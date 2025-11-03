Premium| Zero enrollment schools: शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, भारतातील शाळांच्या व्यवस्थापना समोर मोठं आव्हान!

राजेंद्र धारणकरभारताची शिक्षणव्यवस्था सर्वात मोठी आहे. १४ लाखांहून अधिक शाळा, जवळपास २५ कोटी विद्यार्थी आणि सुमारे एक कोटी शिक्षक या व्यवस्थेचा भाग आहेत. तरीही देशात आठ हजार शाळा विद्यार्थ्यांविना भरतात... तब्बल २१ हजार शिक्षक वेतन घेतात. शून्य विद्यार्थिसंख्या वा कमी पटसंख्येची समस्या केवळ शाळा किंवा शिक्षण विभागाचीच नाही; तर ती समाजाच्या बदलत्या रचनेची अन् प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचीही निशाणी आहे. उपाय सोपे नाहीत; पण शक्य आहेत. शून्य विद्यार्थिसंख्या ही आजची समस्या नाही. तीन वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास मागील वर्षी हा आकडा १२,९५४ शाळा इतका होता. २०२२-२३ मध्ये तो १० हजार इतका होता. त्यावर शासनाने काही उपाययोजना केली आहे का? ‘देशात आठ हजार शाळा विद्यार्थ्यांविना; परंतु २०,८१७ शिक्षक पगारी’ असा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. देशभरातली सर्व माध्यमांनी हे वृत्त प्रसिद्ध केले. त्याची सर्वच स्तरावर चर्चा सुरू झाली. सुदैवाने म्हणा किंवा कसेही असो, देशातल्या राज्यांच्या या यादीत महाराष्ट्राचे नाव नाही, ही समाधानाची बाब आहे..मला या बातमीच्या निमित्ताने जपानची सांगितली जाणारी एक गोष्ट आठवली. जपानच्या उत्तरेकडील होक्काइडो बेटावर कामी-शिराताकी (Kami-Shirataki) नावाचे एक अतिशय लहान आणि दुर्गम रेल्वेस्थानक होते. या परिसरात लोकसंख्या कमी झाल्यामुळे आणि प्रवाशांची संख्या शून्य झाल्यामुळे जपान रेल्वेने हे स्थानक कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले, की या स्थानकाचा वापर करणारी फक्त एकच शालेय विद्यार्थिनी प्रवासी आहे. ती दररोज शाळेत जाण्यासाठी या ट्रेनवर अवलंबून आहे... तेव्हा जपान रेल्वेने शिक्षणाचे महत्त्व जाणले. एका विद्यार्थिनीचे शिक्षण पूर्ण व्हावे म्हणून त्यांनी हे स्थानक बंद केले नाही. त्यांनी ती विद्यार्थिनी तिचे हायस्कूलचे शिक्षण पूर्ण करून पदवीधर होईपर्यंत हे स्थानक सुरूच ठेवले... या कथेतील मुख्य संदेश हा होता, की व्यावसायिकदृष्ट्या तोट्यात असूनही, एका व्यक्तीच्या भविष्याला महत्त्व देत जपान रेल्वेने दाखवलेली संवेदनशीलता आणि सामाजिक जबाबदारी याचे जगभरात कौतुक झाले. या कथेच्या खरे-खोटेपणात मला जायचे नाही. मात्र, आपल्या सरकारवर टीका करण्यासाठी ही कथा आपल्याकडे प्रसिद्ध झाली... परंतु परवाच्या बातम्यांनी एका वेगळ्या अर्थाने सिद्ध केले, की जपानपेक्षाही आपला देश शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात पुढे आहे. जपानने एका विद्यार्थिनीसाठी एक ट्रेन चालू ठेवली, यात काय विशेष. ‘हम भी कुछ कम नही’... आमच्याकडेही शून्य विद्यार्थ्यांसाठी जवळपास आठ हजार शाळा चालू ठेवतात. त्यासाठी २० हजार शिक्षकांना पगारही मिळतो. सरासरी एका शिक्षकाचे ५० ते ६० हजार वेतन गृहीत धरले तरी १५०० ते १८०० कोटी रुपये आपण शून्य विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी वेतनावर खर्च करतो. इतर खर्च वेगळेच, हे जपानला फुशारकीने सांगितले पाहिजे..वरील गोष्टीतील विडंबन सोडून द्या; पण हा आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील घोळ आहे की ढिसाळ व्यवस्थापन आहे? की आरटीई कायदा अंगाशी आला? किंवा आणखीन काय? याचा आपण वस्तुनिष्ठ विचार केला पाहिजे. मुळात ‘शून्य विद्यार्थिसंख्या’ म्हणजे काय? ज्या शाळेत एकही विद्यार्थी शिकत नाही; पण ती ‘कार्यरत’ म्हणून कागदोपत्री नोंदवली गेली आहे, अशा शाळेला शून्य विद्यार्थिसंख्या असलेली शाळा म्हणतात. म्हणजेच शाळा आहे, इमारत आहे, शिकवण्याची साधनेही आहेत, शिक्षकही आहेत; पण विद्यार्थिसंख्या शून्य आहे. एका बाजूला आजही प्रामुख्याने आर्थिक व इतर कारणांनी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या अफाट असताना दुसरीकडे शून्य विद्यार्थिसंख्येच्या शाळांवर हजारो कोटी खर्च होतात, हा विरोधाभास अनाकलनीय आहे.शून्य विद्यार्थिसंख्या ही आजची समस्या नाही. तीन वर्षांचा इतिहास पाहिल्यास मागील वर्षी हा आकडा १२ हजार ९५४ शाळा इतका होता. २०२२-२३ मध्ये हा आकडा जवळपास १० हजार इतका होता. त्यावर शासनाने काही उपाययोजना केली आहे का? केली असल्यास त्याचा परिणाम का दिसून येत नाही?भौगोलिक स्थिती, प्रचंड फुगलेली शहरे व ओस पडलेली खेडी, दळणवळणाची अव्यवस्था इत्यादी विविधतेने नटलेला आपला देश असल्याने आपल्याकडे समस्यांना काही तोटा नाही. शून्य विद्यार्थिसंख्येची समस्या ही ९० ते ९५ टक्के ग्रामीण-आदिवासी भागातली आहे. शहरांमध्ये हे प्रमाण अत्यल्प आहे. काही ठिकाणी जादा विद्यार्थिसंख्या; परंतु एक शिक्षकी शाळा, तर काही ठिकाणी बहुशिक्षकी शाळा; परंतु विद्यार्थिसंख्या कमी, अशाही विसंगती आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही होतो..शून्य विद्यार्थिसंख्येबरोबरच कमी पटसंख्या हीदेखील मोठी समस्या आहे. या निमित्ताने एक शिक्षकी शाळा व वर्गातील मोठ्या विद्यार्थिसंख्येचा गुणवत्तेवर परिणाम कितपत होतो, याचा एक अभ्यास सिस्कॉम संस्थेने राज्य शासनाला २०१४ मध्ये दिलेल्या अहवालात मांडला होता. तो या ठिकाणी देणे औचित्यपूर्ण ठरेल...• एका वर्गात विद्यार्थिसंख्या जास्त असणे हे शहरी चित्र आहे. ‘असर’ अहवाल हा ग्रामीण महाराष्ट्राविषयी बोलतो. तेव्हा ग्रामीण भागाची ही समस्या नाही. विना अनुदानित माध्यमिकच्या तुकड्यात हे चित्र आहे; पण ती संख्या फार मोठी नाही. महाराष्ट्राचे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण आम्ही माहितीच्या अधिकारात २०११-१२ चे मागविले तेव्हा ते २९.८६ आहे. त्यातही पुन्हा रत्नागिरी १९.२०, सिंधुदुर्ग १६.८६, वर्धा २३.५९, गडचिरोली २०.४३, चंद्रपूर २३.७५, रायगड २४.३९, बीड २६.८२, सातारा २३.५६, कोल्हापूर २६.७१, भंडारा २५.७१, गोंदिया २५.५० असे अनेक जिल्ह्यांचे प्रमाण हे २९ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. ठाणे व मुंबई ३७ व ३८ टक्के आहे. याचा अर्थ सरासरीने विद्यार्थ्यांची वर्गातील गर्दी हा मुद्दा महाराष्ट्राचे चित्र नाही. त्यामुळे गुणवत्तेसाठी हा बचाव होऊ शकत नाही.•यापेक्षा आणखी एक तपशील आणखी धक्कादायक आहे. मुलांना किमान अध्ययन क्षमता प्राप्त नाहीत याला फक्त जास्त विद्यार्थिसंख्या असणे हे कारण नाही. माहितीच्या अधिकारात २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्रात संख्येच्या शाळा १ ते ५ पटसंख्येच्या ९१२, ६ ते १० पटसंख्येच्या शाळा २६५६, ११ ते १५ पटसंख्येच्या शाळा ४४२१, १६ ते २० पटसंख्येच्या शाळा ५६३५, २१ ते २५ पटसंख्येच्या शाळा ५२४५ अशा एकूण १८ हजार ८६९ शाळा या इतक्या कमी पटसंख्येच्या आहेत व त्यांना दोन शिक्षक आहेत.• अप्रशिक्षित शिक्षक असल्याने शिक्षणात गुणवत्ता नाही, हा एक युक्तिवाद केला जातो; परंतु एकूण शिक्षकांत केवळ ८९४५ अप्रशिक्षित शिक्षक आहेत. त्यातही बहुसंख्य वस्तीशाळांचे शिक्षक आहेत. ते सध्या डी. एड. करत आहेत; परंतु त्यांना अध्यापनाचा १० वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे.• एक शिक्षकी शाळा या खूप मोठ्या संख्येने आहेत, असा गैरसमज करून दिला जातो; परंतु सर्व शिक्षण अभियानात प्रत्येक शाळेला दोन शिक्षक देण्याच्या धोरणामुळे ही संख्या खूप कमी झाली पाहिजे. २०११-१२ नुसार राज्यात फक्त २२८१ एक शिक्षकी शाळा आहेत. एकूण संख्येत ही संख्या गुणवत्ता घालवायला निर्णायक ठरत नाही. तेव्हा हे प्रश्न नक्कीच आहेत; पण गुणवत्ता नसण्यासाठी निर्णायक ठरत नाहीत. हा अहवाल जुना असला तरी आजही शाळांचे चित्र साधारण असेच आहे. शून्य विद्यार्थिसंख्या इतकीच कमी पटसंख्या हीदेखील गंभीर समस्या आहे. भारताची शिक्षणव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठ्या व्यवस्थांपैकी एक आहे - १४ लाखांहून अधिक शाळा, जवळपास २५ कोटी विद्यार्थी आणि सुमारे एक कोटी शिक्षक या व्यवस्थेचा भाग आहेत..Education News: आठ हजार शाळांत शून्य विद्यार्थी देशाच्या विविध राज्यांतील स्थिती; पश्चिम बंगाल अव्वलस्थानी.शून्य विद्यार्थिसंख्या-कमी पटसंख्येची कारणेस्थलांतर, शाळांची अनियोजित व अनियंत्रित वाढ: शिक्षण हक्क अर्थात आरटीई कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटरच्या आत मोठ्या शाळांचे विभाजन होऊन वाड्या-वस्त्यांवर त्या सुरू झाल्या; परंतु ग्रामीण भागातून लोक शहरांकडे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. गावे रिकामी होतात; पण शाळा तशाच राहतात. परिणामी, शाळेत शिकणारी मुलेच नसतात. शिक्षणातील खासगीकरण: हे सरकारी शाळा बंद पडण्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. खासगी शाळांनी पालकांना आकर्षित केले. (इंग्रजी माध्यम, सुविधा, स्पर्धा परीक्षेची तयारी). त्यामुळे सरकारी शाळांमधून विद्यार्थ्यांचा ओघ कमी झाला. पर्यावरणीय व भौगोलिक कारणे: आदिवासी, डोंगराळ, जंगल भागातल्या शाळांपर्यंत मुलांचे पोहोचणे अवघड असते. पावसाळ्यात वाहतूक बंद होते. त्यामुळे शाळा चालवणे अशक्य होते. मुले शाळाबाह्य होतात. प्रशासकीय शिथिलता: शिक्षकाने मुख्यालयी राहणे ही शाळा टिकण्यासाठी आवश्यक आहे व तसा नियमही आहे. मात्र, शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याने त्यांचा विद्यार्थी, शाळा, पालक अथवा गावकरी यांच्याशी कोणताही भावनिक ओलावा नसल्याने एकमेकांमध्ये दुरावा निर्माण झालेला आहे. पालक, ग्रामपंचायत, शाळा समिती यांचा सहभाग कमी झाला आहे. प्रशासनाचे या गंभीर विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे..Premium|Education expenditure India: ग्रामीण-शहरी भागांतील शिक्षण खर्चात विलक्षण तफावत, उच्च शिक्षणामुळे कुटुंबांचा आर्थिक भार वाढतोय.शून्य व कमी पटसंख्येच्या शाळा ही समस्या सोडवण्यासाठी एकदाच उपाय करून भागणार नाही; तर त्यासाठी ते संरचनात्मक आणि दीर्घकालीन करायला लागतील. ज्यामध्ये पहिला मुद्दा आहे शाळा-विलीनीकरणाचा. त्यासाठी एकाच परिसरातल्या दोन-तीन लहान शाळा एकत्र करून एक क्लस्टर शाळा तयार करावी. शिक्षक व विद्यार्थ्यांना एकत्र आणल्याने शिकवणी दर्जा वाढतो आणि संसाधनांचा योग्य वापर होतो. दुसरा मुद्दा आहे, शिक्षक फेररचनेचा. ज्या शाळांत विद्यार्थी नाहीत, तिथल्या शिक्षकांची इतर विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शाळांत बदली करावी. त्यामुळे शिक्षकांची क्षमता वापरली जाईल आणि शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण संतुलित राहील. तिसरा मुद्दा आहे, परिवहन सुविधा. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत नेण्यासाठी मोफत किंवा अनुदानित बससेवा सुरू करावी. अनेक राज्यांत ‘शालेय बस योजना’ सुरू झाली आहे; पण ती सर्वत्र पोहोचली पाहिजे. डिजिटल/हायब्रिड शिक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. जिथे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे, तिथे ई-लर्निंग, दीक्षा, पंतप्रधान मोफत शिक्षण योजना (PM eVidya)सारख्या व्यासपीठांचा वापर करून शिक्षण देता येऊ शकते. एक शिक्षक अनेक गावांतील विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी ऑनलाइन शिकवू शकतो. स्थानिक सहभाग वाढवण्याचीही गरज आहे. पालक व ग्रामपंचायत यांचा सहभाग वाढवावा. शाळा ही ‘गावाची संस्था’ आहे, ही भावना परत आणायला हवी. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना जास्त अधिकार दिले पाहिजेत. शिक्षकांना शाळेच्या गावी राहावे लागेल.सारांश काय, तर शून्य विद्यार्थिसंख्या वा कमी पटसंख्या ही केवळ शाळा किंवा शिक्षण विभागाची समस्या नाही, तर ती समाजाच्या बदलत्या रचनेची आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेची निशाणी आहे. उपाय सोपे नाहीत; पण शक्य आहेत. शाळा टिकवायची असेल, तर विद्यार्थी टिकवावे लागतील आणि विद्यार्थी टिकवायचे असतील, तर समाजालाच शाळेशी जोडावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.