Premium| Juvenile crime India: २०१५चा बालगुन्हेगार कायदा बदलावा का? वाढती हिंसा आणि वयोमर्यादेचा वाद नेमका काय आहे?

काही दिवसांपूर्वी राजगुरूनगरमध्ये १५ वर्षाच्या मुलाने त्याच्याच वर्गातील मुलाची भर दिवसा वर्गात हत्या केली. त्या मुलाला कोणती शिक्षा होणार असा जर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर त्या मुलाला कोणतीही कठोर शिक्षा होणार नाही, कारण बालगुन्हेगारांसंबंधीच्या २०१५ साली झालेल्या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना बाल गुन्हेगार म्हणून वागणूक दिली जाते. कितीही गंभीर गुन्हा असेल तरी सुध्दा या मुलांना प्रौढांप्रमाणे कठोर शिक्षा देता येत नाहीत. हातून गुन्हा घडला असला तरी त्या मुलाला सुधारण्यासाठी संधी दिली जाते. शिक्षा म्हणून अशा मुलांकडून समाजउपयोगी कामे करून घेतली जातात. भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांच्या मते १४–१८ वयोगटातील बालगुन्हेगारांमधील बरेच गुन्हेगार वयाचा फायदा घेऊन असे गुन्हे वारंवार करतात. बालगुन्हेगारीचा वयोमर्यादेचा निकष १८ वर्षांऐवजी १४ वर्ष ठेवण्यात यावा असे त्यांनी विधेयक संसदेत मांडले आहे. त्या अनुषंगाने भारतात खरंच बालगुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे का? या बालगुन्हेगारांच्या शिक्षेमध्ये प्रौढांच्या तुलनेत काय फरक असतो? मनोज तिवारी यांचे विधेयक काय सांगते? आणि परदेशातील बालगुन्हेगारीचे प्रमाण आणि कायदे यामध्ये काय फरक आहे? हे सगळं जाणून घ्या सकाळ+च्या या लेखामधून..बालगुन्हेगार म्हणजे काय?कायद्याच्या भाषेत चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ म्हणजे १८ वर्षाखालील असा मुलगा किंवा मुलगी, ज्याच्यावर एखादा गुन्हा केल्याचा आरोप आहे, किंवा गुन्ह्यात दोषी ठरलेला आहे. भारतीय बाल न्याय कायद्यानुसार अठरा वर्षांखालील व्यक्तीला पूर्णपणे प्रौढ गुन्हेगार मानले जात नाही. कारण या वयातील मुलांची मानसिक, भावनिक आणि सामाजिक दृष्ट्या वाढ पूर्ण झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना शिक्षा देण्याऐवजी सुधारण्यावर भर देणे हा कायद्याचा मूळ उद्देश आहे..भारतामधील बाल न्याय व्यवस्थेचा इतिहासभारतात बालकांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचा विचार उशिरा सुरू झाला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस सुधारगृहांशी संबंधित कायदे अस्तित्वात आले. गुन्हा करणाऱ्या मुलांना तुरुंगात न टाकता वेगळ्या सुधारगृहात ठेवावे ही त्यामागची मुख्य कल्पना होती. पुढे १९६० मध्ये बालकांशी संबंधित राष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर १९८६ आणि २००० मध्ये बाल न्याय कायदे करण्यात आले.पुढे २००० च्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी असल्याचे लक्षात आले. काही ठिकाणी प्रक्रिया अपुरी होती, तर काही ठिकाणी सुधारगृहांची स्थिती समाधानकारक नव्हती. याच काळात किशोरवयीन मुलांकडून होणाऱ्या काही गंभीर गुन्ह्यांच्या घटना चर्चेत आल्या. त्यामुळे सोळा ते अठरा वयोगटातील मुलांबाबत समाजात मोठी चिंता व्यक्त होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर कायद्यात बदल करून २०१५ मध्ये नवीन बाल न्याय कायदा लागू करण्यात आला..बालगुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी देणारा २०१५ सालचा कायदा काय आहे?बाल न्याय अधिनियम २०१५ हा कायदा भारतात १५ जानेवारी २०१६ पासून अंमलात आला. या कायद्याने यापूर्वी अस्तित्वात असलेला २००० सालचा बाल न्याय कायदा रद्द करून अधिक व्यापक आणि सुधारित व्यवस्था निर्माण केली. या कायद्याचा मुख्य उद्देश कायदेशीर संघर्षात सापडलेल्या मुलांचे संरक्षण करणे, त्यांची काळजी घेणे आणि त्यांना पुन्हा योग्य मार्गावर आणणे हा आहे. मुलांकडे गुन्हेगार म्हणून नव्हे, तर सुधारण्याची संधी असलेला व्यक्ती म्हणून पाहणे ही या कायद्याची मूलभूत भूमिका आहे.या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात बाल न्याय मंडळ स्थापन केले जाते. या मंडळात एक न्यायाधिकारी आणि समाजाशी जोडलेले दोन सदस्य असतात. यापैकी किमान एक सदस्य महिला असणे आवश्यक आहे. अठरा वर्षांखालील मुलांवर गुन्ह्याचा आरोप झाल्यास त्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी, विचार आणि निर्णय हे मंडळ करते. मुलाचे वय, कौटुंबिक पार्श्वभूमी, मानसिक स्थिती आणि भविष्यात सुधारण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंडळ योग्य आदेश देते.काही गंभीर प्रकरणांमध्ये चिल्ड्रन्स कोर्ट महत्त्वाची भूमिका बजावते. सोळा ते अठरा वयोगटातील मुलांनी अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे केल्यास, बाल न्याय मंडळ त्या मुलाची प्राथमिक मानसिक व बौद्धिक तपासणी करते. जर मुलामध्ये गुन्ह्याचे स्वरूप समजून घेण्याची पुरेशी परिपक्वता असल्याचे आढळले, तर प्रकरण चिल्ड्रन्स कोर्टाकडे पाठवले जाऊ शकते.२०१५ च्या कायद्यात सोळा ते अठरा वयोगटासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या वयोगटातील मुलांनी केलेले गुन्हे किरकोळ, गंभीर आणि अत्यंत गंभीर अशा प्रकारात विभागले जातात. अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीतच विशेष प्रक्रिया वापरली जाते. मात्र, अंतिम निर्णय देताना मुलाच्या सुधारणेची शक्यता कायम लक्षात घेतली जाते.या संपूर्ण प्रक्रियेत पोलिस, समाजकार्यकर्ते आणि मानसशास्त्रज्ञ यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पोलिसांनी मुलाशी संवेदनशील वागणूक ठेवणे बंधनकारक आहे. समाजकार्यकर्ते आणि मानसशास्त्रज्ञ मुलाची मानसिक अवस्था, वर्तन, कौटुंबिक परिस्थिती आणि पुनर्वसनाच्या शक्यता तपासून सविस्तर अहवाल सादर करतात. या अहवालाच्या आधारे योग्य निर्णय घेतले जातात.या कायद्या अंतर्गत मुलांना शिक्षण, समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि समाजसेवा यांच्या माध्यमातून समाजात पुन्हा सन्मानाने उभे करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यवस्थेचा अंतिम उद्देश म्हणजे मुलांचे हक्क जपणे आणि त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून घडवणे..बालगुन्हेगार आणि प्रौढ गुन्हेगारांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षेमधील फरकभारतातील बाल न्याय अधिनियम २०१५ नुसार अठरा वर्षांखालील मुलांनी केलेले गुन्हे तीन मुख्य प्रकारात विभागले जातात. हे प्रकार म्हणजे किरकोळ गुन्हे, गंभीर गुन्हे आणि अत्यंत गंभीर गुन्हे. या वर्गीकरणामागील उद्देश असा आहे की, गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार आणि त्याच्या परिणामांनुसार योग्य न्यायप्रक्रिया ठरवता यावी.किरकोळ गुन्हे हे तुलनेने कमी गंभीर स्वरूपाचे असतात. एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने असा गुन्हा केल्यास त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. यामध्ये साधी चोरी, किरकोळ मारहाण किंवा लहान स्वरूपाची गैरवर्तणूक यांचा समावेश होतो. अशा प्रकरणांमध्ये बाल न्याय मंडळ मुलाशी सौम्य आणि समजूतदारपणे वागते. चौकशी सोप्या पद्धतीने केली जाते आणि मुलाला शिक्षा देण्याऐवजी समुपदेशन, मार्गदर्शन किंवा समाजोपयोगी कामे करण्याची शिक्षा दिली जाते.गंभीर गुन्हे हे किरकोळ गुन्ह्यांपेक्षा अधिक परिणामकारक असतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षांपेक्षा जास्त, पण सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असते. उदाहरणार्थ, गंभीर मारहाण किंवा लहान स्वरूपातील अपहरण असे गुन्हे या प्रकारात येतात. या प्रकरणांमध्ये चौकशी अधिक सखोल असते. तरीसुद्धा, बाल न्याय व्यवस्थेचा भर मुलाला सुधारण्यावरच असतो आणि त्याला गुन्हेगारी मार्गापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न केला जातो.अत्यंत गंभीर गुन्हे हे सर्वांत गंभीर स्वरूपाचे असतात. प्रौढ व्यक्तीने असे गुन्हे केल्यास सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकते. हत्या, बलात्कार किंवा अतिशय हिंसक स्वरूपाचे गुन्हे या प्रकारात मोडतात. अशा प्रकरणांमध्ये अधिक कठोर शिक्षा दिली जाते. सोळा ते अठरा वयोगटातील मुलांनी अत्यंत गंभीर गुन्हे केल्यास त्यांच्या मानसिक परिपक्वतेचे मूल्यांकन केले जाते. बाल न्याय मंडळ मुलाची विचारशक्ती, गुन्ह्याचे परिणाम समजून घेण्याची क्षमता आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करते. या प्रक्रियेला प्रारंभिक मूल्यांकन असे म्हणतात.हे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर बाल न्याय मंडळ निर्णय घेते. जर मुलाने अपरिपक्व मानसिकतेतून गुन्हा केला असेल, तर प्रकरण मंडळाकडेच ठेवून सुधारणा आणि पुनर्वसनाचे उपाय केले जातात. मात्र, जर मुलाने पूर्ण जाणीवपूर्वक आणि प्रौढासारखी मानसिकता ठेवून गुन्हा केला असेल, तर प्रकरण चिल्ड्रन्स कोर्टाकडे पाठवले जाऊ शकते. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश मुलाचे हित आणि समाजाची सुरक्षितता यांचा समतोल राखणे हाच आहे. या मुलांना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा अशा कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागत नाही. कारण भारत हा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालहक्कांच्या कराराचा (UNCRC) भाग आहे, त्यानुसार अठरा वर्षांखालील मुलांना मृत्युदंड देणं निषिद्ध आहे..बालगुन्हेगारी संबंधीचे मनोज तिवारी यांचे खासगी विधेयक काय सांगते?दिल्लीतील भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी लोकसभेत खासगी सदस्य विधेयक सादर करून किशोर न्याय कायद्यात बदल सुचवला आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या बालगुन्हेगारांसाठी सध्याची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून १४ वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा आहे. सध्या १८ वर्षांखालील सर्व मुले कायद्याच्या दृष्टीने बालगुन्हेगार मानली जातात. मात्र गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांची संख्या वाढत असल्याचा दावा करत हा बदल आवश्यक असल्याचे तिवारी यांनी मांडले आहे.या विधेयकातील मुख्य प्रस्ताव असा आहे की, खून, बलात्कार यांसारखे अत्यंत गंभीर गुन्हे करणाऱ्या मुलांसाठी बालगुन्हेगार ठरण्याची किमान वयमर्यादा १४ वर्षे करावी. म्हणजेच १४ ते १८ वयोगटातील एखाद्या मुलाने गंभीर गुन्हा केला, तर त्याचा खटला केवळ बाल सुधारगृहापुरता मर्यादित न राहता पुढील न्यायप्रक्रियेसाठी खुला राहील. अशा प्रकरणांमध्ये बाल न्याय मंडळ त्या मुलाची मानसिक परिपक्वता, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि परिस्थिती यांचा आढावा घेईल.१४ वर्षांची मर्यादा ठेवण्यामागे तिवारी यांचा युक्तिवाद असा आहे की, सध्या १५ ते १७ वयोगटातील काही मुले जाणीवपूर्वक गंभीर गुन्हे करत असल्याचे दिसून येते. वय कमी असल्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षा टाळता येते आणि सुधारगृहातून बाहेर आल्यानंतर काही जण पुन्हा गुन्हे करत असल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे केवळ वयाच्या आधारावर संरक्षण देणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत आहे.हा बदल केवळ गंभीर गुन्ह्यांपुरताच मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. किरकोळ किंवा मध्यम स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये बालसुधारणेचीच भूमिका कायम ठेवली जाणार आहे. मात्र समाजावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये अधिक जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे या विधेयकातून अधोरेखित होते..भारतामध्ये बालगुन्हेगारी वाढतेय का? आकडेवारी काय सांगतेभारतामध्ये बालगुन्हेगारीची परिस्थिती सरळ 'वाढतेय' किंवा 'कमी होतेय' अशी सांगता येत नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी कार्यालयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार या विषयाचं चित्र थोडं गुंतागुंतीचं आहे. दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन आकडेवारी एकत्र पाहिली, तर वेगवेगळे ट्रेंड समोर येतात.राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी कार्यालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २०१३ ते २०२२ या कालावधीत देशात नोंदवले जाणारे बालगुन्ह्यांचे प्रमाण एकूणात घटलेले दिसते. या कालावधीत नोंदवलेल्या बालगुन्ह्यांमध्ये सुमारे तीस टक्क्यांची घट झाल्याचे विश्लेषणातून स्पष्ट होते. म्हणजेच दीर्घकालीन पातळीवर पाहिले, तर बालगुन्हेगारीत घट झाल्याचा एक ठोस कल दिसून येतो.मात्र ही घट सरळ आणि सातत्याने झालेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी कार्यालयाचे वार्षिक अहवाल वर्षागणिक बदल दाखवतात. सध्या उपलब्ध असलेली अधिकृत सविस्तर आकडेवारी २०२२ पर्यंतची आहे. त्यामुळे सध्याची स्थिती समजून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रसिद्ध होणारे ताजे अहवाल आणि राज्यानिहाय आकडे पाहणे आवश्यक ठरते.२०२३ मधील आकडेवारी पाहिली, तर दीर्घकालीन घट असूनही काही वेगळे नमुने दिसतात. २०२३ मध्ये देशभरात किशोरांविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या ३१,३६५ इतकी होती. हा आकडा २०२२ च्या तुलनेत किंचित वाढलेला आहे. याच वर्षी पोलिसांनी पकडलेल्या अल्पवयीनांची संख्या सुमारे ४०,०३६ इतकी नोंदवली गेली. यावरून असे दिसते की २०२३ मध्ये काही राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारीत वाढ, तर काही ठिकाणी घट असे दोन्ही प्रवाह दिसून आले.वयोगटाच्या दृष्टीने पाहिले, तर बहुतेक अल्पवयीन आरोपी हे १६ ते १८ वर्षे या वयोगटातील आहेत. गंभीर स्वरूपाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये याच वयोगटातील मुलांचा सहभाग अधिक प्रमाणात दिसतो. काही राज्यांमध्ये १६ ते १८ वयोगटातील बालगुन्हेगारांचे प्रमाण विशेषतः जास्त नोंदले गेले आहे.गुन्ह्यांच्या प्रकारांमध्ये खून, बलात्कार आणि दरोडे यांसारख्या हिंसक गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीनांचा सहभाग देशभर एकसारखा वाढलेला नाही. मात्र काही राज्ये आणि मोठ्या शहरांमध्ये अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारांची संख्या चिंतेचा विषय ठरावी इतकी वाढलेली दिसते. अभ्यासकांच्या मते शाळा लवकर सोडणे, कौटुंबिक तणाव, सामाजिक अस्वीकार आणि डिजिटल माध्यमांवरील हिंसक मजकुराचा परिणाम ही त्यामागची काही महत्त्वाची कारणे आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागांची तुलना केली, तर मेट्रोपॉलिटन आणि शहरी भागांमध्ये बालगुन्ह्यांची नोंद जास्त होत असल्याचे दिसते..Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका .परदेशातील बालगुन्हेगारीचे स्वरूप कसे आहे?जगभरातील विविध देशांनी बालगुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे केले आहेत. यात दोन प्रमुख दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिला दृष्टिकोन कठोर शिक्षेवर आधारित आहे. तर दुसरा दृष्टिकोन बालसुधारणा आणि त्यांना समाजात पुन्हा सामावून घेण्यावर भर देताना दिसतो.अमेरिकेतील किशोर न्याय व्यवस्था एकसमान नाही. तेथे प्रत्येक राज्याने आपापल्या कायद्यानुसार स्वतंत्र नियम आखले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारी जबाबदारीसाठी किमान वय स्पष्टपणे ठरवलेले नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी लहान वयातील मुलांनाही गुन्हेगारी प्रक्रियेत आणले जाऊ शकते. तरीसुद्धा बहुतेक राज्यांमध्ये किशोरांना थेट प्रौढ तुरुंगात पाठवण्याऐवजी सुधारणा, समुपदेशन आणि पुनर्बद्धनावर भर देण्याचा प्रयत्न केला जातो.युनायटेड किंगडममध्ये कायदेशीर गुन्हेगारी जबाबदारीचे वय तुलनेने कमी आहे. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये हे वय दहा वर्षे आहे. म्हणजेच दहा वर्षांखालील मुलांना गुन्ह्यासाठी कायदेशीररित्या जबाबदार धरले जात नाही. दहा ते सतरा वर्षे वयोगटातील मुलांची प्रकरणे विशेष युवक न्यायालयांत चालवली जातात. या न्यायालयांमध्ये शिक्षण, समुपदेशन आणि वर्तन सुधारणा यांवर विशेष लक्ष दिले जाते.जर्मनीमध्ये किशोर न्याय व्यवस्था पूर्णपणे सुधारणा केंद्रित आहे. तेथे गुन्हेगारी जबाबदारीचे किमान वय चौदा वर्षे आहे. 