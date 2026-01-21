Premium| निकड उच्च शिक्षणाच्या भरारीची...

डॉ. अशोक कुडले, शिक्षणक्षेत्र व अर्थशास्त्राचे अभ्यासकगे ल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आर्थिक आघाडीवर मोठी झेप घेतली आहे. परिणामी, आज ब्रिटन, फ्रान्स, जपान, कॅनडा, इटली, रशिया यांसारख्या जगातील अत्यंत प्रगत अर्थव्यवस्थांना मागे टाकून भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. यामध्ये जसे औद्योगिक, सेवा व कृषीक्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, तसेच या क्षेत्रांना विद्वत्, कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या देशातील शिक्षणक्षेत्राचादेखील मोठा वाटा आहे..अलीकडे जागतिक पातळीवरील ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६’ अंतर्गत जगातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांची मानांकन यादी प्रसिद्ध झाली. यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, नेदरलँड, जर्मनी, स्वीडन, कॅनडा, इटली, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, सिंगापूर, हाँगकाँग, मलेशिया, सौदी अरेबिया, अर्जेंटिना इत्यादी प्रगत देशांमधील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी उच्चतम शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारे पहिल्या शंभर संस्थांच्या यादीत स्थान मिळविले आहे. वास्तविक, यातील अनेक देश शैक्षणिक गुणवत्तेत आघाडीवर असले तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारताच्या तुलनेत मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहेत. भारतातील आयआयटी दिल्ली, दिल्ली विद्यापीठ यांसारख्या काही शैक्षणिक संस्थांनी ‘क्यूएस एशिया रँकिंग’मध्ये पहिल्या शंभरमध्ये स्थान मिळविले असले तरी ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी’ रँकिंग २०२६’ अंतर्गत भारतातील एकही शैक्षणिक संस्था पहिल्या शंभर संस्थांच्या यादीमध्ये तर ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६’ अंतर्गत पहिल्या दोनशे संस्थांच्या यादीमध्ये अद्याप स्थान मिळवू शकलेली नाही..Premium|mutual fund investment : भिशीच्या जागी म्युच्युअल फंड; महिलांसाठी सुरक्षित आणि फायदेशीर पर्याय.भारतातील उच्च शिक्षणक्षेत्राने गेल्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे;परंतु जागतिक मानांकनामध्ये आघाडीवरील संस्थांच्या तुलनेत भारतीय संस्था मागे आहेत, याची कारणमीमांसा करण्याबरोबरच भारताच्या शिक्षणक्षेत्रात कोणत्या सुधारणा केल्या पाहिजेत, यावर हा एक दृष्टिक्षेप. जागतिक मूल्यांकनाचे मुख्य मापदंड / निकष ‘क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग’ तसेच ‘यूएस न्यूज अॅण्ड वल्ड रिपोर्ट’ या जागतिक पातळीवर शैक्षणिक संस्थांना मानांकन प्रदान करणाऱ्या व आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या संस्थांनी जागतिक मानांकनासाठी पुढील प्रमुख मापदंड / निकष निश्चित केले आहेत - १ ) सायटेशन्स पर फॅकल्टी / पब्लिकेशन ( हा निकष महत्त्वपूर्ण असून जागतिक पातळीवर संशोधनाचा उच्चतम दर्जा आणि समाज व शैक्षणिक संस्थांसाठीची उपयुक्तता सिद्ध करणारा आहे), २) संस्थेची जागतिक पातळीवरील शैक्षणिक प्रतिष्ठा, ३) शिक्षक - विद्यार्थी गुणोत्तर / प्रमाण, ४) यशस्वी पदवीधारकांना विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता, ५) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, ६) आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उच्चतम संशोधन, ७) विविध विद्याशाखांमधील उच्च गुणवत्ताधारक परदेशी शिक्षकांचे प्रमाण, ८) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची विविधता, ९) दर्जेदार शिक्षक, उच्च दर्जाचे शैक्षणिक साहित्य व पोषक वातावरण, १०) संशोधनासाठी संस्थांना उपलब्ध होणारा आर्थिक निधी, ११) आंतराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वाधिक मानांकन असलेल्या नियतकालिकांमध्ये संशोधनाचे प्रकाशन, या प्रमुख मापदंडांच्या अनुषंगाने दिल्या जाणाऱ्या गुणांकनामध्ये अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील व आशिया खंडातील काही देशांमधील शैक्षणिक संस्थांची शैक्षणिक कामगिरी उच्चस्तरीय असल्यामुळे या संस्थांना उच्च मानांकन प्राप्त झाले आहे.‘क्यूएस २०२६ रँकिंग’मध्ये प्रथम मानांकन प्राप्त झालेल्या अमेरिकेतील ‘मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेला उपरोक्त मापदंडांपैकी एक ते चार निकषांमध्ये प्रत्येकी १०० गुण प्राप्त झाले असून पाच ते आठ या निकषांमध्ये अनुक्रमे ९१.६, ९४.१, १०० व ९२.३ असे गुण मिळाले आहेत. तर भारतातील ज्या संस्थेला क्यूएस मानांकनामध्ये (भारतीय संस्थांमध्ये) सर्वोच्च स्थान मिळाले आहे, ती आयआयटी, दिल्ली ही संस्था १२३ व्या क्रमांकावर असून संस्थेला जे गुण मिळाले आहेत त्यावरून प्रकर्षाने हे दिसून येत आहे की, सायटेशन्स, शैक्षणिक प्रतिष्ठा व संशोधनाचा दर्जा या संदर्भात आयआयटी, दिल्ली या संस्थेची कामगिरी उल्लेखनीय, समाधानकारक असली तरी याचा ‘इम्पॅक्ट'' हा विद्यार्थ्यांना रोजगारसंधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण करून देण्यावर तितकासा होताना दिसत नाही. तसेच क्यूएस मानांकन मिळालेल्या भारतातील शिक्षणसंस्थांमध्ये पुरेशा शिक्षकवर्गाअभावी शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाणात मोठी विसंगती आढळून येत आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता बळावते. तर भारतीय शिक्षणसंस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबरोबरच परदेशी शिक्षकांचीदेखील वानवा असल्याचे दिसून येत आहे..Premium|Re release movies : री-रिलीज...आठवणींचा नॉस्टॅल्जिया!.अपेक्षित सुधारणाआंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्थांच्या जागतिक मानांकनामध्ये वेगाने प्रगती करण्याच्या दृष्टीने काही निश्चित सुधारणा भारतातील शिक्षणक्षेत्राने करणे क्रमप्राप्त आहे. वर उल्लेखलेल्या विविध निकषांवर सुधारणा करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रासाठी आर्थिक निधी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक आहे. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी शिक्षणक्षेत्रासाठी देशाच्या जीडीपीच्या ४.६ टक्के इतकी तरतूद केलेली आहे, जी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा(एनईपी) नुसार सहा टक्के अपेक्षित आहे. याचे कारण शिक्षक-विद्यार्थी यांचे जे प्रमाण आहे, यामध्ये विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक उंचविण्यासाठी आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक शिक्षणासह उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात देशातील उच्च गुणवत्ताधारक शिक्षकांबरोबरच परदेशी शिक्षकांची नेमणूक होणे अत्यावश्यक आहे. उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधा हव्यात. एआय तंत्रज्ञान, सुविधा विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध करून देण्याबरोबरच ‘नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन’साठी २०२३ - २८ या कालावधीसाठी एक लाख कोटी रुपयांची (सुमारे १२ अब्ज डॉलर) आर्थिक तरतूद भारत सरकारने सहा वर्षांसाठी केली आहे. हीच तरतूद चीनने ५५ अब्ज डॉलर इतकी केली आहे. ही तफावत मोठी असली तरी याला दोन्ही देशांच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नातील फरकाची पार्श्वभूमी आहे. परंतु उच्चशिक्षणातील ही गुंतवणूक भविष्यात भारताला ‘जीडीपी’च्या बाबतीत चीनच्या तुलनेत अधिकाधिक वरच्या स्थानावर घेऊन जाईल हे निश्चित आहे. ‘क्यूएस’ मानांकनामध्ये स्थान मिळालेल्या भारतीय शिक्षणसंस्थांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नावलौकिक उंचावण्यासाठी परदेशी, विशेषतः विकसित राष्ट्रांमधील विद्यार्थी व शिक्षकांचा भारताकडे ओघ वाढेल अशा दृष्टीने शिक्षणसंस्था विकसित होणे गरजेचे आहे. यामुळे परदेशी विद्यार्थी व शिक्षक भारतातील शिक्षणसंस्थांकडे आकर्षित होऊन याचा सकारात्मक परिणाम देशामध्ये उच्चशिक्षित, प्रशिक्षित व कौशल्यधारक मनुष्यबळ अधिकाधिक उपलब्ध होऊन याचा फायदा देशातील उद्योग व सेवाक्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होईल. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याबरोबरच देशात समग्र पातळीवर रोजगारवृद्धीसह दरडोई उत्पन्न वाढण्यात निश्चितपणे होईल..आज भारत औद्योगिक ते संरक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये झपाट्याने प्रगती करीत आहे. ‘विकसित भारता’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी उद्योगक्षेत्रासह भारतातील उच्च शिक्षणक्षेत्राला येत्या काळात मोठी भरारी घ्यावी लागेल, कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक यशाबरोबरच देशाची प्रतिष्ठादेखील याने वाढणार आहे. म्हणूनच नजीकच्या भविष्यात भारतातील शैक्षणिक संस्थांनी ज्या बाजू कमकुवत आहेत, त्याकडे अधिक लक्ष देऊन त्यात आमूलाग्र सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि केंद्र व राज्य सरकारांनीदेखील या दृष्टीने सुसंगत धोरणाची आखणी करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.