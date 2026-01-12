Premium|Study Room : २०२५ मध्ये भारताची परराष्ट्रनीती; संतुलन आणि स्वायत्तता

लेखक : वैभव खुपसे२०२५ च्या सुरुवातीलाच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत युक्रेन आणि गाझा या दोन वेगवेगळ्या संघर्षांवर मतदान होत असताना, पुन्हा एकदा महासत्तांच्या व्हेटोने ठराव अपयशी ठरवला. सभागृहात शांतता राखली गेली, पण बाहेर मात्र जगभर युद्ध, अस्थिरता आणि अनिश्चितता अधिकच वाढत गेली. त्याच काळात लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर हल्ले होत होते, तैवान सामुद्रधुनीत तणाव वाढत होता आणि जागतिक अर्थव्यवस्था तंत्रज्ञान व पुरवठा साखळीच्या राजकारणात अडकत चालली होती. या सर्व घटनांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली ती म्हणजे जागतिक राजकारणाचा जुना आराखडा आता उपयोगी राहिलेला नाही.याच पार्श्वभूमीवर २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या इतिहासात एक निर्णायक वळण ठरले. शीतयुद्धानंतरची नियमाधारित जागतिक व्यवस्था ढासळत असताना, सत्ता, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था हेच जागतिक राजकारणाचे केंद्रबिंदू बनले. भारतासाठी हे वर्ष केवळ बाह्य घडामोडी पाहण्याचे नव्हते, तर स्वतःची भूमिका नव्याने ठरवण्याचे व अनिश्चिततेच्या या जगात स्थैर्य देणारा घटक बनण्याचे होते..Premium|Indian Economy Growth : लक्ष्य तिसऱ्या क्रमांकाचे !.बहुपक्षीय व्यवस्थेचे संकट आणि उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा ऱ्हास २०२५ मध्ये उदार आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा ऱ्हास हा केवळ वैचारिक नसून संस्थात्मक अपयशाच्या रूपात दिसून आला. संयुक्त राष्ट्रे शांतता आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर प्रभावी भूमिका बजावू शकली नाहीत. युक्रेन आणि गाझा संघर्षांवर सुरक्षा परिषदेत वारंवार व्हेटो वापरले गेले, ज्यामुळे सामूहिक सुरक्षा ही संकल्पनाच प्रश्नांकित झाली. जागतिक व्यापार संघटना संरक्षणवाद, डिजिटल व्यापार आणि अनुदानांवरील मतभेदांमुळे निष्प्रभ ठरली. परिणामी, जागतिक प्रशासन सर्वसमावेशक बहुपक्षीय संस्थांऐवजी लहान, हिताधारित गटांकडे वळले. यामुळे नियमाधारित जागतिक व्यवस्थेऐवजी सत्ताधारित वास्तव अधिक ठळक झाले.अमेरिका–चीन स्पर्धा आणि जागतिक व्यवस्थेचे खंडण२०२५ मधील जागतिक राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापक आणि बहुआयामी स्पर्धा. ही स्पर्धा केवळ व्यापारापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा नियंत्रण आणि पुरवठा साखळी यांपर्यंत विस्तारली. अमेरिकेने निर्यात निर्बंध वाढवले, तर चीनने स्वदेशी नवकल्पना आणि ग्लोबल साउथशी आर्थिक भागीदारी मजबूत केली. तैवान सामुद्रधुनी आणि दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव कायम राहिला, मात्र थेट युद्ध टाळले गेले. या स्पर्धेमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय गटांमध्ये विभागली गेली, ज्यामुळे भारतासारख्या देशांना कोणत्याही एका बाजूला न झुकता संतुलन राखणे अपरिहार्य बनले..रशिया-युक्रेन युद्ध आणि युरोपची सुरक्षा कोंडी२०२५ मध्ये रशिया–युक्रेन युद्धाने युरोपमधील सुरक्षेच्या संकल्पनाच बदलून टाकल्या. निर्बंध असूनही रशियाची युद्धक्षमता टिकून राहिली, तर युक्रेन पाश्चिमात्य देशांच्या मदतीवर अवलंबून राहिला. या संघर्षामुळे नाटो अधिक सक्रिय झाले, संरक्षण खर्च वाढवला गेला, पण त्याचवेळी सदस्य देशांमध्ये युद्ध कितपत वाढवावे, यावर मतभेदही वाढले. भारतासाठी हा संघर्ष रणनीतिक स्वायत्ततेचा जिवंत धडा ठरला. भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी रशियाशी व्यवहार सुरू ठेवले, तर एकाच वेळी अमेरिका आणि युरोपशी राजनैतिक व आर्थिक संबंधही संतुलित ठेवले.पश्चिम आशिया : संघर्षांचे पडसाद आणि भू-राजकीय अनिश्चितता२०२५ मध्ये पश्चिम आशिया हा प्रदेश संघर्ष आणि समायोजन यांचा संगम ठरला. गाझा संघर्षाचे पडसाद लाल समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर उमटले, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक व्यापार, ऊर्जा दर आणि विमा खर्चावर झाला. त्याचवेळी, आर्थिक विविधीकरण आणि दीर्घ संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या थकव्यामुळे काही देशांनी मर्यादित कूटनीतिक संवाद सुरू ठेवला. भारतासाठी पश्चिम आशिया केवळ राजकीय नव्हे, तर ऊर्जा, स्थलांतर, व्यापार आणि समुद्री सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे भारताने या प्रदेशात संतुलित, व्यावहारिक आणि शांतताकेंद्रित भूमिका घेतली..Premium|Study Room भारताची परराष्ट्रनीती : गेल्या दशकातील प्रवास आणि पुढील दिशा.इंडो-पॅसिफिक : जागतिक भू-राजकारणाचे नवे केंद्र २०२५ मध्ये इंडो-पॅसिफिक हा प्रदेश केवळ भौगोलिक संकल्पना न राहता जागतिक सत्तासंतुलनाचा निर्णायक रंगमंच बनला. जगातील सुमारे ६० टक्के व्यापार या समुद्री मार्गांवरून होतो, त्यामुळे समुद्री मार्गांवरील नियंत्रण, मुक्त नौवहन, आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षितता हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे मुख्य मुद्दे ठरले. चीनच्या वाढत्या नौदल उपस्थितीमुळे आणि कृत्रिम बेटांच्या उभारणीमुळे प्रादेशिक देशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली. यामुळे जपान, ऑस्ट्रेलिया, ASEAN देश आणि भारत यांच्यात सामरिक समन्वय वाढताना दिसून आला. भारताने या पार्श्वभूमीवर नौदल सराव, बंदर विकास, सागरी पायाभूत सुविधा आणि राजनैतिक सक्रियता वाढवली. विशेषतः हिंद महासागरात भारताने ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ म्हणून स्वतःची भूमिका अधोरेखित केली. इंडो-पॅसिफिक हे भविष्यातील जागतिक राजकारण कसे असेल याचे स्पष्ट प्रतिबिंब ठरले, जिथे विचारसरणीपेक्षा भूगोल, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि कनेक्टिव्हिटी अधिक महत्त्वाची ठरते.ग्लोबल साउथचा उदय आणि नवा राजकीय आत्मविश्वास २०२५ मध्ये ग्लोबल साउथने स्वतःला केवळ ‘मागण्या करणारा समूह’ न ठेवता राजकीय दबाव निर्माण करणारी शक्ती म्हणून सिद्ध केले. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांनी हवामान बदलासाठी वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, कर्ज पुनर्रचना आणि जागतिक संस्थांमधील न्याय्य प्रतिनिधित्व याबाबत ठाम भूमिका घेतली. अनेक विकसनशील देशांवरील वाढते कर्जसंकट आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे विद्यमान आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचना विकसनशील देशांसाठी अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट झाले.या पार्श्वभूमीवर भारताने ग्लोबल साउथचा विश्वासार्ह आणि स्वीकारार्ह आवाज म्हणून भूमिका बजावली. भारताने विकासकेंद्रित कूटनीतीवर भर देत बहुपक्षीय संस्थांतील सुधारणांचा आग्रह धरला. यामुळे भारताची ओळख विकसित देशांचा विरोधक न ठरता, विकसित आणि विकसनशील जगातील दुवा म्हणून अधिक मजबूत झाली. हा बदल भारताच्या जागतिक प्रतिष्ठेसाठी दीर्घकालीन दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो..भारताचे परराष्ट्र धोरण : आत्मविश्वास, संतुलन आणि व्यवहार्यता २०२५ मधील भारताचे परराष्ट्र धोरण हे ना अतिआदर्शवादी होते, ना आक्रमक तर ते वास्तववादी, संतुलित आणि हितकेंद्रित होते. औपचारिक लष्करी आघाड्यांऐवजी भारताने विषयाधारित सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला. तंत्रज्ञान, व्यापारासाठी पाश्चिमात्य देशांशी सहकार्य, ऊर्जा आणि संरक्षणासाठी रशियासोबत संबंध, आणि चीनसोबत थेट संघर्ष टाळत स्पर्धेचे व्यवस्थापन ही त्रिसूत्री भारताच्या धोरणाचा गाभा ठरली. या दृष्टिकोनामुळे भारत कोणत्याही एका गटाचा भाग न होता स्वतंत्र निर्णय घेणारी शक्ती म्हणून पुढे आला. भारताने राष्ट्रीय हित, आर्थिक विकास आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांना प्राधान्य देत लवचिक कूटनीती राबवली. परिणामी, भारताची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक विश्वासार्ह, जबाबदार आणि परिपक्व जागतिक शक्ती म्हणून अधिक बळकट झाली. बदलत्या आणि अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेत हीच भूमिका भारताला दीर्घकालीन स्थैर्य आणि प्रभाव देणारी ठरू शकते.उदयास येणारी बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था : संघर्ष नाही, तर सततची वाटाघाटी२०२५ नंतर उभारी घेत असलेली जागतिक व्यवस्था ना एकध्रुवीय राहिलेली आहे, ना पूर्णपणे द्विध्रुवीय. ती बहुध्रुवीय, तुकड्यातुकड्यांची आणि सतत बदलणारी आहे. कोणतीही एक महासत्ता सर्व क्षेत्रांत वर्चस्व गाजवू शकत नाही आणि प्रत्येक प्रश्नावर वेगवेगळे गट तयार होत आहेत. याचा अर्थ असा की जागतिक राजकारण आता ‘स्थायी आघाड्यांपेक्षा’ स्थायी वाटाघाटींवर आधारित आहे.या व्यवस्थेत संघर्ष संपणार नाहीत, पण ते थेट युद्धाच्या रूपात न होता आर्थिक दबाव, तंत्रज्ञान निर्बंध, राजनैतिक खेळी आणि प्रभावक्षेत्रांच्या स्पर्धेतून व्यक्त होतील. अशा जगात मध्यम शक्ती असलेले देश निर्णायक ठरतात. भारतासारख्या देशांकडे लष्करी ताकद, मोठी अर्थव्यवस्था, लोकसंख्या आणि राजनैतिक विश्वासार्हता असल्याने ते स्थैर्य निर्माण करणारा दुवा बनू शकतात. ही नवी जागतिक व्यवस्था भारतासाठी धोका नसून, योग्य धोरण राबवले तर ती मोठी संधी ठरू शकते..बदलत्या जागतिक व्यवस्थेशी भारत कसा जुळवून घेऊ शकतोया बहुध्रुवीय आणि अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेत भारताने जुळवून घेणे म्हणजे फक्त प्रतिक्रिया देणे नव्हे, तर दिशा ठरवणारा घटक बनणे होय. यासाठी चार महत्त्वाच्या पातळ्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. पहिले, भारताने रणनीतिक स्वायत्तता ही केवळ घोषवाक्य न ठेवता प्रत्यक्ष धोरणात सातत्याने जपली पाहिजे म्हणजे कोणत्याही एका गटावर पूर्ण अवलंबून न राहता सर्वांशी संवाद ठेवावा.दुसरे, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक आत्मनिर्भरता वाढवून भारताने जागतिक पुरवठा साखळीत अपरिहार्य स्थान मिळवले पाहिजे. तिसरे, भारताने ग्लोबल साउथचे नेतृत्व करत जागतिक संस्थांतील सुधारणांचा आग्रह सातत्याने धरला पाहिजे. आणि चौथे, भारताने लष्करी शक्तीबरोबरच सॉफ्ट पॉवर, नैतिक विश्वासार्हता आणि कूटनीतिक कौशल्य यांचा प्रभावी वापर केला पाहिजे. या चारही पातळ्यांवर यश मिळाल्यास भारत केवळ बदलांना तोंड देणारा देश न राहता, बदल घडवणारा देश ठरेल.अनिश्चिततेच्या युगात भारताची ऐतिहासिक भूमिका २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एक ऐतिहासिक संक्रमणबिंदू ठरते. जागतिक राजकारणात अनिश्चितता हीच नवी स्थिरता बनली आहे. जुने नियम, जुनी आघाडी आणि जुने समतोल आता तितकेसे प्रभावी राहिलेले नाहीत.भारतासाठी ही परिस्थिती धोक्याइतकीच संधीही आहे. जर भारताने संतुलित, स्वायत्त आणि दूरदृष्टीपूर्ण परराष्ट्र धोरण राबवले, तर तो केवळ या नव्या जागतिक व्यवस्थेत टिकून राहणार नाही, तर तिचे स्वरूप ठरवणारा एक महत्त्वाचा शिल्पकार बनेल. २०२५ हे वर्ष त्यामुळे भारतासाठी फक्त जागतिक घडामोडी पाहण्याचे नव्हते तर इतिहासात स्वतःची भूमिका कोरण्याचे वर्ष होते. 