Premium| India GDP series: नवीन जीडीपी मालिकेमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही अंदाज आधीपेक्षा वेगळे!

मोहितकुमार डागानवीन जीडीपी मालिका अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे गतिशील मूल्यांकन करून त्यानुसार प्रतिसाद देण्याची गरज अधोरेखित करते, जेणेकरून धोरण नव्या वास्तवाशी सुसंगत राहून प्रभावशाली सिद्ध होईल. नवीन मालिकेचा एक आश्चर्यकारक निष्कर्ष म्हणजे कृषी क्षेत्राचे आर्थिक योगदान जुन्या मालिकेत कमी दिसत असे, जे आता थोडे वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकतीच २७ फेब्रुवारीला सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपीची) जानेवारी २०१५ पासून वापरात असलेल्या २०११-१२ संदर्भ वर्षाच्या मालिकेच्या ऐवजी नवीन संदर्भ वर्षावर (२०२२-२३) आधारलेली सुधारित मालिका जाहीर केली. ही बदलाची प्रक्रिया (ज्याला रिबेसिंग म्हणतात) तांत्रिक आणि गुंतागुंतीची असली तरी, त्यातून उलगडणाऱ्या सांख्यिकीय संकेतांमध्ये अनेकदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील दीर्घकालीन बदल आणि अंतःप्रवाह समजण्याचा आणि आर्थिक धोरणांना या नवप्रकट वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा नकाशा दडलेला असतो..जीडीपीची समयोचित सुधारणासर्वप्रथम, कोणत्याही देशाचा जीडीपी सामान्यतः कसा मोजला जातो हे समजून घेणे आवश्यक आहे. माध्यमांमध्ये प्रकाशित होणारे जीडीपीचे आकडे वरवर पाहता नेमके आणि ठोस वाटतात, परंतु प्रत्यक्षात ते अंदाजच असतात. देशातील सर्व आर्थिक उत्पादनाचे आणि व्यवहारांचे एकत्रित मूल्य (म्हणजेच जीडीपी) प्रत्यक्ष मोजणे हे व्यवहारिकदृष्ट्या शक्य नसते; म्हणूनच विविध क्षेत्रांची उपलब्ध असलेली मर्यादित माहिती (जसे शेतपेरणी, कंपन्यांचे आर्थिक अहवाल इत्यादी) वापरून त्यावरून एकंदर अंदाज लावला जातो. हा अंदाजी हिशोब तयार करताना विविध प्रकारच्या व्यवहारांमधील परस्परसंबंध, त्यांचे तुलनात्मक योगदान आणि मोजणीच्या पद्धतींबद्दल अनेक गृहीतके करावी लागतात. एखादी अर्थव्यवस्था गतिशील असताना हे सर्व घटक वास्तवात बदलत राहतात आणि म्हणून जीडीपी मोजणीतील गृहीतकेही वेळोवेळी बदलणे आवश्यक होते. रिबेसिंग म्हणजे हीच गृहीतके अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया.२०१५ मध्ये जेव्हा २०११-१२ च्या संदर्भ वर्षाच्या आधारे जीडीपी मोजणीची मानक पद्धती ठरवली गेली, तेव्हापासून भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत बरेच मूलभूत बदल झाले आहेत. या काळात विश्वाने एक जागतिक महामारी, अनेक युद्ध, नव्या तंत्रज्ञानांचा अत्यंत वेगवान उदय, ऊर्जा स्त्रोतांचे अवस्थांतर इत्यादी बघितले ज्याचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम झाले. या दरम्यान भारतातही डिजिटल सेवांचा वापर (विशेषतः पेमेंट्ससाठी) वाढला, नवीन जीएसटी प्रणाली लागू झाली, घरगुती गुंतवणुकीच्या सवयी बदलल्या. तसेच ई-वाहन, जीएसटी-एन, पीएलएफएस सारखे अधिक विस्तृत आणि वारंवार उपलब्ध होणारे माहितीचे स्रोत आता उपलब्ध झाले आहेत जे अंदाजांची अचूकता सुधारू शकतात. त्यामुळे ही रिबेसिंग प्रक्रिया अपेक्षितच नव्हे तर गरजेची देखील होती आणि यातून काही महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले आहेत..अर्थव्यवस्थेचे बदलते स्वरूपपहिले म्हणजे नवीन जीडीपी मालिकेनुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वास्तविक आकार आता पर्यंतच्या अंदाजांपेक्षा थोडा कमी आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा नाममात्र आकार (२०२४-२५ च्या शेवटी) ३१८ लाख कोटी इतकाच आहे, तर जुन्या मालिकेनुसार हा जवळ-जवळ ३३१ लाख कोटी होता. म्हणजेच आपला आतापर्यंतचा अंदाज सुमारे ३.८ टक्क्यांनी वाढीव होता आणि त्याच प्रमाणात दरडोई उत्पन्न देखील अतियोक्त होते. या नवीन आकड्यांमुळे २०३० पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचे आणि २०४७ पर्यंत विकसित देश बनण्याचे लक्ष्य भारतासाठी अधिक आव्हानात्मक होणार आहे. हा फरक संख्यात्मकदृष्ट्या लहान वाटू शकतो, पण वरील दोन्ही लक्ष्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता दरवर्षी सातत्याने सुमारे ०.१८ टक्के-बिंदूंची अतिरिक्त वाढ भारताला कायम ठेवावी लागेल, ज्यासाठी मोठ्या धोरणात्मक प्रयत्नांची गरज असेल. तसेच, आर्थिक आकार तुलनात्मकदृष्ट्या कमी झाल्यामुळे सरकारद्वारा खर्चासाठी उपलब्ध वित्तीय संधी (जी सामान्यतः जीडीपीच्या टक्केवारीत वित्तीय तूट किंवा सरकारी कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर या मानकांवर मोजली जाते) आपोआप कमी होते ज्यामुळे सरकारकडे उपलब्ध धोरणात्मक पर्यायांवर स्वाभाविक मर्यादा येतात..दुसरे, ही सांख्यिकी घट कुठल्या आर्थिक क्षेत्रांतून आली आहे हे समजून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. नवीन मालिकेनुसार आर्थिक आकाराचे वाढीव अंदाज सर्वात अधिक (तब्बल एक-तृतीयांशने वाढीव) ‘व्यापार, किरकोळ व्यापार, हॉटेल, वाहतूक इत्यादी’ या सेवा क्षेत्रात होते. हे विशेष महत्त्वाचे आहे कारण भारताने एकूण आर्थिक वाढीसाठी दीर्घकाळापासून सेवा क्षेत्रावर भर दिलेला आहे. विशेषतः हे सेवा प्रकार अनौपचारिक रोजगाराचे महत्त्वाचे स्रोत मानले जातात. त्याचप्रमाणे बांधकाम हा आणखी एक अनौपचारिक रोजगारप्रधान क्षेत्र आहे ज्याचे योगदानही जुन्या मालिकेत वास्तवापेक्षा मोठे दिसत होते. नवीन मालिकेतील सुधारित आकड्यांमुळे धोरणनिर्मात्यांना या क्षेत्रांच्या धोरणात्मक महत्वावर, विशेषतः या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या उत्पादकतेसंबंधी धोरणांवर, नवीन दृष्टिकोन घेण्याची गरज भासू शकते. .नवीन मालिकेनुसार ‘सार्वजनिक प्रशासन’ सेवांचे योगदान देखील जुन्या पद्धतीत सरासरी दहा टक्क्यांनी वाढीव होते असे सूचित होते. याचा अर्थ असा की राजकोषीय खर्चाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम आणि वित्तीय धोरणांचा प्रभावीपणा देखील अपेक्षेपेक्षा छोटा असण्याची संभावना समोर येते. हे धोरणकर्त्यांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते कारण मंदीच्या काळात ते राजकोषीय व्ययातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या धोरणाचा अवलंब करतात, त्यामुळे सीमित राजकोषीय साधनांचा सगळ्यात प्रभावी उपयोग कसा करायचा हे खूप विचारपूर्वक ठरवावे लागेल.नवीन मालिकेतील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे खाजगी अंतिम उपभोग व्ययाचे जुन्या पद्धतीत होत आलेले वाढीव अंदाज. जागतिक व्यापारात भारताचा सहभाग तुलनात्मकदृष्ट्या मर्यादित असल्यामुळे राष्ट्रांतर्गत उपभोग हे भारताच्या आर्थिक वाढीचे मुख्य इंजिन राहिले आहे आणि येत्या भविष्यातही राहणार आहे. परंतु उपभोगाच्या केवलमूल्याचा अंदाज आतापर्यंत सरासरी १० टक्क्यांनी (म्हणजेच वर्ष २०२४-२५ साठी सुमारे २३ लाख कोटीने) अत्योक्त सापडल्याने एक मोठे अंतर प्रस्तुत होते, ज्याचे परिणाम सर्व आर्थिक क्षेत्रांतील, विशेषतः उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांतील, गुंतवणुकीत आणि व्यवहारांत झालेला असण्याची शक्यता आहे. खाजगी उपभोगाची अपेक्षित पातळी टिकवण्यासाठी मध्यम अवधीत कर कपाती सारख्या मागणी प्रोत्साहक उपायांद्वारे उपभोगाला चालना देण्यावर विचार करावा लागेल. याउलट नवीन मालिकेनुसार अर्थव्यवस्थेत भांडवल संचालनाचे प्रमाण थोडे वाढल्याचे दिसत आहे जे उत्साहजनक आहे..नवीन मालिकेचा एक आश्चर्यकारक निष्कर्ष म्हणजे कृषी क्षेत्राचे आर्थिक योगदान जुन्या मालिकेत कमी दिसत असे, जे आता थोडा वाढले आहे. त्याउलट कृषी क्षेत्राचे आर्थिक वाढीच्या दरात असलेले प्रमाण आधीच्या आकलनापेक्षा आता कमी दिसून येते. एखाद्या देशाची आर्थिक प्रगती होत असताना कृषी क्षेत्राचे महत्त्व कमी होते असे सामान्यतः मानले जाते, परंतु नवीन डेटानुसार हे स्पष्ट होते की भारतासाठी कृषी क्षेत्र केवळ मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देत असल्यामुळेच नव्हे तर अजूनही सुमारे १८ टक्के अर्थव्यवस्थेचे वाटा राखून असल्यामुळे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात कृषी क्षेत्राची वाढ सातत्याने स्थिर राहिली आहे आणि इतर क्षेत्रांतील चढउतारांसाठी एका ‘बफर’ चे काम करत आहे. या परिस्थितीत आर्थिक धोरणनिर्माणासाठी कृषीचे दीर्घकालीन महत्त्व अधोरेखितच होते. .भविष्यातील धोरणांसाठी प्रासंगिकताजीडीपी पद्धतीत सुधारणेनंतरचे इतर काही निष्कर्ष उत्साहवर्धक आहेत. वस्तूनिर्माण (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्राचा वाटा आणि वाढ दोन्हींमध्ये सुधारणा दिसते, जे या महत्त्वाच्या प्राधान्य क्षेत्रासाठी सकारात्मक आहे. वार्षिक वाढीच्या दरांचे सुधारित आकडे देखील सामान्यतः जुन्या मालिकेशी सुसंगत आहेत, ज्यामुळे आर्थिक प्रगतीची गती कायम असल्याचे स्पष्ट होते. हे दोन्ही निष्कर्ष भविष्यातील धोरणांसाठी एक मजबूत पाया तयार करतात. तसेच नवीन मालिका भारताच्या जीडीपी डेटाच्या अचूकतेबाबत व्यक्त केल्या गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय चिंतांना मोठ्या प्रमाणात दूर करते आणि भारताच्या मोजणी पद्धतीला जागतिक मानकांशी अधिक प्रमाणात सुसंगत करते.या विशिष्ट निष्कर्षांच्या पलीकडे नवीन जीडीपी मालिका अर्थव्यवस्थेतील बदलांचे गतिशील मूल्यांकन करून त्यानुसार प्रतिसाद देण्याची गरज अधोरेखित करते, जेणेकरून धोरण नव्या वास्तवाशी सुसंगत राहून प्रभावशाली सिद्ध होतील. सुधारित जीडीपी डेटा एक अनुरूप मापदंड पुरवतो परंतु अधिक वारंवारतेने उपलब्ध असणारे निर्देशक तसेच इतर माहितीचे स्रोत देखील धोरणनिर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. हा व्यापक दृष्टिकोन भारतासाठी आपल्या आर्थिक आकांक्षा साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.(लेखक हे सार्वजनिक धोरणांचे सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.