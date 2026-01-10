Premium| Gig economy: गिगकामगारांमध्ये नाराजी का? अशा प्रकारे या कंपन्या कामगारांचं शोषण करतात...

स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, इन्स्टामार्ट, झेप्टो, बिगबास्केट मिन्यूट, फ्लिपकार्ट मिन्यूट अशा अॅप्स वरून आपण जेव्हा एखादी गोष्ट मागवतो तेव्हा ती वस्तू आपल्याला काही मिनिटातच मिळायला हवी अशी आपण अपेक्षा करतो. वस्तू वेळेत हातात आली नाही तर फोन करून आपण त्या डिलिव्हरीबॉयला त्रास देत असतो. याच डिलिव्हरी करणाऱ्या लोकांनी मागील महिनाभर अनेक संप केले पण त्यांच्या हाती अजून काहीच लागलं नाही.गिगवर्क याचा अर्थच मुळात असा असतो की, तुम्हाला जेव्हा हवं तेव्हा तुम्ही काम करू शकता. पण या कंपन्या गिगवर्कच्या नावाखाली यांची फसवणूक करतात. कारण जो व्यक्ती त्यांच्या अटींप्रमाणे ठराविक तास काम करेल, दिलेलं टारगेट पूर्ण करेल त्यालाच पूर्ण पैसे मिळतात. जो व्यक्ती दररोज काम करेल, वेळेत काम पूर्ण करेल त्यालाच ऑर्डर मिळतात. त्यामुळे ऑर्डर वेळेत पूर्ण करण्याचा कायमस्वरूपी या लोकांवर दबाव असतो. विशेषत: जिथे १० मिनिटात ऑर्डर पोहचवण्याची अट असते तिथे घाईगडबडीत अपघात होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे सामान्य लोकांना आणि या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाला धोका निर्माण होतो. भारतातील वाढती गरीबी आणि बेरोजगारी यामुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी उपलब्ध आहेत त्यामुळे या कंपन्या कमीत कमी पैशात या लोकांकडून काम करून घेत आहेत. ज्यांचं हातावर पोट आहे ते लोक नाईलाजास्तव रोजचे पैसे रोज मिळतात म्हणून अशी कामे करत आहेत. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार येणाऱ्या काही काळात या गिगकामगारांची संख्या २ कोटी ३० लाखांपर्यंत पोहचणार आहे. त्यामुळे परराष्ट्रांप्रमाणे कायदे करून या कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. या कामगाराच्या अडचणी काय आहेत? आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा यांना हा प्रश्न गंभिर का वाटतो या विषयी सविस्तर जाणून घ्या सकाळ+ च्या या लेखातून. .गिग इकॉनॉमीवर आधारित कामांना ‘लवचिक’ (फ्लेक्झिबल) कामे म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ असा सांगितला जातो की, कामगार स्वतः ठरवू शकतो की तो कधी लॉगइन करणार आणि कधी लॉगआउट करणार. शिवाय अशा कामांमध्ये कामगाराने किती तास काम करायचे आणि कोणते काम स्वीकारायचे याचे त्याला स्वातंत्र्य असते. मात्र प्रत्यक्षात ही लवचिकता तशी नसते. परंतु हे गिग काम सतत येणारी मागणी, अल्गोरिदमने ठरवलेले वेळापत्रक आणि वेगवेगळ्या गिग नुसार मिळणारा वेगवेगळा मोबदला या पद्धतीवर चालते. म्हणजे कामगाराला वाटते की तो वेळ निवडतो, पण प्रत्यक्षात कोणत्या वेळी काम जास्त मिळेल हे प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम ठरवतात. त्यामुळे ही कागदोपत्री लवचिकता खरी लवचिकता परिस्थिती नुसार बदलत राहणारी अनिश्चितता आहे.भारतात असे किती कामगार आहेत?नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२०-२१ मध्ये भारतात सुमारे ७७ लाख लोक गिग कामात कार्यरत होते. ही संख्या आता वाढली असून २०२९-३० पर्यंत ती २.३ कोटीपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. हे कामगार प्रामुख्याने डिलिव्हरी, राइड शेअरिंग आणि इतर तात्काळ सेवा क्षेत्रात काम करतात. मात्र बहुतेक प्रकरणांमध्ये हे काम स्वतःच्या आवडीने निवडलेले नसते. बेरोजगारी, सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रातील स्थिर नोकऱ्यांचा अभाव आणि औपचारिक रोजगाराच्या संधी कमी असल्यामुळे लोक गिग कामाकडे वळतात. त्यामुळे ही खरी निवड आहे की आर्थिक मजबुरी? हा प्रश्न निर्माण होतो.भारतामध्ये असंघटित क्षेत्र आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर आहे. पारंपरिक नोकऱ्या कमी होत असताना अनेक तरुण आणि ग्रामीण भागातून शहरात आलेले स्थलांतरित कामगार प्लॅटफॉर्म आधारित काम स्वीकारायला भाग पडतात. कारण हातावर पोट असल्यामुळे रोजचा उदरनिर्वाह रोज होण्यासाठी लगेच पैसे अशा ठिकाणी मिळतात. त्यामुळे गिग काम ही त्यांची गरज बनते निवड राहत नाही..या कंपन्या आणि या क्षेत्राचे समर्थक सांगतात की गिग काम हे ‘पार्ट-टाइम उत्पन्न’ म्हणून चांगले आहे. यामुळे लोक शिक्षण, घरची जबाबदारी साभाळून दुसरे काम करू शकतात. असा दावा केला जातो. पण वास्तव वेगळे आहे. अनेक गिग कामगार दररोज दहा तासांपेक्षा जास्त काम करतात तरीही त्यांची कमाई कमीच राहते..पिळवणूक होत असताना सुध्दा लोक काम का करतात?हे काम लवचिकतेपेक्षा आर्थिक गरजेची पोटी करणारे लोक अधिक प्रमाणावर दिसतात. या व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कामगार बदलाचा दर कंपन्या याला लवचिकता म्हणतात, कारण नवीन कामगार सहज येतात आणि जुने काम सोडून जातात. पण प्रत्यक्षात अनेक कामगार टिकत नाहीत, कारण हे काम अस्थिर, अनिश्चित आणि संरक्षणाविना असते. पर्याय नसल्यामुळेच लोक काही काळ येथे काम करतात. शहरी-ग्रामीण स्थलांतर, शहरांतील वाढता खर्च, कर्जाचे ओझे आणि कौशल्यांची कमतरता यामुळे अनेक लोक गिग कामाकडे ढकलले जातात. त्यामुळे ‘लवचिकता’ हा शब्द उद्योगाच्या बाजूने वापरला जातो, पण तो कामगारांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांचे प्रतिबिंब दाखवत नाही..भारतामध्ये या कामगारांची अशी दैनिय अवस्था का आहे?या परिस्थितीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘अतिरिक्त उपलब्धता’ म्हणजेच ओव्हरसप्लाय. याचा अर्थ असा की कामासाठी उपलब्ध असलेले कामगार खूप जास्त आहेत. त्यामुळे कंपन्यांना हवे तेव्हा नवीन कामगार सहज मिळू शकतात. या परिस्थितीत कंपन्यांकडे अधिक नियंत्रण येते आणि त्या कमी दरात आणि कमी बक्षिसांवर काम करून घेऊ शकतात. भारतासारख्या देशात कमी मजुरी, जास्त बेरोजगारी आणि उत्पन्नाची गरज असल्यामुळे हे मॉडेल टिकून राहते. अनेक लोकांना कोणतेही उत्पन्न मिळवणे गरजेचे असल्याने गिग काम हा सहज उपलब्ध पर्याय ठरतो. मात्र विकसित देशांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. तिथे किमान वेतनाचे कडक कायदे, सामाजिक सुरक्षा आणि मजबूत कामगार संघटना असल्यामुळे गिग मॉडेल मर्यादित प्रमाणातच चालते किंवा अडखळते. तिथे कामगारांना अधिक सुरक्षित आणि स्थिर नोकऱ्यांचे पर्याय उपलब्ध असतात..कागदोपत्री बंधनमुक्त दिसणाऱ्या या कामात प्रत्येक्षात मात्र ही बंधने असतात...गिग इकॉनॉमीतील कामगारांचे रोजचे काम आता माणसांकडून नव्हे, तर अल्गोरिदम म्हणजे संगणकावर चालणाऱ्या नियमांद्वारे ठरवले जाते. कोणाला काम मिळेल, कोणते काम आधी करायचे हे निर्णय संगणक स्वतः घेतो. या पद्धतीला अल्गोरिदम द्वारे चालणारे व्यवस्थापन असे म्हणू शकतो. या व्यवस्थेमध्ये कामगाराला समोर दिसणारा मालक किंवा सुपरवायझर नसतो. त्यामुळे कामगार कोणाच्या आदेशाखाली काम करतो आहे, हे स्पष्ट होत नाही. यालाच चेहराविरहित व्यवस्थापन असे म्हणतात. या पद्धतीत कामगार नियंत्रित होतो, पण का आणि कसे, हे त्याला सांगितले जात नाही..डिलिव्हरी कंपन्या ऑर्डर वाटप, कामगारांचे रेटिंग आणि बक्षीस रचना या सर्व गोष्टी अल्गोरिदमच्या मदतीने ठरवतात. ग्राहकांनी दिलेले रेटिंग कमी झाले, तर कामगाराला पुढील काम कमी मिळते. रेटिंग चांगले असेल, तर अधिक ऑर्डर मिळतात. त्यामुळे कामगार कायम चांगले रेटिंग मिळवण्याच्या दबावाखाली असतो. डिलिव्हरी कामगारांमध्ये जो जास्त वेळ काम करेल त्याला सिस्टीममधील नियमानुसार जास्त गुण मिळतात व त्याआधारे जास्त ऑर्डर मिळतात मग कामाच्या स्वातंत्र्याचं काय? अल्गोरिदम कसे काम करतात, हे कामगारांना सांगितले जात नाही. कोणत्या आधारावर ऑर्डर मिळते, जास्त काम कसे मिळते किंवा उत्पन्न का कमी झाले, याचे स्पष्ट उत्तर नसते. त्यामुळे ही प्रणाली पारदर्शक नाही..१० मिनिटांची डिलिव्हरी कामगारांच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम करते?गिग कंपन्यांचे १० मिनिटांत डिलिव्हरी देण्याचे मॉडेल हे अल्गोरिदमिक नियंत्रणाचे ठळक उदाहरण आहे. ग्राहकांना दहा मिनिटांत सेवा देण्याचे वचन दिले जाते. हे पाळण्यासाठी अल्गोरिदम कामगारांवर वेळेचा मोठा ताण टाकतो. त्यामुळे कामगारांना खूप वेगाने चालणे किंवा धावणे भाग पडते. या वेगामुळे अपघात, मानसिक ताण आणि सुरक्षिततेचा धोका वाढतो. वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी अनेक वेळा कामगार स्वतःच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करतात. कारण वेळ चुकली, तर उत्पन्न कमी होते किंवा पुढील काम मिळत नाही. सतत अल्गोरिदमकडून निरीक्षण होत असल्यामुळे कामगारांमध्ये तणाव आणि अस्वस्थता वाढते..डार्क स्टोअर मॉडेलमध्ये स्टोअर जवळ असले, तरीही कामगारांची कमाई कमी राहते. कारण अल्गोरिदम त्यांना सतत लहान आणि कमी मोबदल्याची कामे देतो. कामाचे अंतर कमी असते, पण एकूण उत्पन्न वाढत नाही. त्यामुळे जवळीक असूनही आर्थिक फायदा मिळत नाही. या संपूर्ण व्यवस्थेत कामगारांकडे तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा नसते. समस्या आल्यास मानवी मदत मिळत नाही. अॅपवर तक्रार नोंदवली जाते, पण निर्णय संगणकच घेतो. कामगाराशी थेट संवाद साधणारी व्यक्ती उपलब्ध नसते..अर्धवट सत्य सांगून लोकांना कसे फसवले जाते?या कंपन्या गिग कामगारांचे उत्पन्न जाहीर करताना सांगतात की झोमॅटोवरील डिलिव्हरी पार्टनरांचे तासिक उत्पन्न २०२५ मध्ये सुमारे १०२ रुपये झाले आहे. हे उत्पन्न २०२४ मधील ९२ रुपयांच्या तुलनेत १०.९ टक्क्यांनी अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे सर्व आकडे तासिक कमाईच्या आधारावर दिलेले असून, टिप्सचा समावेश यात केलेला नाही. या आकड्यांच्या आधारे असे सांगितले जाते की, जर एखादा डिलिव्हरी पार्टनर दिवसाला १० तास आणि महिन्यात २६ दिवस काम करत असेल, तर त्याची एकूण (ग्रॉस) कमाई सुमारे २६,५०० रुपये होते. त्यातून इंधन आणि वाहन देखभाल खर्च वजा केल्यानंतर, साधारणपणे नेट कमाई २१,००० रुपयांच्या आसपास राहते, असा कंपनीचा दावा आहे.कंपन्यांकडून दिले जाणारे १० तास × २६ दिवस कामाचे उदाहरण वास्तववादी नाही. कारण सर्व कामगार दररोज दहा तास काम करत नाहीत. तसेच, महिनाभर इतकी नियमित कामाची संधी सर्वांना मिळत नाही. याचे एक ठळक उदाहरण म्हणजे २०२५ मध्ये झोमॅटोवरील डिलिव्हरी पार्टनर सरासरी फक्त ३८ दिवस कामावर होते. त्या काळात त्यांनी दररोज सरासरी सात तास काम केले. याचा अर्थ असा की बहुतेक कामगार हे काम सातत्याने करत नाहीत. ही ३८ दिवसांची सरासरी उपस्थिती दाखवते की गिग काम अनेकांसाठी पूर्णवेळ आणि स्थिर रोजगाराचा पर्याय ठरत नाही. अनेक लोक हे काम फक्त काही दिवस, सणासुदीच्या काळात किंवा गरजेच्या वेळीच करतात..Premium|New Labour Codes India 2020 : २९ जुने कायदे संपुष्टात; चार नवीन संहितांमधील बदलांवर कामगार नेत्यांची तीव्र टीका.गिगकामगारांचा हा मुद्दा चर्चेत येण्याचं कारण काय?कामगारांवर अन्याय होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. परंतु गिग कामगारांबाबतचे हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत येण्यामागे काही मुद्दे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गिग इकॉनॉमीमुळे गिग कामगार आणि ग्राहक यांचा थेट संबंध येतो. अन्न, किराणा किंवा औषध मागवणारा ग्राहक आणि ते पोहोचवणारा कामगार यांचा संबंध आता थेट दारात येतो. याआधी अनेक प्रकारचे श्रम हे पडद्यामागे होते, ते आता उघडपणे दिसू लागले आहेत. यालाच अनेक अभ्यासक ‘दारात येणारी असमानता’ असे म्हणतात. पूर्वी कारखान्यातील कामगार, गोदामातील हमाल किंवा शेतमजूर लवकर लक्षात येत नव्हते. गिग इकॉनॉमीने मात्र श्रम थेट घराच्या दारापर्यंत आणले. त्यामुळे वर्गातील फरक अधिक ठळकपणे जाणवू लागले आहेत.आजच्या उपभोगाच्या सवयींमध्ये वेग, सोय आणि तात्काळ सेवा यांना प्राधान्य दिले जाते. मात्र या सोयीमागे एखाद्याचा वेळ, शरीर आणि मानसिकता खर्ची पडते याकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. ग्राहक म्हणून आपण फक्त सेवा पाहतो पण त्या सेवेची योग्य किंमत पाहत नाही. या संदर्भात आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा यांनी सार्वजनिक सुरक्षा आणि नैतिक जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अतिवेगाच्या डिलिव्हरीमुळे केवळ कामगारांचेच नव्हे तर रस्त्यावरील सर्वसामान्य नागरिकांचेही जीव धोक्यात येतात असे त्यांनी सांगितले आहे. हा प्रश्न फक्त श्रमाचा नाही तर सार्वजनिक सुरक्षिततेचाही आहे..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.या कामगारांसाठी कायद्याच्या पातळीवर कोणते प्रयत्न होत आहेत?भारतामध्ये गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना पहिल्यांदा औपचारिक कायद्यांत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न २०२० साली संसदेनं मंजूर केलेल्या सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० या कायद्यामुळे झाला. या कायद्यामुळे गिग कामगार हे फक्त अनौपचारिक श्रमिक न राहता त्यांना भारतीय कायद्यानुसार कामगार म्हणून मान्यता मिळते.सामाजिक सुरक्षा सर्व कामगारांपर्यंत पोहोचावी हा या संहितेचा मुख्य उद्देश असा आहे. यामध्ये जीवन विमा, अपंगत्व विमा, अपघात विमा, आरोग्य व मातृत्व लाभ आणि वृद्धापकाळातील संरक्षण यांचा समावेश आहे. याआधी गिग कामगारांसाठी अशा प्रकारची कोणतीही औपचारिक सुरक्षा उपलब्ध नव्हती. या कायद्यात ‘गिग कामगार’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म कामगार’ या दोन्ही संज्ञांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या द्वारे या डिजिटल अॅप आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे सेवा देणाऱ्या कामगारांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.सामाजिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर डेटाबेस तयार करणे, कामगारांची नोंदणी करणे आणि त्यांना विमा, पेन्शन व आरोग्य लाभ देणे अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात कामगारांना काही प्रमाणात सुरक्षितता मिळू शकते. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी अजून पूर्णपणे झालेली नाही. अनेक कामगार आजही नोंदणीकृत नाहीत त्यामुळे त्यांना लाभ मिळत नाहीत.या संहितेनुसार अॅग्रीगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या वार्षिक उलाढालीपैकी १ ते २ टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा निधीत भरावी अशी तरतूद आहे. हा निधी भविष्यात कामगारांचा विमा, वृद्धापकाळातील मदत आणि इतर कल्याण योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. मात्र १ ते २ टक्के योगदान पुरेसे आहे का, यावर तज्ञ आणि कामगार संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. काहींच्या मते इतक्या कमी योगदानातून पुरेशी सुरक्षा देणे कठीण ठरू शकते.कर्नाटक आणि राजस्थानसारख्या काही राज्यांनी गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम आणि कायदे तयार केले आहेत. राजस्थानने मोटार वाहतूक अॅग्रीगेटर योजना नियम २०२५ जाहीर केले आहेत. या नियमांनुसार अॅग्रीगेटर कंपन्यांना लायसन्स घेणे, चालकांना आरोग्य व अपघात विमा देणे आणि काही ठरावीक जबाबदाऱ्या पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.कर्नाटक राज्यानेही २०२५ मध्ये प्लॅटफॉर्म आधारित गिग कामगार सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कामाच्या सुरक्षिततेचे उपाय आणि इतर लाभ मिळवण्यासाठी अधिक ठोस 