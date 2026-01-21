Premium| निकड उच्च शिक्षणाच्या भरारीची...

प्रीमियम आर्टिकल

Why Indian universities lag in global rankings : औद्योगिक ते संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारत झपाट्याने प्रगती करीत आहे.‘विकसित भारता’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ‘उद्योग’ व ‘उच्च शिक्षणा’च्या क्षेत्राला येत्या काळात मोठी भरारी घ्यावी लागेल.
Why India’s Higher Education Must Leap Forward to Match Its Economic Rise

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. अशोक कुडले, शिक्षणक्षेत्र व अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

गे ल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आर्थिक आघाडीवर मोठी झेप घेतली आहे. परिणामी, आज ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, कॅनडा, इटली, रशिया यांसारख्या जगातील अत्यंत प्रगत अर्थव्यवस्थांना मागे टाकून भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. यामध्ये जसे औद्योगिक, सेवा व कृषीक्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, तसेच या क्षेत्रांना विद्वत्, कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या देशातील शिक्षणक्षेत्राचादेखील मोठा वाटा आहे.

