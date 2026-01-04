Premium|Indian Textile Heritage : भारतीय वस्त्रकलेचा प्रवास; संस्कृतीचे धागे उलगडताना

शेफाली वैद्यआपल्या देशात वस्त्रे कधीच फक्त शरीर झाकण्यासाठी विणली किंवा शिवली गेली नाहीत. प्राचीन भारताच्या संस्कृतिपटावर कापड म्हणजे फक्त शरीराचे आच्छादन नव्हते. कापडाचा धागा हे भारताचे मूळ संस्कृती-सूत्र आहे, प्राचीन भारत समजून घ्यायचा असेल, तर इथल्या वस्त्रकलेपासून सुरुवात करावी लागेल. वस्त्राचा हा सगळा प्रवास एखाद्या चित्तथरारक कांदबरीसारखा असला, तरी तितकाच ज्ञानसाधकाची जिज्ञासा पूर्ण करणारा आहे. या सदरातून समोर येणार आहे तोच धागा. अर्थातच वस्त्रांची वीण आणि त्याचे तत्त्व.इजिप्शियन, ग्रीक आदी पुरातन संस्कृतींनी स्वतःची ओळख भव्य वास्तू उभारून दगडात कोरली तर रोमन, असिरियन आदी प्राचीन संस्कृतींनी मोठमोठी साम्राज्ये उभारून जग जिंकण्याचा ध्यास घेतला. प्राचीन भारतानेही भव्य मंदिरे उभारली, हडप्पा-मोहेंजोदारो-राखीगढीसारखी उत्तम व्यवस्थापन आणि स्थापत्य असलेली शहरे निर्माण केली, जगाला संस्कृतसारखी भाषा दिली, उपनिषदांसारखे तत्त्वज्ञान दिले, रागदारी संगीत दिले, नाट्यशास्त्रासारखा कलेच्या क्षेत्रातला अद्वितीय ग्रंथ दिला, शारीरिक आरोग्य राखण्यासाठी आयुर्वेद दिला, मानसिक आरोग्यासाठी योग, ध्यान आदींसारख्या संकल्पना दिल्या. पण ह्या सर्व गोष्टींबरोबरच भारताने स्वतःची ओळख जगाला भारतीय वस्त्रकलेमधून करून दिली..Premium| Human mind evolution: भावना, विचार आणि समाज निर्मितीचा इतिहास.भारतामध्ये वस्त्रे कधीच फक्त शरीर झाकण्यासाठी विणली किंवा शिवली गेली नाहीत. अगदी सुरुवातीपासूनच प्रत्येक धाग्यात अर्थ भरलेला होता. भारतीय वस्त्रकलेने दृश्याला अदृश्याशी जोडले, श्रमांना तत्त्वज्ञानाशी जोडले, अर्थकारणाला धर्माशी जोडले. भारतीय वस्त्रपरंपरेचा शोध घेणं म्हणजे ह्या देशाच्या प्राचीन स्मृतींना स्पर्श करणं, इतक्या राजकीय आणि सामाजिक स्थित्यंतरांनंतरही शांतपणे, चिवटपणे, हट्टाने टिकून राहिलेल्या, अनेक स्तरांमधून रचल्या गेलेल्या स्मृती.भारताचे संस्कृतिसूत्र हे नदीच्या पाण्यात भिजवून मऊ केलेल्या तलम कापसातून, किड्यांच्या कोषातून अत्यंत संयमाने काढलेल्या रेशमातून, उत्तरेतल्या कडक हिवाळ्याला तोंड देण्यासाठी, जनावरांच्या लोकरीपासून बनवलेल्या वस्त्रांतून, झाडांच्या साली सोलून, त्यापासून धागे काढून त्यातून विणलेल्या वल्कलांमधून विणलेले आहे. भारतीय कल्पनाविश्वाची सुरुवात भव्य मंदिरांनी झाली नाही, ती झाली कलेच्या निर्मितीने आणि त्या निर्मितीतील एक अत्यंत प्राचीन, अत्यंत मूलभूत अशी कलाकृती म्हणजे कापड विणणे..प्राचीन भारत समजून घ्यायचा असेल, तर इथल्या वस्त्रकलेपासून सुरुवात करावी लागेल. राजमुकटांपासून नाही. युद्धांपासून नाही. राजकीय साम्राज्यांच्या सीमांपासून नाही. भारतामध्ये वस्त्र आणि वस्त्रकला ही केवळ शरीर झाकण्यासाठी व सुंदर दिसण्यासाठी कधीच नव्हती. आपल्या संस्कृतीच्या अगदी सुरुवातीपासूनच वस्त्राच्या धाग्यामध्ये कल्पना गुंफलेल्या होत्या, तत्त्वज्ञानाच्या, पावित्र्याच्या, सातत्याच्या, संयमाच्या, सौंदर्याच्या, श्रमाच्या, भूगोलाच्या, उद्यमशीलतेच्या, अर्थकारणाच्या आणि हो फॅशनच्याही.प्राचीन भारताच्या संस्कृतिपटावर कापड म्हणजे फक्त शरीराचे आच्छादन नव्हते. कापडाचा धागा हे भारताचे मूळ संस्कृती-सूत्र आहे. तंत्रज्ञान, तत्त्वज्ञान, श्रमसंस्कृती, अर्थव्यवस्था, सौंदर्यशास्त्र आणि श्रद्धाविश्व हे सगळं भारताच्या वस्त्रसंस्कृतीत विणलेलं आहे म्हणूनच आजपासून सुरू होणाऱ्या ह्या पाक्षिक सदराचं नाव मी ’संस्कृतिसूत्र’ असे ठेवलेले आहे. भारताच्या वस्त्रपरंपरेकडे मी केवळ इथल्या ‘फॅशनचा इतिहास’ म्हणून बघत नाही, तर भारताच्या ऐतिहासिक स्मृतींचा हा वस्त्रात विणलेला नकाशा आहे आणि तो वाचकांपुढे उलगडायचे काम पुढचे वर्षभर मी करणार आहे.भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या ऐतिहासिक प्रवासातला एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण ऋग्वेदात येतो, दहाव्या मंडलातील एका विलक्षण सूक्तात. यज्ञ ह्या संकल्पनेवर भाष्य करताना वेदातल्या ऋचा रचणारे ऋषी उपमा वापरतात ती वस्त्राची.‘यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः |इमे वयन्ति पितरो य आययुः पर वयाप वयेत्यासते तते ||पुमानेनं तनुत उत कर्णत्ति पुमान वि तत्ने अधि नाकेस्मिन |इमे मयूखा उप सेदुरू सदः सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे || ’देवांच्या उपासनेने निर्माण झालेल्या विश्वरूप धाग्यांनी सर्व बाजूंनी पसरवलेला हा जो यज्ञ आहे तो आमचे पूर्वज विणत राहिले. विश्वाचा ताणा-बाणा पुढे मागे करत ते उपासना करत राहिले. हे विश्व प्रजापति उलगडतो, प्रजापति गुंडाळतो. ह्या आकाशाच्या घुमटापर्यंत विश्वाचा ताणा ताणलेला आहे. ह्या मागाचे खिळे यज्ञाच्या आसनावर घट्ट रोवलेले आहेत; आणि सामगायनांना चक्रु म्हणजे शटलसारखे वापरले आहे..किती विलक्षण कल्पना आहे ही! विश्वनिर्मितीच्या यज्ञासाठी वापरलेली हातमाग ही उपमा जाणीवपूर्वक वापरलेली आहे. ऋग्वेदातले हे वैदिक सूक्त सृष्टीची कल्पना एका विणलेल्या वस्त्राशी करते. भारतीय दृष्टिकोनातून सृष्टी कुणा एका देवाच्या आज्ञेने एका क्षणात निर्माण झालेली नाही, तर ती कौशल्याने, पुनरावृत्तीने आणि लक्षपूर्वक विणलेली आहे. वेदांमधल्या ह्या ऋचांवर भाष्य करताना सायणाचार्यांनी असे म्हटलेले आहे, की बुद्धिमान आणि अबुद्ध, भोक्ता आणि भोग्य, चेतन आणि अचेतन अशा परस्परविरोधी संकल्पनांचा ताणाबाणा वापरून हे सृष्टिरूप वस्त्र विणले गेलेले आहे.भारतीय वस्त्रकलेचा इतिहास समजून घेताना मी जेव्हा ह्या ऋचा पहिल्यांदा वाचल्या आणि त्यांचा अर्थ समजावून घेतला, तेव्हा माझ्या मनाच्या गाभाऱ्यात एकदम काहीतरी तेजाळल्यासारखे झाले. सृष्टिनिर्मितीची ही कल्पना फार महत्त्वाची आणि वेगळी अशी आहे, ज्यातून भारतीय जीवनदृष्टी स्पष्ट होते. सृष्टिनिर्मितीची व्यवस्था आपल्या संस्कृतीत लादली जात नाही; ती सततच्या कृतीतून, विणकामाच्या लयीतून आणि शिस्तीतून निर्माण होते..Premium|Kuda Caves : कुडा लेणी: कोकणच्या समुद्री व्यापाराचा आणि महाभोजांच्या वैभवाचा दगडात कोरलेला इतिहास!.भारतात हातमाग हा इथे केवळ वस्त्रनिर्मितीचे साधन नसून तो तत्त्वज्ञानाचा स्रोत मानला गेलेला आहे. भारतीय विणकर हा केवळ पोटासाठी वस्त्र विणणारा कामगार नसून साक्षात सृष्टिनिर्मात्या प्रजापतीशी त्याच्या कामाची तुलना केली गेली आहे. अगदी आजही, हजारो वर्षांनंतर देखील भारतात वस्त्र केवळ शरीराच्या सजावटीचे काम करत नाही तर वस्त्रांमधून आपले संस्कार उलगडले जातात. भारतीय, विशेषतः हिंदू समाजजीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरच्या संस्कारांमध्ये वस्त्राचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.नवजात बाळाला आई-आजीच्या जुन्या, धुवून धुवून मऊ झालेल्या सुती साड्यांपासून शिवलेल्या वस्त्रात गुंडाळलं जातं, आजही कुणाचं लग्न ठरल्यावर वधू-वरांमध्ये सर्वांत प्रथम नव्या वस्त्राची देवाण-घेवाण केली जाते, घरी सण असला की सर्वांत प्रथम नवे कपडे विकत घेतले जातात. देवांची षोडशोपचार पूजा करताना देवांना कापसापासून केलेली वस्त्रे अर्पण केली जातात. संन्यास घेताना आजही गुरूने कषाय वस्त्र देणे हा त्या समारंभाचा निर्णायक टप्पा असतो, अगदी कोणी मृत्यू पावल्यावरही अंत्यसंस्कार करणाऱ्या व्यक्तीला विशिष्ट प्रकारचे वस्त्रच शरीराभोवती गुंडाळावे लागते. हे नुसते कोण्या प्राचीन डिझायनरने ठरवून दिलेले फॅशनचे किंवा सौंदर्याचे निर्णय नाहीत. हे मानवी अस्तित्वाचेच टप्पे आहेत, जे वस्त्रांनी अधोरेखित केलेले आहेत. भारतीय वस्त्रपरंपरेला नुसती शरीर झाकण्याची किंवा सुशोभीकरणाची कला समजणं म्हणजे तिचा गाभाच न जाणण्यासारखं आहे.भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव केवळ शब्दांमधूनच नाही तर इथे विणल्या गेलेल्या तलम वस्त्रांच्या मृदू स्पर्शामधून जगभर पसरला. भारतीय वस्त्रांनी जगाची अभिरुची घडवली, एक समृद्ध अर्थसंस्कृती जन्माला घातली. जगभरातल्या बिजनेस स्कूल मध्ये आज जागतिक व्यापाराचे सिद्धांत शिकवतात, पण हजारो वर्षांपासून भारतीय व्यापाराचं जागतिकीकरण होत आलेलं आहे ते इथल्या वस्त्रकलेच्या माध्यमातून. आज कपडे ट्रेंडस घडवतात, जागतिक फॅशन उद्योग वस्त्रकलेच्या आधारावर उभा आहे. पण भारतीय वस्त्रकला केवळ ट्रेंड्सपुरती मर्यादित नाही. भारतीय वस्त्रे म्हणजे हवामान, रसायनशास्त्र, शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजरचना, तत्त्वज्ञान ह्या सगळ्या क्षेत्रांची एकत्रित बुद्धिमत्ता आहे..भारतीय वस्त्रकला काळानुरूप बदलत गेलेली आणि तरीही परंपरेशी नाळ राखून असलेली जिवंत आणि प्रवाही अशी कला आहे. जगातल्या सगळ्याच पुरातन संस्कृतींमध्ये न शिवलेली वस्त्रे नेसायची परंपरा होती, मग ती ग्रीक संस्कृती असो वा रोमन, चिनी संस्कृती असो व दक्षिण अमेरिकेतली इंका संस्कृती. पण काळाच्या ओघात ह्या सर्व देशांनी बिन शिवलेली वस्त्रे मागे टाकून शिवलेल्या वस्त्रांचा स्वीकार केला. भारत हा असा एकच देश आहे जिथे शिवलेल्या वस्त्रांबरोबरच साडी, धोतर, लुंगी, सारोंग ह्यासारखी न शिवलेली वस्त्रे वापरायची परंपरा अजून टिकून राहिली आहे. सध्या जगात हातमागावर विणल्या जाणाऱ्या कापडामधील जवळ जवळ नव्वद टक्के कापड हे भारतात विणले जाते.पुढचे वर्षभर ह्या सदरातून आपण भारतीय वस्त्रकलेचा हा अनेकपदरी प्रवास जाणून घेणार आहोत. आज आपण भारतीय वस्त्रकलेबद्दल बोलताना ट्रेंड्स, लेटेस्ट कलेक्शन्स किंवा जुन्या आठवणींची हळवी पुटे ह्यापलीकडे सहसा जात नाही. वस्त्रकलेकडे एक प्राचीन ज्ञानप्रणाली म्हणून क्वचितच पाहिले जाते. या मालिकेतून मी वस्त्रांच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, आपला इतिहास, आपले सौंदर्यशास्त्र आणि आपले तत्त्वज्ञान उलगडण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. ह्या मालिकेतला प्रत्येक लेख म्हणजे एक विचारसूत्र असेल, कधी शास्त्रग्रंथांतून आलेलं, कधी उत्खननांत सापडलेलं, कधी तांत्रिक तपशिलांत गुंफलेलं, तर कधी कारागिरांच्या हातांतून अलवारपणे उलगडलेलं. गेले दशकभर मी भारतीय वस्त्रपरंपरेचा अभ्यास करतेय. भारतीय वस्त्रांकडे मी केवळ फॅशन म्हणून पाहत नाही, स्मरणरंजन म्हणूनही नाही, तर प्रत्यक्षात उतरलेलं तत्त्वज्ञान म्हणून पाहते. भारतीय वस्त्रे मुकी नाहीत. ती आपल्याशी बोलू इच्छितात. त्यांच्या वतीने मी तुमच्याशी बोलणार आहे. ऐकणार ना तुम्ही?(लेखिका भारतीय शिल्प, वस्त्र आणि मंदिर परंपरा या विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संस्कृती अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 