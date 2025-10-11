Premium| Critical minerals India: खनिजांच्या खजिन्याची गुरूकिल्ली भारताच्या हातात!

डॉ. रवींद्र उटगीकरमहत्त्वपूर्ण खनिजांचे जगाच्या भू-राजकीय पटलावरील स्थान काय, हे अलीकडील काही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरून पुरेसे अधोरेखित झाले आहे. भारताने या खनिजांच्या बाबतीतील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी फेरप्रक्रियेचा मार्गही चाचपून पाहण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.‘बळी तो कान पिळी’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. आंतरराष्ट्रीय भूराजकीय पटलावर हा ‘बळी’ आजवर आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्यातून ठरत आला. यातील आर्थिक ताकद आणि काही अंशी लष्करी बळही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षमतेवरून ठरते आहे आणि ही क्षमता सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजे (क्रिटिकल मिनरल्स) मोक्याची भूमिका बजावत आहेत.कोणत्याही देशाचे अर्थकारण आणि सुरक्षा यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बजावू शकणारी आणि उपलब्धतेच्या अनिश्चिततेमुळे महत्त्व वाढलेली इंधनेतर खनिजे या वर्गात मोडतात. दुर्मीळ मूलद्रव्यांचा (रेअर अर्थ इलेमेंट्स) समावेशही यांमध्ये होतो. त्यामुळे निओडायमिअम, सेरियम यांसारखे १७ दुर्मीळ घटक जसे मोक्याचे मानले जातात, तसेच लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्राफाइट, कॉपर, मॅग्नेशिअम यांचाही समावेश या वर्गामध्येच होतो. सध्या विजेवर धावणारी वाहने, पवन व सौर ऊर्जेचे प्रकल्प, सेमी-कंडक्टर व संवेदक यांचा अधिकाधिक वापर करणारे इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांना महत्त्व आले आहे. .या सर्वांसाठी इंधनेतर खनिजांची गरज भासते. विजेच्या बॅटऱ्यांसाठी लिथिअम, कोबाल्ट, निकेल, ग्राफाइट यांची, इलेक्ट्रॉनिक्स व ग्राहकोपयोगी उपकरणांत वापरल्या जाणाऱ्या स्थायी चुंबकांसाठी निओडिअम किंवा डायस्प्रोझिअम, सेमी कंडक्टरसाठी गॅलिअम आणि जर्मेनिअम, मिश्रधातूंसाठी टायटेनिअम किंवा प्लॅटिनम संवर्गातील धातू अशी ही गरज आहे. ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाला जगभर मागणी वाढत राहणार असल्यामुळे या खनिजांनादेखील सोन्याचा भाव येईल. कॅलिफोर्निअम-२५२, इरिडिअम, ऱ्होडिअम आणि पॅलेडिअम अशी काही खनिजे तर आताच सोन्यापेक्षा कित्येक पट महाग आहेतही! जगभर आर्थिक कुरघोड्यांचे व लष्करी संघर्षांचे पर्व सुरू आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या आणि आर्थिक विकासातील स्वावलंबित्त्वाकडे भारत भर देऊ पाहात आहे. विकसनशील देश असल्याने ऊर्जा ही आपली मोठी गरज आहे. .अवकाश तंत्रज्ञान, लष्करी तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर निर्मिती यांमध्येही आपण देशांतर्गत विकासावर भर देऊ पाहात आहोत. 'मेक इन इंडिया'चे वारे केवळ आपल्या देशात जुळणीपुरते मर्यादित न राहता उत्पादन उद्योगाचे प्रत्यक्षातील अधिकाधिक अवलंबित्व स्वदेशी पुरवठ्यावर होणे महत्त्वाचे. ते साध्य झाल्यास उद्योगांच्या पुरवठा साखळ्यांत भारताला मानाचे स्थान मिळू शकते. गरज आहे ती महत्त्वपूर्ण खनिजांची. या खनिजांसाठीचे संशोधन, खनन, शोधन आणि फेरप्रक्रिया रोजगारनिर्मितीपासून निर्यातीपर्यंत सर्व आघाड्यांवर देशाच्या अर्थकारणाला चालना देऊ शकतात. .`राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिजे कार्यक्रम' हे सरकारने २०२५मध्येच यादिशेने उचललेले पाऊल आहे. त्यासाठी एकूण ३४ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या खनिजांच्या नजीकच्या काळातील उपलब्धतेसाठी सरकारने महत्त्वाचे उद्दिष्ट हाती घेतले आहे, ते म्हणजे फेरप्रक्रियेचे. त्यासाठीही सरकारने १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आपला उपयुक्तता काळ संपण्याच्या मार्गावर असलेल्या उत्पादनांमधून अशी खनिजे पुन्हा गवसू शकतात का, हे चाचपून पाहिले जाणार आहे. लिथिअम आयनच्या बॅटऱ्या, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, भंगारातील वाहने व त्यांचे सुटे भाग, औद्योगिक अपशिष्ट यांवर यामध्ये खास लक्ष केंद्रित असेल. .याची वैशिष्ट्ये अशीःउपलब्धता आणि फेरवापर : फेरप्रक्रिया केलेली उत्पादने वापरात येण्यामुळे त्यांच्या निर्मितीसाठीचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते आणि पर्यायी पुरवठा साखळी उभी राहू लागते. पर्यावरणीय दृष्टिकोन : वापरातून बाद झालेल्या किंवा होणाऱ्या उत्पादनांमधून खनिजांचे निष्कर्षण हे उत्खनानापूस नसुरू होणाऱ्या प्रक्रियेपेक्षा पर्यावरणासाठी कमी हानीकारक ठरते. अर्थात, त्यासाठी ही प्रक्रियादेखील काळजीपूर्वक पार पाडावी लागते. आर्थिक विकासाच्या संधी : फेरप्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे या खनिजांची मागणी असणाऱ्या परिसरांतच त्या विकसित केल्या जाऊ शकत असल्याने रसदपुरवठ्यावरील खर्चाचीही बचत साधता येते.धोरणात्मक बळकटी : महत्त्वपूर्ण खनिजे नजीकच्या काळात जगभर आणखी दुर्मीळ होतील. अन्य देशांविरुद्धचे हत्यार म्हणून ती वापरता येऊ शकतात. त्यांची देशांतर्गत उपलब्धता ही धोरणात्मक कणखरपणासाठीही उपयोगाची ठरू शकते. फेरप्रक्रियेतही लिथिअम आयन बॅटऱ्या, ई-कचरा आणि औद्योगिक अवशिष्ट यांवर विशेष भर राहील. .संधींचे नवे दालनउद्योग क्षेत्राबरोबरच देशाच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीही महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या फेरप्रक्रियेचे क्षेत्र संधींचे नवे दालन खुले करेल. गुंतवणुकीसाठी आकर्षक : महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या कार्यक्रमातील प्रस्तावित प्रोत्साहन अनुदान आणि उद्दिष्टांतील स्पष्टता ही असे प्रकल्प उभारण्यासाठी देशांतर्गतच नव्हे, तर विदेशी गुंतवणूकदारांनाही आकृष्ट करेल. त्यामुळे दळणवळण आणि व्यवसायसंधींच्या दृष्टीने मोक्याच्या अशा केंद्रांभोवती या प्रकल्पांचे जाळे उभे राहू शकते. रोजगारनिर्मितीसाठी फलदायक : या प्रक्रिया साखळीतील संकलन, प्रतवारी, प्रक्रिया अशा प्रत्येक टप्प्यावर कुशल आणि अकुशल अशा दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. निर्यातीसाठी पोषक : महत्त्वपूर्ण खनिजांचे उत्खनन ते त्यांचा प्रत्यक्ष वापर ही प्रक्रियासाखळी आहे. त्याच्या प्रत्येक टप्प्यावरील सहभाग आर्थिकदृष्ट्या लाभदायी ठरतो. त्यासाठी देशांतर्गत क्षमताविकास साधल्यास या साखळीत भारताला अधिक महत्त्वाचे स्थान मिळू शकते. एका टोकाला फक्त कच्चा माल पुरवायचा आणि दुसऱ्या टोकाला फक्त उत्पादनांची जुळणी करायची, या दोहोंच्या मधील दुवा सांधण 