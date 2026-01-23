Premium|Global Findex Report : भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात १५ वर्षांत ५४% वाढ; जनधन योजनेचा मोठा वाटा

मधुबन पिंगळे भारतातील बँक खात्यांच्या प्रमाणामध्ये गेल्या १५ वर्षांमध्ये ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या प्रसारामुळे ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाणही वाढले आहे. जगाच्या अल्प मध्यम उत्पन्न देशांच्या तुलनेत भारतातील बँकिंगचे प्रमाण जास्त असले, तरीही बचतीसारख्या निकषांवर भारत अन्य देशांच्या तुलनेत अद्याप मागे असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. वित्तीय सर्वसमावेशकता हा कोणत्याही विकासाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग असतो. त्यामुळे जागतिक बँकेने २०११पासून जागतिक फिनडेक्स डेटाबेस जाहीर करण्यास सुरुवात केली. या सर्वेक्षणातील हा पाचवा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. तर, १४१ देशांतील १,४५,००० जणांची माहिती संकलित करण्यात आळी आहे. त्यामध्ये नागरिकांना कोणकोणत्या औपचारिक-अनौपचारिक वित्तीय सेवा उपलब्ध आहेत, ते बचत कशी करतात, कर्ज कशी काढतात, देयके कशी अदा करतात यांविषयीची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तसेच, मोबाईल फोन, इंटरनेटचा वापर आणि डिजिटल सुरक्षा या घटकांविषयीही माहिती विचारण्यात आली होती. यातून समाजाच्या विविध घटकांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवांमध्ये किती तफावत आहे, याचा अंदाज येणे शक्य होऊ शकते.भारतामध्येही बँक खाती वाढली असून, जनधन योजना, ऑनलाइन बँकिंग यांमुळे बँक खात्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यातून सरकारच्या योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीही याचा फायदा झाला आहे. .बँक खात्यांचे प्रमाण वाढतेजागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतामध्ये ८९ टक्के नागरिकांची बँक खाती आहेत. ही संख्या २०११मध्ये ३५ टक्के होती. त्यामध्ये १५ वर्षांमध्ये ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, नऊ भारतीयांपैकी आठ जणांपर्यंत बँकिंग यंत्रणा पोहोचली आहे, हे यातून दिसून येते. बँक खात्यांमध्ये वाढ होण्याच्या प्रमुख कारणांमध्ये पंतप्रधान जनधन योजना हे प्रमुख कारण असून, यामध्ये कोट्यवधी खाती उघडण्यात आली. तसेच, यूपीआय आणि मोबाईल अॅपमुळे बँक खाती उघडणी सोपी झाली आहेत. त्याशिवाय, या सोयींमुळे बँक खात्यांमधील व्यवहारांमध्येही वाढ झाली आहे. बँक खात्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढलान असून, बँक खात्यांमध्ये ३९.२ टक्के खाती महिलांची आहेत, हे विशेष.भारताची परिस्थिती१५ वर्षांवरील लोकसंख्या १०७.७७ कोटीदरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न २३९० डॉलर.Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.मोबाईलचाही प्रसारभारतातील मोबाईलधारकांची संख्या वाढत असून, त्यामध्ये स्मार्टफोन असणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. मोबाईलवर इंटरनेट आणि ॲपच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध होत असल्याचा फायदाही होत आहे. .मोबाईल बँकिंगही वाढतेबँकेत किंवा वित्तीय संस्थेतील खाती - ८८.७मोबाईल संचलित वित्तीय खाते - २३.१डिजिटल खाते (मोबाईल किंवा कार्ड असणारे खाते) - ३१.१.यूपीआयची संख्या वाढली; आरटीजीएस विश्वासार्हभारतीयांमधील ऑनलाइन व्यवहारांचा रिझर्व्ह बँकेने अभ्यास केला असून, जानेवारी ते जून २०२५ या काळातील ऑनलाइन व्यवहाराचे विश्लेषणही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामध्ये ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये यूपीआय खात्यांमधून होणाऱ्या व्यवहारांच्या संख्येचे प्रमाण ८४ टक्के आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील आर्थिक व्यवहारामध्ये हे प्रमाण ९.१ टक्क्यांपर्यंत आहे. एनईएफटी, आरटीजीएस यांतून सर्वाधिक आर्थिक व्यवहार होतात, असे यातून दिसून आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.