Premium |India Education Crisis : शिक्षणावर केवळ ०.६४ टक्के खर्च; स्वातंत्र्यानंतर ७९ वर्षांनीही भारताची शैक्षणिक स्थिती १९५१च्या पातळीवरच

केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, आपल्या देशातील शिक्षणावरील खर्च केवळ ०.६४ टक्के म्हणजे एक टक्कादेखील नसल्याचे समोर आले आहे. गेली तीन वर्षे हा दर ०.७२ वरून घसरत घसरत आता ०.६४ वर आलेला आहे. जगातील तथाकथित महाशक्ती व्हायला निघाल्याचा माध्यम पुरस्कृत प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर हे वास्तव जरा अधिकच कठोरपणे तपासले पाहिजे. जगातील तथाकथित पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे सांगण्यात येत असलेल्या या अर्थव्यवस्थेत हा दर तर आज स्वातंत्र्याच्या ७९ वर्षांनंतर किमान १० टक्के तरी असणे आवश्यक होते. या देशातील पहिला शिक्षण आयोग, कोठारी कमिशनने १९६२ मध्ये हा दर किमान सहा टक्के असावा, हे उद्दिष्ट बाळगले होते. २०२० मध्ये आणल्या गेलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानेदेखील त्यापलीकडील उद्दिष्ट देण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. ०.६४ टक्के हा दर देश स्वतंत्र झाला त्या सुमारास म्हणजे १९५१-५२ या वर्षी होता. याचा अर्थ या देशाची शैक्षणिक स्थिती, दर्जा आणि मागासलेपण हे सारे देश स्वातंत्र्य होताना होती, त्याच स्थितीत आज नेऊन ठेवले गेले आहे.शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही क्षेत्रांची स्थिती जर अशीच दयनीय असेल, तर स्वातंत्र्यानंतर ७९ वर्षे या देशात निर्माण झालेली संपत्ती नेमकी गेली कुठे आणि किती व कोणाकडे वळती झाली, याची तपासणी या देशातील जनतेने करून मागायला हवी. देश शेवटी आहे कोणाचा? ठरलेली शैक्षणिक उद्दिष्टे देशाला गाठता न येणे, त्यात राष्ट्र म्हणून आपण असफल, अक्षम ठरणे याचा अर्थ काय होतो? अशा राष्ट्राची गणना ही अविकसित, मागास राष्ट्रात होत असते. मग आपण जगातली पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचा प्रचार फसवा आहे की सरकारची आकडेवारी फसवी आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे..शिक्षणासाठी ०.६४ टक्के खर्च ही अर्थव्यवस्थेची अगदी प्राथमिक अवस्था समजली जाते. शिक्षणावरील गुंतवणूक एवढ्या निम्न दर्जाची असणे याचा अर्थ देशातील शिक्षण क्षेत्रातील अध्ययन-अध्यापनाच्या दर्जासह सर्व प्रकारची साधनसामग्री अतिशय निकृष्ट दर्जाची असणे, विकसित जगाच्या तुलनेत असा देश कमकुवत असणे, सुशिक्षित नसणे, मानवी संसाधने अविकसित, मागासलेली असणे असा होतो. सरकारला शिक्षणाचे काडीचेही महत्त्व न वाटणे, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता अतिशय निम्न दर्जाची राखली जाणे, लोकांना शिक्षणाच्या संधी, सोयी, सवलती हव्या तशा प्रमाणात उपलब्ध नसणे, मोठी लोकसंख्या शिक्षण वंचित ठेवलेली असणे, असाही याचा अर्थ होतो.शिक्षण ही आपली जबाबदारी म्हणून शासन त्याकडे बघत नाही. शिक्षणावर खर्च करण्यातून सरकारने आपले अंग काढून घेतले आहे. शिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची तेवढी चैन असून, आर्थिकदृष्ट्या मागे असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला शिक्षण वंचित करणारी ही स्थिती ठरते. शैक्षणिक असमानता, विषमतेची खाई देशात विस्तारलेली आहे, असे ही आकडेवारी दर्शवते..शिक्षणाचे अतिरिक्त व अतिरेकी खासगीकरण, सरकार शिक्षण देण्याची टाळत असलेली जबाबदारी, पुरेशा वर्गखोल्या उपलब्ध नसणे, विज्ञानविषयक प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, स्वच्छतागृहे यांची अनुपलब्धता, किती मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याचे हे निदर्शक आहे. ०.६४ टक्के एवढा अत्यल्प शिक्षणावरील खर्च हा शिक्षण हे केवळ संपत्तीधारक वर्गासाठी राखीव केले जात असून, मोठ्या प्रमाणावरील गरिबीत, दारिद्र्यात असणारी शहरी झोपडपट्टीतली व अत्यल्प उत्पन्न गटातली तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामकरी, अशी प्रचंड मोठी लोकसंख्या ही शिक्षण वंचित असणे, असाही याचा अर्थ आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे, सरकारी शाळा-महाविद्यालये, उच्च शिक्षणाच्या सरकारी सोयीची अनुपलब्धता यामुळे गरिबांसाठी दर्जेदार शिक्षण उपलब्धच नसणे, असा या ०.६४ टक्केवारीचा स्पष्ट अर्थ आहे. याचे अनिष्ट परिणाम वर्तमानात आहेत, तसेच ते दूरगामीदेखील आहेत. बौद्धिक, वैचारिक, तंत्रज्ञानात्मक कौशल्ये अवगत असणारा वर्गच यातून मर्यादित होत जातो. परिणामी, सर्वांगीण आणि समन्यायी विकासातील तो मोठाच अडसर ठरतो. शिक्षणासाठी सरकारी निधीच उपलब्ध नसण्याचा अर्थ, पूर्णवेळ पात्रताधारक शिक्षक उपलब्ध नसणे, तासिका तत्त्वावर, कंत्राटी पद्धतीने शिक्षण दिले जाणे, शिक्षक विद्यार्थी हे आदर्श प्रमाण निकालात निघणे, हे सारे परिणाम देशातील शिक्षणक्षेत्र उद्ध्वस्त करणारे आहेत. हे सारे राष्ट्रीय विकास दीर्घकालीन बाधित करणारे असून, भीषण आर्थिक संकटात राष्ट्र असल्याचे हे द्योतक आहे.मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की सहा टक्के खर्चाचे जे उद्दिष्ट १९६२ मध्येच बाळगले गेले होते, त्यातूनदेखील ७,५०० मुलांपैकी केवळ एकालाच मोफत शिक्षण दिले जाणे शक्य होते. सर्वांसाठी शिक्षण ही कशी निव्वळ पोकळ घोषणा तेवढी आहे आणि आज तर ०.६४ एवढ्या अत्यल्प खर्चात ४०-५० हजारपैकीदेखील एखाद्याच मुलाला त्यातून मोफत शिक्षण मिळाले तर मिळू शकते, असा याचा अर्थ होतो..खरे तर सांगितले असे जाते, की एका विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षित करण्यासाठी वर्षाला तीन लाख रुपयांची गरज असते. वय वर्षे १८-२४ या वयोगटातील १३ कोटी मुला-मुलींना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून द्यायचे, तर यासाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद ही ४० लाख कोटी रुपये असण्याची गरज आहे.वय वर्षे पाच ते आठ या गटातील सुमारे ३५ कोटी मुलांना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मोफत द्यायचे, तर अधिकचे ३५ लाख कोटी हवेत. म्हणजे एकूण ७५ लाख कोटी एवढी ही तरतूद हवी. जी सरकारच्या सध्याच्या अंदाजपत्रकाच्या साडेचारशे पट अधिक हवी, असे सांगितले जाते. थोडक्यात म्हणजे, ज्या वेळी एक लाख कोटी रुपये तरतूद यासाठी केली जाईल, तेव्हा कुठे हा देश ७,५०० पैकी एका मुलाला मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देऊ शकेल.कोणत्याही स्तरावरील आणि कितीही वेगाने खासगीकरण करून हे उद्दिष्ट गाठले जाणे अशक्य आहे. थोडक्यात म्हणजे, काॅर्पोरेट राज्यासाठी निकालात काढली गेलेली कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना राबविणारी सत्ता केंद्रात साकारल्याशिवाय या देशातील शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषमता नष्ट होणे नाही; उलट ती प्रचंड प्रमाणात वाढतीच राहणार आहे. परिणामी, विषमतेच्या खाईत होरपळणाऱ्या समाजात अविवेक, असभ्यपणा, अविचार, दहशत, हिंसा इत्यादी अनिष्टता थांबवणे अधिकच कठीण होत जाणार आहे. 