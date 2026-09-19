Premium|Four Waves of Indian Migration : आग्नेय आशियात भारतीय लोक कसे पोहोचले? चार स्थलांतर लाटांचा इतिहास

डॉ. पुलिंद सामंत आग्नेय आशियाच्या भारतीयीकरणामागे केवळ विचारांचे किंवा संस्कृतीचे स्थलांतर नव्हते; तर माणसेही स्थलांतरित झाली होती. वेगवेगळ्या काळात भारतातून गेलेल्या या प्रवाहांनी तिथल्या राज्यव्यवस्था, समाजजीवन आणि संस्कृतीवर ठसे उमटवले.आग्नेय आशियाच्या ‘भारतीयीकरणा’ची चुणूक त्या भूभागातील देशांच्या, नद्या-पर्वतांच्या भारतीय नावांमधून आपण गेल्या लेखात पाहिली. अशी भारतीय भागाची नावे त्या भागात परस्पर तुलनेत कमी-अधिक प्रमाणात असंख्य आहेत, हे सांगितले तरी पुरे. वानगीदाखल काही अगदीच ठळक उदाहरणे इथे देऊन तो विषय आवरता घेऊ (प्रचलित अपभ्रंशित शब्द कंसात आहेत) ः मलेशियाची राजधानी पुत्रजय, इंडोनेशियाची राजधानी जयकृत (जयकर्ता, नंतर जाकार्ता), ब्रूनयची राजधानी बंदर श्री भगवान (बांदार सेरी बगावान). हाच प्रकार तिथल्या अनेक माणसांच्या (विशेषत: थाय आणि इंडोनेशियन) नावांच्या बाबतीतही आढळतो. त्यातली बरीच अर्थात अपभ्रंशित; पण काही आश्चर्यकारकरीत्या मूळ / शुद्ध स्वरूपातही आढळतात. .या नामकरण प्रकाराचा खुलासा, जगाच्या अर्वाचीन इतिहासातील उदाहरण देऊन करता येतो - अमेरिकेचा शोध लागल्यानंतर प्रथमत: इंग्लंड आणि तत्पश्चात अन्य युरोपीय देशांतून तिथे पोहोचलेल्या स्थलांतरितांनी आपल्या मूळच्या गावा-शहरांची नावेच, आठवण जपण्यासाठी आपल्या नवीन वसतिस्थानांना दिली होती. हे नामकरण किंवा अन्य ‘भारतीयीकरण’ भारतीय स्थलांतरितांच्या पुढाकाराने झाले यात शंका नाही. ती प्रक्रिया नेमकी कशी आणि कधी पार पडली, हे सांगता येत नाही; पण भारतीय लोक तिथे प्रवासी आणि यथावकाश निवासी कसे होत गेले त्याचे आडाखे इतिहासकारांनी पुढे निश्चित केले. त्यांच्या मते, या प्रक्रिया चार प्रमुख ‘लाटां’तर्गत घडून आली. त्या अशा... लाट १ ‘अमरावती’ (इ.स. १५० ते २५०); लाट २ ‘गुप्त’ (इ.स. ३५० ते ४५०); लाट ३ ‘पल्लव’ (इ.स. ५५० ते ७५०); लाट ४ ‘पाल’ (इ.स. ७५० ते ९००). यांपैकी अमरावती हे तत्कालीन सातवाहन राजांच्या राजधानीचे नाव होते. अन्य तिन्ही नावे त्या त्या वेळी भारताच्या विशिष्ट भागांत अस्तित्वात असणाऱ्या राजवटींची आहेत. त्यातून स्पष्ट होणारा एकत्रित अर्थ म्हणजे, भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरून झालेले घाऊक स्थलांतर आणि आजच्या संदर्भात प्रांतागणिक अर्थ - लाट १ (आंध्र-तेलंगणमधून), लाट २ (बिहार-बंगाल-ओडिशामधून); लाट ३ (तमिळनाडूतून), लाट ४ (बंगालमधून). याचा अर्थ भारताच्या अन्य प्रांतातून त्या भागात स्थलांतर झालेच नाही, असा होत नाही. उदाहरणार्थ, गुजरात आणि केरळमधूनसुद्धा बरेच स्थलांतर वेळोवेळी झाले याचे ऐतिहासिक पुरावे आहेत; परंतु ते ‘लाट’ स्वरूपात नव्हते एवढेच यातून ध्वनित होते. उपरोल्लेखित लाटांहूनही आधी, एक ‘छोटी लाट’ बहुधा तत्कालीन ‘कलिंग’ प्रांतातून, अशोकाच्या कलिंग-युद्धोत्तर काळात (म्हणजे सुमारे इसवी सन-पूर्व २६१ नंतर) विशेषत: इंडोनेशियन बेटांवर स्थलांतरित झाली असण्याची दाट शक्यता आहे. ही शक्यता, थेट संशोधन नसले तरी, उपलब्ध निर्देश-खुणांच्या साहाय्याने व्यक्त करता येते. त्यानुसार, तसेच तदनुषंगिक अन्य खुणांच्या आधारे, ओडिया लोक हे बहुधा द्वीपकल्पीय आग्नेय आशियात स्थलांतर करणारे आद्य भारतीय ठरतात..Premium|Global Ganesha traditions : भारताबाहेरील गणेशपरंपरा; आशिया, युरोप व अमेरिकेतल्या विविध रूपांचा ऐतिहासिक मागोवा.हे स्थलांतर सर्वच सामाजिक स्तरांतील भारतीयांचे झाले यात शंका नाही. सर्वप्रथम बहुधा भारतीय व्यापाऱ्यांचा प्रवेश झाला असावा. व्यावसायिक भरभराटीची उत्तम संधी पाहून त्यांच्यापैकी अनेकांनी तिथे आपापल्या तात्पुरत्या / कायमस्वरूपी वसाहती स्थापल्या. त्या सुस्थिर झाल्यानंतर बहुधा त्यांना आणि त्यांच्या वंशजांना त्यांच्या उगम-स्थानांत उपलब्ध शासन किंवा नियमन-व्यवस्थेची आठवण आली असावी आणि गरज भासू लागली असावी. ती भागवण्यासाठी शासनकर्त्या समाज-गटाचा कालांतराने प्रवेश तिथे झाला असावा. दुसरे म्हणजे, भारतीय राज-सत्तांचा आग्नेय आशियातील हस्तक्षेप राजकीय स्वरूपाचा (अ-भारतीय प्रदेशावर भारतीय अंमल या अर्थाने) नसला तरी वैयक्तिक राजकीय हेतूने, म्हणजे पूर्णत: नवीन / शासन-विहीन प्रदेशात जाऊन आणि तिथे स्वतंत्र राज्य स्थापून नशीब काढण्याच्या उद्देशाने काही भारतीय राजपुत्र तिथे पोहोचले असावेत. विशेषत: कोणत्याही लहान-मोठ्या राज्याची गादी वारसा-हक्काने मोठ्या मुलालाच मिळण्याचा प्रघात असल्याने अशांच्या कर्तबगार लहान भावांनी तो मार्ग नक्कीच चोखाळला असणार. अशा प्रकारे स्थापित झालेल्या भारतीय वंशाच्या सत्ता, पुढे मिश्र विवाहातून स्थापित झालेल्या मिश्र-वंशीय सत्ता, तसेच त्यांचे अनुकरण करून उदयाला आलेल्या पूर्णत: स्थानिक-वंशीय सत्ता या सर्वांनीच एका प्रस्थापित भारतीय प्रथेचे मात्र आवर्जून अनुकरण केले - ब्राह्मण पुरोहितांच्या हस्ते राज्याभिषेक करवून घेऊन स्व-सत्तेला दैवी आशीर्वाद / अधिष्ठान इत्यादी प्राप्त असल्याची द्वाही आसमंतात फिरवून त्याद्वारे सत्ता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करणे. या कार्यासाठी मोठ्या संख्येने ब्राह्मण भारतातून आयात करण्यात आले. त्यांच्यापैकी अनेकांनी, आधी जसे भारतीय व्यापाऱ्यांनी केले तसे, राजाश्रयाने लाभलेल्या सुखी आयुष्याची हमी बहुधा भविष्यातही दिसल्यामुळे तिथेच स्थायिक होण्याचा मार्ग पत्करला. बहुतांश इतिहासकारांनी भारतीय सामाजिक स्थलांतराचा हाच क्रम आणि हीच संगती लावल्याचे आढळते; मात्र या विषयाशी संबंधित तत्कालीन भारतीय सामाजिक संदर्भात म्हणजे प्रचलित वर्ण-व्यवस्थेच्या संदर्भात पाहता, या सर्व वर्णनात पहिल्या तीन वर्णांबाबतच चर्चा दिसून येते; किंबहुना या व्यवस्थेचा पाया (निम्नस्तरीय अर्थाने नव्हे; तर संपूर्ण व्यवस्थेला आपल्या मजबूत खांद्यांवर तोलून धरणारा या अर्थाने) असलेल्या चौथ्या वर्णाचा उल्लेखही आढळत नाही. नेमकी हीच गोष्ट पुढील काळातील अभ्यासकांपैकी काहींनी अधोरेखित केली, जे योग्यच झाले. वस्तुत: संस्कृती-वहनाची किंवा स्थलांतराची प्रक्रिया चालू असताना प्रचंड मोठ्या संख्येने विविध पेशांतील कुशल कारागिरांचा, कामगारांचा, शेतमजुरांचा आणि अन्य सेवा पुरवणाऱ्यांचा सहभाग त्यात अत्यावश्यक होता; परंतु श्रमाला प्रतिष्ठा कधीच लाभली नसल्यामुळे संबंधित वर्ग इतिहास-वर्णनात अनुल्लेखित राहिला. तसे असले तरी आग्नेय आशियाच्या भारतीयीकरणात सर्वस्तरीय भारतीयांचे भरघोस योगदान होते हे निर्विवाद सत्य आहे..जेव्हा हे स्थलांतर झाले तेव्हा माणसांबरोबर तत्कालीन सामाजिक प्रथाही स्थलांतरित झाल्या. भारतात प्रचलित असणारी वर्ण-व्यवस्थासुद्धा अर्थातच तिथे पोहोचली; पण ती काही शतकांपुरतीच आणि तीसुद्धा मर्यादित स्वरूपातच अस्तित्वात राहिली. उदाहरणार्थ, बहुसंख्य ठिकाणी तिचे अस्तित्व ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या दोन वर्णधारी व्यक्तींची ओळख पटवण्याच्या आणि त्यांच्या परस्पर कार्यकलापाच्या संदर्भातच ऐतिहासिकदृष्ट्या जाणवते. अन्य दोन वर्णांचा नामोल्लेखही आढळत नाही. दुसरे म्हणजे बाराव्या-तेराव्या शतकांपर्यंत बहुतांशी हिंदू असलेल्या आग्नेय आशियातील जवळपास सर्वच राजवटी आणि जनता त्यानंतर आलेल्या बौद्ध लाटेत बौद्ध झाल्यानंतर या वर्ण-व्यवस्थेचा पूर्ण लोप झाल्याचे दिसते. अपवाद आणि तोही आजपर्यंतचा, म्हणजे इंडोनेशियातील बाली बेट, जे आजही हिंदू बहुसंख्य आहे आणि वर्ण-व्यवस्थाही, चारही वर्णांसकट तिथे अस्तित्वात आहे.pulindsamant@gmail.comलेखक भारत-आग्नेय आशियामधील प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर संबंधांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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