नाहीत.महिला कामगारांचे प्रमाणसध्या हातमागांवर काम करणारे हात हे मुख्यतः स्त्रियांचे आहेत. गेल्या जनगणनेनुसार हातमाग क्षेत्रात सुमारे २५ लाख स्त्रिया काम करतात, म्हणजे एकूण कामगारांच्या ७२ टक्क्यांहून अधिक. परंतु यातील बहुतेक स्त्रिया ह्या ईशान्य भारतातल्या राज्यांमधल्या आहेत जिथे अनेकदा फावल्या वेळात, स्वतःच्या घरच्या गरजा भागवण्यासाठी कापड विणले जाते, विक्रीसाठी नाही. कौटिल्याच्या सूत्राध्यक्षाने स्त्रियांच्या घरी सूत पोचवल्याला सुमारे दोन हजार वर्षे लोटली. हातमागावर विणलेल्या वस्त्राचा भार आजही मुख्यतः स्त्रियांच्याच हातांवर आहे. विणकर घरांपैकी जवळपास नव्वद टक्के भारताच्या खेड्यांमध्ये आहेत; परंतु हातमागावरचे कपडे आवर्जून विकत घेणारा सधन, सुशिक्षित ग्राहकवर्ग मात्र आता शहरांमध्ये वसलेला आहे. त्यामुळे वस्त्र विणणारे, वस्त्र विकणारे आणि वस्त्र विकत घेणारे यांच्यामध्ये भौगोलिक अंतर पडलेले आहे. ग्राहकाला हातमागावरचे वस्त्र विकत तर घ्यायचे आहे, परंतु त्याला ते कसे ओळखायचे ते समजत नाही आणि दुसरे म्हणजे खात्रीशीरपणे हातमागावर विणलेले वस्त्र रास्त भावात कुठे मिळू शकते याचीही ग्राहकाला खात्री नाही. ही तफावत भरता आली तर नक्कीच त्याचा भारतीय वस्त्रोद्योगाला फायदाच होईल. एकट्या आसाममध्ये जवळजवळ अकरा लाख विणकरांची घरे आहेत, पण तेथे काम कमी होते कारण घरची बाई तिच्या इतर सर्व जबाबदाऱ्या संपल्या की मगच फावल्या वेळात हातमागावर बसू शकते..उत्पादनांना भौगोलिक मानांकनतरीही हातमाग कायमचा थांबलेला नाही. ग्रामीण भारतात शेतीनंतरचे सर्वांत मोठे रोजगाराचे साधन हातमाग आहे, असे वस्त्रोद्योग मंत्रालय स्वतः सांगते. विणकरही नवीन नवीन गोष्टी शिकत आहेत. विणकामाचे तंत्र, नवी रंगसंगती, नवे डिझाईन्स अंगीकारत आहेत. सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन खरेदीच्या या जगात अनेक विणकर स्वतः विणलेले कपडे स्वतःच थेट ग्राहकांना विकत आहेत. सरकारी नोंदीही थोडा सकारात्मक बदल दाखवतात. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत १०६ हातमाग उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन म्हणजे जीआय टॅग मिळालेला आहे. २००६ पासून सुरू केलेला खात्रीशीर हँडलूम मार्क मिळवण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत जवळजवळ तीस हजार नोंदण्या झालेल्या आहेत. आपण विकत घेतलेले कापड खरेच हातमागावरचे आहे की नाही हे हा हँडलूम मार्क बघितला की ग्राहकाला खात्रीशीरपणे कळू शकते. २०२५–२६ मध्ये सुमारे १,३३१ कोटी रुपयांचे हातमाग कापड परदेशी गेले, आणि संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन आणि स्पेन हे त्याचे मोठे खरेदीदार होते.ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातल्या १३० व्या सूक्ताच्या पहिल्या ऋचेत असे म्हटले आहे की यज्ञ हे सर्व बाजूंनी धाग्यांनी ताणलेले वस्त्र आहे. भारतातल्या कुठल्याही विणकराच्या घरात तुम्ही गेलात तर तिला काम करताना पाहून ऋग्वेदातल्या ह्या सूक्तात सांगितलेल्या यज्ञाचा अर्थ वेगळ्या रीतीने जाणवतो. मेहरगढच्या त्या तांब्याच्या मण्यात अडकलेल्या धाग्यापासून ते आजच्या विणकराच्या घरापर्यंतचा ताणा आपल्या पूर्वजांनी घट्ट धरून ठेवला आहे. त्या ताण्याला बाणा देणे मात्र आजच्या पिढीचे काम आहे. विणकरांचे, सरकारचे, ग्राहकांचे, सर्वांचेच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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