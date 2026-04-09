Premium|India crude oil self-reliance : कच्च्या तेलाची आत्मनिर्भरता!

डॉ. अशोक कुडले, अर्थशास्त्राचे अभ्यासकआजच्या घडीला कच्च्या तेलाशिवाय विकास साधणे जगातील कोणत्याही देशाला शक्य नाही आणि त्यामुळेच कच्च्या तेलाचा अखंडित पुरवठा ही भारताच्या विकासासाठीची सर्वांत मोठी गरज ठरली आहे. आता प्रश्न येतो की, आणखी किती काळ भारत कच्च्या तेलासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून राहणार आहे?कच्च्या तेलाची आयात करणारा भारत जगातील तिसरा सर्वांत मोठा देश असून, देशाच्या एकूण गरजेच्या जवळपास ८९ टक्के कच्चे तेल आजमितीस आयात केले जात आहे. जगातील जवळपास सर्वच अर्थव्यवस्था या विकासासाठी कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. गेल्या महिन्यापासून अमेरिका-इस्राईल व इराण या देशांमध्ये युद्ध भडकल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या जागतिक पातळीवरील एकूण निर्यातीपैकी आखाती देशांतून होणारी २८.२ टक्के निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे. भारताची कच्च्या तेलाची आयात रशियाखेरीज मुख्यत्वे सौदी अरेबिया, यूएई, इराक, कुवेत या आखाती देशांकडून केली जाते, जी सद्यःस्थितीत स्फोटक युद्धाच्या तडाख्यात सापडलेल्या पर्शियन आखातातील होर्मूझ सामुद्रधुनीतून येत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे जवळपास ७० टक्के आयात आता होर्मुज सामुद्रधुनीच्या बाहेरून अटलांटिक समुद्रमार्गे केली जात असल्यामुळे वाहतूक खर्चातील वाढीमुळे भारतातील कच्चे तेल शुद्धीकरण उद्योगांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत भारताची ऊर्जा गरज काहीशी संकटात सापडल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. नेमके इथेच भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पाच्या पूर्ततेची गरज अधोरेखित होत आहे..आजच्या घडीला कच्च्या तेलाशिवाय विकास साधणे जगातील कोणत्याही देशाला शक्य नाही आणि त्यामुळेच कच्च्या तेलाचा अखंडित पुरवठा ही भारताच्या विकासासाठीची सर्वांत मोठी गरज ठरली आहे. आता प्रश्न येतो की, आणखी किती काळ भारत कच्च्या तेलासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून राहणार आहे? याचे उत्तर अर्थातच कच्च्या तेलाच्या बाबतीत देशाच्या आत्मनिर्भरतेमध्ये दडले आहे आणि ही आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी भारताला आपल्या तटवर्ती सीमांलगतच्या कच्च्या तेलाचे संभाव्य नैसर्गिक साठे असलेल्या अरबी समुद्र, हिंद महासागर व बंगालचा उपसागर या समुद्रकिनाऱ्याजवळील भागात कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूंचे साठे शोधण्याची मोहीम अधिक गतिमान करावी लागणार आहे.न्यूयॉर्कस्थित 'एस ॲण्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालात भारताच्या बंगालचा उपसागर, अंदमानद्वीप समुद्र, केरळ व कोकण समुद्रकिनारा आणि मध्य-पूर्व भारतातील छत्तीसगड, ओडिसा, झारखंड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यात पसरलेल्या महानदीचे खोरे या भागांत दक्षिण-पश्चिम अमेरिकेतील टेक्सास व न्यू मेक्सिको या पर्मियन बेसिनमध्ये असलेल्या कच्च्या तेलाच्या साठ्यापेक्षा अधिक साठा, जो सुमारे २२ अब्ज बॅरल इतका प्रचंड असल्याचे नमूद केले आहे. कच्च्या तेलाचा हा साठा प्रत्यक्षात उपयोगात आणता आल्यास भारताची पुढील अनेक वर्षांची कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची गरज पूर्णपणे भागवता येऊन कच्च्या तेलाची आत्मनिर्भरता यशस्वीपणे साध्य करता येईल. अर्थात हे काम तितके सहज नसून यासाठी भारताला सहयोगी देशांकडून मदतीची गरज भासू शकते..कच्चे तेल वेधन प्रक्रियेतील अडचणीभारतातील ज्या चार ठिकाणी कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूंचे मोठे साठे असल्याचा दावा केला जात आहे, त्या भागातून कच्चे तेल काढण्यासाठी मुख्यत्वे ऑफशोअर ड्रिलींग करावे लागेल, जे तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट व आर्थिकदृष्ट्या अधिक खर्चाचे आहे. केरळ-कोकण समुद्रतटीय भागातील संभाव्य साठे खोल खाऱ्या पाण्यात सुमारे पाच ते सहा हजार मीटर खोलीवर असण्याची शक्यता असल्याने तसेच येथील समुद्रकिनारालगतचा भाग मुख्यत्वे खडकाळ व भूगर्भशास्त्रानुसार जटिल स्तरीकरणयुक्त (कॉम्प्लेक्स स्ट्रॅटिग्राफिक सेटअप) असल्याने येथे तेल वेधन तंत्रज्ञानदृष्ट्या आव्हानात्मक व खर्चिक आहे. कच्च्या तेलाच्या साठ्यांचे नेमके ठिकाण निश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक मॉडेलिंग तंत्रज्ञानाची गरज आहे. तेलसाठे शोधण्यात येणारे अपयश हीदेखील मोठी अडचण या कामी येऊ शकते. तथापि, जगभर विविध देशांमध्ये कच्च्या तेलाचे जे मोठे साठे शोधण्यात आले आहेत, त्या देशांनाही अशा अडचणींचा, समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. यामध्ये रशिया, नायजेरिया, ब्राझील, इराक, मेक्सिको, व्हेनेझुएला, कॅनडा, चीन या देशांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. यामध्ये तेलसाठे खोलवर पाण्यात असल्याने 'हार्ड टू रीच' व 'लॉजिस्टिकल बॅरियर' या मुख्य समस्यांचा सामना करावा लागला असला तरी आजमितीस रशियाकडे सायबेरिया व आर्क्टिक भागात जवळपास ८० अब्ज बॅरलचा साठा असून सायबेरियाच्या खोलवर प्रदेशात दोन ट्रिलीयन बॅरल कच्चे तेल असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. रशिया आज स्वतःची कच्च्या तेलाची गरज भागवून जगाला तेलाची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर करीत आहे..तांत्रिक साहाय्यभारताची कच्च्या तेलाची व नैसर्गिक वायूची गरज मोठी असून ती भागविण्यासाठी देशातील सर्व संभाव्य तेल व नैसर्गिक वायू साठ्यांचा शोध, वेधन व उत्पादन अत्यंत गरजेचे झाले असून यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी याला तंत्रज्ञानदृष्ट्या अधिक गतिमान करण्याची आवश्यकता आहे. भारताच्या ३.३६ दशलक्ष वर्ग किलोमीटर इतक्या प्रचंड तेलक्षमता असलेल्या प्रदेशातील केवळ १० टक्के भागांत कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूच्या साठ्यांचा शोध घेतला जात आहे. म्हणजेच मोठी क्षमता असतानाही हे भाग दुर्लक्षित राहिले आहेत. भारत सरकारच्या 'ओएनजीसी' या कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील मुख्य कंपनीच्या माध्यमातून बंगालचा उपसागर, अंदमानद्वीपलगत समुद्र, केरळ-कोकण समुद्रकिनारा, सौराष्ट्र आणि मध्य-पूर्व भारतातील पसरलेले महानदीचे खोरे या भागातील तेल व वायूसाठे शोध व वेधनासाठी अमेरिका, ब्राझील, संयुक्त अरब अमिराती या देशांबरोबर करार केले आहेत..भारताचा मित्रदेश रशियाकडे समुद्राच्या खोल पाण्यात वेधन करण्याचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असून 'ऑफशोअर ड्रिलींग'चा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे भारतातील कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूचे 'हिडन ऑइल रिझर्व्हज्' शोधण्यासाठी व यशस्वी उत्पादनासाठी भारताला रशियाची मदत घेतली पाहिजे. या कामी रशिया तेल व नैसर्गिक वायू शोध व वेधनासाठी प्रगत तंत्रज्ञान पुरविण्याबरोबरच त्याचा प्रत्यक्षातील वापरासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधादेखील देऊ शकतो. भारतात उपरिनिर्दिष्ट संभाव्य तेलसाठ्यांबरोबरच हिमालय, नागालॅण्ड, अरुणाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश या प्रदेशातदेखील कच्चे तेलसाठ्याबरोबरच हायड्रोकार्बन वायूचे साठेदेखील मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता 'पॉलिमर अपडेट' या आशियाई पेट्रोकेमिकल मार्केट इंटेलिजन्स कंपनीने वर्तवली आहे. .तसेच महाराष्ट्रातदेखील 'मुंबई हाय' या प्रमुख तेलसाठ्याखेरीज कोकण किनारपट्टीलगत संभाव्य २२ अब्ज बॅरलपैकी मोठा तेल व नैसर्गिक वायू साठा असून अद्याप दुर्लक्षित आहे. हे दुर्लक्षित कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूंचे साठे प्रत्यक्षात उपयोगात आणण्यासाठी जरी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असली तरी याचा फायदा देशातील सर्व लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना होईल. कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास किंवा संपल्यास याचा फायदा देशातील सर्वसामान्य जनतेला तर होईलच, परंतु सरकारच्या परकीय गंगाजळीवर पडणारा बोजा अतिशय कमी होईल. संपूर्ण देशाची गरज भागविणारा तेल व वायूपुरवठा देशांतर्गत सुरू झाल्यास महागाई वेगाने कमी होण्यास मदत होईल आणि रुपयाचे सातत्याने होणारे अवमूल्यन थांबून मूल्यवर्धनाची स्थिती निर्माण होईल. याद्वारे भारताच्या विकासाचा आलेख येत्या काळात वेगाने पुढे जाईल. 